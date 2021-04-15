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Путин и Лукашенко обсудили Карабах
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Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе в контексте проведенного визита белорусского лидера в Азербайджан, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте указывается, что «в контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях».
Также в телефонном разговоре двух лидеров обсуждались «вопросы двусторонней повестки дня», был выражен «обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений».
Напомним, Лукашенко и Алиев провели в среду официальные переговоры в рамках визита белорусского президента в Баку.
Во время встречи глава белорусского государства высказал особую благодарность своему азербайджанскому коллеге за поддержку Белоруссии в сфере поставок нефти. Лукашенко назвал «блестящими» отношения между двумя странами в политической и экономической сферах.
Песков охарактеризовал тон беседы Путина и Байдена
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Тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем, сообщил пресс-секретарь главы Дмитрий Песков.
«Деловой. Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени», – ответил Песков на вопрос о том, каким был тон разговора Путина и Байдена.
В то же время в Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США. «Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение, и оно будет изучаться, будет проводиться анализ и изучаться. После этого уже можно будет – тем более, что лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, планируют ли лидеры двух стран обсуждать ситуацию на юго-востоке Украины, представитель Кремля подчеркнул: «Стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения, понимаете, пока нет никакой подготовки к этой встрече, я хочу повторить. Поэтому так ставить вопросы пока преждевременно».
«Безусловно, важны двусторонние отношения в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес и в обсуждении которых стороны заинтересованы», – добавил Песков, говоря о том, какие вопросы, по мнению Кремля, должны затрагиваться в ходе такой встречи.
Он также указал, что Путин и Байден в ходе телефонного разговора не затрагивали тему Навального.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
Белый дом охарактеризовал разговор Байдена с Путиным как конструктивный
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Белый дом видит в будущем саммите России и США возможность обсудить сферы, где две страны могут успешно работать вместе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Белый дом назвал конструктивным, передает РИА «Новости».
«У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным», – сказала Псаки.
Она вновь подтвердила, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. «Наша задача в США – иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения. И конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе», – добавила пресс-секретарь Белого дома, передает ТАСС.
Накануне по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонной беседы высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
В среду пресс-секретарь главы Дмитрий Песков сообщил, что тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем. В Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США.
Путин заявил о строительстве самого мощного в мире ледокольного флота
В России создается самый мощный ледокольный флот в мире, заявил глава государства Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.
«Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых еще никто никогда не строил», – отметил он, передает ТАСС.
Президент также отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным.
Напомним, обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать.
На Украине озвучили ожидания от разговора Путина с Байденом
Киеву важно, чтобы США продолжали контакты с Россией, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, говоря о разговоре президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.
«Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», – передает его слова «Укринформ».
Кислица считает, что стороны могут встретиться на полях какого-то международного мероприятия или и в двустороннем формате. «В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка по ее содержательному наполнению. Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты», – сказал он.
По словам постпреда Украины, Киеву важно, чтобы США донесли до Москвы позицию Вашингтона по ситуации на юго-востоке Украины.
«Нынешняя ситуация рассматривается как угроза региональной безопасности, то есть несущая угрозу всему Черноморскому региону и Европе», – заявил он.
Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила
, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
В Минске заявили о развертывании разведцентров НАТО у границ Белоруссии и России
Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил о продолжающейся активности НАТО у границ Белоруссии и России, выражающейся в развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры, сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.
Начальник Генштаба сообщил об этом на заседании Военного комитета ОДКБ в Москве, передает ТАСС.
«Генерал-майор Гулевич выразил мнение белорусской стороны о ситуации в регионах коллективной безопасности ОДКБ, предметно остановившись на аспектах, присущих восточноевропейскому региону. В этой связи было отмечено продолжение активности блока НАТО у границ России и Беларуси: развертывание разведывательных центров и центров перевозок, совершенствование объектов военной инфраструктуры, в том числе по приему контингентов, и других процессов», – отметили в белорусском оборонном ведомстве.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России.
До этого Шойгу сообщил, что США с 2021 года в два раза увеличили воздушную разведку у сухопутных российских границ.
Кроме того, в начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об увеличении активности НАТО на Украине и в Черном море. Сообщалось также, что США собираются перебросить свои F-35 в Европу.
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Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Президент Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины.
«Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», – передает его слова РИА «Новости».
Путин, выступая на президиуме Русского географического общества (РГО), выразил надежду, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации населения, передает ТАСС.
Напомним, Путин вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
Путин заявил о возможности круглогодичного движения по Северному морскому пути
В ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).
«В самые ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, так, наверняка, и будет», – отметил президент, передает ТАСС.
Путин добавил, что во вторник в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё обсуждал работу в рамках Арктического совета. «Несмотря на все сложности, которые мы сегодня переживаем на международной арене, исследования в Арктике, внимание к Арктике остается неизменным», – констатировал российский лидер.
Он заявил, что в Арктике наиболее очевидны климатические изменения, которые происходят в мире, и это повышает важность таких исследований. Путин заметил, что последствия климатических изменений пока с полной точностью спрогнозировать не может никто. Другим важным фактором президент назвал активное хозяйственное освоение Арктики.
Глава государства также отметил, что поручит правительству проработать предложения РГО в части исследований в Арктике.
В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу указал, что РГО и Северный флот проведут новую арктическую экспедицию в 2021 году. «В этом году стартует четвертый сезон масштабной совместной экспедиции РГО и Северного флота, которые комплексно исследуют арктические архипелаги. Вместе работают биологи, гляциологи, гидрографы и сейсмологи», – сказал он, передает РИА «Новости».
Кроме того, по словам Шойгу, исследователи идут по следам арктических экспедиций XIX и XX веков, находят свидетельства истории освоения Арктики. «Находим предметы экспедиций Владимира Русанова, Георгия Седова, Леонида Гриневецкого и других знаменитых исследователей Арктики», – добавил президент РГО.
В марте посол по особым поручениям российского МИД, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил о возрастающем интересе международного бизнеса к развитию Северного морского пути.
Пескова спросили о возможных извинениях Байдена перед Путиным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможных извинениях президента США Джо Байдена в связи с его высказываниями о российском лидере Владимире Путине.
«Я оставлю без комментариев этот вопрос», – сообщил Песков о том, будет ли Кремль поднимать по дипломатическим каналам тему извинений Байдена за его слова, передает РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News позволил себе личные выпады в адрес российского лидера и заявил, что Владимир Путин «заплатит» за якобы вмешательство в американские выборы. Тогда посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Путин наградил орденами Мужества тушивших «Невскую мануфактуру» пожарных
Президент Владимир Путин наградил орденами Мужества трех пожарных, принимавших участие в тушении масштабного пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге и их коллегу из Асбеста, двух из них посмертно, сообщила пресс-служба Кремля.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Орденом Мужества Белецкого Илью Константиновича – прапорщика внутренней службы (посмертно); Соколова Антона Эдуардовича – лейтенанта внутренней службы; Старковского Бориса Николаевича – прапорщика внутренней службы Старцева Константина Михайловича – лейтенанта внутренней службы (посмертно)», – говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.
Константин Старцев участвовал в тушении пожара в частном доме в Асбесте Свердловской области. Во время тушения на пожарного обрушилась стена, он погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
В ведомстве уточнили, что Илья Белецкий, Антон Соколов и Борис Старковский участвовали в тушении пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге.
Напомним, в понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной.
Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных. Сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии. Двое пожарных, которые пострадали при тушении здания, введены в медикаментозную кому.
Пашинян назвал число погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе
Во время боев в Нагорном Карабахе в прошлом году погибли порядка 4 тыс. армянских военнослужащих, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
«На сегодняшний день у нас есть 3621 погибший, чьи имена нам известны, а число пропавших без вести – 321. Останки еще 201 военнослужащего находятся в процессе идентификации. Еще 100 тел идентифицированы, однако родственники по той или иной причине отказываются забрать останки, не верят в заключение экспертов. Общее число наших погибших – порядка 4 тыс. человек», – передает его слова ТАСС.
Пашинян предложил почтить память погибших минутой молчания.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Белорусские власти одобрили производимую в стране вакцину «Спутник V»
В Белоруссии прошла процедуру одобрения вакцина «Спутник V», которую разливают на местном предприятии «Белмедпрепараты», об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
«Вакцина «Спутник V» («Гам-ковид-вак»), розлив которой проводился на РУП «Белмедпрепараты», одобрена Минздравом. Решение принято по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами УП Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении (ЦЭИЗ), Республиканского научно-практического центра микробиологии и эпидемиологии (РНПЦ)», – цитирует сообщение белорусского ведомства ТАСС.
За контролем качества опытно-промышленных серий и промышленных серий следили центр имени Гамалеи и «Белмедпрепараты».
Полупродукт вакцины производит российская АО «Генериум», входящая в АО «Фармстандарт».
В марте глава белорусского минздрава Дмитрий Пиневич сообщал, что белорусское фармацевтическое предприятие выпустит первую промышленную партию российской вакцины «Спутник V» в середине апреля.
25 марта пресс-служба белорусского минздрава сообщила, что промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия «Белмедпрепараты». До этого в Белоруссии запланировали массовое производство «Спутник V».
Путин рассказал о реакции на вторую прививку от COVID
Прививка вторым компонентом вакцины от коронавируса прошла без побочных явлений, рассказал президент России Владимир Путин.
«За 10 минут до того, как я вошел, я сделал прививку. Как видите, все нормально. Без всяких побочных эффектов и явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. С утра позанимался спортом», – передает слова главы государства РИА «Новости».
«Кстати, как врачи сказали, после первой прививки уже хороший иммунный ответ есть... Эффект положительный, никаких побочных явлений нет, надеюсь и не будет», – добавил президент.
Напомним, Путин сообщил, что что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
В Сербии рассказали об ожидании Путина на открытии храма св. Саввы в мае
Белград надеется, что президент Владимир Путин посетит Сербию в мае и примет участие в торжественном открытии храма Святого Саввы, который построен при помощи России и Русской православной церкви, сообщил посол Сербии в Москве Мирослав Лазански.
По его словам, Белград надеется, что президент России приедет в Сербию, «потому что будет торжественное открытие храма Святого Саввы, который станет самым большим православным храмом на Балканах, а может быть, и в мире». «И построен он при помощи России и Русской православной церкви», – цитирует РИА «Новости» посла.
Как отметил Лазански, Белград ожидает, что президент России вместе с президентом Сербии Александром Вучичем торжественно его откроют. «Также надеемся, что на мероприятие приедет патриарх Кирилл», – добавил дипломат.
Он также сообщил, что открытие храма Святого Саввы не произойдет раньше 9 мая. «Наверное, в середине мая или в конце мая», – сказал он.
Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.
Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле – знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. Затем приступили к внутреннему убранству храма.
Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента России является Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 кв. метров и высотой с крестом 79 метров, он рассчитан на 10 тыс. человек.
В марте президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, в декабре Путин заявил, что завершение работ по мозаичному оформлению храма Святого Саввы является знаменательным событием, взаимодействие российских и сербских мастеров при создании мозаик важно и символично в контексте духовной близости народов двух стран.
Названо место оглашения послания президента Федеральному собранию
Оглашение послания президента Федеральному собранию пройдет в Манеже 21 апреля, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин на заседании верхней палаты парламента.
«Заслушивание послания состоится, как вы знаете, 21 апреля, в 12.00 в центральном выставочном зале Манеж», – сказал он.
Как передает РИА «Новости», телеканалы закладывают один час в сетке вещания на послание президента Федеральному Собранию. В опубликованных сетках вещания «России 1», Первого канала и НТВ трансляция послания запланирована с 12.00 до 13.00.
Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме и будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки.
Песков заявил об отсутствии решения по участию Путина в саммите по климату
Решение по вопросу участия президента России Владимира Путина в организуемом США саммите по климату пока не принято, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Только-только мы начинаем получать информацию об организационных и других аспектах, связанных с организацией и проведением этого виртуального саммита. До этого никакой конкретики, к сожалению... был дефицит просто с информацией о том, как будут, в какой последовательности, кто выступает, кто председательствует, что должно стать итогом, будет ли какой-то заключительный документ, не будет, и так далее и тому подобное. На все эти вопросы только-только мы начинаем получать ответы, мы по-прежнему их изучаем», – передает слова пресс-секретаря РИА «Новости».
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина.
Замглавы МИД Сергей Рябков пояснил, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22-23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.