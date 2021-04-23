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23 апреля, пятница | Последнее обновление — 01:44 | vz.ru
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Бывший посол США отказался подтвердить финансирование Навального
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Белый дом или ЦРУ не оказывают Алексею Навальному финансовую поддержку, заявил профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол.
«Алексей Навальный не получает никакой финансовой поддержки от Запада, от Байдена, от ЦРУ – это полная ерунда, нет никаких доказательств для этого», – заявил Макфол в эфире «Эха Москвы».
При этом он объяснил повышенное внимание со стороны США к Навальному не «любовью», а политической «традицией» защиты «прав человека», исходя из которой Вашингтон воздействует на многие страны.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга отметила, что прежде США и их «европейские партнеры» ввели ряд санкций и «сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции в будущем». При этом она выразила надежду, что с Навальным «будут гуманно обращаться», что блогер будет «в безопасности и в конечном счете – освобожден», передает РИА «Новости».
28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. США ввели санкции против представителей властей России из-за ситуации вокруг Навального. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон сочиняет небылицы об условиях содержания Навального, при этом в самих США нарушают права заключенных.
Пушков оценил реакцию США на заявление Путина о Шерхане и Табаки
США напрасно не воспринимают на свой счет заявление президента России Владимира Путина, в котором тот сравнил враждебные акции ряда стран против Москвы с поведением одного из персонажей книги Редьярда Киплинга «Книга джунглей», заявил сенатор Алексей Пушков.
«Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов», – написал Пушков в Telegram-канале.
Напомним, оглашая ежегодное послание парламенту, Владимир Путин указал, что «цеплять Россию» стало новым видом спорта. «Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – отметил Путин.
Позднее на брифинге пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что у них «толстая кожа» и они не принимают на свой счет аллюзии Путина о Шерхане и Табаки. «Я не думаю, что мы принимаем что-либо сказанное президентом Путиным, персонально. У нас толстая кожа», – сказала Псаки, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена».
Москалькова: Навальный оскорбил посетивших его правозащитников
Алексей Навальный оскорбил правозащитников, посетивших его в колонии, и грубо отказался от общения, говорится в письме уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.
«Навальный встретил их (правозащитников) крайне агрессивно, оскорблял Марию Бутину, допустил в ее адрес нецензурные высказывания, грубо отказался от общения с Кириллом Вышинским. Это вызвало резонанс в российском обществе», – отмечается в документе, передает РИА «Новости».
По данным омбудсмена, Вышинский и Бутина сами вызвались посетить Навального, разобраться в ситуации и оказать помощь. «Их намерения были самыми добрыми и искренними», – указывается в письме.
При этом она указала, что члены ОНК не выявили нарушений условий содержания блогера в колонии и других его прав. «Члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили Навального в исправительном учреждении 1 апреля 2021 года, они также не выявили нарушений условий содержания и неоказания ему необходимой медицинской помощи, а также каких-либо иных нарушений его прав», – говорится в письме.
По ее словам, условия содержания и медобеспечение Навального «соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и международным стандартам. … Фактов применения к Навальному жесткого и грубого обращения не установлено».
Москалькова также указала, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. «За время нахождения в исправительном учреждении Навальному неоднократно были проведены медицинские осмотры врачами различных специализаций: 19 марта 2021 года – врачом-неврологом, 23 марта 2021 года – врачом-психиатром, 6 апреля 2021 года – врачом-терапевтом... Информация о диагнозе, результаты МРТ-обследования, схема лечения 30 марта 2021 года доведены до сведения осужденного. Вместе с тем Навальный отказался от приема назначенного ему лечения, о чем имеется информация в амбулаторной медицинской карте», – говорится в письме.
19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. После этого личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что он здоров и нет необходимости переводить его в больницу.
28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
МИД заявил о провокациях стран НАТО в регионе Черного моря
США и другие страны Североатлантического альянса продолжают провокационную деятельность в регионе Черного моря, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Продолжается провокационная деятельность в восточном пространстве и акватории Черного моря США и других стран НАТО, которые стремятся нарастить свое присутствие у границ России», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
В четверг стратегический беспилотник США Global Hawk провел разведку у границ Крыма в преддверии учений ВС России.
20 апреля Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.
Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО
Вооруженные силы России должны быть готовы к немедленному реагированию в случае «неблагоприятного развития» обстановки в связи с учениями НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития», – цитирует РИА «Новости» министра.
Он заявил, что российские военные внимательно отслеживают действия Североатлантического альянса в районе будущих учений Defender Europe.
«Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe - 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов», – сказал Шойгу.
По его словам, «одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье». «В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника», – сказал министр.
Также Шойгу заявил, что НАТО существенно нарастила активность у южных границ России: усиливается разведывательная деятельность, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки.
В четверг утром министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности.
В этот день оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей в ходе межвидовых учений в Крыму. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.
Посол США в Москве выехал с чемоданами из резиденции
Американский посол в Москве Джон Салливан покинул свою резиденцию Спасо-хаус и, предположительно, направился в аэропорт, откуда планируется его вылет в Вашингтон.
В машину посла загрузили три чемодана, после чего он сел в автомобиль и выехал за ворота, передает ТАСС.
Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
20 апреля в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена.
Делягин: Провальные акции оппозиции стали подарком действующей власти
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«Протестная акция оппозиции в день президентского послания показала ее бессмысленность и непопулярность», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин, комментируя итоги состоявшиеся накануне несанкционированные митинги в поддержку блогера Алексея Навального.
«Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – считает директор Института проблем глобализации, публицист, экономист Михаил Делягин.
О провале протестной акции, по словам эксперта, можно судить по ее численности – в Москве на улицы вышло около 6 тыс. человек, а в Петербурге менее 5 тыс. человек. «По стране вышло всего около 15 тыс. людей – это вообще ни о чем», – считает собеседник.
Также Делягин обратил внимание на отсутствие внятной организации протеста. «Люди просто бродили по улицам, при этом чувствовали себя брошенными и потерянными. Правоохранители в свою очередь проявляли абсолютную вежливость, – отметил собеседник. – Понятной для всех повестки дня также не было. Что они требовали? Врача заключенному Навальному, когда он уже неделю лежит в стационаре?».
Эксперт указал на фотографии с прошедшей в Москве акции, где люди массово стоят с плакатами, на которых фамилия Навальный написана без буквы «л». «Значит, участникам плевать, с чем стоять на акции», – полагает собеседник.
По словам собеседника, «прошедшее мероприятие показало бессмысленность и непопулярность этого протестного действа и абсолютную невменяемость тех, кто кукловодит этим процессом из-за границы. Они даже нормальные лозунги не придумали. Видимо, кроме распила денег, их ничего не интересует», – заключил эксперт.
По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками блогера Алексея Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. Например, в Кызыле вышли два человека, в Череповце – 15, в Горно-Алтайске, как и в Комсомольске-на-Амуре, – трое. В Хабаровске – 200 и Владивостоке – 350. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 в мероприятии в центре столицы принимало участие около шести тысяч человек. Напомним, что на сайте организаторов выйти на акцию пообещало более 115 тыс. человек. В Петербурге на несогласованную акцию вышли 4,5 тыс. человек.
Накануне МВД призывало россиян воздержаться от участия в незаконных акциях, пообещав пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупреждала об ответственности за участие в незаконных массовых акциях.
Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «крупная протестная акция оппозиции в день послания Владимира Путина парламенту собрала всего считанные тысячи человек по всей стране, хотя организаторы планировали вывести на улицы полмиллиона протестующих».
Керри назвал прогрессивными идеи Путина на климатическом саммите
США считают, что Путин изложил на климатическом саммите дойстойные прогрессивные идеи, позволяющие работать сообща, заявил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
«Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом [по ним]. И он говорил об этой возможности», – цитируют Керри РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление». По его словам, Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, собирающимся инвестировать в чистые технологии в России.
В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.
Посол США вылетел из Москвы в Вашингтон
Американский посол в России Джон Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где после смены самолета направится в Вашингтон, сообщил информированный источник.
Согласно информации на табло аэропорта, самолет, на борту которого находится Салливан, вылетел из Москвы в 9.57, передает ТАСС.
Ранее два джипа с номерами посольства США прибыли в московский аэропорт Шереметьево. По словам очевидцев, из одного из автомобилей вышел Салливан, не общаясь с прессой, он прошел в зал дипломатических делегаций. Американское посольство в Москве подтвердило, что Салливан в четверг вылетает из Москвы в Вашингтон.
Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
20 апреля в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена.
США «слышали слова» России и «ждут дел» по ситуации на границе с Украиной
В Вашингтоне слышали объявление Москвы о том, что войска отводят из районов на границе с Украиной, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.
Он заявил, что США «слышали объявление России», «слышали слова, будут ждать дел» и «внимательно наблюдать за ситуацией». «Мы ясно давали понять в общении с российским правительством, что (оно) должно воздерживаться от эскалационных действий», – приводит его слова РИА «Новости».
Прайс также сообщил, что у США «была возможность пообщаться в Москве с властями», стороны продолжают обсуждать российские контрмеры в ответ на американские санкции. США «ожидают, что эти обсуждения продолжатся в ближайшие дни и, вероятно, недели», но не хотят «предвосхищать, чем они закончатся». В Госдепе заявили, что решение Москвы о запрете на найм местных работников посольства отразится на его работе. При этом официального уведомления на этот счет еще не получено, уточнил Прайс.
Он признал, что между странами есть «глубокие разногласия», но подчеркнул, что, по мнению США, «только через продолжение разговора и дипломатию» есть возможность добиться «стабильных и предсказуемых отношений с Москвой».
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден не планирует звонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсуждать ситуацию на российско-украинской границе. Она отметила, что Путин и Байден «беседовали только на прошлой неделе», Путин «принял участие в саммите» по климату. Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан беседовал с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. «Так что я ожидаю, что разговоры пока будут вестись на этом уровне», – приводит слова Псаки ТАСС.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Байден в разговоре с Путиным, по ее словам, «изложил свою обеспокоенность в последние несколько недель относительно наращивания войск», которое в Вашингтоне «считали агрессией на границе». Псаки заявила, что Вашингтон «ясно подталкивал в координации с мировым сообществом к отводу войск, отказу от агрессии», США «хотят деэскалации напряженности» не только в отношениях Вашингтона и Москвы, но и «на границе» России и Украины.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что личный состав Южного военного округа и Воздушно-десантных войск успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.
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Малькевич: «Армия» сторонников оппозиции существует лишь в интернете
Провалившиеся акции в поддрежку Алексея Навального продемонстрировали, что «армия» сторонников оппозиции существует лишь в интернете, заявил член Общественной палаты России Александр Малькевич.
«В регионах акции в поддержку Алексея Навального вообще не заметили. На улицы вышли лишь фанатики из числа его преданных поклонников. То есть вся эта «армия» сторонников оппозиции существует лишь в интернете. В комментариях и сторис – все бойцы, но реально никому это не надо. И уж тем более в регионах не поверили во все эти байки оппозиции, что в голодной и холодной тюрьме погибает «жертва кровавого режима», которую ежедневно по несколько раз (на самом деле) осматривают врачи», – написал Малькевич в Telegram.
По его словам, «несистемная оппозиция» пытается убедить всех, что она за демократию. «Вот только не припомню, чтобы при демократии меньшинство пыталось угнетать большинство, что сейчас и делают сторонники Навального, пытаясь навязать свое мнение. Как минимум в Сети, где в отношении всех сомневающихся в их фейках ведется неприкрытая травля», – добавил он.
Малькевич указал, что заметное число участников митинга удалось собрать лишь в ряде крупных городов России, однако цифры все равно были значительно ниже заявленных. «Как и в прошлые разы, протест был заметен лишь в Сети», – заключил он.
Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что акции сторонников Навального провалились по всей стране и собрали всего считанные тысячи человек, хотя организаторы планировали вывести на улицы полмиллиона протестующих.
Напомним, по данным МВД России, в несанкционированных акциях в России приняли участие порядка 14,4 тыс. человек.
Пресс-секретарь Навального арестована за организацию митинга
Мещанский суд Москвы арестовал на десять суток пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш за организацию несанкционированного митинга, сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
«Кира Ярмыш признана виновной по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного ареста на десять суток», – сказала Котомина, передает РИА «Новости».
Протокол на Ярмыш составлен полицией по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) из-за публикации в ее Twitter – в нем 18 апреля появился пост, в котором «Фонд борьбы с коррупцией» (включен в России в реестр НКО-иноагентов) объявляет о проведении 21 апреля митингов.
Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января, постановлением суда ей, среди прочего, запрещено пользоваться интернетом.
Псаки назвала «Северный поток – 2» плохой сделкой
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не может озвучить прогноз относительно возможных санкций США против проекта «Северный поток – 2».
При этом она подчеркнула, что США «продолжают считать» строительство газопровода «плохой сделкой». Американская сторона, по ее словам, «доносит эту позицию своим партнерам», включая государства Европы, передает РИА «Новости».
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 км труб, или 95% газопровода.
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В МИД заявили о экономической взаимозависимости России и ЕС
У России и Европы есть основа для взаимодействия, в том числе это экономическая взаимозависимость, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко на видеоконференции Ассоциации европейского бизнеса в России.
«Не должно существовать препятствий для сотрудничества. Уверен, что нам надо менять повестку дня: нужно прекратить бороться с историей, прекратить ее фальсифицировать, надо действительно создать общую повестку», – передает его слова РИА «Новости».
По словам заместителя министра, России и Западу следует преодолеть отчуждение в отношениях.
«Мы должны признать, что нынешняя плачевная ситуация в отношениях на европейском континенте – это результат рукотворной деятельности, это результат деятельности предыдущих политиков», – заявил Грушко.
«В отношениях России и ЕС те проекты, которые были задуманы, над которыми мы вместе работали, не состоялись лишь по той простой причине, что ЕС оказывался неготовым к равноправному сотрудничеству. Эта политика, которая во главу угла ставила интересы ЕС и фактически двигала руководство ЕС смотреть на всех соседей с точки зрения территорий, где должны автоматически применяться ЕСовские стандарты, это никогда не будет работать в отношении России», – подчеркнул замглавы МИД.
Грушко при этом заметил, что основа для взаимодействия есть. «Это объективная взаимозависимость, даже сегодня, если мы посмотрим на структуру нашей торговли, то она почти в этом году будет близка к 300 млрд (долларов), для Евросоюза - это стратегический компонент, даже в сравнении с торговлей США и ЕС», – пояснил он.
Однако замминистра уточнил, что «необходимо равноправие, взаимное уважение, учет законных озабоченностей друг друга».
Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он.
Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта.
Посольство США подтвердило отъезд Салливана в Вашингтон
Американское посольство в Москве подтвердило, что посол Джон Салливан в четверг вылетает из Москвы в Вашингтон.
«Мы подтверждаем, что посол Салливан находится на пути в Вашингтон», – заявила пресс-секретарь посольства Ребекка Росс, передает РИА «Новости».
Ранее два джипа с номерами посольства США прибыли в московский аэропорт Шереметьево. По словам очевидцев, из одного из автомобилей вышел Салливан, не общаясь с прессой, он прошел в зал дипломатических делегаций.
Согласно расписанию, подходящим для вылета в Вашингтон является рейс со стыковкой в Лондоне, который отправится из Шереметьево в 10.00 мск.
Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
20 апреля в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена.
Москалькова рассказала об обращениях по незаконным акциям
В аппарат уполномоченного по правам человека в России не поступало ни одного обращения по поводу несогласованных акций, прошедших в среду, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Ни одного обращения. Аппарат работал до 8 утра сегодня, мы мониторили ситуацию во всех регионах, была с уполномоченным по правам человека в других регионах на связи», – сказала Москалькова, передает РИА «Новости».
Она отметила, что к уполномоченному по правам человека в Москве «тоже ни одного обращения не поступало». Эту же информацию подтвердила столичный омбудсмен Татьяна Потяева.
По сводным данным МВД, в среду 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тыс. человек. В столичном ГУВД сообщали, что в несогласованной акции в центре Москвы 21 апреля приняли участие около 6 тыс. человек. Как заявлял ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников, были задержаны около 20 человек.
Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что акции сторонников Навального провалились по всей стране и собрали всего считанные тысячи человек, хотя организаторы планировали вывести на улицы полмиллиона протестующих.
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