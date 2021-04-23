В Армении сочли слова Алиева о Зангезуре искажающими суть заявления о прекращении огня

Экс-президент Чехии заявил о стыде из-за действий Праги в отношении России

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что ему стыдно из-за действий нынешнего руководства страны в отношении России на фоне дипломатического скандала и обвинений в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

«То, что мы [Чехия] лаем на одну из мировых держав, это то, за что мне стыдно и что меня удручает [и отталкивает от желаний] пытаться вообще еще что-то делать в этой стране [Чехии]. Для меня это свидетельство [о современном состоянии] нашей страны и о том, что мы вообще не способны иметь осмысленную внешнюю политику», – цитирует ТАСС Клауса.

По его мнению, заявления чешских властей по поводу взрывов боеприпасов на складах в Врбетице в 2014 году и их утверждений о причастности к этому инциденту российских спецслужб связаны со стремлением чешских властей заработать очки в Вашингтоне и НАТО.

«Чехия – это такая маленькая собачка, которая лает на большого пса», – отметил Клаус. Также он добавил, что ситуацию можно сравнить с тем, «когда маленький мальчик отважится бить немного большего мальчика только потому, что он, в отличие от [первого] мальчика, [находится там] вместе с папочкой и знает, что если эта [драка] будет заканчиваться для него плохо, то вмешается папочка и защитит его».

«Мы в данном случае маленькая собачка, лаем на Россию, так как думаем, что за нами стоят мощные США и НАТО. Думаю, что это немного глупая политика», – полагает Клаус.

Также бывший глава государства заявил, что в среду обсуждал инцидент в Врбетице с нынешнем президентом Чехии Милошем Земаном, который не сказал ему о своей поддержке действий правительства и МИД республики по отношению к России.

Напомним, 21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.

Скандал разгорелся после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

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