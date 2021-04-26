Путин и Макрон договорились о «конкретных инициативах» по Карабаху Путин рассказал Макрону о провокациях Киева в Донбассе 26 апреля 2021, 20:56 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин обратил внимание лидера Франции Эммануэля Макрона на действия Киева, намеренно обостряющие ситуацию в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля. «Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – цитирует сообщение РИА «Новости». Уточняется, что Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины. Телефонный разговор состоялся по инициативе Франции, особое внимание уделено внутриукраинскому конфликту. Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. «Подтвержден настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в «нормандском формате», – сообщили в пресс-службе. Ранее пресс-служба президента Франции сообщила, что Путин и Макрон договорились объявить «конкретные инициативы» по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

Зеленский дал поручение организовать встречу с Путиным 26 апреля 2021, 14:06

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться», – сказал он, передает ТАСС. Зеленский также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали». Он также заявил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», – заявил он. Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет. Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев 26 апреля 2021, 10:04 Текст: Алина Назарова

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что считает некорректным приглашать президента России Владимира Путина в Киев для обсуждения двусторонних отношений. «Нет, я считаю это некорректным», — сказал он в интервью Liga.net, отвечая на вопрос относительно готовности президента Украины пригласить российского лидера в Киев на переговоры. При этом Ермак напомнил обращение Зеленского к Путину с предложением «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». «Я думаю, это свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров. И это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою Родину и рискуют жизнью», – добавил глава офиса украинского президента. Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Путин подписал указ о военных сборах 26 апреля 2021, 15:43 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, числящихся в запасе, документ вступает в силу со дня подписания – с 26 апреля. «Постановляю призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности», – говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Правительство и региональные власти должны, согласно указу, обеспечить выполнение мероприятий по призыву россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов. Указ вступает в силу со дня опубликования – с 26 апреля. В 2020 году президент подписывал указ о военных сборах для россиян в запасе в июне. В 2019 году Путин подписывал указ о призыве на двухмесячные военные сборы россиян в феврале. Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с гибелью экипажа подлодки 26 апреля 2021, 12:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки ВМС страны в Балийском море, сообщила пресс-служба Кремля. «Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки военно-морских сил Индонезии в Балийском море. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны», – приводятся слова президента в сообщении на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что все 53 члена экипажа на пропавшей лодке ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 мертвы. Начальник штаба индонезийских ВМС Юдо Маргоно заявил, что близ острова Бали, где пропала подлодка ВМС Индонезии, были обнаружены ее обломки, а также личные вещи экипажа. Предположительно, судно затонуло на глубине 600-700 метров. Напомним, подводная лодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находились по меньшей мере 53 человека. Кремль оценил проверку учебников на предмет искажения истории 26 апреля 2021, 13:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Беглая проверка учебников истории в России после заявления президента Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию показала, что издания с искажением истории отсутствуют, но раньше подобные казусы случались часто, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Вы знаете, ему говорили о конкретных учебниках, но, скажем так, беглая проверка наших специалистов (показала) – из того, что сейчас действует, там таких примеров нет. Но раньше подобные казусы случались во многих учебниках, которые печатал вообще неизвестно кто, не известно как, но которые входили в разные школы. Сейчас это гораздо более упорядочено», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее резидент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены. «Единая Россия» внесла в Думу законопроекты по социальным поручениям Путина 26 апреля 2021, 18:55 В Госдуму внесли несколько законодательных инициатив, направленных на реализацию озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию задач, сообщили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава ЕР в парламенте Сергей Неверов. «Президент в своем послании поддержал ряд важнейших социальных инициатив. Все они касаются конкретной помощи людям. Это оплата больничных листов в размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до семи лет. Это и выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. И ежемесячные выплаты на детей от восьми до 16 лет. «Единая Россия» оперативно подготовила изменения в действующее законодательство. Сегодня мы эти изменения вносим в Государственную думу», – цитирует Турчака сайт «Единой России». По оценке «Единой России» и правительства, инициатива об оплате больничного родителям дошкольников в размере 100% от заработка уже в 2021 году поможет порядка 1,5 млн молодых родителей. Ежемесячное пособие на детей от восьми до 16 лет смогут получать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума на детей в субъекте России. Оно может быть установлено на каждого ребенка в отдельности. В 2021 году выплату назначат на 360 тыс. детей. Еще одна инициатива «Единой России», которую поддержал президент – установление ежемесячного пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. Оно составит 6350 рублей в месяц. В этом году такие выплаты смогут получить порядка 630 тыс. женщин. «Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях», – добавил Турчак. В свою очередь Сергей Неверов заверил, что все инициативы будут поддержаны фракцией партии в нижней палате парламента. «Это только первый пакет инициатив. Фракция «Единой России» не только полностью поддержит эти инициативы, но и оперативно разработает дополнительные [инициативы] для принятия Госдумой», – сказал руководитель фракции. Напомним, в послании Федеральному собранию президент также поддержал ряд инициатив, которые направила «Единая Россия». В их числе – бесплатное подключение людей к газу, поддержка крупных инфраструктурных проектов в регионах льготными кредитами на длительный срок, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник, закупка школьных автобусов. Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В ходе оглашения послания он объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, в частности о выплатах для школьников, а также беременным женщинам. Песков назвал возможное время встречи Путина и Байдена 26 апреля 2021, 12:50 Текст: Алина Назарова

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется летом, но точная дата и страна проведения пока не определены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах, еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности», – сказал он, передает ТАСС. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне, уже есть возможные даты. Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Также Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность. Памфилова заявила о росте доверия российских избирателей к выборам 26 апреля 2021, 13:35 Текст: Алина Назарова

Доверие российских избирателей к выборам возросло, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Что очень важно, самый главный итог этих пяти лет – что возросло существенно доверие наших граждан и к самим выборам, и к системе избирательной. И я считаю, что надо каждый день работать на то, чтобы это доверие оправдывать, и чтобы оно возрастало», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости». Она также поблагодарила прошлый состав ЦИК за открытую и удобную избирательную систему России. «Хотела бы воспользоваться вот этой встречей и выразить благодарность, признательность моим коллегам, прошлому составу ЦИК – за ту огромную работу, которая была проделана. Поскольку в результате ее мы сейчас имеем действительно очень динамично развивающуюся избирательную систему, открытую, прозрачную, доступную, удобную для наших избирателей, которая очень чутко реагирует на запросы общества», – сказала она. «Действительно огромное спасибо тем, кто принимал участие», – добавила Памфилова. «Я присоединяюсь к вам, к вашим словам благодарности», – сказал Путин. Ранее декан факультета политологии МГУ, член ЦИК Андрей Шутов заявил, что предстоящая кампания по выборам в Госдуму будет намного сложнее предыдущих из-за попыток вмешаться в нее извне. Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Путин поручил ФАС доложить ему результаты проверок роста цен на жилье 26 апреля 2021, 17:12 Текст: Елена Мирошниченко

Федеральная антимонопольная служба до 15 мая должна представить президенту Владимиру Путину доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на жилье в каждом регионе. «Федеральной антимонопольной службе – провести проверку обоснованности цен, сложившихся на первичном рынке жилья (по каждому субъекту Российской Федерации). Доклад – до 15 мая 2021 года», – цитирует распоряжение ТАСС. Всего в России по состоянию на 19 апреля 2021 года строилось 92,5 млн квадратных метров многоквартирного жилья по 214-ФЗ . Из них 54,6 млн «квадратов» возводилось с использованием эскроу-счетов, причем из этого объема продана уже треть на сумму 1,8 трлн рублей, отметил Мутко. Ранее Казань, Санкт-Петербург и Челябинск стали лидерами по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории России по итогам 2020 года. Напомним, 8 апреля президент России Владимир Путин поручил ФАС разобраться с существенным ростом цен на жилье. Путин обсудил с президентом Туркменистана борьбу с коронавирусом 26 апреля 2021, 13:12 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе которого главы государств обсудили совместные усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Кремля. «Подчеркнуто, что российско-туркменистанское стратегическое партнерство развивается успешно. В этой связи обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее укрепление взаимовыгодных торгово-экономических связей и совместную борьбу с коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также Путин и Бердымухамедов обсудили подготовку к шестому Каспийскому саммиту и второму Каспийскому экономическому форуму, запланированным в этом году. Кроме того, Путин выразил глубокие соболезнования в связи с недавней кончиной отца президента Туркменистана. Напомним, Туркменистан 18 января первым в Центральной Азии зарегистрировал «Спутник V». Путин и Асад обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом 26 апреля 2021, 14:02 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, обсудив взаимодействие в борьбе с коронавирусом, включая поставки российских вакцин, сообщает пресс-служба Кремля. «Подробно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных связей, а также взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин. Президент Сирии выразил глубокую признательность России за оказываемую всестороннюю поддержку и помощь сирийскому народу», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, при обмене мнениями об обстановке в Сирии особое внимание уделено продвижению межсирийского мирного процесса в рамках деятельности Конституционного комитета. Также Башар Асад проинформировал Путина о ходе подготовки к намеченным на май президентским выборам. 21 апреля сирийский лидер Башар Асад выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах, став шестым кандидатом. Официально президентские выборы пройдут в Сирии 26 мая. С 19 апреля началась регистрация кандидатов, уже подали свои заявки шесть кандидатов, включая одну женщину. Принять участие в гонке за президентское кресло смогут те кандидаты, которые получат в предстоящем голосовании парламента не менее 35 голосов депутатов. Эксперт: За пять лет ЦИК добился упрощение доступа граждан к выборам 26 апреля 2021, 16:50 Текст: Елена Лексина

«Наша избирательная система уже считается одной из самых передовых в мире, и она продолжает развиваться и совершенствоваться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги встречи президента Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой. «В России сложилась открытая, прозрачная, доступная и удобная для граждан избирательная система, которая находится в постоянном развитии. Всего за четверть века она прошла путь, который многие страны старой демократии проходили за 200-300 лет», – отметил политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Несмотря на то, что наша избирательная система уже считается одной из самых передовых в мире, она продолжает развиваться и совершенствоваться. Примечательно, что президент оценил вклад в развитие этой системы Эллы Памфиловой и снова назначил ее председателем Центризбиркома», – подчеркнул эксперт. В понедельник состоялась встреча Владимира Путина с главой ЦИК. В ходе беседы Памфилова рассказала о росте доверия российских избирателей к выборам. «Я считаю, что надо каждый день работать на то, чтобы это доверие оправдывать, и чтобы оно возрастало», – цитировало РИА «Новости» руководителя Центризбиркома. По оценке Мартынова, за те пять лет, что Памфилова возглавляет ЦИК, российская избирательная система прошла серьезное технологическое обновление. Эксперт в частности упомянул экспериментальное внедрение новых цифровых технологий на выборах. «Я убежден, что в среднесрочной перспективе все электоральные процедуры перейдут в онлайн-формат», – прогнозирует собеседник. «Мы прожили уже пятую часть XXI века, поэтому необходимо внедрять прогрессивные методы и технологии во многие сферы жизни общества и государства, в том числе в процесс голосования», – подчеркнул Мартынов. При этом он указал на некоторые проблемы, которые еще предстоит разрешить. «Одна из них связана с тайной голосования. С одной стороны, необходима верификация человека. С другой стороны, необходимо соблюдать принцип тайного голосования, – указал политолог. – Здесь есть некоторые сложности. Однако решения этого и других вопросов уже предлагаются». Говоря о достижениях электоральной системы за последние пять лет, Мартынов упомянул существенное упрощение доступа граждан к избирательным процедурам. «Сейчас любой человек, вне зависимости от того, где он находится, имеет возможность проголосовать, – отметил политолог. – С каждым избирательным циклом фиксируется все меньше недочетов в этом вопросе». На ваш взгляд Какой способ голосования на выборах вам нравится больше? Традиционный на избирательном участке

Онлайн-голосование через интернет

Мартынов отдельно выделил опыт многодневной работы избирательных участков, что впервые было апробировано в прошлом году – в ходе всенародного голосования по поправкам в Конституцию и во время выборов в регионах. «Понятно, что такие меры были продиктованы сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Но тем не менее, удалось, во-первых, избежать чрезмерного скопления людей на избирательных участках, что минимизировало риск заражения COVID-19. Во-вторых, увеличенный срок голосования, позволил людям скорректировать свои планы и принять участие в волеизъявлении», – отметил собеседник. По мнению Мартынова, Россия долго не решалась на переход к многодневному избирательному процессу, хотя во многих странах такая практика давно уже существует. «Мы всегда стараемся придерживаться консервативных подходов к голосованию. Да и в целом избирательная система сама по себе довольно статична, что однозначно увеличивает доверие к ней граждан и приводит к более четкому подсчету голосов, – заметил политолог. – Но случилась пандемия, которая подтолкнула нас к эксперименту, который оказался положительным. К тому же, в итоге оказались удачными и эксперименты с дистанционным электронным голосованием». Напомним, что в нынешнем году, в единый день голосования 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. Одновременно пройдут голосования на региональном и муниципальном уровнях. В частности, состоятся прямые выборы глав девяти субъектов федерации, и еще в трех регионах руководителей будут избирать депутаты заксобраний. В 39 регионах пройдут выборы в местные парламенты. Ранее декан факультета политологии МГУ, член ЦИК Андрей Шутов заявил, что предстоящая кампания по выборам в Госдуму будет намного сложнее предыдущих из-за попыток вмешаться в нее извне. Названы сроки внесения в Госдуму первоочередных проектов по посланию президента 26 апреля 2021, 14:45 Текст: Евгения Шестак

Около десяти первоочередных законопроектов во исполнение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию могут внести в Госдуму до начала майских праздников, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Возможно, даже до начала майских праздников будем вносить. Сразу после отчета правительства начнем рассматривать», – цитирует РИА «Новости» Володина. Он уточнил, что первоочередных законопроектов около десяти, они касаются соцвыплат, пособий и больничных листов. «Мы постараемся реализовать послание как можно быстрее и начали работу с правительством. По мере того, как будут готовы законопроекты, вместе с Валентиной Ивановной Матвиенко (спикер Совета Федерации) внесем», - пояснил Володин. Также председатель Госдумы напомнил, что во вторник на Совете законодателей будет обсуждаться реализация послания, по этому вопросу выступит вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российское правительство сразу должно начать работу по реализации задач, поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, это – безусловный ориентир работы кабмина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил ускорить работу по защите данных россиян 26 апреля 2021, 18:15 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил правительству ускорить работу по изменению законов для усиления защиты персональных данных граждан, сообщила пресс-служба Кремля. «Правительству... ускорить подготовку и внесение в федеральный закон «О персональных данных» изменений, направленных на усиление защиты персональных данных граждан, а также на содействие развитию российских организаций, разрабатывающих программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Доклад по этой теме необходимо представить президенту до 1 июля 2021 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. В декабре Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно распоряжаться своими персональными данными, в том числе требовать их удаления. Закон предусматривает право гражданина обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без доказывания факта их неправомерной обработки. Путин и Макрон договорились о «конкретных инициативах» по Карабаху 26 апреля 2021, 20:28 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон договорились объявить «конкретные инициативы» по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба президента Франции. В телефонном разговоре с Путиным Макрон подчеркнул «необходимость достижения конкретного прогресса в вопросах заключенных, гуманитарной поддержки и сохранения наследия». «Два президента договорились возобновить усилия в рамках Минской группы для достижения прочного урегулирования ситуации, в ближайшие дни в этом направлении будут предприняты конкретные инициативы», – передает Le Figaro сообщение Елисейского дворца. Накануне президент Франции обсудил урегулирование карабахского конфликта и ситуацию на Южном Кавказе с премьер-министр Армении Николом Пашиняном. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.