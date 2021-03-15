В Донбассе призвали власти Абхазии освободить экс-командира ополчения

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» не попал в номинацию на «Оскар»

15 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 16:20  |  vz.ru
Разделы

Газпром в Европе столкнулся с российским конкурентом

Россия породила соперника своему трубопроводному газу в Европе Сергей Красноухов/ТАСС
Россия впервые опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу. С одной стороны, это позитивная новость: наш газ в очередной раз доказывает свое преимущество. С другой – эта ситуация породила соперничество в Европе двух видов российского газа: трубопроводного и сжиженного. И дело не только в конкуренции двух компаний из России, но и в потерях бюджета. Подробности...
Перейти в раздел…

На войне вакцин Запад готовит удар по России

«Спутник V» пока на втором месте в мире по популярности среди вакцин от COVID Sandor Ujvari/АР/ТАСС
Против вакцины «Спутник V» готовится провокация, сообщают информагентства. Чтобы показать опасность российского препарата, ведущие мировые СМИ прибегнут даже к инсценировке гибели людей – якобы после инъекции. Удивительно, но провокация планируется в тот момент, когда «Спутник V» на фоне проблем у своих западных конкурентов может стать самой распространенной в мире вакциной от COVID. Подробности...
Перейти в раздел…

Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
Перейти в раздел…

Крохотную Литву заставили дразнить китайского дракона

Китай выражает недовольство литовской политикой Shalan Stewart/ZUMA/ТАСС
Одна из небольших прибалтийских стран, Литва, фактически вступила в конфронтацию с гигантским, хотя и далеким соперником – Китайской Народной Республикой. Парадоксальным образом это произошло после многочисленных заявлений о желании Вильнюса развивать торговлю с Пекином, особенно в области транзита. Что случилось в отношениях двух государств – и при чем тут Соединенные Штаты Америки?  Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад показал больную реакцию на «Спутник»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вакцина от коронавируса – новый для России экспортный продукт по сравнению с традиционными вооружениями, энергоресурсами или продукцией сельского хозяйства. Никто на Западе не ожидал от Москвы такой энергии, и причины раздражения вполне понятны. Здесь не только главу Еврокомиссии заставишь говорить языком советской пропаганды. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Что случилось с наследием персидских казаков

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Не рухни Российская империя, у нее были бы серьезные перспективы для влияния на политику Персии – то, чего в политическом смысле и не снилось ее наследнице, России Советской. Подробности...

В родной гавани есть место не только Крыму

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Крым – самый яркий прецедент в нынешней практике «собирания русских земель». А она ведь есть. Называется «евразийская интеграция» и провозглашена приоритетом политики Путина еще в 2012-м. Поскольку с тех пор команды «отставить» не было – приоритетом и остается. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
Перейти в раздел…

Националисты против Манижи

Обсуждение: 66 комментариев

Чем закончится новое сражение за Донбасс

Россия осваивает Арктику с помощью космоса

Перейти в раздел…

На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
Подробности...

Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
Подробности...

Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы получали какие-либо пособия от государства?
  • Да, в прошлом

  • Да, в настоящее время

  • Планирую получать в будущем

  • Нет, стараюсь обходиться своими силами
Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
Как вы относитесь к представляющей Россию на &laquo;Евровидении 2021&raquo; певице Manizha?
  • Нравится

  • Не нравится

  • В первый раз слышу
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» не попал в номинацию на «Оскар»
    ЕС намерен начать переговоры о закупке «Спутника V» Эксперт: США приступили к кристаллизации антикитайского блока Крыму и Севастополю выделили более 3 млрд рублей для решения проблем с водой Альфа-банк взял на работу рэпера Моргенштерна
    В Кремле объяснили слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии Лавров встретился с делегацией «Хезболлах» в Москве Определена самая красивая девушка в российской армии Улицкая прокомментировала обвинения в плагиате
    В редакции «Новой газеты» распылили неизвестное вещество В Эстонии призвали к началу переговоров с Россией о поставках вакцины В Москве школьница выпрыгнула из окна на шестом этаже, спасаясь от собак Перерезавшего трос промальпинисту пермского пенсионера отправили к психиатру

    Главная тема


    Крохотную Литву заставили дразнить китайского дракона

    «только пакостит»


    В Крыму оценили отношение китайских инвесторов к Украине

    национальные сборные


    Российских футболистов заподозрили в применении допинга

    Видео

    повод для беспокойства


    Итоги выборов огорчат и Меркель, и друзей России

    рынок газа


    Газпром в Европе столкнулся с российским конкурентом

    проблемы вакцинации


    Евросоюз из-за коронавируса пригрозила покинуть ведущая держава

    Продовольственная инфляция


    Почему растут цены на продукты

    поиск смысла


    Алексей Алешковский: Кто на самом деле раскалывает общество

    «евровидение»


    Петр Акопов: Как «русской женщине» Маниже не врезаться в стену

    семейные ценности


    Герман Садулаев: Почему дети стали обузой

    специальный репортаж


    Грабли вместо «Искандеров». Как Армения прощается с иллюзиями

    на ваш взгляд


    Вы получали какие-либо пособия от государства?

    В Донбассе призвали власти Абхазии освободить экс-командира ополчения

       15 марта 2021, 15:05
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Общественность самопровозглашенной Донецкой народной республики направила открытое письмо властям Абхазии с просьбой освободить бывшего командира интернациональной бригады «Пятнашка» Ахру Авидзбу.

    Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, составители открытого письма обратились к руководству Абхазии с призывом оказать всестороннее содействие в освобождении Авидзбы, задержанного 4 марта Службой государственной безопасности Республики Абхазия. Представители ДНР назвали меру пресечения в отношении Авидзбы чрезмерной. 

    «Придя на помощь Донбассу в самые сложные времена, сыны Абхазии всеми силами поддержали становление наших республик. Участвуя в важнейших боевых операциях на самых опасных направлениях, Ахра Авидзба проявлял необычайную храбрость. За что многострадальный Донбасс безмерно благодарен и ему, и стране, его вырастившей», – говорится в обращении.

    Также общественность ДНР попросила внимательно разобраться в сложившейся ситуации и принять меры для освобождения Ахры Авидзбы, Станислава Культа, Талеха Гасанова и Андрея Лактионова.

    Общественность ДНР выразила уверенность в том, что руководство Абхазии не пожелает вбить клин несправедливости в дружбу и сотрудничество между республиками.

    Свои подписи под текстом обращения поставили 12 человек, в том числе представитель управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, командир батальона «Легион» и депутат Народного совета ДНР 1-го созыва Сергей Завдовеев, командир батальона «Спарта» Владимир Жога, основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский и поэтесса Анна Ревякина.

    Накануне суд Сухума постановил арестовать бывшего помощника президента Абхазии по международным делам Ахру Авидзбу. В Службе госбезопасности (СГБ) Абхазии заявили, что Авидзба и пятеро иностранцев, в том числе граждане Украины, планировали принять участие в попытке государственного переворота в республике. 

    Авидзба был участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Помощником по международным связям был назначен после избрания президентом Абхазии Аслана Бжании в 2020 году. В ноябре 2020 года Авидзба подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе
       13 марта 2021, 03:56
    Фото: Celestino Arce Lavin/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украинские военные не планируют начинать наступление в Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    По его словам, «российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск». Он заверил, что это «не соответствует действительности». Как утверждает Данилов, «это такая психологическая атака идет».

    Данилов признал, что в Донбассе «происходит обострение», возросло «количество обстрелов». «Но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (133)
    В ЛНР заявили о концентрации военной техники и вооружений ВСУ в Донбассе
       12 марта 2021, 21:48
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные начали концентрировать вооружение и военную технику в подконтрольных украинской стороне населенных пунктах в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

    «Для совершения провокационных действий, в нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер, противник продолжает сосредотачивать вооружение и технику в зоне карательной операции. Для его размещения оккупанты используют территории объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности жизни мирных жителей», – цитирует Осадчего РИА «Новости».

    Он добавил, что в течение прошлой недели разведка республики зафиксировала 17 единиц военной техники в жилых массивах шести подконтрольных Украине населенных пунктов приграничной линии Донбасса.

    «С целью сокрытия от международных наблюдателей размещения военной техники в населенном пункте Троицкое, боевики 59-ой бригады (ВС Украины) по приказу комбрига (Геннадия) Шаповалова открыли огонь из стрелкового оружия в направлении БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в данном районе. Наблюдатели были вынуждены покинуть район мониторинга», – указал представитель ЛНР.

    Ранее в ДНР сообщили, что за неделю на территории ДНР погибли из-за обстрелов пять человек.

    Коментарии (48)
    Пушков отреагировал на заявление Киева об эскалации в Донбассе

    14 марта 2021, 04:30

    Текст: Антон Никитин

    Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на заявление главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе и экс-президента Украины Леонида Кравчука о возможном начале полномасштабного военного конфликта в Донбассе.

    «Кравчук, видите ли, не исключает... А откуда возьмется широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет. И зачем нужны США? Чтобы играть на стороне Киева», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Сенатор напомнил, что у Вашингтона уже был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, но тот ни разу не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы. И именно участие Соединенных Штатов способно привести к усугублению ситуации, считает парламентарий. «США ничем не способны помочь решению конфликта – они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров», – заключил Пушков.

    Накануне в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили об обстреле украинскими силовиками северной окраины Донецка. В тот же день глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В четверг в ЛНР обвинили Киев в подготовке к эскалации конфликта в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины. Тем временем представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (9)
    В ДНР заявили о гибели пяти человек из-за украинских обстрелов

    12 марта 2021, 19:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    За неделю на территории ДНР погибли из-за обстрелов пять человек, сообщил представитель аппарата омбудсмена донбасской республики.

    «В период с 6 марта по 12 марта 2021 года, по официальным источникам, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины получил ранение один гражданский и один военнослужащий республики... погибли четыре военнослужащих республики. Также, к сожалению, на этой неделе от пулевого ранения в голову умер ранее раненый военнослужащий», – цитирует представителя ДНР РИА «Новости».

    По его словам, с начала 2021 года на территории республики в результате боевых действий скончались 15 человек, шестеро получили ранения. С начала конфликта в республике погибли 4977 человек, в числе которых 90 детей.

    В начале марта в ДНР сообщали, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли трое военнослужащих республики, один получил ранение.

    До этого сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.

    Коментарии (35)
    В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками северной окраины Донецка
       13 марта 2021, 09:47
    Фото: Vitali Komar/AP/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Украинские силовики в субботу утром из гранатомета обстреляли северную окраину Донецка, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    В СЦКК сообщили, что был зафиксирован «обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески (под контролем Киева) – Донецк, «Вольво – Центр», выпущено пять гранат из подствольного гранатомета», передает РИА «Новости».

    Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди.

    В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта.

    При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.

    Коментарии (39)
    В Госдуме оценили слова Кравчука про «развертывание конфликта» в Донбассе

    13 марта 2021, 20:06

    Текст: Ксения Панькова

    Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о развертывании широкомасштабного конфликта в регионе, заявил, что все к этому идет.

    Ранее Кравчук заявил, что не исключает развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе, поэтому выступает за привлечение к переговорам США.

    «Масштабно мыслит пан Кравчук, даже внутриукраинский гражданский конфликт требует зачислить в список мировых проблем. Все что угодно, скоро сигнал в космос пошлют о помощи, лишь бы не исполнять Минские соглашения. Ну а насчет масштабного конфликта, то, судя по всему, все к этому идет», – цитирует РИА «Новости» Бальбека.

    Депутат также отметил, что США зарекомендовали себя как агрессор. Кроме того, Вашингтон меняет условия соглашения в одностороннем порядке, поэтому «разговаривать с ними никто не станет».

    «Так что в любом случае Донбасс – это кровавая рана на теле Украины, а не мирового сообщества, хотя, конечно, экс-президенту очень хочется, чтобы проблемы Киева расхлебывал весь мир», – подчеркнул Бальбек.

    Ранее Кравчук сообщил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в Донбассе, однако это пока не в публичной плоскости.

    Напомним, в ЛНР заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации. В то же время представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.

    Коментарии (2)
    В ДНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
       14 марта 2021, 10:53
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    По данным ведомства, общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 14 единиц, передает ТАСС.

    Под огнем украинских силовиков оказались район «Вольво-центра» на севере Донецка и село Ленинское на юге ДНР. При обстрелах применялись гранатометы. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры, по данным представительства ДНР в СЦКК, не зафиксировано.

    Об обстреле со стороны ВСУ также сообщили в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

    «С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы. Он уточнил, что обстрел по поселку Молодежное велся из гранатомета с позиций 92-й бригады ВС Украины.

    «Подразделения народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – дополнил представитель пресс-службы.

    Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики из гранатомета обстреляли северную окраину Донецка.

    Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди.

    В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (49)
    МИД согласился с выводами миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине

    12 марта 2021, 22:23

    Текст: Антон Антонов

    Москва согласна с выводами Наблюдательной миссии ООН по правам человека, заявившей об ухудшении ситуации на Украине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментируя очередной доклад миссии ООН, Захарова сообщила, что приведенная экспертами «печальная статистика вызывает тревогу». Хотя в июле было достигнуто соглашение о прекращении огня в Донбассе, там «продолжают гибнуть и получать ранения люди», а также «наносятся удары по гражданским объектам». Как следует из доклада, «с апреля 2014 года внутренний вооруженный конфликт унес жизни 3077 человек, включая 148 детей», сообщила официальный представитель МИД России.

    При этом Захарова, комментарий которой приводится на сайте министерства, заявила, что миссия ООН «справедливо отмечает отсутствие внятной государственной политики на Украине и механизма по возмещению ущерба» жителям Донбасса. Тысячи семей остались без домов, но «лишь незначительное число получили компенсации или временное жилище». При этом украинские силовики «продолжают бесцеремонно занимать дома гражданских лиц, пользоваться коммунальными услугами за их счет».

    Кроме того, из-за ограничений на передвижение жители Донбасса «испытывают серьезные трудности с реализацией своих социально-экономических прав», а Киев «продолжает игнорировать призывы» миссии «отказаться от порочной практики увязки выплаты пенсий с регулярной регистрацией в качестве внутренне перемещенного лица».

    Захарова сообщила, что российская сторона «с сожалением разделяет выводы экспертов о значительном ухудшении ситуации» на Украине с правами человека в условиях коронавируса. На Украине «обострились проявления дискриминации и неравенства». Москва «обеспокоена содержащимися в докладе сведениями о широко распространенной практике применения насилия, пыток и произвольных задержаний» со стороны правоохранителей. Также продолжаются «нападения и угрозы со стороны радикалов в адрес журналистов, правозащитников, гражданских и политических активистов», а правоохранители демонстрируют «неспособность или нежелание положить конец беззакониям». Отмечается «отсутствие подвижек в установлении и привлечении к ответственности виновных в трагедии в Одессе» в 2014 году. 

    Москва считает, что миссия ООН «справедливо бьет тревогу и в отношении продолжающегося ущемления прав национальных меньшинств, включая венгров, русских, цыган». Россия поддерживает «рекомендацию украинским властям незамедлительно принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения». Москва надеется, что украинские власти прислушаются к рекомендациям наблюдателей ООН и Венецианской комиссии Совета Европы. Захарова выразила надежду, что Киев предпримет реальные меры «в плане улучшения ситуации с соблюдением прав и свобод человека».

    При этом Москва напомнила, что Крым входит в состав России, поэтому «очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации» в российском регионе в доклад по Украине «является неправомерной».

    Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    В Киеве не исключили развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе

    13 марта 2021, 17:24

    Текст: Ксения Панькова

    Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил за привлечение к переговорам по Донбассу США, поскольку не исключает развертывания широкомасштабного конфликта.

    «Я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе (переговорам по Донбассу – ред.). Потому что конфликт на Донбассе – это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».

    Киев, по его словам, ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в Донбассе, однако это пока не в публичной плоскости. Он добавил, что Россия может выступить против такого решения, но будет «должна дать соответствующие аргументы».

    Ранее в ЛНР заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации. В то же время представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (17)
    В Москве сочли бессмысленным проведение «нормандского» саммита в апреле

    12 марта 2021, 16:40

    Текст: Алина Назарова

    Москва не получала предложений, приглашений и других официальных документов по поводу саммита в «нормандском формате», в настоящее время Россия считает проведение встречи бессмысленным, заявил информированный источник в Москве.

    «Никаких предложений, приглашений и других официальных документов по поводу саммита в «нормандском формате» российской стороне не поступало. Когда поступят, будем рассматривать, но считаем, что созыв саммита в отсутствие выполнения решений предыдущей встречи является бессмысленным», – сказал источник РИА «Новости».

    Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что саммит планируется провести в апреле.

    Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если встреча в «нормандском формате» не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно. До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.

    По словам информированного источника в Москве, главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах.

    Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.

    Коментарии (2)
    В ЛНР заявили об обстреле украинскими военными беспилотника ОБСЕ

    14 марта 2021, 13:36

    Текст: Ксения Панькова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Троицкое, сообщила пресс-служба народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР).

    «С целью недопущения обнаружения военной техники в жилых районах населенного пункта Троицкое командир 59-й бригады [ВСУ] полковник Геннадий Шаповалов отдал приказ препятствовать работе БПЛА СММ ОБСЕ в данном районе, в результате чего в направлении беспилотника миссии был открыт огонь из стрелкового оружия с позиций 59-й бригады ВСУ, что не позволило зафиксировать нарушения противника», – приводит Луганскинформцентр сообщение НМ ЛНР.

    В НМ также уточнили, что наблюдатели были вынуждены покинуть район мониторинга, а «в ходе обследования БПЛА выявлено пулевое повреждение одного из винтов».

    Ранее в ДНР сообщили, что подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы.

    Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики из гранатомета обстреляли северную окраину Донецка.

    Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди.

    В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела украинских силовиков

    12 марта 2021, 18:11

    Текст: Вера Басилая

    Военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) получил ранения не совместимые с жизнью в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

    «С начала текущих суток противник совершил пять огневых провокаций. С прискорбием сообщаем, что, защищая республику от украинской агрессии, ранения, не совместимые с жизнью, получил военнослужащий Народной милиции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», – цитирует сообщение Донецкое агентство новостей, передает ТАСС.

    В пятницу украинские силовики обстреляли из гранатометов юг ДНР.

    Также сообщалось, что при обстреле со стороны украинских силовиков погиб ополченец ЛНР.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва предостерегает власти Украины, а также «горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют» от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.

    ЛНР призвала мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации в Донбассе. В республике также  заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе. Министр иностранных дел республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и готовится к эскалации в Донбассе. Он отметил, что заявления главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука только подтверждают эти намерения.

    Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.

    Коментарии (5)
    В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны Украины

    12 марта 2021, 18:58

    Текст: Алина Назарова

    Подконтрольные Киеву силовики обстреляли из минометов поселок Молодежное, расположенный в Луганской народной республике у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

    «С начала текущих суток украинские боевики 92-й бригады вооруженных формирований Украины продолжили ведение огня по территории республики, выпустив по населенному пункту Молодежное шесть 82-миллиметровых мин», – сказал Осадчий, передает РИА «Новости».

    Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, один сотрудник оборонного ведомства республики погиб.

    Ранее в ЛНР заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации. В то же время представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. 

    Коментарии (0)
    Стало известно о приведении украинских силовиков в Донбассе в полную боевую готовность

    15 марта 2021, 14:39

    Текст: Евгения Шестак

    Подразделения украинских силовиков в Донбассе приведены в полную боевую готовность, военные вернулись на позиции 2018 года, сообщили СМИ.

    «Перемирие по факту закончилось еще в конце января. Кто начал первый, уже никто не скажет. Прилеты с той стороны каждую ночь. С нашей стороны те же действия», – рассказал источник «Страна.ua».

    По его словам, военные вернулись на позиции 2018 года, то есть до разведения войск, и расстояние между ними составляет всего 400-700 метров.

    «В окопах каждый день по две инспекции из штабов. Причем проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше. А укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия», – добавил источник.

    Он отметил, что военнослужащих не очень хотят отпускать в увольнительные, что указывает на подготовку к наступлению или угрозе атаки.

    В свою очередь источник в Минобороны Украины сообщил, что Генштаб разработал несколько вариантов возвращения неподконтрольных территорий.

    Ранее подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Коментарии (11)
    ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

    15 марта 2021, 16:20

    Текст: Евгения Шестак

    Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Врубовка и Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе.

    «В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы ведомства республики.

    Отмечается, что в течение минувших суток выявлено в общей сложности четыре единицы бронетехники в поселках Врубовка и Троицкое у линии соприкосновения. По словам представителя пресс-службы, подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия. 

    Ранее СМИ сообщили , что подразделения украинских силовиков в Донбассе приведены в полную боевую готовность, военные вернулись на позиции 2018 года. 

    Накануне подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •