В Белоруссии начался суд в отношении доверенных лиц Тихановской

Суд в Гомеле начал рассматривать уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции Светланы Тихановской, обвиняемых по трем статьям уголовного кодекса – приготовление к преступлению, захват зданий и участие в массовых беспорядках.

На скамье подсудимых суда Железнодорожного района четыре бывших доверенных лица Тихановской, которые были задержаны накануне последних президентских выборов в Белоруссии, передает государственное издание «СБ. Беларусь сегодня».

Отмечается, что все четверо обвиняемых – из Гомеля: официально безработный Юрий Власов, ремесленник Дмитрий Ивашков, таксист Александр Шабалин, а также Татьяна Каневская, которая ухаживает за ребенком-инвалидом.

По данным издания, в ходе судебного заседания гособвинитель отметил, что обвиняемые обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также по захвату зданий администраций и исполкомов, отделов и управления милиции.

«Тихановская поддержала план, согласившись выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков типа «Шпага», раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступлений», – говорится в сообщении.

Уточняется, что все четверо подсудимых обвиняются по трем статьям уголовного кодекса – приготовление к преступлению, захват зданий и участие в массовых беспорядках, а Власов еще и за публичное оскорбление представителей власти.

Напомним, Тихановская заявила, что сторонники оппозиции могут совершить в Белоруссии мирную революцию. В конце марта генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке теракта в отношении Тихановской и представителей объединения BYPOL – находящихся за рубежом и оппозиционно настроенных бывших силовиков.