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Лукашенко пригрозил наказать готовившего переворот юриста «на всю катушку»
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Юрист Юрий Зенкович, обвиняемый в подготовке госпереворота в Белоруссии, ответит «на всю катушку», заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Он ответит на всю катушку. И не потому, что это я, а потому, что он готовил государственный переворот», – передает РИА «Новости» заявление президента Белоруссии в эфире телеканала ОНТ.
По словам Лукашенко, Зенковича давно «вели» спецслужбы США. Белорусский лидер обратил внимание, что юрист получил гражданство Соединенных Штатов, едва приехав туда. «Они его схватили, он им нужен, они ему дали гражданство как защиту на вот этот случай», – отметил глава Белоруссии.
Ранее Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии.
Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.
ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии.
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, они продолжались около четырех часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Самолет белорусского лидера уже вылетел в Минск, передает БелТА.
Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсуждали «главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях». Также стороны «подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств». При этом российский лидер контактировал с премьером Михаилом Мишустиным и другими членами правительства «для сверки часов по тем или иным направлениям» взаимодействия с Минском, передает РИА «Новости».
Напомним, Лукашенко в ходе переговоров с Путиным заявил, что согласен с его выводами, сделанными о Белоруссии в послании Федеральному собранию. Путин сообщил, что рассчитывает обсудить с коллегой «острые вопросы», а также отметил успешное развитие двусторонних отношений.
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Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным
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Одними из основных тем обсуждения на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко были развитие кооперации и цены на углеводороды, рассказал белорусский лидер.
«Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом суть интеграции – опуститься на землю и сделать то, что нам сегодня крайне необходимо. Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить», – передает БелТА слова Лукашенко.
Как отметил президент Белоруссии, в этот раз лидеры обеих стран «обратились к злободневным вопросам», таким как формирование цен на нефть и газ, а также кооперация. Темы же развития интеграции обсуждались больше для протокола, сказал Лукашенко. Глава республики также обратил внимание, что и в России, и в Белоруссии есть хорошие предприятия, однако между странами всегда была «тягомотина – кто кого». Кроме того, отметил он, он имеют разные подходы к приватизации. «Сейчас времена изменились, и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти (не то за шиворот брать, не то за грудь, и трясти). Нам надо кооперироваться», – подчеркнул белорусский лидер.
По словам Лукашенко, Путин предложил ему совместно развивать производство интегральных схем. Глава Белоруссии также отметил, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие, превосходящее международные аналоги. «Так давайте сконцентрируемся на определенных участках и сделаем. Вот суть кооперации – скооперироваться в том, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо. Это главное, о чем шла речь», – добавил белорусский лидер.
Лукашенко сообщил, что на встрече с Путиным не поднималась тема о военной базе, обратив внимание, что Минску она не нужна, поскольку уже стоит в Смоленске «в трех минутах полета до того же Бобруйска». «Зачем тратить огромные деньги?» – сказал Лукашенко.
«Наша зона ответственности – белорусской армии – запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?» – заявил глава республики.
По мнению Лукашенко, если бы Россия и Белоруссия начали даже просто разговор о военных базах, это было бы подарком для оппозиционеров, которые бы «вышли на улицы и кричали, что Россия захватила Белоруссию».
В четверг прошли переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продолжались около четырех часов; лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказывал, что вопросы «слияния» России и Белоруссии на встрече не обсуждались, а тема интеграции постоянно находится на повестке дня.
Готовившим покушение на Лукашенко предъявили обвинение
Следствие предъявило обвинение четырем задержанным за подготовку госпереворота в Белоруссии с целью смены власти неконституционным путем, сообщил начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек.
«Четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса – заговор с целью захваты власти неконституционны путем. Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием», – приводит ТАСС заявление представителя КГБ Белоруссии в программе «Понятная политика. Плюс» на телеканале «Беларусь – 1».
Он также проинформировал, что один из задержанных Юрий Зенкович признал в полном объеме вину в инкриминируемом преступлении и сейчас активно дает показания обо всех обстоятельствах совершенных им противоправных действиях.
«На протяжении практически полугода все этапы противоправной деятельности нами документировались и фиксировались, в том числе, с помощью технических средств объективного контроля», – подчеркнул начальник отдела КГБ.
По его словам, задержанные «достигли тайного соглашения друг с другом о силовом свержении власти естественно неконституционным путем». «Их деятельность выходила за рамки простого обсуждения этих вопросов в закрытых чатах», – сказал Бычек.
Ранее в среду президент России Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заметил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.
Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США.
По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.
Кравчук отказался ехать в Минск на переговоры по Донбассу
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Бывший украинский президент и руководитель делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отказался от поездок в Минск на переговоры по урегулированию конфликта.
«Я туда (в Минск) не поеду, думаю, и делегация туда не поедет», – заявил Кравчук в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
По его словам, Белоруссия «подотчетна России», а белорусский лидер Александр Лукашенко «является вассалом».
На данный момент много стран готовы предложить себя в качестве переговорной площадки для урегулирования конфликта.
Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.
Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.
Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии
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Готовившие военный переворот в Белоруссии рассматривали несколько вариантов устранения президента Александра Лукашенко, в том числе его убийство 9 мая на параде в честь Дня Победы, рассказал сам глава республики.
По словам Лукашенко, реализация плана во время парада заговорщикам показалась очень сложной, и они отказались от этой идеи. Рассматривались также нападения на кортеж и загородную резиденцию президента, передает БелТА.
Для взрыва президентского кортежа злоумышленники закупили и привезли в Белоруссию гранатометы. Поскольку автомобили в целях безопасности передвигаются очень быстро и попасть в них крайне тяжело, заговорщики отбросили и этот вариант. На уничтожение резиденции было выделено 10 млн долларов, кроме того, еще 1 млн долларов должен был получить снайпер, сообщил Лукашенко. «Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм (расследование «Манкурты» на телеканале ОНТ), они уши прижали: «Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву». Мы контролировали их каждый шаг», – рассказал подробности белорусский лидер.
Как сообщил президент, спецслужбы внедрили к заговорщикам своего сотрудника, исполнившего роль «продавшегося генерала». «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню – он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», – сказал Лукашенко.
Задержанные ранее в стране террористические группы и планировавшие госпереворот – звенья одной цепи, заявил глава республики. Он напомнил, что подозреваемый в подготовке покушения на Лукашенко политолог Александр Федута был в штабе президента Белоруссии. Как заявил белорусский лидер, его «подкинул» бывший председатель Совета министров Белоруссии Вячеслав Кебич, «чтобы знать, что у меня делается». «Федута революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Конечно, он не совершал бы террористические акты, не убивал бы президента, его детей и так далее. Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали. И он такой, наверное, не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты. Вот его вариант: Анвар Садат (организация теракта в Беларуси по примеру убийства бывшего президента Египта Анвара Садата в 1981 году)», – сообщил белорусский лидер.
Также Лукашенко обратил внимание на то, что заговорщики планировали при помощи армии заблокировать Минск вместе с силами ОМОН, МВД и КГБ. В случае успеха, в Белоруссии началась был «самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна», отметил он. Кроме того, по словам президента, у мятежников были намерения отключить энергосистему Минска, что указывает на планы кибератаки на Белоруссию. Лукашенко пообещал, что в ближайшее время появятся новые подробности. «Это еще цветочки», – заключил он.
Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.
Ранее ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии.
В Кремле рассказали подробности встречи Путина и Лукашенко
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Вопросы «слияния» России и Белоруссии не обсуждались на встрече президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина, а тема интеграции постоянно находится на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, слияние государств в одно – нет, а вопросы интеграции, интеграция – это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались каким-то образом вопросы интеграции или слияние двух государств в одно.
Он также уточнил, что Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос о российской военной базе в Белоруссии, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, цели выйти на прорывные договоренности во время переговоров президентов РФ и Белоруссии не стояло. «Достаточно длительные были переговоры, рабочий «проговор» тем, в основном связанный с экономическим взаимодействием. Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и энергетике, других сферах. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество – это текущие дела. Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло. Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений», – сказал он.
Кроме того, он уточнил, что непризнание Крыма российским не осложняет диалог с Минском. «Это суверенное право Белоруссии, это совсем не осложняет (диалог)», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Накануне прошли переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продолжались около четырех часов; лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику.
Лукашенко заявил о невозможности «поглощения» Белоруссии Россией
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Вариант «поглощения» Белоруссии Россией не обсуждался на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, Минск заинтересован в независимости, заявил белорусский лидер.
«Даже речи об этом не шло. И сегодня им (противникам действующей власти) хочется нас толкнуть на этот путь. Поэтому нам надо действовать и не допускать ошибок. Если бы я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Белоруссию, слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно», – цитирует Лукашенко БелТА.
«Я уже сколько раз говорил: я – первый президент нашей независимой Белоруссии, нам посчастливилось с вами построить первое независимое государство. Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его или кому-то сдать, или куда-то вовнутрь присоединить?! Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимы», – добавил глава республики.
В четверг прошли переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продолжались около четырех часов; лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказывал, что вопросы «слияния» России и Белоруссии на встрече не обсуждались, а тема интеграции постоянно находится на повестке дня.
Лукашенко согласился со словами Путина о Белоруссии в послании Федеральному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что согласен с его выводами, сделанными в отношении республики.
«Мы заметили человеческую большую нотку этого послания», – сказал белорусский лидер на встрече с российским коллегой в Москве, передает РИА «Новости».
«Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны в этом послании, и особенно поддерживаю тот крен, который вами был взят в этом послании... Проблемы одинаковые», – заявил Лукашенко.
В четверг в Москве проходит встреча глав двух государств. Переговоры президентов могут затянуться до позднего вечера, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что в Москве Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.
Там отметили, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения, при этом в числе приоритетных – тематика Союзного государства. Также президенты двух стран обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.
Напомним, президент России в ходе послания заявил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.
«Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком. Все границы перешли уже», – заявил Путин.
Лукашенко обещал в случае экстренной ситуации передать власть совбезу Белоруссии
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Власть в Белоруссии перейдет от президента к совету безопасности в случае экстренной ситуации, соответствующий декрет будет подписан в ближайшее время, заявил глава республики Александр Лукашенко.
«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Белоруссии. Президента застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение», – цитирует Лукашенко БелТА.
По мнению президента, необходимость передачи полномочий совбезу вряд ли возникнет, однако стоит «предусмотреть все». Как пояснил Лукашенко, в экстренной ситуации Белоруссией будет править фактически «коллективный президент», при этом формально его обязанности будет исполнять премьер, но все решения будут приниматься тайным голосованием, «чтобы не было давления». «Когда будут президентские выборы назначены, вводить или не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее – вот гражданские и военные в Совете безопасности решат», – пояснил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что решение о подписании декрета было принято им давно, в то время «когда это все разворачивалось». «Не то что я хочу кому-то что-то сдать или передать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну», – заключил он.
Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.
Госдеп отказался вести с Минском дела в «обычном порядке»
Соединенные Штаты не намерены вести дела с Белоруссией в «обычном порядке», пока в республике продолжаются «нарушения прав человека», «репрессии», сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Не может быть обычного ведения дел, если мы не увидим изменения в поведении со стороны режима [президента Александра] Лукашенко в Белоруссии», – приводит ТАСС ответ Прайса на вопрос о возвращении посла.
Он рассказал, что утвержденная ранее Сенатом Конгресса США на пост руководителя американской дипмиссии в Минске Джули Фишер отправилась с очередным при нынешней администрации официальным визитом в Европу. «Там она может продвигать наши интересы и ценности в контексте того, что мы видим в Белоруссии», – отметил представитель внешнеполитического ведомства, добавив, что США стремились к «стабильным и предсказуемым отношениям» с Белоруссией с момента ее независимости.
«Несмотря на отзыв американского посла в 2008 году, мы продолжаем поддерживать дипломатические отношения с правительством Белоруссии. Мы всегда надеялись, что сможем превратить их в более нормальные дипломатические отношения, что продолжает оставаться нашей целью. Посол [США] в Минске имеет жизненно важное значение для этих усилий. А возможность вернуть посла в Минск послужила бы мощным сигналом, но пока в Белоруссии продолжаются нарушения прав человека, репрессии, не будет обычного порядка ведения дел [с США]», – утверждал дипломат.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заметил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.
В среду следствие предъявило обвинение четырем задержанным за подготовку госпереворота в Белоруссии с целью смены власти неконституционным путем.
Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США.
По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.
В Кремле заявили, что не знают о «принципиальном решении» Лукашенко
В Кремле не знают, что имеет в виду президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда заявляет о намерении объявить о самом принципиальном за четверть века решении, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Белоруссии ранее заявил о об одном из самых «принципиальных решений за четверть века» нахождения у власти. Он не уточнил, о чем речь.
«Мне неизвестно об этом, но, как вы знаете, никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы так же, как и все, не знаем, о чем идет речь», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Накануне в Москве состоялись переговоры президента Белоруссии и президента России Владимира Путина. Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсуждали «главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях». Лукашенко в ходе переговоров с Путиным заявил, что согласен с его выводами, сделанными о Белоруссии в послании Федеральному собранию.
Путин заявил Лукашенко о намерении обсудить «острые вопросы»
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что рассчитывает обсудить с коллегой «острые вопросы», а также отметил успешное развитие двусторонних отношений.
«Уважаемый Александр Григорьевич, рад вас видеть. Событий много, жизнь идет своим чередом. Но у нас есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений, и в многостороннем формате есть о чем поговорить. Но вначале, несмотря на все острые вопросы, которые мы сегодня наверняка будем обсуждать, хотел бы отметить, что отношения у нас развиваются, развиваются успешно», – передает слова российского лидера РИА «Новости».
Как отметил Путин, несмотря на пандемию коронавируса, торговый оборот между странами достиг значительных объемов – 29,5 млрд долларов. «Уверен, что все восстановится и в прежнем объеме, все для этого есть», – сказал президент.
Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что в Москве Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.
По данным пресс-службы, предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения, при этом в числе приоритетных – тематика Союзного государства. Также президенты двух стран обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.
В Кремле предупредили, что переговоры Путина и Лукашенко могут затянуться до позднего вечера.
В Кремле предупредили о возможном позднем завершении переговоров Путина и Лукашенко
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартуют во второй половине дня и могут затянуться до позднего вечера, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент ориентировочно в районе 17.00 начнет общение с президентом Белоруссии Лукашенко, который будет находиться в Москве с рабочим визитом сегодня. Общение, как правило, достаточно продолжительное, поэтому очевидно, что уйдет в поздний вечер», – цитирует ТАСС Пескова.
Как сообщает БелТА, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где в четверг запланированы его переговоры с Путиным. У трапа самолета белорусского лидера встретили замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что в Москве Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе – в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.
По данным пресс-службы, предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения, при этом в числе приоритетных – и тематика Союзного государства.
Также президенты двух стран обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.
Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы республики.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Москве запланирована встреча и переговоры главы белорусского государства с президентом России», – говорится в сообщении на сайте белорусского лидера.
Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что в Москве Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе – в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.
По данным пресс-службы, предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения, при этом в числе приоритетных – и тематика Союзного государства.
Также президенты двух стран обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.
В Кремле не увидели связи интеграции с Белоруссией и подготовки переворота в республике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с подготовкой убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко и дальнейшего государственного переворота не могут повлиять на ход интеграции республики с Россией.
«Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопросы, может ли ситуация в Белоруссии повлиять на темпы интеграции Москвы и Минска, а также нужно ли двум странам сближение, чтобы избежать повторения подобных угроз.
Как считает Песков, «интеграционные процессы в рамках Союзного государства это одно, а внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела двух стран это совсем другая реальность». «Это та реальность, с которой нам жить еще долго», – констатировал пресс-секретарь президента, передает ТАСС.
Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.