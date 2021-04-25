Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории

Washington Post и ABC News провели опрос, согласно которому рейтинг одобрения президента США Джо Байдена за первые 100 дней президентства составил 52%, за последние 76 лет этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%).

Опрос показал, что 52% американцев «однозначно» или «в некоторой степени» одобряют работу Байдена, среди них 90% демократов, 47% независимых респондентов и 13% республиканцев, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что 42% опрошенных высказались неодобрительно.

64%, одобряют политику Байдена в области борьбы с пандемией коронавируса, экономическую политику нынешнего президента одобряют 52% респондентов. Что касается действий Байдена в ходе миграционного кризиса на границе с Мексикой, их поддержали 37% опрошенных.

Пакет мер по стимулированию экономики поддержали 65% американцев, 31% высказался против. План Байдена по инвестированию двух триллионов долларов в инфраструктурные проекты одобрили 52% респондентов, против выступили 35% опрошенных.

Опрос проводился по телефону 18-21 апреля на английском и испанском языках, в нем приняли участие 1007 совершеннолетних респондентов.

В марте состоялась публичная пресс-конференция Байдена, которая стала первым масштабным общением президента США с журналистами за два месяца с момента инаугурации – что также отметили в американской прессе. В ходе выступления президент рассказал о ситуации с COVID-19, состоянии экономики, миграции, а также о том, будет ли он баллотироваться на следующий срок. О России Джо Байден вспомнил лишь один раз, зато КНР критиковал много. В контексте разговора об этих странах он заключил: в XXI веке идет «битва между демократиями и автократиями» и США нужно будет показать, что «демократия работает», отметило издание «Коммерсант».