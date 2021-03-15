В Донбассе призвали власти Абхазии освободить экс-командира ополчения

Общественность самопровозглашенной Донецкой народной республики направила открытое письмо властям Абхазии с просьбой освободить бывшего командира интернациональной бригады «Пятнашка» Ахру Авидзбу.

Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, составители открытого письма обратились к руководству Абхазии с призывом оказать всестороннее содействие в освобождении Авидзбы, задержанного 4 марта Службой государственной безопасности Республики Абхазия. Представители ДНР назвали меру пресечения в отношении Авидзбы чрезмерной.

«Придя на помощь Донбассу в самые сложные времена, сыны Абхазии всеми силами поддержали становление наших республик. Участвуя в важнейших боевых операциях на самых опасных направлениях, Ахра Авидзба проявлял необычайную храбрость. За что многострадальный Донбасс безмерно благодарен и ему, и стране, его вырастившей», – говорится в обращении.

Также общественность ДНР попросила внимательно разобраться в сложившейся ситуации и принять меры для освобождения Ахры Авидзбы, Станислава Культа, Талеха Гасанова и Андрея Лактионова.

Общественность ДНР выразила уверенность в том, что руководство Абхазии не пожелает вбить клин несправедливости в дружбу и сотрудничество между республиками.

Свои подписи под текстом обращения поставили 12 человек, в том числе представитель управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, командир батальона «Легион» и депутат Народного совета ДНР 1-го созыва Сергей Завдовеев, командир батальона «Спарта» Владимир Жога, основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский и поэтесса Анна Ревякина.

Накануне суд Сухума постановил арестовать бывшего помощника президента Абхазии по международным делам Ахру Авидзбу. В Службе госбезопасности (СГБ) Абхазии заявили, что Авидзба и пятеро иностранцев, в том числе граждане Украины, планировали принять участие в попытке государственного переворота в республике.

Авидзба был участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Помощником по международным связям был назначен после избрания президентом Абхазии Аслана Бжании в 2020 году. В ноябре 2020 года Авидзба подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.