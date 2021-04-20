Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения на гимн России

Суд в Гааге не получил спутниковые снимки от США по делу MH17

Окружной суд в Гааге так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, расследование дела продолжается, сообщила судья Мария Кнайф.

«Суд поручил следственному судье провести расследование. Часть расследования завершена, часть еще продолжается, в том числе и по вопросу спутниковых снимков. Когда все документы получены, они включаются в материалы дела и обсуждаются на судебном заседании... Как мы поняли, расследование ряда вопросов не было завершено. Если США ответят на наш запрос, это будет обсуждаться дополнительно в ходе судебного разбирательства по существу», – сказала судья в интервью РИА «Новости».

Голландский суд ранее неоднократно направлял США запрос о спутниковых снимках места авиакатастрофы, однако ответа так и не было получено.

Также Кнайф отметила, что Окружной суд Гааги до конца года не планирует выносить приговоры фигурантам дела о крушении Boeing, поскольку впереди еще много работы.

«На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров. На данный момент это все, что я могу сказать. Когда суд приступит к вынесению приговоров, надо подождать и посмотреть, потому что впереди еще много работы», – сказала судья.

По ее словам, суд намерен начать рассмотрение дела по существу в июне, а предположительно, в сентябре родственники жертв смогут реализовать свое право обратиться к суду.

Кнайф подчеркнула, что судебные слушания по существу дела могут начаться до завершения всего расследования. Начало разбирательства дела по существу запланировано на 7 июня 2021 года.

Ранее суд в Нидерландах опросил представителей российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года.

Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз-Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.