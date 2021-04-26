Турецкая партия призвала признать Крым частью России

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26 апреля, понедельник | Последнее обновление — 22:47 | vz.ru
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Любой человек, который отрицает «майские шашлыки», в моих глазах выглядит подозрительно. Это – демонстративное отречение от нормальности, от общечеловеческих ценностей в самом исходном смысле этого понятия.
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Единая европейская железнодорожная колея от Варшавы до Таллина пригодится только для быстрой переброски тяжелой военной техники и личного состава войск НАТО вдоль российской границы. От Варшавы до Таллина и наоборот.
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Масштаб изменений, которые запланированы в ВС Великобритании, производит впечатление и должен привлечь самое пристальное внимание как руководства Вооруженных Сил, так и разведывательных структур России, да и других стран. В то же время эксперты высказывают сомнения в отношении соответствия британских амбиций их возможностям.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Турецкая партия призвала признать Крым частью России
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В ответ на признание американским президентом Джо Байденом геноцида армян в Османской империи турецкая партия Vatan («Родина») на митинге перед посольством США в Анкаре предложила признать Крым территорией России и принять определенные меры.
«Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным», – говорится в обращении, зачитанном генсеком партии Озгюром Бурсалы, передает РИА «Новости».
По словам генсека партии, турецкие ВС должны немедленно взять под свой контроль военные базы Инджирлик и Кюреджик, а войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней.
«Для признания Крыма и Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», – добавил он.
В субботу Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, заявил, что тема геноцида может быть поднята по отношению к США, начиная от истребления индейцев и заканчивая войнами во Вьетнаме и Ираке. Кроме того, американский посол был вызван в МИД Турции.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Немецкий депутат назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
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Дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США, заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.
По мнению Гердта, ухудшение отношений российско-чешских отношений совпало с приходом Джо Байдена к власти в Вашингтоне, передает канал «360».
«Партия Байдена – это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил (...) Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация (...) Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано», – утверждает депутат.
Он также отметил, что внешнеполитические решения Праги обусловлены «подчинением давлению той стороне, которой отказать нельзя».
«Но нам надо стараться, чтобы ситуация не перешла через точку невозврата», – подчеркнул он.
Ранее страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого разные надуманные поводы. В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.
Анкару призвали закрыть базу Инджирлик для США после заявления Байдена
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Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек выразил мнение, что после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян Анкара должна незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
«Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных», – заявил политик в интервью ТАСС.
Ранее в субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Турция предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде армян
Признание президентом Соединенных Штатов Джо Байденом геноцида армян в Османской империи подрывает отношения Анкары и Вашингтона и «откроет глубокую рану» на дружбе двух стран, заявило министерство иностранных дел Турции.
«Это заявление США, которое искажает исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесет урон нашему взаимному доверию и дружбе», – передает РИА «Новости» заявление турецкого МИД.
Турция призвала Байдена изменить свое мнение и посодействовать «мирному сосуществованию в регионе, особенно между турецким и армянским народами, вместо того чтобы служить повестке дня тех кругов, которые пытаются разжечь вражду».
В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
Минобороны разъяснило ситуацию с Керченским проливом
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В Минобороны опровергли информацию о том, что Россия якобы закрывает Керченский пролив, что приведет к транспортному коллапсу.
В министерстве пояснили, что Россия с 24 апреля по 31 октября закрывает три района Черного моря для иностранных военных кораблей из-за проведения военных учений, при этом закрытые зоны находятся внутри территориальных вод страны. Сам Керченский пролив останется открытым для судоходства, транспортного коллапса не будет, передает «Царьград».
Аналогичное заявление ранее сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, подчеркнув, что на торговле и украинских портах запланированные маневры никак не отразятся.
Он также отметил, что закрытие зон внутри территориальных вод – это общемировая практика, в этом нет ничего удивительного.
Ранее стало известно, что с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря.
Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня Минобороны, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоены этим решением. В американском ведомстве назвали данный шаг Москвы якобы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», проводимой, по мнению Вашингтона, Россией «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Адмирал Владимир Валуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «запрет касается не судоходства, а прохода конкретных корабле», и «режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами», а в случае их нарушения «страна вправе ввести запрет».
Азербайджан отреагировал на заявление Байдена о геноциде армян
Признание президентом США Джо Байденом геноцида этнических армян в Османской империи вызывает сожаление и искажает историческую правду, заявило министерство иностранных дел Азербайджана.
«Заявление президента США Джо Байдена, исказившее историческую правду о событиях 1915 года, вызывает сожаление. Те, кто политизирует так называемый геноцид армян, умалчивают о массовых убийствах более 500 тыс. человек армянскими вооруженными формированиями, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в Баку и других регионах Азербайджана в марте 1918 года», – говорится в заявлении на сайте ведомства.
В азербайджанском МИД подчеркнули, что Вашингтон, признавая геноцид армян в Османской империи и оставляя без внимания преступления против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, подает «пример предвзятости и двойных стандартов». В ведомстве обратили внимание на то, что Армения «хочет скрыть события и пытается изобразить себя угнетенной страной», однако в то же время не принимает предложение Турции о совместном расследовании событий того времени. «Фальсификация истории, попытки переписать историю и ее использование для политического давления недопустимы», – заявили в МИД.
В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Турция в свою очередь предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида этнических армян в Османской империи.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории
Washington Post и ABC News провели опрос, согласно которому рейтинг одобрения президента США Джо Байдена за первые 100 дней президентства составил 52%, за последние 76 лет этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%).
Опрос показал, что 52% американцев «однозначно» или «в некоторой степени» одобряют работу Байдена, среди них 90% демократов, 47% независимых респондентов и 13% республиканцев, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что 42% опрошенных высказались неодобрительно.
64%, одобряют политику Байдена в области борьбы с пандемией коронавируса, экономическую политику нынешнего президента одобряют 52% респондентов. Что касается действий Байдена в ходе миграционного кризиса на границе с Мексикой, их поддержали 37% опрошенных.
Пакет мер по стимулированию экономики поддержали 65% американцев, 31% высказался против. План Байдена по инвестированию двух триллионов долларов в инфраструктурные проекты одобрили 52% респондентов, против выступили 35% опрошенных.
Опрос проводился по телефону 18-21 апреля на английском и испанском языках, в нем приняли участие 1007 совершеннолетних респондентов.
В марте состоялась публичная пресс-конференция Байдена, которая стала первым масштабным общением президента США с журналистами за два месяца с момента инаугурации – что также отметили в американской прессе. В ходе выступления президент рассказал о ситуации с COVID-19, состоянии экономики, миграции, а также о том, будет ли он баллотироваться на следующий срок. О России Джо Байден вспомнил лишь один раз, зато КНР критиковал много. В контексте разговора об этих странах он заключил: в XXI веке идет «битва между демократиями и автократиями» и США нужно будет показать, что «демократия работает», отметило издание «Коммерсант».
Аваков выступил за признание геноцида армян на государственном уровне
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о важности признания геноцида армян в Османской империи на государственном уровне.
«24 апреля 1915 года за одну ночь в Османской империи были арестованы сотни тысяч представителей интеллигенции, духовенства, писатели, философы и художники – те люди, которые были духовными лидерами армянского народа, те, кто мог повести за собой. Практически все они были убиты. Предварительно турецкие захватчики призвали в армию и расстреляли армянских военных. Оставшихся после этих двух этапов программы геноцида женщин, детей, стариков насильно согнали с родной земли и погнали в пустыню. Большинство переселенцев погибли от голода и болезней. Почти никто не дошел. Те, кому удалось бежать, рассеялись по чужим странам и навсегда утратили родину», – написал Аваков на своей странице в соцсети Facebook.
«Геноцид армян – это не трагедия одного народа. Это страшный и, к сожалению, неизученный урок для всего человечества, потому что до сих пор ни одна страна и ни один народ не застрахованы от повторения трагедии. <…> Именно поэтому так важно признать на государственном уровне геноцид армян. Осудить преступление, задекларировать недопустимость «решения» таким образом любых конфликтов и споров, взять на себя политические обязательства», – заметил Аваков.
Ранее в субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Байден признал геноцид армян
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.
«Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, 1,5 млн армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению. Мы чтим память жертв Meds Yeghern («великое злодеяние»), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте резиденции президента США.
«Из тех, кто выжил, большинство были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах. Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За прошедшие десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты бесчисленным количеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам», – сказал Байден.
Между тем, Турция отвергла заявление американского лидера в геноциде армян, обвинив Байдена в популизме. «Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм – величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме», – говорится в Twitter главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
Соединения 58-й армии подготовили к переброске после учений в Крыму
Подразделений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа погрузились в железнодорожные эшелоны для возвращения в пункты постоянной дислокации после учений на полигоне «Опук» в Крыму, сообщили в пресс-службе округа.
«Передислокация осуществляется комбинированным способом – авиационным и железнодорожным транспортом, а также с совершением марша на колесной технике своим ходом по федеральным трассам. Подвижным составом по железной дороге мотострелковому соединению 58-й армии, дислоцированному в Дагестане, предстоит преодолеть около 1,8 тыс. км по маршруту в пункт постоянной дислокации. Также железнодорожным транспортом предстоит проделать путь домой инженерам общевойскового объединения ЮВО в Кабардино-Балкарию», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
По прибытии подразделений армии в базовые пункты дислокации участников учений будут торжественно встречать, лучших военных ждут подарки и поощрения.
Ранее самолеты и вертолеты авиации ЮВО и ЧФ вернулись на аэродромы постоянного базирования из Крыма после контрольной проверки за зимний период обучения.
Накануне министр обороны Швеции Петер Хультквист усомнился в возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России.
Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ.
В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне.
Военный эксперт назвал сказками заявления Киева о превосходстве американских ВМС над ЧФ
Заявления Украины о том, что два американских эсминца Donald Cook и Roosevelt якобы способны «уничтожить» Черноморский флот России, – сказки, заявил российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее экс-замминистра Украины Юрий Грымчак заявил о планах Киева по «атаке» на корабли Черноморского флота ВМФ России. По его словам, что для этих целей будут привлечены корабли ВМС Великобритании и США. Грымчак уверен, что появление в черноморском регионе двух ракетных эсминцев может «оставить» Россию без всего Черноморского флота.
Дандыкин в интервью ФАН прокомментировал заявление украинского политика. По его словам, несмотря на то, что на бумаге система «Иджис» и ракеты «Томагавк» являются грозным оружием, Черноморскому флоту России ничего не угрожает.
«Я слышал это заявление о двух американских эсминцах, которые так и не пришли в Черное море после разговора Владимира Путина с Джо Байденом. Если брать только цифры, то на двух американских эсминцах больше ракет «Томагавк», чем ракет «Калибр» на кораблях Черноморского флота в Крыму. Но есть одно большое «но». И что из того, что на борту Donald Cook и Roosevelt большое количество ракет? Напомню, что ракеты «Томагавк» успешно сбивали сирийские военные, а часть из них вообще не долетела до цели», – сказал Дандыкин.
Капитан первого ранга запаса рассказал и о том, что Черноморский флот надежно защищает различными видами вооружения, аналога которым нет ни в одной стране мира. Также военный эксперт развеял миф Украины о превосходстве ВМС США над Черноморским флотом РФ.
«Нужно учитывать компоненты мощи кораблей Черноморского флота и подводных лодок, которые вооружены не только ракетами «Калибр», но и торпедами. У нас достаточно мощные средства ПВО. Ими оснащены многие наши корабли. Сюда можно добавить и авиацию. Я уже не говорю о смешанной дивизии ВКС, которая принимает участие в учениях на территории Крыма. Мы должны сказать и о береговых ракетных системах – «Бастион» и «Бал». Есть и известная гиперзвуковая ракета «Оникс». Нужно вспомнить и о средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были применены против того же американского эсминца Donald Cook. Также можно напомнить и о том, что крейсер «Москва» оснащен сверхзвуковыми ракетами «Вулкан». Таких ракет у американцев нет. Они предназначены для борьбы даже с авианосцами, не говоря уже об эсминцах США», — заявил военный эксперт.
Дандыкин напомнил, что после воссоединения Крыма с Российской Федерацией в 2014 году на вооружение Черноморского флота поступали новые виды вооружения, а сам полуостров стал «непотопляемым авианосцем» России. «Я не думаю, что американцам взбредет в голову атаковать наш флот. Это бредовые мысли украинской стороны. Но если предположить, что два американских эсминца попробуют организовать какую-то провокацию, то их участь будет предрешена. … После того, как Крым вернулся в состав России, Черноморский флот был настолько улучшен, что сегодня ни американским эсминцам, ни кораблям Великобритании ничего не светит в черноморском регионе. Поэтому все заявления Украины – сказки», – резюмировал Дандыкин.
В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.
Алиев и Эрдоган осудили признание Байденом геноцида армян
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили совместные действия в ответ на признание главой Белого дома Джо Байденом геноцида армян в Османской империи, осудив заявление американского лидера.
«Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Байдена о так называемом геноциде армян. Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Азербайджана.
Алиев в ходе беседы заявил, что признание Байденом геноцида армян «нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе». Эрдоган в свою очередь поблагодарил своего коллегу за поддержку. Оба лидера «выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией», сказано в сообщении.
В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Турция в свою очередь предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида этнических армян в Османской империи. МИД Азербайджана в ответ на заявление президента США выразил сожаление.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
В Турции объявили полный локдаун
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В Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун», – сказал турецкий лидер, передает RT со ссылкой на телеканал NTV.
По его словам, будут закрыты все рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Он отметил, что междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью.
«Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.
Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
В Крыму собрались создать аналог турецкой Анталии
Туристический кластер в Сакском районе на западном побережье Крыма станет своеобразным аналогом турецкого курорта Анталия, заявил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
Кабанов заявил, что «данный проект можно назвать своего рода аналогом турецкого курорта Анталия», и «фактически на западном побережье Крыма будет построен новый современный курорт», передает РИА «Новости».
По его словам, государство обеспечит строительство всей необходимой инфраструктуры, а возведением рекреационных объектов займутся инвесторы, которые уже активно интересуются данным кластером.
Ранее сообщалось, что новый курортный кластер планируется построить в Сакском районе на западном побережье Крыма, где можно сделать рекреационную зону и куда зайдут крупные туроператоры.
Кластер планировалось построить возле села Штормовое. Ориентировочная площадь – порядка 500 гектар с пятикилометровой пляжной линией.
Ранее сообщалось, что в Крыму ожидают рекордный поток туристов в 2021 году.
Посла США вызвали в МИД Турции после признания Байденом геноцида армян
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Американский посол вызван в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, сообщило Reuters.
Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве Турции, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил послу США, что заявление Соединенных Штатов не имеет под собой правовой основы и что Анкара «отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает», передает ТАСС.
Накануне Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Названы сроки проведения встречи Путина и Байдена
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне, уже есть возможные даты, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», об этом сообщает РИА «Новости». При этом Ушаков отказался уточнять, о каких именно датах идет речь.
Также он рассказал, что подготовка к встрече еще не началась, но сигнал от США получен и будет рассмотрен, решение будут принимать в зависимости от многих факторов.
«Пока еще нет, но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно», – сказал Ушаков. Он уточнил, что со стороны США есть сигналы о реальном желании провести личную встречу двух лидеров.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
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