Одессит высмеял заявления Киева о «нападении России» ради воды для Крыма

Бывший антимайдановец, переехавший в Крым после событий в Одессе 2014 года, высмеял заявления министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что российские войска якобы могут атаковать Киев из Крыма, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова.

«Ну, во-первых, провокации и теракты на границе с Крымом регулярно пытается устроить Украина, и это всем прекрасно известно. Достаточно вспомнить подрывы ЛЭП в 2014 году, продуктовую и водную блокаду. Это не говоря о тех терактах, которые удалось предотвратить ФСБ», – отметил собеседник ФАН.

Комментируя заявления о «вторжении» ради захвата «великой украинской дамбы», антимайдановец напомнил, что войны уже не ведутся на мушкетах и плотными построениями, как при Наполеоне. «Вторгаться на вражескую территорию крупными соединениями для поражения штучного объекта уже не нужно. Сейчас для разрушения этого «чуда свидомой инженерии» достаточно случайного попадания одной ракеты «Калибр», – отметил он.

Кроме того, антимайдановец напомнил, что в 2014 году Украина неоднократно обстреливала территорию России тяжелой артиллерией. В частности, атаке подвергались приграничные лагеря с беженцами из Донбасса.

Ранее Таран во время выступления в подкомитете Европарламента по обороне в Брюсселе заявил, что российские войска якобы могут атаковать Киев из Крыма, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова. Кроме того, Таран сказал, что от ВС России якобы стоит ждать серьезных военных провокаций в 2021 году.

Одновременно Таран заявил, что инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия. При этом министр не объяснил, почему так считает, и не привел доказательств, передает РИА «Новости».