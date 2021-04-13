Эксперт: Переброска судов Каспийской флотилии на Черное море - сложная операция

«Если кто-то расценивает этот маневр как часть общего усиления группировки наших войск вдоль наших западных границ, то это его право. Чисто теоретически, действительно, наш ВМФ может при необходимости высадить десант на украинском берегу», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя переброску войск Каспийской флотилии в Черное море.

«Переброска сил флота с одного театра на другой – это важнейшая компонента обеспечения национальной безопасности, это стратегический маневр силами. Переброска такого количества кораблей с Каспийского на Черное море по каналу, отработки их боеготовности – очень сложная операция», – сказал военный эксперт, капитан первого ранга Константин Сивков.

«В Азовское море идут малые ракетные корабли, а они способны нести ракеты типа «Калибр». Есть там и артиллерийские корабли, они предназначены для огневой поддержки при высадке тактического десанта. Есть и десантные катера, которые могут нести на борту непосредственно десантные силы, например, части морской пехоты. Конечно, все эти силы могут задействованы в Азовском море, и даже дальше – в Черном море. Так что их демонстративная переброска может послужить предупреждением: некоторым горячим головам в Генштабе Украины надо задуматься на случай, если там задумали какие-то военные провокации в Донбассе».

Во вторник в Южном военном округе (ЮВО) сообщили о том, что корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения. В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход». «На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов», – сообщили в ЮВО.

Там добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону. В рамках проводимой в ВС России контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в учениях.

По приказу командующего войсками округа Александра Дворникова «для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии». Ранее российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море.