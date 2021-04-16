Выборы-2021: «ЕР» обновляется, «Родина» предлагает вернуть избирательный залог, а РПСС ищет себе нишу

Из трех тысяч заявок, поданных на праймериз «Единой России», 40% оказались от беспартийных. Вологодское отделение «Родины» предложили разрешить кандидатам вносить деньги ­– избирательный залог – вместо того, чтобы собирать подписи. Максим Шевченко представил двух соратников для федеральной тройки РПСС на выборах в Госдуму.

Число заявок, поданных на предварительное голосование «Единой России», достигло трех тысяч, причем 40% из желающих принять в них участие – это беспартийные, сообщил ТАСС. Около половины заявок поступило от волонтеров, общественников и представителей социальной сферы, четверть всех кандидатов – это депутаты, от федерального до муниципального уровня. При этом, заявления на праймериз пока заполнили лишь 174 действующих депутата Госдумы – то есть лишь половина от состава нынешней фракции «ЕР».

Вологодское отделение партии «Родина» предложило вернуться к практике избирательного залога, отмененного в 2009 году. С тех пор кандидаты на выборах должны для регистрации собирать подписи, тогда как раньше можно было взамен внести на специальный счет избиркома залог – денежную сумму. Руководитель вологодских «родинцев» Игорь Суров призвал либо отменить решение 2009 года, «либо установить новые параметры и фильтры для тех, кто решает воспользоваться залогом, а не собирать подписи». По его мнению, «институт финансового залога защищал избирателей как минимум от спойлеров», к тому же сбор подписей в условиях пандемии «не полезен для здоровья», сообщает сайт партии.

Лидер Российской партии свободы и справедливости (РПСС), журналист Максим Шевченко представил двух соратников, которые войдут в федеральную часть списка РПСС на выборах в Госдуму. Ими стали предприниматель, бывший член федерального политсовета Партии роста Дмитрий Потапенко и эксперт по вопросам Северного Кавказа и ислама Руслан Курбанов.

РПСС слишком поздно вышла на избирательную арену, когда все политические ниши, на которые теоретически могла бы претендовать эта партия, уже заняты, считает президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев. «Кроме того, обоих названных Шевченко кандидатов сложно назвать фигурами федерального масштаба. Шевченко, допустим, некоторые люди еще помнят по телевизионным выступлениям, но ни Потапенко, ни Курбанов никому, по большому счету, не известны. На этом не наберешь и минимального количества голосов», – предупреждает политолог.

Что же касается призыва «родинцев» вернуть избирательный залог на выборах всех уровней, то это предложение вряд ли заинтересует рядовых избирателей, поскольку касается исключительно электоральной процедуры, избирательной «кухни», отметил Григорьев. «На уровне парламента ни о каком изменении избирательного законодательства в таком формате речи не идет, – подчеркнул собеседник. – Но представители «Родины» правильно делают, что не молчат, а выдвигают какие-то инициативы. По крайней мере, они заставляют о себе говорить».

Что касается праймериз «Единой России», то они действительно могут положить начало обновлению ее думской фракции, полагает Григорьев. «Эта партия по-прежнему востребована, раз на ее платформе впервые выдвигается в политику столько общественников. Правда, все в итоге будет зависеть от избирателя, – понравятся ли ему эти новые фигуры, не обладающие пока управленческим опытом» – отметил политолог. Появление новых людей в списке «ЕР» в любом случае предоставит избирателям возможность для более широкого выбора, отметил Григорьев. «Безусловно, это пойдет на пользу единороссам. Я бы порекомендовал всем партиям использовать такую же модель выдвижения кандидатов», – добавил эксперт.

«Единороссы поставили перед собой амбициозные задачи, когда ввели открытые и прозрачные правила проведения праймериз», – в свою очередь отметил эксперт Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Он также уверен, что активная работа с общественными активистами, с волонтерами, их участие в предварительном голосовании «Единой России», в итоге обеспечит приток новых энергичных активистов, послужит обновлению партии.

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