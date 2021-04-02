Суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию Назван новый срок рассмотрения административных штрафов Facebook в суде RuTube объявил о перезапуске 2 апреля 2021, 15:20

Фото: ВЗГЛЯД

Текст: Алина Назарова

Администрация видеоплатформы RuTube объявила о ее перезапуске. Первые изменения, которые уже произошли в апреле, затронули веб-версию сайта: пользователям доступна полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом. Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через удобную студию, создавать тематические плейлисты, монетизировать свой контент, передает RT. В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. В ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на RuTube, а в третьем квартале – продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. «Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы. Теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере. Это не все нововведения и изменения, нам предстоит ещё много работы», – рассказал генеральный директор RuTube Роман Максимов. В третьем квартале 2021 года планируется перезапуск мобильного приложения, SmartTV и доработка функций управления контентом. Уже сейчас на RuTube собран контент федеральных каналов, крупнейших киностудий и авторов. На данный момент библиотека платформы насчитывает более 3 млн видео. Ранее в пятницу журналист Антон Красовский рассказал о планах Газпроммедиа обновить интернет-платформу RuTube так, чтобы она стала аналогична видеохостингу YouTube. Кроме того, в программе «Дайте сказать!» он выразил мнение, что с появлением у России национального видеохостинга государство сможет оказывать давление на видеосервис YouTube вплоть до блокировки. «А дальше переговариваться со стороны сильного. То есть мы разрешим работать на территории Российской Федерации, когда вы будете просто соблюдать российские даже не законы, а представления о добре и зле», – заявил он. В последнее время YouTube все чаще блокирует каналы российских СМИ и снятые в России документальные фильмы. Так, в марте YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА «Новости», RT, Sputnik и «Россия 1», «Царьград», Anna News, News Front, ФАН, «Крым 24» и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры.

Роскомнадзор научился блокировать доступ к VPN-сервисам 31 марта 2021, 08:30

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор сделал выводы из ситуации с попытками блокировки мессенджера Telegram и теперь может сделать невозможным использование VPN-сервисов для обхода ограничений, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Действительно, выводы из последних всех событий извлечены. Да, у государства – Роскомнадзора конкретно – есть технические способы затруднить и сделать невозможным доступ к VPN. Это не означает блокировки VPN как таковых. Это означает блокировку ресурсов, которые на VPN выводят», – сказал Хинштейн, передает ТАСС. При этом парламентарий воздержался от подробностей возможного механизма ограничений VPN. «Более детально я бы не хотел говорить. И в силу того, что я не большой специалист в технической сфере, и силу того, что не хочу предвосхищать какие-то события», – отметил депутат. Как подтвердил Хинштейн, новый инструментарий у Роскомнадзора появился благодаря реализации закона о «суверенном Рунете». 18 июня 2020 года Роскомнадзор разблокировал Telegram на территории России. Ведомство начало блокировку мессенджера в апреле 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям, хотя и с ограничениями. МИД в День смеха опубликовал пародию на мем с котами 1 апреля 2021, 09:38 Текст: Алина Назарова

Российский МИД по случаю Дня смеха разместил в своем официальном канале в Facebook пародию на популярный в интернете мем с котами «Наташа, мы все уронили». Вместе котов на картинке – пингвины, которые обращаются не к Наташе, а к Сереже, жалуясь, что «$коты все уронили». «Мы все поднимем. Гони вакцины. Сереж, мы ждем», – говорится в меме. В подписи к публикации ведомства в Facebook говорится: «1 апреля никому не верь. Российскому МИД – можно!». При этом в меме отмечается – «без претензий на интеллектуальную собственность». Ранее стало известно, что жительница Москвы подала в Роспатент заявку на регистрацию фразы из знаменитой подписи к картинке с котами. День смеха или День дурака – это неофициальный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 1 апреля. Захарова обвинила американских IT-гигантов в изнасиловании свободы слова 31 марта 2021, 22:36 Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала блокировку аккаунта арабской версии RT видеохостингом YouTube. Как отметила Захарова в Facebook, «аудитория информационного ресурса, которая составляет 5,5 млн подписчиков, без объяснения причин оказалась отключена от материалов канала». Официальный представитель МИДа напомнила, что RT «подвергается беспрецедентному давлению» на Западе. Она подчеркнула, что «такими нечистоплотными методами пытаются конкурировать с популярным телеканалом». В связи с этим она предположила, что блокировка стала «очередным актом цензуры со стороны американских платформ». «Надоело повторять заезженные политкорректные фразы. Поэтому скажу прямо: американские цифровые гиганты изнасиловали свободу слова. Именно так, и никак иначе», – заявила Захарова, добавив, что для американских элит «это дело привычное». По словам Захаровой, отношения жителей США с американскими монополистами внутри страны – дело самих американцев. «Сначала десятилетиями «не видят» проблемы, а потом начинают проводить глобальные кампании типа #metoo и #BLM», – отметила она. Однако «в данном случае это не американская юрисдикция». «Что еще должно произойти, чтобы стало понятно: от американского надругательства над правами журналистов и свободой слова мир «не может дышать»?» – заявила Захарова. По ее мнению, «единственное разумное объяснение подобного насилия и травли – это сделали «внутренние американские террористы». Позднее она сообщила: «Разблокировали. Только так понимают». Напомним, это не первый случай притеснения RT со стороны YouTube за последнее время. В декабре Госдума одобрила в первом чтении проект закона об ответных мерах за цензуру против российских СМИ. Эксперт: Предустановка российского софта на гаджеты поддержит отечественных разработчиков 1 апреля 2021, 20:33 Текст: Андрей Самохин

«Этот документ послужит примером для регуляторов других стран, где уже началось обсуждение аналогичных законов. Минцифра и наши законодатели в этой сфере оказались впереди», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Борис Едидин, комментируя вступление в силу закона об обязательной предустановке российских программ на все электронные устройства. «Это абсолютно правильная, логичная позиция любого развитого государства по защите собственных разработчиков программного обеспечения, для создания условий для реальной конкуренции. Закон отвечает интересам как отраслевого сообщества, создателей национальных цифровых платформ, так и рядовых пользователей», – сказал замгендиректора Института развития интернета Борис Едидин. Эксперт посетовал, что закон в России даже немного запоздал. «У нас достаточно много крупных разработчиков программных продуктов и цифровых платформ, которые долгое время не могли на равных конкурировать с зарубежными партнерами – владельцами технологических платформ», – пояснил Едидин. Собеседник напомнил о том, что за время обсуждения закона многие блогеры пугали прогнозами о том, что зарубежные производители уйдут с российского рынка, лишь бы не выполнять новые правила. «Ничего подобного не случилось. Я не ожидаю и впредь скрытого или явного противодействия закону со стороны зарубежного бизнеса. По духу принятый закон полностью соответствует правилам свободной конкуренции, а они близки кодексу любой компании, занятой бизнесом в этой сфере», – отметил он. Эксперт напомнил, что с четверга любой, кто покупает в России новый смартфон или другой гаджет, сможет рассчитывать на наличие в них обязательного пакета российских программ. Компании-продавцы, не выполняющие этого требования, подвергнутся штрафам и другим мерам наказания со стороны регулятора. «Оценить экономический эффект от закона для развития отечественных разработчиков софта – скажем, увеличение охвата аудитории их программ, рост выручки – можно будет по итогам нынешнего года», – заключил Едидин. С 1 апреля вступил в силу закон об обязательной предустановке российских программ на ввозимые высокотехнологичные устройства – в том числе на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Как пояснили в пресс-службе Госдумы, это решение будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий, передает RT. Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил, что все крупные производители смартфонов готовы выполнять закон о предустановке российского ПО на девайсы. Он добавил, что на устройства будут ставить 15 приложений, которыми пользуются примерно 90% российских пользователей. Это приложения «Яндекса» и Mail.ru Group, сказал глава ведомства. «Мы даем сейчас производителям время на раскачку, но с 1 июля в случае нарушения требований закона продавцы этих устройств будут штрафоваться», – указал Шадаев. В марте компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке на свои устройства приложений от российских разработчиков из утвержденного правительством списка (пользователи смогут легко от них отказаться). Также было анонсировано появление карт «Мир» в Apple Pay. Ранее Госдума приняла закон о штрафах до 200 тыс. рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения. В Госдуме предложили ввести судебный запрет на преследование в интернете 31 марта 2021, 15:17 Текст: Алексей Дегтярев

Заместитель председателя думского комитета по информационной политике Сергей Боярский выступил с предложением ввести судебный запрет на преследования в Сети. «Мы предлагаем и скоро выйдем с таким предложением, наша рабочая группа, как один из вариантов взять инструмент судебного запрета для такого рода ситуаций, когда человек собирает достаточную доказательную базу, что тот-то абонент в лице такого-то физического лица систематически и продолжительное время докучает самыми разными способами, в том числе не самыми приятными, можно и без прямой угрозы убийства человека», – заявил Боярский, передает РИА «Новости». По его словам, злоумышленники нередко угрожают жертве не прямо, а присылают снимки, на которых «гуляет ребенок, где гуляет собака». «Институт судебного запрета – это когда судья, приняв сторону истца, налагает запрет определенному лице совершать какие-то действия, а именно на контакты через мессенджеры, с помощью социальных сетей и сети интернет на какой-то срок», – сказал парламентарий. Нарушитель такого запрета должен быть подвергнут штрафам, принудительным работам и лишением свободы, «хотя бы условным», отметил Боярский. В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете. Документ вводит обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы. Иностранные производители согласились предустанавливать российское ПО на свои устройства 31 марта 2021, 18:07 Текст: Алексей Дегтярев

Все крупные производители смартфонов готовы выполнять закон о предустановке российского ПО на девайсы, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным и членами правительства. «Все устройства, которые будут произведены с завтрашнего дня и будут продаваться на территории страны, все по умолчанию должны иметь российские приложения, либо эти приложения должны предлагаться для установки при активации этих устройств. На сегодня все крупные производители подтвердили выполнение требований закона, включая компанию Apple, которая до этого не предустанавливала российские приложения даже за деньги», – цитирует министра ТАСС. Он добавил, что на устройства будут ставить 15 приложений, которыми пользуются примерно 90% российских пользователей. Это приложения «Яндекса» и Mail.ru Group, сказал глава ведомства. «Мы даем сейчас производителям время на раскачку, но с 1 июля в случае нарушения требований закона продавцы этих устройств будут штрафоваться», – указал Шадаев. В марте Apple договорилась с Минцифры о предустановке на свои устройства приложений от российских разработчиков, уже 1 апреля при первом включении гаджета пользователь увидит на экране меню с российскими приложениями из утвержденного правительством списка. От них можно будет отказаться, убрав галочки напротив. Также было анонсировано появление карт «Мир» в Apple Pay. Instagram пообещал оперативно устранить неполадки в работе своих сервисов 30 марта 2021, 21:41 Текст: Елизавета Булкина

Социальная сеть Instagram работает над устранением неполадок в работе своих сервисов и рассчитывает восстановить все как можно скорее, официальный представитель Facebook, которому принадлежит соцсеть. Во вторник в работе Instagram в ряде стран произошли сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Сбой в работе соцсети произошел около 17.00 мск. По данным ресурса, большинство пользователей (47%) жалуются на проблемы со входом, 45% – на сбои с загрузкой новостной ленты, передает РИА «Новости». «Нам известно, что в данный момент некоторые люди испытывают трудности с доступом к Instagram. Мы делаем все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее», – сообщили в Facebook. 26 марта в работе Instagram также произошел глобальный сбой. Эксперты рассказали, как защитить деньги и персональные данные от киберпреступников 30 марта 2021, 18:50 Текст: Елизавета Булкина

Подозрительные сообщения или звонки с незнакомого номера с предложением перевести деньги на «безопасный счет» или «выгодно» инвестировать средства должны насторожить абонента, потому что на связи могут быть мошенники, рассказали эксперты Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья. «Следует насторожиться, если на вас выходят сами. Например, вам звонит незнакомец, присылает СМС-сообщение, электронное письмо или ссылку в мессенджере. Кем бы он ни представился – сотрудником банка, полиции или магазина – это повод насторожиться, так как он является инициатором контакта и ему что-то от вас нужно. Помните, что номер, который высвечивается при входящем вызове, можно подменить, аккаунты или сайты известных людей или организаций – подделать», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Чаще всего схемы мошенничества связаны с финансами, то есть злоумышленники или предлагают перевести деньги на «безопасный счет», оплатить «страховку для получения кредита» или «очень выгодно» инвестировать сбережения. «Мошенники всегда торопят, чтобы не дать вам времени обдумать ситуацию. Ситуация, в которой вам не дают права выбора и заставляют немедленно действовать - подозрительна. Если чувствуете психологический дискомфорт, лучше сразу же прекращайте общение. На все ваши расспросы у обманщиков есть заготовленные ответы, которые только нагнетают обстановку», – пояснили в управлении. Зачастую злоумышленники пытаются вывести жертву из равновесия, поэтому они сообщают, например, о внезапном выигрыше, но взамен предлагают «оплатить взнос» и ввести данные банковской карты.



«Помните, что настоящий сотрудник банка никогда не спросит секретные реквизиты карты, ПИН-коды и пароли. Только мошенники будут стремиться подобрать «ключ» к деньгам на ваших счетах: выведать конфиденциальные данные вашей карты (срок действия и три цифры с ее обратной стороны), логины и пароли к личному кабинету», – добавили в ведомстве. Глава ГУРБ Подмосковья, зампред облправительства Роман Каратаев подчеркнул, что ведомство каждый день проводит мониторинг новых видов мошенничества, в том числе появляющихся в других регионах. Ранее президент России Владимир Путин призвал создать выверенную стратегию по борьбе с киберпреступностью, которая должна позволять прогнозировать ситуацию. Красовский сообщил о перезапуске RuTube 2 апреля 2021, 13:04 Текст: Алина Назарова

Журналист Антон Красовский рассказал о планах Газпроммедиа к лету обновить интернет-платформу RuTube так, чтобы она стала аналогична видеохостингу YouTube. «Уполномочен заявить: скоро, совсем скоро, совершенно точно уже к июню Газпроммедиа перезапустит RuTube. Это будет совершенно аналогичная YouTube платформа с возможностью постить любой продолжительности видосы, стримить в прямом эфире, комментировать в чатах и под видео, делиться как угодно и где угодно», – написал Красовский в Telegram. Он выразил надежду, что многие СМИ перейдут на обновленную интернет-платформу. В последнее время YouTube все чаще блокирует каналы российских СМИ и снятые в России документальные фильмы. Так, в марте YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА «Новости», RT, Sputnik и «Россия 1», «Царьград», Anna News, News Front, ФАН, «Крым 24» и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры. В работе сервисов Microsoft на территории США произошел сбой 2 апреля 2021, 02:33 Текст: Антон Никитин

Пользователи в США сообщили о сбоях в работе ряда сервисов программной среды Microsoft 365, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. В частности, по данным Downdetector, зафиксированы проблемы в функционировании платформы для групповой работы Microsoft Teams: 76% пользователей испытывают трудности при подключении к серверу, 20% не могут войти в свои учетные записи, еще 3% – на сайт. Наибольшее количество жалоб поступает от пользователей, проживающих на восточном и западном побережьях США, передает ТАСС. Напомним, 30 марта и 26 марта сбой произошел в работе социальной сети Instagram. 23 марта глобальный сбой был зафиксирован в работе поисковой системы Google. 19 марта пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и WhatsApp. Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. В ОП заявили о необходимости защитить детей от деструктивного контента в Интернете 31 марта 2021, 16:56 Текст: Елизавета Булкина

Количество деструктивного контента в интернете за последние годы значительно увеличилось, поэтому необходимо защитить детей от негативной информации, заявили участники круглого стола, прошедшего в Общественной палате. Мероприятие было посвящено теме «Информационная безопасность детей: какие шаги должны сделать государство и общество», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Член комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин в ходе заседания отметил, что практически 100% подростков вовлечены в социальные сети. В этих условиях российское общество сталкивается с новыми информационными вызовами, среди которых – проблема распространения деструктивного контента, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных для их жизни и здоровья действий, в том числе участие в незаконных акциях. По данным ЦИСМ, около 1,5 млн пользователей вовлечены в негативные сообщества. Ранее сотрудники центра выявили сетевые профили гражданина, который за вознаграждение склонял подростков к совершению опасных для жизни действий – руфингу. Данные были переданы в правоохранительные органы. В настоящий момент мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. «В свете новых вызовов необходимо внести изменения в Концепцию информационной безопасности детей 2015 года. Предлагаю сформировать рабочую группу и совместно разработать новую Концепцию, направить ее в профильные ведомства для изучения, корректировки и последующего принятия на уровне правительства», – сказал Заварзин. По мнению члена ОП, директора «Института изучения детства, семьи и воспитания РАО» Натальи Агре, вопрос информационной безопасности детей лежит на пересечении вопросов культуры и безопасности. «Культура воспитания не появляется сама по себе, ее нужно создавать. Институт воспитания сейчас занимается разработкой программы воспитания –инициирует проекты, которые способствуют формированию такой культуры. В первую очередь речь идет о работе педагогов и родителей. Невозможно чему-то научить ребенка, если ты не погружен в вопросы воспитания сам. К сожалению, специалистов, которые могут по этим вопросам обучать детей, родителей, педагогов, крайне мало», – сказала Агре. Член ОП, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала о том, что должна включать в себя новая Концепция информационной безопасности детей. «Важно учитывать те изменения, которые появились в положениях Конституции, учитывать ряд новых проблем. Стоит предусмотреть возможность ограничения прав несовершеннолетних на свободный поиск, получение, распространение информации в случае, если эти права могут причинить вред здоровью и развитию детей», – сказала Мизулина. В свою очередь директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская отметила, что существует запрос на разработку не только Концепции, но и некоторых подходов к социокультурной трансформации в целом. По ее словам, это общественный заказ на систему безопасности в информационном пространстве. Роскомнадзор запустил мобильное приложение, которое позволяет оперативно сообщить о противоправном контенте, рассказала начальник Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина. Участники круглого стола поддержали идею о разработке новой Концепции. Заместитель директора Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минцифры России Екатерина Часовская сообщила о готовности ведомства принять участие в разработке и создании документа. Суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию 2 апреля 2021, 14:26 Текст: Наталья Ануфриева

Мировой судья Таганского района Москвы трижды за день оштрафовал соцсеть Twitter за отказ удалять запрещенную информацию, общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей, сообщила пресс-служба суда. Один из штрафов связан с отказом удалять призывы к несовершеннолетним к участию в акциях протеста, передает «Коммерсант». Всего Роскомнадзор составил на компанию три протокола по ч. 2 ст. 13.41 КоАП («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы»), Twitter оштрафован на 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн рублей, передает РИА «Новости». Отмечается, что правонарушения, в связи с которыми суд оштрафовал Twitter, были совершены 23 и 24 января. Штрафы должны быть оплачены не позднее 60 дней с момента вступления решения суда в силу. По данным пресс-службы Роскомнадзора, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, Twitter может быть оштрафован в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании. В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше – до 8 млн рублей. За повторный отказ удалить такой контент – до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Ранее нарушающим российские законы IT-компаниям предложили запретить рекламную деятельность. До этого Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта. Ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Роскомнадзор потребовал удалить рекламу наркокурьеров из Instagram 1 апреля 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram рекламу вакансий наркокурьеров, размещенную в Stories, ведомство обратилось с соответствующим требованием к Facebook, которому принадлежит соцсеть. «В целях защиты российских граждан от зловредного контента Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети Instagram рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров», – сообщается на сайте ведомства. В случае неудаления этих данных владелец интернет-ресурса будет оштрафован на сумму от 3 до 8 млн рублей, в случае повторного правонарушения штраф возрастает до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. «Данная реклама, размещенная в разделе Stories, содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в противоправной деятельности, которая запрещена на территории Российской Федерации, равно как и распространение подобного рода информации», – добавили в Роскомнадзоре. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзор сделал выводы из ситуации с попытками блокировки мессенджера Telegram и теперь может сделать невозможным использование VPN-сервисов для обхода ограничений. Размещение интернет-рекламы на нарушающих законы ресурсах могут ограничить 31 марта 2021, 08:20 Текст: Алина Назарова

Власти намерены ограничить размещение рекламы на интернет-платформах, нарушающих законодательство России, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Что касается (запрета) прямых переводов россиян платформам-нарушителям. Это не затронет интересы граждан. Речь здесь о том, как будет оплачиваться реклама, распространяемая в российском сегменте интернета, если контракты заключены вне российской юрисдикции», – пояснил он, передает ТАСС. Парламентарий отметил, что ресурс, предоставляющий свои площади и время для размещения рекламных материалов, не знает, какая именно реклама у него появится. «Так работает то, что в профессиональном жаргоне называется «крутилками». Сегодня сложно определить, какой процент от общего объема рекламы идет внутри России, а какой – за ее пределами. «Крутилки» – это самостоятельные ресурсы, которые не связаны напрямую с теми интернет-площадками, где размещаются рекламные материалы, через них идет распределение рекламы в интернете. Поэтому те площадки, которые не будут соглашаться с принятыми правилами игры, просто-напросто в эти «крутилки» не попадут», – предупредил Хинштейн. По разным оценкам, на долю иностранных IT-компаний может приходиться более 50% рынка электронной рекламы в России, уточнил депутат. Ранее в марте Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете. Документ вводит обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы. Хинштейн также сообщил, что закон об административных штрафах до 150 тыс. рублей для госслужащих за оскорбление граждан пока ни разу не применялся. «Пока таких прецедентов нет. Мы не знаем о возбужденных делах по новому административному составу. Практика пока не сформировалась», – проинформировал он, отметив, что с момента вступления закона в силу прошло менее трех месяцев. По его словам, любые новые санкции в первую очередь должны носить не репрессивный, а профилактический характер. «И если с принятием нашего закона количество случаев недостойного поведения представителей власти сократилось, будем считать, что мы свою задачу выполнили», – считает Хинштейн. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным 30 декабря прошлого года. Согласно документу, оскорбление, совершенное государственным или муниципальным служащим в связи с осуществлением своих полномочий, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до двух лет. Назван новый срок рассмотрения административных штрафов Facebook в суде 2 апреля 2021, 16:25 Текст: Алексей Дегтярев

Судебное заседание по рассмотрению административных дел против Facebook в судебном участке района Таганский в Москве отложили на месяц, сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук. «Суд отложил рассмотрение трех протоколов на 4 мая», – цитирует Гуринчук РИА «Новости». Заседание отложили, поскольку представители Facebook не явились, планируется повторно известить компанию о предстоящих разбирательствах. Отмечается, что заседание по Facebook началось после проесса по Twitter, по итогам которого эту компанию оштрафовали по аналогичным протоколам на 9 млн рублей. При этом в суде не сообщили, о каких именно материалах на Facebook идет речь, в начале марта Роскомнадзор отмечал, что в отношении этой компании составили административные протоколы из-за постов, в которых несовершеннолетних призывали выходить на несогласованные акции. Ранее Роскомнадзор пригрозил, что заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. Ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента.