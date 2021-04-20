После ДТП с блогером Билом в Москве начали ловить незарегистрированные авто

Сотрудники столичной ГИБДД начали массово ловить незарегистрированные автомобили после аварии с блогером Эдвардом Билом (Эдуардом Билем), сообщают в соцсетях.

Руководство инспекции дало указание избавиться ото всех машин, регистрация которых была приостановлена, пишет Telegram-канал Mash.

Приостановка регистрации происходит в случае, если владелец транспортного средства продает его и снимает с учета, а новый хозяин не регистрирует машину в течение 10 дней после покупки.

В таком случае машина нигде не числится, но номера при этом на ней остаются.

По данным канала, в розыск объявлены 1,5 тыс. таких автомобилей, из которых пойманы уже 600. У таких машин снимают номера, а накопившиеся штрафы переписывают на водителей.

1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП, предположительно, стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.

Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. 5 апреля на блогера надели электронный браслет.