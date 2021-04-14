Агроном рассказал, какой урожай стоит ждать садоводам и дачникам Эффект «погоды в пустыне» возник в Москве 14 апреля 2021, 15:39

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

В Москве наблюдается эффект «погоды в пустыне» – влажность воздуха во вторник понизилась до 23%, в среду достигла 42%, в то время как норма влажности для апреля – 68%, сообщил ведущий сотрудник метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец. «Вынос сухого воздуха с юго-востока вызвал эффект «погоды в пустыне»: накануне относительная влажность понизилась до 23%... Одновременно значительно возросла запыленность. По данным экомониторинга, концентрации взвешенных веществ приблизились к предельно-допустимым значениям. Проблема в том, что помимо принесенной пыли с юго-востока, в Москве полно своей местной пыли, оставшейся после зимы. Пока еще не смытая весенними ливнями, она поднимается в воздух многомиллионным парком автомобилей», – передает сообщение синоптика РИА «Новости». По словам Тишковца, в столицах Казахстана и Монголии – Нур-Султане и Улан-Баторе – влажность составляет 26%, при этом эти города считаются одними из самых холодных и сухих столиц в мире. Специалист отметил, что неблагоприятные метеорологические условия усугубляют экологическую ситуацию: антициклон препятствует турбулентному перемешиванию воздуха и рассеиванию загрязняющих веществ. Ранее в среду синоптики пообещали москвичам теплую погоду. Накануне в Москве был побит абсолютный температурный рекорд для 13 апреля: температура воздуха на метеостанции ВДНХ к 13.00 превысила отметку +21 градус.

Эксперты оценили последствия глобального потепления для нефтегазовых промыслов РФ 12 апреля 2021, 20:39

Фото: YAY/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Глобальное потепление провоцирует таяние вечной мерзлоты в районах, где ведется большая часть работ по добыче нефти и газа Россией. Поэтому инфраструктуру, а также трубопроводы, скорее всего, будет необходимо усовершенствовать, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. Практически вся добыча нефти и газа в России ведется в регионах вечной мерзлоты, которая в связи с глобальным потеплением постепенно тает. Причем, по данным Росгидромета, в нашей стране климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах. «Глобальное потепление может отразиться на условиях добычи нефти и газа в России, и здесь есть несколько аспектов. Первый –это районы, которые были более труднодоступными, покрытые льдом большую часть года, станут более доступными. Это результат того, что льда в Арктике становится все меньше. Второй – могут измениться погодные условия в этих областях, но эти изменения не будут катастрофическими», – рассказывает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Наталья Тилинина. Также могут измениться штормовые условия в районах добычи нефти и газа, но даже это не может существенно повлиять на доступность месторождений, уверена эксперт. Кроме того, поскольку таяние происходит на континентальных областях, то это может отразиться на постройках – скорее всего, их придется впоследствии усовершенствовать. «Не думаю, что инфраструктура как-то пострадает, но она, определенно, будет испытывать на себе некое изменение условий, в которых происходит добыча. Никаких экстремальных событий не будет. Причем мы говорим о настоящем времени, потому что уже сейчас эти условия меняются. Так, шельфовые области (место состыковки океана и суши, где в основном ведется добыча нефти) Арктики, которые были недоступны большую часть года, за исключением пары летних месяцев, все чаще и чаще становятся доступными», – говорит океанолог. В том числе, предположительно, уже через несколько десятилетий будет круглогодично доступен для судоходства Северный морской путь. Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев полагает, что от изменения климата могут пострадать трубопроводы, поскольку такие объекты наиболее подвержены аварийности в условиях деградации вечной мерзлоты и потепления. «Это касается и проложенных дорог, линий электропередач, которые могут выйти из строя. Кроме того, изменения климата вызывают учащение природных погодных катаклизмов. И, если в районе, где происходит добыча нефти и газа, станут частыми ураганы и смерчи, начнутся резкие перепады температур, то это скажется, пусть и не на самих месторождениях, но на условиях работы точно», – считает климатолог. Ранее научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в северной части России наиболее заметны изменения климата, нежели в других регионах страны. Там к концу века, предположительно, температура может увеличиться на 10–15 градусов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В школах и детсадах Москвы отменили бумажные справки об отсутствии по болезни 13 апреля 2021, 13:27 Для учащихся школ и для детей, посещающих детские сады в Москве, отменены бумажные справки об отсутствии по болезни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Приносить бумажную справку после болезни в школу или детский сад больше не нужно. Она оформляется в электронном виде и будет доступна онлайн как врачам, так и медицинским работникам в образовательных учреждениях в системе «ЕМИАС.Школа», сообщил портал Mos.ru со ссылкой на главу города. Учителя теперь смогут видеть в электронном журнале «МЭШ» информацию о периоде освобождения ребенка от занятий, в том числе об освобождении от физкультуры. «Период пандемии показал и лишний раз доказал, что единая информационная система для всех ведомств необходима для слаженной работы и оперативного реагирования. Фактически мы создали единую цифровую среду комплекса социального развития Москвы. Теперь мы планируем применять этот принцип и в нашей текущей деятельности. По поручению мэра Москвы мы интегрировали единую цифровую платформу здравоохранения с «Московской электронной школой». Синергия этих двух масштабных проектов сделает обмен информацией между сотрудниками образовательных и медицинских учреждений, учениками и их родителями максимально удобным и простым и избавит москвичей и городские поликлиники от оформления порядка 2,5 млн справок, которые ежегодно выдают столичные поликлиники по болезни детей», – рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра по вопросам социального развития. Ранее родители должны были информировать классных руководителей или администрацию школы об отсутствии ребенка на занятиях лично или через электронный дневник. Теперь эта информация будет передаваться в электронный журнал «МЭШ» автоматически. Классным руководителям и учителям физкультуры будут доступны данные о рекомендуемом периоде освобождения ребенка от физкультуры. Также у родителей учащихся школ и воспитанников дошкольных групп образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки города Москвы, появилась возможность оформлять медицинские справки о временной нетрудоспособности ребенка по болезни в электронном виде. Помимо очевидной экономии времени, у электронного формата есть и другие преимущества. Например, такая справка не испортится и не потеряется. А врач сможет просмотреть всю историю ранее оформленных справок пациента в электронной медкарте, так как они хранятся централизованно. При этом традиционные справки на бумажном носителе также продолжат существовать, но время, необходимое для их оформления, существенно сократится. В сфере общего образования реализуется проект «Московская электронная школа» («МЭШ»). Он охватывает все школы столицы. Его задача – сформировать в городе современную высокотехнологичную образовательную среду. Это проект для всех участников системы образования – от учителей до учеников и их родителей, доступный для любого пользователя из любой точки мира с любого устройства и в любое время. Сегодня более 2,7 млн пользователей зарегистрировано в сервисах «МЭШ», включая более 57,5 тыс. сотрудников образовательных учреждений, свыше 1,1 млн учеников школ и колледжей и более 1,6 млн родителей детей, посещающих дошкольные учреждения, школы, колледжи. Основные сервисы, реализованные в рамках проекта «МЭШ», включают в себя электронный журнал, электронный дневник, библиотеку «МЭШ» и сервис «Москвенок», с помощью которого осуществляется управление проходом в образовательное учреждение, а также производится оплата питания. В Москве снизился уровень шума 12 апреля 2021, 21:56 Текст: Евгения Шестак

За последние 10 лет уровень шума в Москве снизился на 10-20 децибел, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. По его словам, шумовая служба департамента совместно с Роспотребнадзором работает чаще в ночное время по жалобам жителей, которые поступают в основном на объекты строительства, передает РИА «Новости». «Я хочу сказать, что уровень шума в общем за последние 10 лет снизился в различных районах от 10 до 20 децибел, что серьезный показатель. Количество эпизодов превышения шума, в том числе на строительных работах в ночное время, по сравнению с 2010 годом уменьшилось в десятки раз», – рассказал Кульбачевский. На официальном портале мэра Москвы указано, что для разных мест столицы установлен свой допустимый уровень шума: возле жилых домов – днем не более 70 децибел, ночью – 60, в палатах больниц и санаториев днем – 50 децибел, а в ночные часы – 40. В учебных заведениях предельно допустимый уровень шума в любое время суток – 55 децибел. Также Кульбачевский отметил, что количество выбросов от автотранспорта по сравнению с 2010 годом снизилось в 3 раза – до 320 тыс. тонн. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования в жилых домах. В России зафиксировали ускорение потепления 13 апреля 2021, 08:35 Текст: Наталья Ануфриева

Ученые зафиксировали ускорение климатических изменений в России: с учетом данных 2020 года, прирост температуры за десять лет составил 0,51 градуса Цельсия при среднемировом показателе 0,18 градусов, заявил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов. Катцов заявил, что «недавно был опубликован очередной ежегодный доклад Росгидромета о состоянии климата на территории России в 2020 году», и по нему «у нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений», передает РИА «Новости». При этом ученый отметил, что нельзя быть уверенным в сохранении данной тенденции. «Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать», – уточнил он. Катцов напомнил, что изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике, исчезновению льда на Северном морском пути. Однако на данный момент актуальной задачей для климатологов становится уточнение своих прогнозов в части того, как именно и когда произойдут ожидаемые изменения. Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД причину ускоренного потепления климата в России по сравнению с остальным миром. Эксперты оценили последствия глобального потепления для нефтегазовых промыслов страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Температура в Москве побила абсолютный рекорд 13 апреля 2021, 15:20 Текст: Наталья Ануфриева

Абсолютный температурный рекорд для 13 апреля побит в Москве: температура воздуха на метеостанции ВДНХ к 13.00 превысила отметку +21 градус. Представитель столичного метеобюро заявил, что 13 апреля был установлен «абсолютный рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве», передает «Интерфакс». Он напомнил, что предыдущий максимум дня был зафиксирован в 2008 году (+20,4). Ранее москвичам пообещали июньскую погоду. Между тем в России зафиксировали ускорение потепления. Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов объяснил преимущество России при изменении климатических условий. В Москве началась вторая фаза испытаний «Ковид-глобулина» 12 апреля 2021, 13:03 Текст: Елизавета Булкина

Во второй фазе испытаний препарата «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусом примут участие 156 москвичей, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. «В Москве стартует вторая фаза клинических испытаний уникального препарата «Ковид-глобулин». На следующий день после получения регистрации на препарат было получено разрешение на клинические исследования. Всего в мероприятии примут участие шесть московских госпиталей, работающих с коронавирусными больными. Совместно с Ростехом и Нацимбио планируется провести вторую фазу за два-три месяца, в ней примут участие 156 пациентов с COVID-19 с их информированного согласия», – передает сообщение ведомства ТАСС. Напомним, 1 апреля Министерство здравоохранения одобрило применение лекарства от коронавируса «КОВИД-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 жителей Москвы. Препарат разработан холдингом «Нацимбио», входящим в «Ростех». Для разработки вакцины Москва передала 2,5 тонны биоматериала. Навигацию по Москве-реке открыли раньше срока 12 апреля 2021, 16:58 Текст: Ксения Панькова

Навигация по Москве-реке в столице частично откроется раньше срока (13 апреля вместо 24 апреля), сообщается на официальном сайте канала имени Москвы. «Навигация по Москве-реке на участке от моста Багратион до Южного речного вокзала откроется раньше установленного срока», – говорится в сообщении. Уточняется, что данное решение было принято в связи с благоприятной гидрометеорологической обстановкой с учетом обращения Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота по согласованию с Росморречфлотом. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в предстоящую неделю москвичей ждут солнечные и теплые дни, до четверга в Москве погода будет как в июне, в среду может быть побит рекорд тепла. В Гидрометцентре описали предстоящее лето в Европейской России 14 апреля 2021, 07:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что в умеренных широтах Европейской России лето будет в целом нехолодным. «Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях», – сказал Вильфанд «Парламентской газете». Глава Гидрометцентра добавил, что теплое лето также ожидается в Черноземье и на юге европейской территории. По словам метеоролога, в первую очередь такой прогноз актуален для жителей европейской части страны. Однако, как отметил Вильфанд, сейчас сложно сделать точный прогноз на долгую перспективу. Ранее научный руководитель Гидрометцентра пообещал жителям большинства регионов России теплую весну и лето. Синоптики рассказали о погоде в столице 14 апреля 2021, 02:31 Текст: Антон Никитин

В среду синоптики пообещали москвичам теплую погоду. По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 13 градуса тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до плюс 18 градусов. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 апреля 2021, 06:16 Текст: Антон Антонов

По-весеннему теплая погода ожидается в Москве, сообщают синоптики. Днем в Москве и Подмосковье температура достигнет 23 градусов, ночью в столице похолодает до восьми градусов тепла, по области – до пяти градусов. Скорость юго-восточного ветра во вторник не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, передает ТАСС. Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 апреля 2021, 06:15 Текст: Антон Антонов

Облачность с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем в столице будет 14–16 градусов тепла. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до плюс 6 градусов. Осадков ночью не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный, 5–10 м/с, местами порывы ветра до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба. В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах плюс 12 – плюс 17 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса, передает ТАСС. Москву и Тулу соединят скоростной железнодорожной магистралью 14 апреля 2021, 15:05 Текст: Абдулла Шакиров

Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) построят между Москвой и Тулой, после ее запуска время в пути от столицы будет занимать 55 минут, рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Перспективные планы железнодорожного сообщения компании РЖД рассматривают Москву и Тулу как единую транспортную агломерацию. Необходимо работать и в этом направлении, совместно с РЖД готовить новые проекты по повышению скорости, качества и безопасности. Важнейшим из них должна стать высокоскоростная магистраль, которая позволит сократить время в пути между Москвой и Тулой до 55 минут. Мы понимаем, что этот проект не сегодняшнего дня и даже ближайших пяти лет, проект достаточно дорогой – больше 100 млрд рублей. И, несмотря на это, я поручаю правительству [Тульской области] уже во взаимодействии с РЖД начать эту работу и отображать всю специфику нашего субъекта», – передает слова Дюмина ТАСС. Как отметил губернатор, появление ВСМ существенно ускорит темпы строительства жилья, даст импульс инвестициям и привлечет в регион высококвалифицированные кадры. Уточняется, что сейчас между Москвой и Тулой курсируют электрички и автобусы, а время в пути на электропоезде «Ласточка» составляет более двух часов. В ноябре прошлого года в РЖД заявляли, что после запуска нового центрального диаметра в Москве (МЦД-3) дорога от столицы до Санкт-Петербурга будет занимать всего два часа. Собянин: Тонкую социальную сферу невозможно настроить одним приказом 14 апреля 2021, 11:53 Текст: Алина Назарова

Социальная сфера очень тонкая и ее невозможно настроить только одним приказом, около 70% затрат бюджета приходится на образование, здравоохранение и соцзащиту, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках семинар-совещания по подготовке к расширенному заседанию президиума Госсовета России по социальным вопросам. «Вопросы, которые мы обсуждаем, они охватывают большую часть нашей работы – 60-70% затрат бюджета как раз находятся в отраслях образования, здравоохранения, социальной защиты и занятости населения. Под 70% работающих в бюджетной сфере – это как раз работающие в этих сферах, это миллионы людей, которые каждый день выходят на работу и оказывают помощь, содействие, услуги для всех граждан нашей страны», – сказал Собянин, передает РИА «Новости». Мэр отметил, что для многих людей важна социальная сфера, в особенности их волнуют вопросы, как ребенок пойдет в школу, какие качественные знания он получит, как он пойдет в поликлинику, больницу, какие услуги окажут. «Эти процессы – они сложнейшие в мире, в нашей стране – тем более, с учетом масштаба, разбросанности территории, разного уровня организации развития в тех или иных регионах», – отметил мэр. По словам Собянина, социальная сфера очень тонкая и ее невозможно настроить одним лишь приказом. «Если спросите пациентов наших поликлиник, а на что они жалуются, то, как правило, они жалуются не на то, что оборудования не хватает или специалистов, хотя это тоже проблема. Зачастую они говорят, что нас просто не выслушали, времени не хватило у врача, нахамили и так далее. Это очень тонкая сфера и ее невозможно одним только приказом настроить, это повседневная, нудная, сложная работа, но которую мы должны проходить с вами», – подчеркнул мэр Москвы. В семинаре-совещании приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, главы регионов, руководители федеральных органов власти и ведущие эксперты. Около 30 участников семинара, в том числе и губернаторы, осмотрели столичный центр занятости населения «Моя работа». Рэпер Эллей согласился выплатить 1,5 млн рублей после ДТП в центре Москвы 14 апреля 2021, 13:57 Текст: Алексей Дегтярев

Рэпер Эльмин Гулиев (Эллей), обвиняемый в аварии в центре Москвы, выразил согласие полностью возместить исковые требования потерпевших в размере 1,5 млн рублей, сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда Ираклий Сохадзе. «Гулиев полностью признает исковые требования в рамках уголовного дела», – пояснил Сохадзе РИА «Новости». По его словам, потерпевшие попросили возместить моральный вред в 1,5 млн рублей, расходы на лечение и компенсацию утраченного заработка. Слушание дела проводится в особом порядке. В марте прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении музыканта. Напомним, в сентябре 2020 года на московской улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе. Автомобилем Infiniti управлял Гулиев. Репера задержали после ДТП. В отношении музыканта возбудили уголовное дело. Агроном рассказал, какой урожай стоит ждать садоводам и дачникам 14 апреля 2021, 15:24

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Прошедшая в средней полосе России зима была нехолодной и снежной, поэтому в почве накопилось достаточно много влаги, что обеспечит хороший урожай в этом году по всем направлениям культур, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. «Прошедшая зима в средней полосе России была полноценной, не слишком холодной, без каких-либо сильных морозов или массового ледяного дождя, который мог бы повредить некоторые культуры. Кроме того, она была необыкновенно богата на снег, особенно ее вторая половина. То есть накопилось достаточное количество влаги, что вполне обеспечивает почву влагой на весну и даже на всю первую половину лета. Это будет способствовать хорошему урожаю», – говорит Викулов. Специалист рассказывает, что влага очень важна для садов, основных плодовых культур (яблоки, груши, сливы). И если погода будет продолжать соответствовать потребностям этих культур, то и урожай будет очень хорошим. Особенно требовательны к содержанию влаги овощи (картофель, капуста). «Но если мы говорим о частниках, то слишком высокое содержание влаги уже отрицательно сказалось на подзимних посадках (чеснока и других многолетних овощных культур). Больше, в принципе, в избытке влаги плохого нет. Весна у нас достаточно теплая, поэтому лишняя влага быстро уходит. Поэтому никакого вреда нет, прошлые месяцы в основном принесли только пользу», – считает собеседник. Если первая половина лета в Европейской части России будет сухая и теплая, то это позволит вырастить хороший урожай пасленовых (перец, баклажан, томаты), продолжает агроном. Причем даже в открытом грунте. А если же все-таки будет достаточно много осадков, а в земле избыточное количество влаги, то данные культуры пострадают, зато корнеплоды (картофель, морковь) а также капуста будут расти в обилии – эти культуры не терпят пересушивания и для них пока все складывается удачно. «Хотя даже если первая половина лета будет сухая, то картофель, капуста и другие подобные овощи воспользуются запасом влаги в почве с весны. Поэтому год в целом обещает быть урожайным по всем направлениям. А так, ни болезней, ни каких-то непредвиденных обстоятельств пока нет. Зима была достойная, многие возбудители заболеваний погибли, вспышек не намечается, все складывается достаточно хорошо», – заключил Викулов. Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей центральной части России в этом году ожидает оранжевое или «персиковое» лето. Средняя температура будет выше климатической нормы на один-два градуса. По его словам, такая погода идеально подойдет для отдыха, а также плодотворно скажется на урожае. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД