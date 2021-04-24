Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным

Одними из основных тем обсуждения на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко были развитие кооперации и цены на углеводороды, рассказал белорусский лидер.

«Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом суть интеграции – опуститься на землю и сделать то, что нам сегодня крайне необходимо. Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить», – передает БелТА слова Лукашенко.

Как отметил президент Белоруссии, в этот раз лидеры обеих стран «обратились к злободневным вопросам», таким как формирование цен на нефть и газ, а также кооперация. Темы же развития интеграции обсуждались больше для протокола, сказал Лукашенко. Глава республики также обратил внимание, что и в России, и в Белоруссии есть хорошие предприятия, однако между странами всегда была «тягомотина – кто кого». Кроме того, отметил он, он имеют разные подходы к приватизации. «Сейчас времена изменились, и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти (не то за шиворот брать, не то за грудь, и трясти). Нам надо кооперироваться», – подчеркнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, Путин предложил ему совместно развивать производство интегральных схем. Глава Белоруссии также отметил, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие, превосходящее международные аналоги. «Так давайте сконцентрируемся на определенных участках и сделаем. Вот суть кооперации – скооперироваться в том, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо. Это главное, о чем шла речь», – добавил белорусский лидер.

Лукашенко сообщил, что на встрече с Путиным не поднималась тема о военной базе, обратив внимание, что Минску она не нужна, поскольку уже стоит в Смоленске «в трех минутах полета до того же Бобруйска». «Зачем тратить огромные деньги?» – сказал Лукашенко.

«Наша зона ответственности – белорусской армии – запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?» – заявил глава республики.

По мнению Лукашенко, если бы Россия и Белоруссия начали даже просто разговор о военных базах, это было бы подарком для оппозиционеров, которые бы «вышли на улицы и кричали, что Россия захватила Белоруссию».

В четверг прошли переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продолжались около четырех часов; лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказывал, что вопросы «слияния» России и Белоруссии на встрече не обсуждались, а тема интеграции постоянно находится на повестке дня.