В Кремле рассказали подробности встречи Путина и Лукашенко

Вопросы «слияния» России и Белоруссии не обсуждались на встрече президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина, а тема интеграции постоянно находится на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, слияние государств в одно – нет, а вопросы интеграции, интеграция – это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались каким-то образом вопросы интеграции или слияние двух государств в одно.

Он также уточнил, что Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос о российской военной базе в Белоруссии, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, цели выйти на прорывные договоренности во время переговоров президентов РФ и Белоруссии не стояло. «Достаточно длительные были переговоры, рабочий «проговор» тем, в основном связанный с экономическим взаимодействием. Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и энергетике, других сферах. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество – это текущие дела. Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло. Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений», – сказал он.

Кроме того, он уточнил, что непризнание Крыма российским не осложняет диалог с Минском. «Это суверенное право Белоруссии, это совсем не осложняет (диалог)», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Накануне прошли переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продолжались около четырех часов; лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику.