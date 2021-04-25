Минэкономразвития спрогнозировало рост тарифов ЖКХ на 4% Минтруд предложил отменить потребительскую корзину 25 апреля 2021, 10:54

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Проект приказа о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в России разработан Министерством труда и социальной защиты, также министерство подготовило проект, предлагающий упразднить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. «Проект приказа министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы государственной статистики «О признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы государственной статистики от 11 марта 2013 года «Об утверждении перечня продуктов питания – представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума» разработан в связи с принятием федерального закона от 29 декабря 2020 года», – цитирует документ ТАСС. Второй документ исключает ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. Прежде прожиточный минимум устанавливался каждый квартал, так как он зависел от изменения стоимости потребительской корзины. Ранее сообщалось, что правительство рассматривает новый критерий, по которому будет определяться бедность, с учетом вступившего в силу в 2021 году нового порядка определения прожиточного минимума.

Пропавшую индонезийскую подлодку нашли около Бали 24 апреля 2021, 12:02

Фото: Alonzo M. Archer/wikipedia.org

Текст: Вера Басилая

Подлодку ВМС Индонезии, переставшую выходить на связь во время учений, удалось обнаружить в водах у берегов острова Бали, сообщают СМИ. Агентство Синьхуа со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС сообщило, что подлодку KRI Nanggala 402 обнаружили в водах возле острова Бали, передает РИА «Новости». Напомним, подводная лодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находятся по меньшей мере 53 человека. Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. Газета The Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн отмечал, что глубина в 700 метров может быть смертельна для данного типа подлодок. Словакия назвала причину высылки российских дипломатов 24 апреля 2021, 14:10

Текст: Наталья Ануфриева

Трех сотрудников российского посольства высылают из Словакии из-за того, что они попали под подозрение спецслужб, а также ради выражения солидарности с Чехией, заявил глава МИД страны Иван Корчок. Корчок пояснил он в беседе с чешским изданием Respekt.cz, что в Словакии, как и везде, «спецслужбы следят за деятельностью иностранных спецслужб на нашей территории», и «в последнее время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии России в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам», передает РИА «Новости». В связи с этим «было принято политическое решение». Министр подчеркнул, что это было суверенное решение и власти Словакии действовали по информации собственных спецслужб, однако «понятно, что в связи с просьбой Чехии проявить солидарность мы решили сделать это таким способом». Братислава объявила о высылке троих россиян 22 апреля. В России заявили, что оставляют за собой право на ответную реакцию. На ваш взгляд На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды? Да

Нет

И раньше их не покупал

Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы. Также обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в якобы причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам. Посольство России в Минске высмеяло МИД Литвы за пост о высылке дипломатов 24 апреля 2021, 18:15

Фото: Homoatrox/wikipedia.org

Текст: Абдулла Шакиров

Посольство России в Белоруссии отреагировало на пост главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов, высмеяв его провокационным хештегом. В ответ на публикацию Ландсбергиса в Twitter, в которой он заявил о высылке российских дипломатов из Литвы в знак солидарности с Чехией, российское посольство предложило подписчикам выбрать из двух хештегов – #smalldipenergy или #smalldickenergy: пользователи используют их применительно к тем, кто ведет себя необоснованно самоуверенно. #smalldipenergy or #smalldickenergy https://t.co/Z36YVLZk44 — Russia in Belarus (@RusEmbassyMinsk) April 24, 2021 Напомним, накануне главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения. Турция предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде армян 24 апреля 2021, 19:52 Текст: Абдулла Шакиров

Признание президентом Соединенных Штатов Джо Байденом геноцида армян в Османской империи подрывает отношения Анкары и Вашингтона и «откроет глубокую рану» на дружбе двух стран, заявило министерство иностранных дел Турции. «Это заявление США, которое искажает исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесет урон нашему взаимному доверию и дружбе», – передает РИА «Новости» заявление турецкого МИД. Турция призвала Байдена изменить свое мнение и посодействовать «мирному сосуществованию в регионе, особенно между турецким и армянским народами, вместо того чтобы служить повестке дня тех кругов, которые пытаются разжечь вражду». В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости». В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения. Главу забайкальского УФСИН застрелили во время конфликта на охоте 24 апреля 2021, 17:20

Фото: 75.fsin.gov.ru

Текст: Абдулла Шакиров

Начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю был застрелен во время конфликта на охоте, сообщило региональное следственное управление СК. «По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», – говорится на сайте ведомства. Подозреваемый в убийстве задержан, с ним проводится работа. Следователи изучают следы происшествия и изымают предметы, имеющие значение для расследования. Делом занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел, отмечается в сообщении. В ноябре прошлого года в Свердловской области на охоте застрелили заммэра Новоуральска Михаила Черницкого. В декабре 2020 года полицейский застрелил мужчину на охоте под Санкт-Петербургом. Азербайджан отреагировал на заявление Байдена о геноциде армян 24 апреля 2021, 20:51 Текст: Абдулла Шакиров

Признание президентом США Джо Байденом геноцида этнических армян в Османской империи вызывает сожаление и искажает историческую правду, заявило министерство иностранных дел Азербайджана. «Заявление президента США Джо Байдена, исказившее историческую правду о событиях 1915 года, вызывает сожаление. Те, кто политизирует так называемый геноцид армян, умалчивают о массовых убийствах более 500 тыс. человек армянскими вооруженными формированиями, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в Баку и других регионах Азербайджана в марте 1918 года», – говорится в заявлении на сайте ведомства. В азербайджанском МИД подчеркнули, что Вашингтон, признавая геноцид армян в Османской империи и оставляя без внимания преступления против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, подает «пример предвзятости и двойных стандартов». В ведомстве обратили внимание на то, что Армения «хочет скрыть события и пытается изобразить себя угнетенной страной», однако в то же время не принимает предложение Турции о совместном расследовании событий того времени. «Фальсификация истории, попытки переписать историю и ее использование для политического давления недопустимы», – заявили в МИД. В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Турция в свою очередь предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида этнических армян в Османской империи. Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости». В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения. Президент Чехии собрался выступить с чрезвычайным обращением к нации 25 апреля 2021, 03:31

Фото: Vit Simanek/CTK/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье выступит с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году, сообщил пресс-секретарь главы республики Иржи Овчачек. «Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11.00 (12.00 мск) с чрезвычайной речью», – приводит слова пресс-секретаря президента Чехии ТАСС. Овчачек уточнил, что обращение будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News. Как сообщили представители руководства каналов, выступление Земана продлится 20 минут. Рвнее американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину. Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы. Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным 24 апреля 2021, 15:47

Фото: kremlin.ru

Текст: Абдулла Шакиров

Одними из основных тем обсуждения на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко были развитие кооперации и цены на углеводороды, рассказал белорусский лидер. «Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом суть интеграции – опуститься на землю и сделать то, что нам сегодня крайне необходимо. Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить», – передает БелТА слова Лукашенко. Как отметил президент Белоруссии, в этот раз лидеры обеих стран «обратились к злободневным вопросам», таким как формирование цен на нефть и газ, а также кооперация. Темы же развития интеграции обсуждались больше для протокола, сказал Лукашенко. Глава республики также обратил внимание, что и в России, и в Белоруссии есть хорошие предприятия, однако между странами всегда была «тягомотина – кто кого». Кроме того, отметил он, он имеют разные подходы к приватизации. «Сейчас времена изменились, и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти (не то за шиворот брать, не то за грудь, и трясти). Нам надо кооперироваться», – подчеркнул белорусский лидер. По словам Лукашенко, Путин предложил ему совместно развивать производство интегральных схем. Глава Белоруссии также отметил, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие, превосходящее международные аналоги. «Так давайте сконцентрируемся на определенных участках и сделаем. Вот суть кооперации – скооперироваться в том, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо. Это главное, о чем шла речь», – добавил белорусский лидер. Лукашенко сообщил, что на встрече с Путиным не поднималась тема о военной базе, обратив внимание, что Минску она не нужна, поскольку уже стоит в Смоленске «в трех минутах полета до того же Бобруйска». «Зачем тратить огромные деньги?» – сказал Лукашенко. «Наша зона ответственности – белорусской армии – запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?» – заявил глава республики. По мнению Лукашенко, если бы Россия и Белоруссия начали даже просто разговор о военных базах, это было бы подарком для оппозиционеров, которые бы «вышли на улицы и кричали, что Россия захватила Белоруссию». В четверг прошли переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продолжались около четырех часов; лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказывал, что вопросы «слияния» России и Белоруссии на встрече не обсуждались, а тема интеграции постоянно находится на повестке дня. Врачи уличили Водонаеву во лжи 24 апреля 2021, 19:41 В департаменте здравоохранения Москвы опровергли заявления госпитализированной с микроинсультом звезды реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой о халатном отношении медперсонала. Телеведущая, в частности, жаловалась на отсутствие внимания со стороны медсестер больницы имени Виноградова и непрофессиональное выполнение медиками своих обязанностей. Как заявили в столичном департаменте здравоохранения, посещение палаты Водонаевой проходили по установленному графику, а в отделении реанимации врач находился с ней в течение всего времени ее пребывания там. Кроме того, после перевода в отделение неврологии к телеведущей дважды заходила медсестра, при этом ни одной жалобы лично от Водонаевой не поступало, передает «Пятый канал». «В течение дня палату посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением, что подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными в коридоре. Также неверно заявление об отсутствии рекомендаций при выписке. Необходимые рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению указаны в выписном эпикризе», – сообщили в департаменте. Все необходимые исследования и рекомендации были предоставлены Водонаевой в полном объеме, подчеркнули в ведомстве. Представители департамента отметили, что стремительно покидать больницу «в тапочках, в которых приехала на скорой», у у телеведущей не было необходимости. Водонаева попала в клиническую больницу имени Виноградова с подозрением на микроинсульт. Позже модель пожаловалась на халатное отношение со стороны врачей и ужасное лечение. Так, телеведущая в своем Telegram заявляла, что после капельницы почувствовала себя плохо из-за индивидуальной непереносимости цитофлавина, однако никто из врачей не отреагировал на инцидент. «Видимо обиделись на то, что я задалась вопросом о наличии перчаток на медсестре. Зато, внимание! После моих сторис в палату пришел человек с дрелью и присверлил держатель для туалетной бумаги в туалете. Тут же. Шум стоял на весь этаж. И медсестра прибежала за моим драным одеялом», – написала Водонаева. Кроме того, модель заявила, что при выписке ей не дали никаких «медицинских напутствий». По словам Водонаевой, она сейчас находится дома, однако готова сразу же лечь больницу, как только почувствует себя плохо. Девушка отметила, что теперь, прежде чем бежать в клинику, будет советоваться со своим знакомым. Украина не смогла выпросить у Германии подержанные корветы 24 апреля 2021, 16:06

Фото: navy.mil.gov.ua

Текст: Вера Басилая

Киев пытается получить от Германии современное оборонительное оружие, «с помощью которого Украина могла бы защитить свое черноморское побережье от вторжения», сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). Согласно данным газеты, Украина просит о поставках оружия для противовоздушной обороны и оборудовании для разминирования. «Как стало известно FAS, Киев уже тщетно просил в Берлине подержанные немецкие корветы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас «оказал сопротивление» в этом отношении, тогда как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, напротив, демонстрирует по данному вопросу «открытость», сообщили как украинские, так и немецкие источники издания. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген в этой связи заявил изданию, что «было бы неправильно исключить поставку исключительно оборонительных систем оружия» в то время, когда Россия якобы «угрожает войной». Ранее МИД заявил о стягивании украинских вооружений к линии соприкосновения в Донбассе. Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Анкару призвали закрыть базу Инджирлик для США после заявления Байдена 24 апреля 2021, 23:21

Фото: Thorsten Weber/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек выразил мнение, что после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян Анкара должна незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты. «Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных», – заявил политик в интервью ТАСС. Ранее в субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов. В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Стало известно о тайных поставках боеприпасов из Чехии на Украину 25 апреля 2021, 02:33

Фото: Dalibor Gluck/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Американское издание The New York Times утверждает, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину. Как утверждается в материале, в электронном письме американскому изданию «Гебрев признал, что он хранил боеприпасы на складе в Чехии». Издание поясняет, что речь идет о складах во Врбетице на востоке республики. По версии чешской стороны, к взрывам на этих объектах в 2014 году якобы причастны российские спецслужбы. Издание утверждает со ссылкой на чешских официальных лиц, что «целью были» указанные боеприпасы Гебрева, передает ТАСС. Кроме того, издание отмечает, что Гебрев также «признал то, что давно отрицал: его компания ЕМКО поставляла вооружения на Украину после 2014 года». Соответствующие договоренности с украинскими фирмами якобы были закреплены в конце 2014 года. При этом издание приводит слова двух источников, один из которых является украинским должностным лицом. По их версии, компания ЕМКО «в 2014 году подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным». Как уточнил источник из числа бывших украинских должностных лиц, «на коробках с боеприпасами было указано, что они предназначены для Таиланда». Это якобы было сделано, «чтобы не допустить приостановки поставок теми в болгарском правительстве, кто симпатизирует России». «Гебрев отрицал, что его компания неверно маркировала какой-либо экспорт», – подчеркивается в статье. Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы. США заподозрили в намерении использовать истребитель для подавления протестов 24 апреля 2021, 12:11

Фото: Staff Sgt. Peter Reft/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Национальная гвардия США в Калифорнии допускала вариант с использованием истребителя для подавления возможных беспорядков из-за введенных ограничений по коронавирусу, сообщают местные СМИ. Издание The Los Angeles Times сообщает со ссылкой на источники, что в марте 2020 года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для «возможной внутренний миссии», передает РИА «Новости». Детали предполагаемой операции в указе не уточнялись, но, по мнению нацгвардейцев, истребитель могли использовать, чтобы запугать и разогнать протестующих, пролетев над ними на минимальной высоте. Такой способ уже ранее использовался в зонах боевых действий в Ираке и Афганистане. «Этот приказ опозорил бы наших военных (...) Будто мы угрожаем мирным жителям», – отметил один из источников. Директивы передавались устно или в текстовых сообщениях, а не в официальных письменных распоряжениях, что лишь усиливало опасения военных. Вместе с тем представитель возглавляющего нацгвардию Калифорнии генерал-майора Дэвида Болудина подполковник Джонатан Широма опроверг данные о планах применить F-15C для подавления беспорядков. «Мы не используем наши самолеты для запугивания мирных жителей», – заявил он. Кроме того, источники The Times подчеркнули, что, хотя приказ о применении самолета так и не поступил, возможность принятия подобного решения встревожила нацгвардейцев. Напомним, весной 2020 года в США прошли митинги протеста против жесткого карантина, поставившие страну на грань мятежа. Байден признал геноцид армян 24 апреля 2021, 19:25

Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Белого дома. «Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, 1,5 млн армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению. Мы чтим память жертв Meds Yeghern («великое злодеяние»), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте резиденции президента США. «Из тех, кто выжил, большинство были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах. Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За прошедшие десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты бесчисленным количеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам», – сказал Байден. Между тем, Турция отвергла заявление американского лидера в геноциде армян, обвинив Байдена в популизме. «Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм – величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме», – говорится в Twitter главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости». В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения. Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии 24 апреля 2021, 17:48

Фото: Павел Орловский/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Готовившие военный переворот в Белоруссии рассматривали несколько вариантов устранения президента Александра Лукашенко, в том числе его убийство 9 мая на параде в честь Дня Победы, рассказал сам глава республики. По словам Лукашенко, реализация плана во время парада заговорщикам показалась очень сложной, и они отказались от этой идеи. Рассматривались также нападения на кортеж и загородную резиденцию президента, передает БелТА. Для взрыва президентского кортежа злоумышленники закупили и привезли в Белоруссию гранатометы. Поскольку автомобили в целях безопасности передвигаются очень быстро и попасть в них крайне тяжело, заговорщики отбросили и этот вариант. На уничтожение резиденции было выделено 10 млн долларов, кроме того, еще 1 млн долларов должен был получить снайпер, сообщил Лукашенко. «Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм (расследование «Манкурты» на телеканале ОНТ), они уши прижали: «Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву». Мы контролировали их каждый шаг», – рассказал подробности белорусский лидер. Как сообщил президент, спецслужбы внедрили к заговорщикам своего сотрудника, исполнившего роль «продавшегося генерала». «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню – он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», – сказал Лукашенко. Задержанные ранее в стране террористические группы и планировавшие госпереворот – звенья одной цепи, заявил глава республики. Он напомнил, что подозреваемый в подготовке покушения на Лукашенко политолог Александр Федута был в штабе президента Белоруссии. Как заявил белорусский лидер, его «подкинул» бывший председатель Совета министров Белоруссии Вячеслав Кебич, «чтобы знать, что у меня делается». «Федута революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Конечно, он не совершал бы террористические акты, не убивал бы президента, его детей и так далее. Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали. И он такой, наверное, не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты. Вот его вариант: Анвар Садат (организация теракта в Беларуси по примеру убийства бывшего президента Египта Анвара Садата в 1981 году)», – сообщил белорусский лидер. Также Лукашенко обратил внимание на то, что заговорщики планировали при помощи армии заблокировать Минск вместе с силами ОМОН, МВД и КГБ. В случае успеха, в Белоруссии началась был «самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна», отметил он. Кроме того, по словам президента, у мятежников были намерения отключить энергосистему Минска, что указывает на планы кибератаки на Белоруссию. Лукашенко пообещал, что в ближайшее время появятся новые подробности. «Это еще цветочки», – заключил он. Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти. Ранее ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии.