ФАС и Роскачество решили проверить производителей потребительских товаров на «двойные стандарты»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роскачество подписали соглашение о сотрудничестве по пресечению фактов недобросовестной конкуренции, в частности, стороны проверят производителей ряда потребительских товаров на предмет «двойных стандартов» качества.

«Различные компании известных брендов могут поставлять или даже производить в России товары, которые могут отличаться по своим характеристикам и свойствам от товаров, которые те же компании поставляют в другие страны», – передает РИА «Новости» слова главы ФАС Максима Шаскольского.

«Сегодня мы с Роскачеством подписали соглашение о совместной работе по пресечению таких фактов недобросовестной конкуренции и соблюдению требований законодательства при продвижении, рекламе и обороте товаров, чтобы защищать интересы наших людей», – сказал он.

Пресс-служба ФАС в своем сообщении отмечает, что соглашение позволит углубить работу, связанную с выявлением проблемы «двойных стандартов» в свойствах и составе товаров под одним брендом и в одинаковой упаковке, предназначенных для разных рынков.

«Началом сотрудничества станет анализ тех групп, которые ранее исследовались в странах Европейского Союза с точки зрения идентичности товаров по различиям свойств и составов, произведенных под одним брендов, но реализуемых в разных странах включая шоколад, напитки, специи, чай, кофе, сладости, косметика», – говорится в сообщении.

Глава Роскачества Максим Протасов отметил, что производители «в погоне за потребителем» и увеличением продаж могут использовать не совсем добросовестные методы. В пример он привел исследование на рынке питьевой воды.

«В значительной части марок обработанной воды, которая в соответствии с техрегламентом не может именоваться и визуализироваться как природная, на этикетках содержались лес, горы, ручьи, долины. Такая визуализация, наименования и текст на этикетках отсылают потребителей к природному происхождению такой воды и создают незаслуженное преимущество таким игрокам рынка», – пояснил Протасов.

По словам Шаскольского, ФАС, между тем, не нашла нарушений у производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве продукции, реализуемой в России и Западной Европе. «Дело завершается, нарушений там нет. Санкций не будет. Большая работа проведена как самим производителем по доказыванию, объяснению, так и нашими специалистами, которые все это изучили и очень взвешенно и объективно подошли к этому случаю», – сказал Шаскольский.

Он отметил, что отличия в составе шоколада могут существовать, однако они не связаны с российским рынком. «Дело в том, что натуральное сырье, которое используется при изготовлении этой продукции, отличается по качеству от сезона к сезону, от поставщика. Что для России, что для Германии или Швейцарии этот продукт получается разным, но не по качеству, а по определенным характеристикам, составу», – сказал глава ФАС.

«То есть в зависимости от урожая, жирные кислоты, которые входят в состав какао-бобов, они отличаются. Поэтому и получается: если откусить кусочек где-то в одной стране, потом приехать и попробовать в другой, может показаться, что он немного другой. Но это никак не связано с тем, что производитель как-то адаптирует или что-то делает с продукцией, которая поставляется к нам. Такого нет. То есть она просто может отличаться в силу натуральных свойств и характеристик составляющих», – пояснил Шаскольский.

В декабре 2019 года ФАС выдвинула предупреждение компаниям Lindt, Procter&Gamble и Henkel, поскольку они допускают «двойные стандарты» качества товаров для России и Евросоюза. Henkel требование регулятора исполнила, в то время как компания Procter&Gamble оставила все как прежде, в результате было возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».

В августе производитель шоколада Lindt заявил, что поставляемая им в Россию продукция полностью соответствует тем же стандартам качества, что и продукция, поставляемая в остальные страны Европы и мира.