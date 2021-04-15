В Индии за сутки заразились коронавирусом более 200 тыс. человек

За последние сутки в Индии зарегистрированы рекордные 200 739 случаев заражения коронавирусом, скончались за 24 часа 1038 человек, общее число погибших достигло 173 123 человек, следует из данных министерства здравоохранения страны.

Общее количество заболевших коронавирусом в Индии достигло 14,1 млн человек. Таким образом по этому показателю страна переместилась на вторую строчку сразу после Соединенных Штатов, где зарегистрировано 31,4 млн случаев COVID-19. Многие больницы в Индии, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, сообщили о серьезной нехватке коек и запасов кислорода, сообщает Al Jazeera.

Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра, где находится Мумбаи. На этот регион приходится около четверти всех заболевших в стране. За минувшие сутки в штате выявлены 58,9 тыс. заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 613 тыс. человек.

Накануне власти штата ввели фактический карантин до 1 мая. Людям разрешено появляться на улице только по уважительной причине, на этот период будет продлен ночной комендантский час, а днем разрешено работать только поставщикам основных услуг – больницам, полиции и пожарным, магазинам продуктов, банкам и сотрудникам организаций, поставляющих воду, электричество и интернет, передает РИА «Новости».

Следом за Махараштрой за сутки наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Уттар Прадеше (20 439), Дели (17 282), Чхаттисгархе (14 250), и Карнатаке (11 265).

В начале недели комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V».