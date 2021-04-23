Бывший посол США отказался подтвердить финансирование Навального

Белый дом или ЦРУ не оказывают Алексею Навальному финансовую поддержку, заявил профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол.

«Алексей Навальный не получает никакой финансовой поддержки от Запада, от Байдена, от ЦРУ – это полная ерунда, нет никаких доказательств для этого», – заявил Макфол в эфире «Эха Москвы».

При этом он объяснил повышенное внимание со стороны США к Навальному не «любовью», а политической «традицией» защиты «прав человека», исходя из которой Вашингтон воздействует на многие страны.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга отметила, что прежде США и их «европейские партнеры» ввели ряд санкций и «сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции в будущем». При этом она выразила надежду, что с Навальным «будут гуманно обращаться», что блогер будет «в безопасности и в конечном счете – освобожден», передает РИА «Новости».

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. США ввели санкции против представителей властей России из-за ситуации вокруг Навального. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон сочиняет небылицы об условиях содержания Навального, при этом в самих США нарушают права заключенных.