Путин и Лукашенко обсудили Карабах Пашиняну помешали возложить цветы на могилу солдата в Армении 18 апреля 2021, 02:55 Текст: Антон Антонов

Когда глава правительства Армении Никол Пашинян попытался возложить цветы на могилу солдата, погибшего во время конфликта в Карабахе, местный житель не позволил ему это сделать. Инцидент произошел в армянском селе Гетап Вайоцдзорской области. Родственник погибшего заявил Пашиняну: «Это могила моего брата. Я имею права... Не разрешаю вам». Позднее Пашинян вновь подошел к могиле. Он попытался объясниться с мужчиной, но тот ответил, что «никто из представителей власти не помог ему найти тело брата, наоборот, мешали». Оказалось, что похоронен зять мужчины. В итоге Пашинян попрощался и ушел, передает РИА «Новости» со ссылкой на news.am. Напомним, Пашинян сообщил, что во время боев в Нагорном Карабахе в прошлом году погибли порядка 4 тыс. армянских военнослужащих. В конце марта Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле.

Байден заявил о «национальном позоре» США 17 апреля 2021, 04:57 Текст: Антон Антонов

Ситуация с контролем над оружием в США стала «национальным позором», заявил глава американского государства Джо Байден. Как заявил президент США, «это должно закончиться». Байден намерен реализовать реформы, которые, по его словам, соответствуют здравому смыслу. Байден обещал, что «не успокоится, пока это не будет сделано». Президент США считает, что «люди, которые владеют пистолетами, оружием, они поддерживают проверку биографии» покупателей. «Кому нужно оружие, которое может вмещать 100 патронов или 40 патронов?» – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, накануне в результате стрельбы в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе, погибли восемь человек, многие пострадали. Стрелявшим был 19-летний Брэндон Скотт Хоул. СМИ сообщают, что его родственник обращался к властям, предупреждая о склонности Хоула к насилию. В FedEx не стали называть имя подозреваемого, но подтвердили, что он «был бывшим сотрудником данного объекта». ФСБ задержала украинского консула в Петербурге 17 апреля 2021, 09:49

Фото: fsb.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк задержан с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России, сообщает ФСБ. В сообщении ведомства указывается, что «Федеральной службой безопасности России 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», передает РИА «Новости». Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника. «К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», – добавляется в сообщении. Ранее, в декабре 2020 года, бывшего украинского футболиста Василия Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому». Стали известны интересовавшие украинского консула в Петербурге базы данных 17 апреля 2021, 17:21

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел, следует из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания украинского консула, а также следственных действий с его участием. «Он приезжал на ярмарку, где я работаю продавцом телефонов и планшетов. Мужчина искал базы данных о гражданах РФ. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел», – сказал в ходе опроса свидетель. По его словам, это происходило в период с 17 по 19 марта, передает ТАСС. Согласно видеокадрам, консул был задержан в одном из кафе Петербурга, когда получил электронное устройство. «Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера», – объявил дипломату сотрудник ФСБ. Сотрудники спецслужбы также пояснили прибывшим представителям генконсульства, что Сосонюк был «уличен в получении доступа к закрытым информационным массивам, которые содержат базу данных российских граждан. «Эти действия никак не соответствуют дипломатическому статусу. В связи с этим об этом инциденте будет сообщено в МИД России, который примет все меры в соответствии с нормами международного права и международной практикой», – заявил на видео сотрудник ФСБ. Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа. В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России. Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год. Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении. Столичный гид объяснила гигантские очереди в Мавзолей Ленина 17 апреля 2021, 15:10

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Текст: Андрей Резчиков

Ажиотаж после открытия Мавзолея на Красной площади связан с тем, что заведение работает всего несколько часов в день, а его пропускная способность отличается от музейной, сказала газете ВЗГЛЯД московский гид Татьяна Нейман. Так она объяснила очередь из желающих посетить Мавзолей, который открылся после пандемии коронавируса. «Очереди в Мавзолей связаны с тем, что это бесплатная достопримечательность в центре Москвы. Кто-то из туристов может считать, что скоро доступ в Мавзолей вообще закроют, а тело Ленина захоронят. Кроме того, Мавзолей открыт с 10:00 до 13:00, что тоже создает очереди. Находящийся поблизости Государственный исторический музей на Красной площади работает почти целый день, а здесь время строго ограничено, тем более каждого посетителя тщательно проверяют. Все это создает очередь», – говорит гид по Москве Татьяна Нейман. Помимо временных ограничений и пропускных возможностей Мавзолея, также сказывается интерес россиян к коммунистическому прошлому страны. «Есть люди, которые приходят к бюсту Сталина», – добавила она. Кроме того, даже небольшая очередь всегда привлекает внимание остальных туристов, которые могут спонтанно захотеть посетить Мавзолей. В субботу на Красной площади в Москве вновь открылся для посещений Мавзолей Владимира Ленина. К нему выстроилась очередь из 300 человек. Федеральная служба охраны (ФСО) также возобновила допуск посетителей к некрополю у Кремлевской стены. В Мавзолее необходимо соблюдать санитарные рекомендации: посетителям понадобится лицевая защитная маска или респиратор, в пункте пропуска всем измеряют температуру тела. Мавзолей Ленина был закрыт с 17 ноября 2020 года из-за активного распространения коронавирусной инфекции, в марте там начались профилактические работы. Зеленский пообещал Донбассу и Крыму последствия Чернобыля 17 апреля 2021, 07:57

Фото: Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле», заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro. По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Зеленский сказал, что «не видел там жизнь» и «не видит там счастья». «А когда люди несчастны, они едут с той территории», – приводит его слова «Комсомольская правда». Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о превращении Крыма и Донбасса в Чернобыль 17 апреля 2021, 14:18 Текст: Вера Басилая

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал гадостями и подлостью слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего Крыму и Донбассу последствия Чернобыля. «Зеленский продолжает свои пакости и гадости в отношении Крыма. Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания. Не дождется. Крым сегодня – один из самых процветающих и привлекательных регионов, о чем говорят, в том числе представители международного сообщества», – цитирует РИА «Новости» Шеремета. По его словам, все прогнозы, которые Зеленский прочит Крыму и Донбассу, вернутся его же стране. «Пусть об этом подумает. Нельзя вести такую человеконенавистническую политику в отношении других людей. Жителям Донбасса нужно скинуть оковы украинского застоя и деградации и взять курс на развитие, как это сделал однажды Крым», – добавил депутат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле». По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год. ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на Лукашенко 9 мая 17 апреля 2021, 21:06

Фото: kremlin.ru

Текст: Ксения Панькова

ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики Александра Лукашенко. В отношении лиц в Белоруссии возбудили уголовные дела, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко», – приводит ТАСС сообщение ЦОС. В ведомстве отметили, что по информации, «полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров идеологи белорусской радикальной оппозиции Зянкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики». Как отметили в ЦОС, по прибытии Зянковича в Москву после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов. «В ходе встречи заговорщики заявили «белорусским генералам», что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на т. н. скрытых базах», – сообщили в ФСБ. По данным ведомства, конечной целью являлось изменение конституционного строя Белоруссии с упразднением поста президента и возложением руководства страной на Комитет национального примирения. При этом, как подчеркнули в ФСБ, Зянкович планировал стать «куратором» парламента Белоруссии и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой в республике. В российском ведомстве подчеркнули, что «датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая с. г.» «После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», – добавили в ЦОС. В отношении Зянковича и Федуты следственными органами Белоруссии расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти») Уголовного кодекса Белоруссии. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. «Мы задержали группу, они показали, как это все планировали (…) мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР – не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ОНТ. По словам белорусского лидера, в планах у задержанных был «захват ребенка (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД) – одного, второго, как получится». Ранее сообщалось, что в ночь на 12 апреля в отдел московской полиции поступило сообщение о пропаже без вести первого пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуты. Названы вакансии с «космическими» зарплатами 17 апреля 2021, 07:43 Текст: Антон Антонов

В службе исследований HeadHunter рассказали, представители каких профессий могут получать зарплаты, сравнимые с зарплатами опытных космонавтов. Сообщается, что в России около 1 тыс. вакансий с зарплатой в 500 тыс. рублей. Всего в 2021 году их было 2,5 тыс., из них 47% – в Москве и Подмосковье, 33% – в Краснодарском крае, 8% – в Санкт-Петербурге, по 2% – в Татарстане и Свердловской области, на остальные регионы пришлось только 8%, передает РИА «Новости». Чаще всего «космические» зарплаты предлагают в сферах «Продажи», «Строительство, недвижимость», «ИТ, интернет, телеком», «Консультирование» и «Высший менеджмент». В 8% речь идет об удаленной работе, каждое десятое предложение включает требование владения английским языком. В частности, в список топовых вакансий входят брокер по работе с клиентами (от 600 тыс. до 3 млн рублей до вычета налогов), гендиректор международного бизнеса (от 800 тыс. до 1,5 млн рублей), директор по развитию в рекламном агентстве (от 400 тыс. до 3 млн рублей). Также на «космические» зарплаты может рассчитывать стоматололог-ортопед (до 750 тыс. рублей на руки), директор по персоналу (от 500 до 700 тыс. рублей), управляющий директор золотодобывающей компании (от 500 до 600 тыс. рублей). Напомним, первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил, что заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов – более 500 тыс. рублей. Мясников назвал необходимый переболевшим COVID продукт 17 апреля 2021, 16:12 Текст: Вера Басилая

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» порекомендовал переболевшим коронавирусом употреблять в пищу морскую рыбу, богатую омега-3. По его словам, этот микроэлемент положительно влияет на здоровье человека, обладает противовоспалительным действием и помогает бороться с мерцательной аритмией. «Омега-3 – это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет», – цитирует РИА «Новости» специалиста. Мясников также порекомендовал употреблять рыбу, выловленную собственноручно, поскольку «неизвестно чем кормят искусственно выращенную рыбу». По словам врача, больше всех омега-3 и других питательных полезных веществ содержится в диком лососе. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вакцина от коронавируса не для всех граждан одинакова по эффективности. Дело в том, что лишь у половины пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями после прививки вырабатывается иммунитет, но для данной категории людей, по его словам, это хороший результат. Чехия высылает 18 российских дипломатов 17 апреля 2021, 21:26 Текст: Ксения Панькова

Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки, заявил первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД страны Ян Гамачек, отметив, что они должны покинуть Прагу в течение 48 часов. «Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства», – цитирует ТАСС Гамачека. Как рассказал чешский премьер Андрей Бабиш, власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Nova. «Есть обоснованное подозрение в причастности российских офицеров ко взрыву склада боеприпасов у Врбетице в 2014 году. Был нанесен огромный ущерб... Но прежде всего, там погибли два наших соотечественника», – заявил Бабиш. По данным издания Novinky, он также заявил, что «о серьезных фактах, касающихся безопасности» Чехии, ему сообщили накануне. «Сегодня мы проинформировали президента Земана об этом деле и о предлагаемой процедуре, и президент выразил нам свою абсолютную поддержку», – добавил чешский премьер. Ранее Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». США обещали защищать Японию ядерным оружием 17 апреля 2021, 06:48

Фото: Federal government of the United States/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

США намерены защищать Японию всеми средствами, включая ядерное оружие, говорится в заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. Вашингтон подтвердил «непоколебимую поддержу безопасности Японии» в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, передает ТАСС. Подчеркивается, что договор о безопасности касается и островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Японии и являются предметом территориального спора с Китаем. США и Япония заявили, что выступают против «любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море», и «незаконных претензий и действий Китая в Южно-Китайском море». Байден и Суга подчеркнули «важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе». При этом Тайвань был напрямую упомянут в совместном заявлении лидеров США и Японии впервые с 1969 года. Вашингтон и Токио также подтвердили решимость провести полную денуклеаризацию КНДР. США выразили готовность способствовать решению проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР. Байден и Суга осудили ситуацию в Мьянме и призвали военных Мьянмы немедленно остановить насилие и освободить задержанных. США и Япония заявили, что намерены на двустороннем уровне, в рамках G7 и ВТО противостоять использованию недобросовестных торговых практик. Напомним, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия «военной необходимостью». Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял о необходимости дать правовую оценку атомной бомбардировке США японских городов. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что США взорвали атомные бомбы над японскими Хиросимой и Нагасаки, чтобы запугать Советский Союз. Вучич оценил эффективность полученных от России «Панцирь-С1» и Ми-35 17 апреля 2021, 17:05

Фото: KOCA SULEJMANOVIC/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент Сербии Александр Вучич заявил о продолжении усиления и оснащения вооружений силовых структур, высоко оценив действия полученных из России зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» и вертолетов Ми-35 на военно-полицейских учениях. Совместные учения с боевыми стрельбами Минобороны и МВД Сербии «Ответ 2021» прошли на двух полигонах – «Орешац» на северо-востоке страны, где отрабатывались операции спецподразделений против террористов и освобождение заложников, и более масштабные действия на полигоне «Пасулянске ливаде» на юго-востоке Сербии. В маневрах участвовали свыше 1,2 тыс. бойцов армии Сербии, 300 сотрудников МВД, включая жандармерию. Применялись вертолеты Ми-35, Ми-17, Airbus H145, истребители-бомбардировщики J-22 «Орао2», патрульные катера и многочисленные виды ракетных установок, артиллерии и бронетехники сербского и импортного, в том числе российского производства, передает РИА «Новости». «Вы видели, как стреляют пушки «Панцирь-С1» – 5 тысяч выстрелов в минуту калибра 30 миллиметров, они сносят гору, это огромное усиление армии Сербии. Видели, как и на каком бьют расстоянии вертолеты Ми-35. Дальнейшей модернизацией, оснащением нашей армии и усилением полиции мы можем действовать на опережение и отвратить любого агрессора, действовать против возможных террористических актов быстро, организованно и очень эффективно», – завил сербский лидер в эфире национального телевидения. Глава МИД Сербии Никола Селакович в ходе визита в Москву 16 апреля заявил, что Сербия не видит помех продолжению военно-технического сотрудничества с Россией. В январе сообщалось, что Россия и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось. Напомним, 22 февраля ЗРПК «Панцирь-С1» прибыли в Сербию. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «Панцирь-С1», полученные из России, усилят Сербию, но вызовут усиление внешнеполитического давления на Белград. Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у России ЗРПК «Панцирь-С1». Снимавшиеся голыми в ОАЭ модели устроили фотосъемку перед депортацией 17 апреля 2021, 15:05

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Украинские модели, задержанные за съемку в голом виде в ОАЭ, депортированы, им запрещен въезд в страну пять лет. Перед вылетом девушки устроили фото- и видеосъемку, поделившись эмоциями от финала истории, сообщают СМИ. Перед вылетом на родину девушки записали видео, на котором машут и улыбаются, передает таблоид The Sun. «Пока, Дубай! Не сказать, что очень приятно, но... Главное, что мы живы и здоровы!», – говорят они на видео. Отмечается, что девушкам запретили въезд в ОАЭ на пять лет, а перед этим они прошли «девятидневный тюремный ад». Издание утверждает, что моделей якобы оскорбляли, держали в тесноте, без окон и в антисанитарных условиях – в частности, им было отказано в доступе к таким вещам, как туалетная бумага и зубные щетки. Кроме того, девушки рассказали, что находившаяся с ними беременная арабка, не имевшая отношения к делу моделей, якобы умерла у них на глазах. «Меня положили на грязный матрас. Я впала в истерику. Девочки приходили одна за другой. Только тогда мы поняли, что лишены свободы. Это было страшно. Камеры были просто ужасными. Заключенных было много, воздух был влажным, в туалетах был грибок. В камерах всегда был яркий свет, окон не было. Мы не знали, который час. Простых средств гигиены не существовало», – пожаловалась одна из натурщиц. Девушкам грозило шестимесячное заключение в тюрьме. Между тем в заключении в Дубае по-прежнему находится 41-летний Виталий Гришин, который организовал и профинансировал скандальную съемку. Ему предъявлено обвинение в организации «непристойной фотосессии». Сообщается, что он якобы знаком с американскими политиками Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, актерами Джорджем Клуни и Сильвестром Сталлоне. Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии. В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину. МИД: Украинскому консулу рекомендовано покинуть Россию за 72 часа 17 апреля 2021, 15:33

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, сообщил МИД России. Отмечается, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило был вызван в российский МИД в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости». «С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», – говорится в сообщении МИД. Ранее стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России. Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год. Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении. Макрон намерен провести переговоры с Путиным 17 апреля 2021, 17:03 Текст: Ксения Панькова

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Елисейский дворец. В пятницу Макрон принял в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского. По этому случаю Макрон подтвердил приверженность Франции единству и суверенитету Украины, а также значение, которое он придает развитию двусторонних отношений во всех сферах, отмечается в коммюнике, передает РИА «Новости». «Президент республики и президент Зеленский также побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России обязательств с Украиной для облегчения их реализации. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным», – говорится в коммюнике. По данным пресс-службы Елисейского дворца, отметив сложность достижения соглашения по Донбассу и риски военной эскалации, президент Франции выразил решимость в том, что касается полного соблюдения минских договоренностей и необходимости найти прочное политическое решение конфликта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов провести телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж.