В Google согласились удалить противоречащий законодательству России контент

Представители компании Google пообещали ознакомиться с материалами комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России и удалить контент, противоречащий российскому законодательству, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

«Мы привели доказательства. И они сказали, что с этими материалами будут работать. Все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время», – сказал он по итогам встречи с представителями Google, передает ТАСС.

Как отметил Пискарев, представители компании выразили готовность продолжать работать в российском правовом поле и отметили важность российской аудитории для них. «Они проявили большую заинтересованность в нашем диалоге. Указали, что Россия для Google имеет большое значение, они не хотят терять аудиторию (с охватом) примерно 80 млн ежедневных посещений», – сказал депутат, уточнив, что речь идет о сервисе YouTube.

«Мы убедились в том, что Google готов работать и дальше в правовом поле. Они исключительно в этом плане заинтересованы, чтобы наши законы были соблюдены», – добавил он.

Пискарев также указал, что представители компании Google выразили готовность снять ограничение на просмотр фильмов «Беслан» и «Ржев». «Мы обратили внимание, что многие незапрещенные ресурсы были подвергнуты цензуре, в частности, фильм российский про Беслан и Ржев, выступления официальных лиц, что тоже вызвало недоумение. Google с этим согласился», – отметил он, передает РИА «Новости».

Комиссия Госдумы проведет повторную встречу с руководством Google в октябре-ноябре, чтобы проверить, устранила ли компания все нарушения российского законодательства. «Мы договорились с компанией встретиться в октябре-ноябре этого года, сверить часы и посмотреть, какие вопросы были решены, а какие еще не решены», – сказал Пискарев.

Кроме того, аналогичные встречи будут проведены с представителями Facebook и Twitter.

На прошлой неделе руководство компании TikTok выразило готовность модерировать и своевременно удалять противоправный контент. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев по итогам видеоконференции с представителями руководства компании.