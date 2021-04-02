Суд продлил арест экс-помощника президента Абхазии Авидзбы

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2 апреля, пятница | Последнее обновление — 18:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Главного нефролога Петербурга отправили в СИЗО по делу об убийстве жены
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Сопоставляя с киргизскими проектами Запада или арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего друга в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества.
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Эти подонки, называя себя грузинами, разрушают свой же собственный, грузинский, культурный код, свою же собственную идентичность! Я надеюсь, грузинское общество в конце концов повзрослеет и поймет, что стоит за этими распростертыми объятиями «стратегических друзей», которые на самом деле наши общие стратегические враги.
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После установления на Украине майданного режима, Байдена стали называть «проконсулом» Украины, потому что он курировал «украинский вопрос» в Вашингтоне и по факту управлял страной с 2014 по 2017 год. Байден и сам не скрывал, какое влияние имеет на Украину.
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Суд продлил арест экс-помощника президента Абхазии Авидзбы
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Городской суд Сухума продлил арест бывшего командира Донецкой народной республики и бывшего помощника президента Абхазии Ахры Авидзбы на месяц, сообщила адвокат Инга Габилаиа.
«Суд продлил срок содержания Ахры на месяц – до 5 мая», – пояснила юрист РИА «Новости».
Суд полагает, что Авидзба, находясь на свободе, может скрыться или помешать ходу следствия, добавила адвокат.
В начале марта суд Сухума постановил арестовать бывшего помощника президента Абхазии по международным делам Ахру Авидзбу. В Службе госбезопасности (СГБ) Абхазии заявили, что Авидзба и пятеро иностранцев, в том числе граждане Украины, планировали принять участие в попытке государственного переворота в республике.
Общественность самопровозглашенной Донецкой народной республики направила открытое письмо властям Абхазии с просьбой освободить Авидзбу.
Авидзба был участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Помощником по международным связям был назначен после избрания президентом Абхазии Аслана Бжании в 2020 году. В ноябре 2020 года Авидзба подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.
Обкуренный украинский солдат выстрелил себе в голову из автомата на камеру
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Украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе в результате выстрела из автомата себе в голову.
Инцидент произошел в районе села Золотой Колодец Донецкой области, недалеко от линии разграничения. Уточняется, что 20-летний солдат ВСУ выстрелил себе в голову из автомата, сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
«Находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок. В войсковой части в-3085 проводится проверка», – говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, военные находились под воздействием легких наркотиков, они снимали на камеру все происходящее, позже видео попало в Сеть.
Как сообщают источники издания «Страна», по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины по ч. 1 ст. 115 УК с дополнительной отметкой «самоубийство». Ведется расследование.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что в зоне боев в Донбассе еженедельно совершают самоубийства двое-трое бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Газета ВЗГЛЯД писала, что у всплеска суицидов в ВСУ нашлось неожиданное объяснение.
Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС
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Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль.
Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля.
Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса».
Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня.
Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Россия, Франция и Германия согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении.
Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины».
Грызлов: Политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу равна нулю
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Украина по-прежнему уклоняется от своих обязательств по соблюдению перемирия, политическая репутация Киева в переговорном процессе по урегулированию в Донбассе крайне низка, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.
Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в онлайн-формате. «Контактная группа обсудила ситуацию с безопасностью в Донбассе. Эта ситуация, к сожалению, не улучшилась», – сказал он.
«На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе Контактной группы, и в других переговорных форматах. Так, вчера лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта», – цитирует Грызлова РИА «Новости».
Участники обсуждения пришли к пониманию, что в «логике мирного урегулирования конфликта Киеву, Донецку и Луганску сначала необходимо согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины после урегулирования», добавил Грызлов. По его словам, это поможет быстро и эффективно договориться о взаимных недружественных действиях.
«Однако вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах», – сказал Грызлов.
«За прошедшие две недели со стороны Украины снова зафиксированы обстрелы жилых домов и школьных зданий, есть новые случаи прицельного огня по гражданскому населению. Украинские военные продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах. Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений», – добавил полпред России в Контактной группе.
Он заявил, что Контактная группа заметила заявления, прозвучавшие на Украине недавно, в том числе по поводу инцидента 26 марта. «Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса – гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной», – сказал Грызлов.
По его словам, «руководство вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями».
«Однако сегодня, предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в Контактной группе, ни в «нормандском формате» ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта», – заключил полпред.
Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Президент Украины Владимир Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского, германского и французского лидеров без участия украинского президента, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины.
В Кремле оценили последствия возможного появления военных США на Украине
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Появление американских военных на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, такое развитие сценария (появление военных США на Украине) привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», – сказал Песков.
На уточняющий вопрос о том, какие это могут быть меры, Песков ответил, что «все, которые необходимы», передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Так он ответил на вопрос о заявлении главы киевской делегации в контактной группе Леонида Кравчука, что российская делегация не поддержала его инициативу предложить Москве обеспечить соблюдение всеобъемлющего перемирия в Донбассе.
«Дело в том, что Россия не может обеспечить всеобъемлющее перемирие, Россия может работать над тем, чтобы ранее достигнутые договоренности выполнялись. Россия может использовать свое влияние. Россия, еще раз повторяю, не является участницей этого конфликта, поэтому это перемирие, оно же касается тех сторон, которые находятся на линии разделения: украинские вооруженные силы и силы непризнанных Украиной самопровозглашенных республик», – сказал Песков.
Кроме того, журналисты спросили у Пескова, не выдает ли российская сторона желаемое за действительное, говоря о готовящихся провокациях со стороны Киева. Песков с утверждением не согласился, подчеркнув, что у России риторика по этому вопросу «как раз абсолютно конструктивная», и российская сторона не пытается «выдавать желаемое за действительное».
«К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные. Что касается риторики, я только что отвечал как раз на вопрос о заявлениях, сделанных в Киеве, о необходимости привлечения войск НАТО и так далее. Мне кажется, такие заявления говорят сами за себя», – добавил он.
Ранее Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине». В ответ в Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США
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«Не надо провоцировать Россию на ответные действия. Не надо бряцать оружием у нас под носом. Это кончится для властей Украины печально», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины о получении обещания предоставить «меры поддержки» со стороны США в случае конфликта с Россией.
«За обещаниями со стороны США ничего, кроме слов, не стоит. Американцы никогда не будут воевать за Украину. Правительству Зеленского просто следует порядочно себя вести и не бегать к новому старшему брату за помощью. Пусть они лучше садятся за стол переговоров с ДНР и ЛНР и решают спорные вопросы в рамках Минских соглашений», – считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сейчас Киев, по словам собеседника, провоцирует Кремль на военный конфликт, рассчитывая, что с помощью США они смогут одолеть Россию. «При этом Украина до сих пор не может понять, что она своим существованием во многом обязана России, которая поддерживает ее в том числе и транзитом газа», – добавил сенатор. «Поэтому не надо провоцировать Россию на ответные действия. Не надо бряцать оружием у нас под носом. Это кончится для властей Украины печально», – сказал собеседник.
Джабаров также отметил, что «странам – гарантам Минских соглашений уже надоела политика Украины». «Немцы и французы поняли бесперспективность работы с режимом Зеленского. Поэтому они даже не посчитали нужным сообщить Киеву о прошедших на днях переговорах с нашим президентом. Дело в том, что они не уважают Зеленского и не относятся к нему серьезно», – полагает сенатор.
В свою очередь зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов добавил, что ведущие страны континентальной Европы выступают против военного решения конфликта в Донбассе. «Они настаивают на соблюдении Минских соглашений и продолжении работы исключительно политико-дипломатическими средствами. Поэтому Вашингтон здесь остается в одиночестве, потому как, кроме правительства в Киеве, больше никто не собирается участвовать в его авантюрах», – резюмировал Климов.
1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Андрея Тарана, по итогам которого Таран заявил о получении неких мер поддержки со стороны США в случае конфликта с Россией. В министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств также «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны».
Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины
Соединенные Штаты обеспокоены «дестабилизирующими» действиями России на востоке Украины, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации [конфликта на востоке Украины], которые были достигнуты в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года», – приводит утверждение Прайса ТАСС.
«Кроме того, мы в курсе сообщений украинских военных о передвижении российских подразделений на границе с Украиной», – заявил представитель Госдепартамента США. По его словам, Вашингтон обсуждает «свою обеспокоенность этим усилением напряженности и нарушением режима прекращения огня с союзниками по НАТО».
Прайс отказался пояснить, есть ли у американской стороны какие-либо свидетельства того, чтобы российские войска переходили границу с Украиной. «Я не буду углубляться в эту тему. Я оставлю возможность министерству оборону говорить о любых тактических передвижениях. Я же говорю о нашей более общей обеспокоенности этой эскалацией со стороны России», – сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США.
На просьбу уточнить, подразумевает ли он в таком случае под эскалацией передвижение российских войск на границе с Украиной внутри российской территории, Прайс сказал: «Я думаю, что мы возражали бы против агрессивных действий, цель которых – запугать или поставить под угрозу наших партнеров на Украине», – ответил американский дипломат.
Прайс фактически уклонился от ответа на повторный вопрос о том, о каких именно действиях идет речь, если российские войска остаются на территории России. При этом он вновь повторил, что речь идет о «конкретных действиях, которые имеют место на востоке Украины», не пояснив, считает ли Вашингтон эскалацией само передвижение российских войск на границе.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил: «Мы осуждаем недавнюю эскалацию на востоке Украине. Это недавно привело к гибели четырех украинских военнослужащих. Мы следим за ситуацией в том, что касается сообщений украинских военнослужащих о размещении российских ВС вдоль границы. Мы весьма внимательно следим за этим и, безусловно, призываем Россию быть более прозрачной».
Накануне в Кремле призвали не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе, отметив, что Россия предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность стран НАТО.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Депутат Рады заявил о безвозвратной потере Донбасса для Украины
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предрек скорую безвозвратную потерю Донбасса.
Кива отметил, что Киеву «очень удобно» списывать все свои неудачи и проблемы на неурегулированный конфликт на востоке страны, поэтому власти не будут выполнять Минские соглашения, передает РИА «Новости».
«По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее», – сказал он.
Парламентарий также выразил уверенность, что при таком отношении официального Киева в Донбассе «не останется украинцев, готовых отдать жизни своих детей стране, которую они считали своей Родиной – Украине».
«В Крыму таких людей уже нет. И если действия власти не изменятся, то похоже, что уже очень скоро мы безвозвратно потеряем и Донбасс», – заключил политик.
Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
МИД Украины и Госдеп обсудили Донбасс и Крым
Главы внешнеполитических ведомств Украины и США Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен провели переговоры, обсудив Крым и ситуацию в Донбассе.
Кулеба назвал разговор «содержательным и предметным». Он заявил о «системном обострении Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму». По словам Киева, американская сторона «пристально следит за действиями России». Блинкен, как сообщили в МИД Украины, «заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать» Киев.
Госдеп сообщил, что Блинкен «выразил обеспокоенность ситуацией в области безопасности на востоке Украины и выразил соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских солдат». Кроме того, госсекретарь обвинил Россию в агрессии, а также «подчеркнул важность продвижения принципа верховенства права и экономических реформ», передает РИА «Новости».
Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
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Глава ДНР объявил первый в республике призыв на военную службу
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о призыве граждан на военную службу.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994–2003 годов рождения, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом ДНР от 13 февраля 2015 года № 08-IHC «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу», – приводит текст указа «Донецкое агентство новостей».
В соответствии с документом на прохождение службы в ряды Народной милиции ДНР направят 200 человек из числа призывников сроком на шесть месяцев.
Указом предписано утвердить основной и резервный составы призывных комиссий районов, городов, а также районов в городах. Местным властям совместно с военным комиссариатом поручено провести мероприятия по призыву, Минздраву республики – определить перечень медицинских учреждений для организации стационарного и амбулаторного обследования и лечения призывников. Указ подписан и вступил в силу 25 марта. Контроль за исполнением указа возложен на военного комиссара ДНР Александра Мальковского.
Напомним, в четверг представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинил вооруженные формирования Украины в обстреле территории Донецкой народной республики минами калибром 120 миллиметров.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Песков рассказал о переговорах Путина, Макрона и Меркель
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Переговоры главы российского государства Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, состоявшиеся без участия президента Украины Владимира Зеленского, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Еще раз повторю, это никоим образом не было подменой минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились достаточного подробно», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также указал, что в беседе Путина, Макрона и Меркель не обозначались «красные линии» по Донбассу.
«Нет, это не так, не надо было ничего обозначать, все «красные линии» хорошо известны и канцлеру Меркель, и президенту Макрону, поэтому в этом просто не было необходимости. Но в целом именно речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей, речь шла именно о той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих положений. Достаточно детально обменялись мнениями лидеры», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Москва могла обозначить Европе «красную линию» на видеовстрече Путина, Меркель и Макрона.
Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС».
В ЛНР усомнились в желании США оказать военную помощь Украине
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«США продемонстрировали символический жест украинским радикалам с целью успокоить их, но на помощь Украине американцы не придут», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины о получении обещания «мер поддержки» со стороны США в случае конфликта с Россией.
«Я бы с определенной натяжкой назвал беседу министров переговорами. Даже заявления из официальных источников выглядят скорее как отчет подведомственного служащего старшему по званию», – считает советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«В ответ США лишь выразили озабоченность вопросом Донбасса и продемонстрировали символический жест поддержки украинским радикалам с целью успокоить их. Но на помощь Украине американцы не придут», – уверен собеседник. Он также предположил, что этот звонок был во многом обусловлен проведенными ранее переговорами «евротройки» с участием лидеров России, Германии и Франции. «Этот факт сильно обеспокоил как Киев, так и Вашингтон», – подчеркнул Мирошник.
Собеседник убежден, что в случае эскалации конфликта в Донбассе Вашингтон никаких обязательств на себя брать не станет. «Максимум, на что может рассчитывать Украина – это подливание масла в огонь в виде поставок вооружений, военной техники, либо чего-то еще, что может способствовать еще большей эскалации конфликта», – полагает Мирошник.
Советник главы ЛНР также прокомментировал сообщение министра обороны Ллойда Остина о том, что с 2014 года США выделили 2 млрд долларов на оборону Украины, «что значительно меньше, чем Украина зарабатывает на транзите российского газа».
«Более того, это существенно меньше, чем американцы тратили на «развитие украинской демократии» до 2014 года – то есть на поддержку неправительственных структур и НКО, которые сейчас носят гордое звание «соросята» (группа лиц, работающая на средства американского бизнесмена Джорджа Сороса – прим. ВЗГЛЯД). Это лишнее подтверждение того, что США не являются ни экономическим, ни стратегическим партнером Украины», – считает Мирошник.
«Но здесь абсолютно четко прослеживается стремление США использовать Украину в своих интересах: в разжигании противостояния на востоке страны, а также для создания точек напряжения у границ России», – добавил собеседник.
Мирошник обратил внимание и на тот факт, что после переговоров «евротройки» Париж и Берлин не контактировали со своими коллегами в Киеве. «Если бы такие обсуждения были, Украина бы их многократно протранслировала в СМИ», – пояснил советник главы ЛНР.
«Но в данном случае суть переговоров заключается в том, что у лидеров России, Германии и Франции есть общее понимание того, что главным препятствием для достижения урегулирования в Донбассе является Украина. Для них важно решить эту проблему из-за территориальной близости точки напряженности. Украина же в данном случае представляется не как самостоятельное государство, а как курируемое из США. А Вашингтон абсолютно не заинтересован в прекращении кровопролития в Донбассе», – заключил Мирошник.
1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Андрея Тарана, по итогам которого Таран заявил о получении неких мер поддержки со стороны США в случае конфликта с Россией. В Министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств также «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны».
Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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В ДНР обвинили Киев в размещении боевой техники в населенных пунктах Донбасса
ВС Украины разместили в населенных пунктах Донбасса 11 единиц боевой техники, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Выявлено размещение 11 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – передает сообщение представителя ведомства РИА «Новости».
В частности были обнаружены техники были танки Т-64 и бронированные боевые машины.
Ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Глава Россотрудничества заявил о возможности перенести представительство в Донбасс
Если представительство Россотрудничества в Киеве закроется, оно может быть открыто в другом регионе Украины, который не находится под контролем киевских властей, сообщил глава федерального агентства Евгений Примаков.
«Придет (из Киева) заявление о закрытии, значит, будем закрывать», – цитирует РИА «Новости» Примакова.
По его словам, Украина большая страна, и есть регионы, не находящиеся под властью киевского режима, где можно открыть представительство Россотрудничества. «Я думаю, что мы сможем тогда в таком случае открыться там, почему нет», – заявил он.
Примаков пояснил, что для закрытия представительства Россотрудничества расторгается межправительственное соглашение. «И тогда, соответственно, закроется украинский культурный центр в Москве», – отметил Примаков.
Ранее сообщалось, что название «Русский дом» победило в конкурсе по переименованию Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
В Донбассе обвинили украинских военных в доставке новой артиллерии
Украинские силовики разместили танки и гаубицы вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Выявлено размещение военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, вблизи частного дома в Новооленовке выявлены две самоходные гаубицы, на территории промышленного объекта в Константиновке – восемь танков, на окраине населенного пункта Тимофеевка – пять танков и зенитно-ракетный комплекс.
Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
ЛНР обвинила Киев в минировании окраин города в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что украинские силовики заминировали окраины подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.
«Нами отмечается работа украинских саперов на восточной окраине населенного пункта Попасная, где ранее на выезде из населенного пункта отмечалась установка 100 противотанковых мин ТМ-62», – передает РИА «Новости» заявление офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Он заявил, что командование операции объединенных сил создает минно-взрывные заграждения в непосредственной близости к населенным пунктам и на дорогах. Филипоненко просит людей, проживающих в подконтрольных Киеву районах Донбасса быть предельно внимательными и осторожными, чтобы избежать подрыва на украинских минах.
«Просим сообщать обо всех ставших известными фактах минирования местности подразделениями ВСУ в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, прокуратуру и военно-гражданскую администрацию для исключения несчастных случаев», – сказал представитель оборонного ведомства самопровозглашенной республики.
Ранее Филипоненко заявил, что украинская сторона планирует обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в районе частично подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Золотое в Донбассе.
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