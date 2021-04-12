Рогозин сравнил День космонавтики с Днем Победы Баллистик рассказал о готовности «Союза-2.1а» реализовать одновитковую схему полета к МКС В Кремле рассказали о мероприятиях Путина в Энгельсе в честь Дня космонавтики 12 апреля 2021, 12:32 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в День космонавтики в ходе поездки в Энгельс посетит место приземления Юрия Гагарина и возложит цветы к монументу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он (Путин) посетит Парк покорителей космоса, возложит цветы к памятнику Гагарину – именно там Гагарин совершил посадку. И затем в самом Энгельсе, куда он вернется из парка, он проведет совещание о планах развития космической деятельности в России», – передает слова Пескова ТАСС. Он уточнил, что основные доклады на совещании представят вице-премьер Юрий Борисов, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Также планируется совещание, которое состоится в формате видеоконференции. Путина в Энгельсе будут сопровождать спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Отдельно глава государства проведет встречу с Радаевым.



В 2021 году исполняется 60 лет с полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. 12 апреля в Саратовской области планируется официально открыть Парк покорителей космоса, который находится на историческом месте приземления первого космонавта планеты. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос.

Космонавты с МКС поздравили россиян с 60-летием полета Гагарина 12 апреля 2021, 00:28 Текст: Антон Антонов

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Командир станции Рыжиков поблагодарил «всех, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной», а также людей, которые «продвигают человечество дальше и дальше в изучении космоса», передает ТАСС. Кудь-Сверчков напомнил, что с полета «нашего соотечественника» Гагарина в космос 12 апреля 1961 года «началась новая история – история пилотируемых космических полетов». Новицкий подчеркнул, что ученые и конструкторы СССР продемонстрировали неоспоримое превосходство отечественных технологий, а «легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей». 9 апреля российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовала с космодрома Байконур. На МКС прибыли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Планируется, что 17 апреля Рыжиков и Кудь-Сверчков возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-17». Вместе с ними вернется американка Кэтлин Рубинс. Песков рассказал подробности о послании Путина Федеральному собранию 11 апреля 2021, 14:19

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки. В программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину Песков рассказал, что выходя из ковидного кризиса необходимо «компенсировать то проседание, которое имело место». Об этом сообщает РИА «Новости». «И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году», – заявил Песков. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что страна находится на выходе из кризиса, пока неясно быстро ли завершится этот процесс или будет растянут по времени. «Мы находимся в очень ответственном и непростом периоде. Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой еще не закончился. И мы только на выходе», – сказал Песков. Он также напомнил, что «у нас работает полностью промышленность, у нас работает сфера образования, у нас относительно разгрузилась система здравоохранения. У нас работает сфера услуг, у нас стал развиваться внутренний туризм. А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны». Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Летчик-космонавт Волынов назвал возможную версию гибели Гагарина 12 апреля 2021, 08:36

Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, до сих пор неизвестна, не исключено, что его самолет столкнулся с метеозондом, рассказал дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов. «Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная – не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости – мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», – рассказал РИА «Новости» Волынов, который входит в комиссию по расследованию причин трагедии. При этом он поставил под сомнение версию космонавта Алексея Леонова, согласно которой Гагарин погиб из-за того, что его самолет попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя. «Леонов говорил, что не называл имя якобы виновного летчика-испытателя, которому 90 лет, чтобы не портить тому жизнь. (Летчик-испытатель Степан) Микоян же знал всех летчиков-испытателей. Девяносто лет только одному, который на гиперзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов», – рассказал Волынов. По его словам, Микоян даже провел эксперимент, в ходе которого самолет МиГ-15УТИ, аналогичный тому, на котором погиб Гагарин, набрал ту же скорость и высоту, а вокруг него под разными углами пролетали сверхзвуковые истребители. «МиГ-15УТИ подкидывало вверх, он проваливался вниз, но никакой аварийной ситуации не возникало. Вот точка зрения профессионального летчика-испытателя», – добавил Волынов. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор установить не удалось. По данным расследования, до срыва машины в штопор состояние Гагарина было совершенно нормальным. Затем произошло какое-то неожиданное событие, из-за чего самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки (подробности не уточняются) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил. Ранее на сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. Рогозин рассказал о потере Роскосмосом ряда контрактов из-за «подлых санкций США» 12 апреля 2021, 10:51

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Роскосмос лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» со стороны Вашингтона, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA», – сказал он, передает РИА «Новости». В прошлом году под санкции США попал Ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет «Союз») и головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами. Тогда же Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации. Кроме того, ракетно-космическая корпорация «Энергия» сообщила об угрозе международной кооперации для ряда проектов из-за введенных санкций со стороны США и стран Европы. Экс-глава НАСА назвал сроки полета человека на Марс 12 апреля 2021, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Полет людей на Марс к 2030-м годам технически уже будет возможен, однако судьба программы будет зависеть от политической воли и желания финансировать такой проект, заявил бывший глава НАСА (с 2009 по 2017 год) Чарльз Болден. В 2019 году американская администрация объявила о планах новой высадки астронавтов на Луну к 2024 году и дальнейшей отправки людей на Марс. По словам Болдена, в случае с новой лунной программой ключевой вопрос – это именно желание, поскольку все технологические возможности повторить высадку человека на естественный спутник нашей планеты уже есть. «Это не вопрос технологий, потому что у нас есть все технологические ноу-хау. Я все же думаю, что это вопрос желания, политической воли», – передает ТАСС ответ Болдена на вопрос о том, почему новый полет людей на Луну вызывает такие трудности, учитывая что ранее американцы уже высаживались там. При этом, по его словам, с лунной программой в настоящий момент есть определенные трудности. «Американское общество без особого энтузиазма относится к отправке людей на Луну, даже сейчас, а Конгресс в определенной степени воодушевлен такой идеей, но полностью отвлечен от этого [другими делами] и бездействует», – отметил Болден. По его мнению, чтобы американцы смогли вернуться на Луну, эту программу должны поддерживать обе партии в Конгрессе США, и такая поддержка, как он считает, пока что есть. «Финансирование поступает, но даже сейчас сложно получить полную сумму, которая необходима для того, чтобы иметь определенную уверенность в том, что мы сможем вернуть людей на поверхность Луны. Так что политическая воля – это главное сегодня препятствие, а вовсе не технологические вызовы», – уверен он. При этом с Красной планетой, по его словам, дела обстоят несколько иначе. «Марс – это другое дело, тут одновременно и технологический вызов, и политическая воля. Но я думаю, что мы точно к 2030-м годам уже преодолеем технологические вызовы, и это станет лишь вопросом того, захочет ли наш Конгресс и правительственные органы, а также другие страны в мире выделить такие средства на то, чтобы отправить людей на Марс», – отметил он. По его словам, освоение Красной планеты уже сейчас вызывает большой энтузиазм. «Сейчас все воодушевлены Марсом. И речь даже не о [высадке] людей, а об исследовании Марса с помощью роботов», – отметил он. Так, Болден напомнил про запланированные летные испытания вертолета Ingenuity, доставленного на Красную планету на борту марсохода Perseverance. «Именно по этому поводу сейчас испытывают воодушевление и взрослые, и дети», – добавил бывший глава НАСА. Болден надеется, что США и их международные партнеры смогут отправить людей к Марсу и даже, возможно, высадить их на поверхность Красной планеты до конца 2030-х годов. Ранее президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин заявил, что обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 2100 на красной планете будет уже город-миллионник. Россия призвала к переговорам о запрете вооружений в космосе 12 апреля 2021, 00:56

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Москва предлагает ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Россия считает, что космос можно будет использовать «в созидательных целях, на благо всего человечества» только при условии «предотвращения гонки вооружений». Поэтому Москва считает необходимым начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой», передает РИА «Новости». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году». Пока инструмент не разработан, стабилизировать ситуацию должна «выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе». Уже три десятка стран стали полноформатными участниками инициативы. Министр подчеркнул, что «конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений объединительной международной повестки дня». Он отметил, что «прорыв в околоземное пространство невозможно переоценить». «Запуск корабля «Восток» возвестил новую эру в многовековой летописи цивилизации. Подвиг великого соотечественника внес колоссальный вклад в поступательное развитие человечества, подтвердил способность нашего народа эффективно решать самые сложные и ответственные задачи», – сказал он. Напомним, США заявляли, что российские лазерные системы можно использовать «для уничтожения или повреждения спутников с Земли или нарушения способности использовать спутники». Россия и Китай неоднократно обвиняли США в милитаризации космоса. Путин поручил отслеживать инвестактивность крупнейших российских компаний 12 апреля 2021, 10:42 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) ежеквартально проводить мониторинг инвестиционной активности крупнейших российских компаний. «Федеральной налоговой службе осуществлять мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний с учетом таких показателей их деятельности, как размер прибыли, сумма дивидендов, размер задолженности, объем средств, направленных на инвестиционные, инфраструктурные, социальные и экологические проекты, а также с учетом предоставляемых этим группам компаний налоговых льгот», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В документе отмечается, что ФНС должна отчитаться перед главой государства по этому вопросу в срок до 15 сентября 2021 года, а в дальнейшем – отчитываться ежеквартально. Кроме того, Путин поручил завершить создание механизма по компенсации регионам затрат на инвествычеты. «С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о завершении формирования и реализации механизма, предусматривающего возможность ежегодной компенсации бюджетам субъектов РФ, предоставивших налогоплательщикам инвестиционные налоговые вычеты по налогу на прибыль организаций, в размере до 67% суммы недополученных указанными субъектами РФ доходов в связи с предоставлением таких вычетов», – указано в перечне поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 апреля 2021 года. Также кабмин совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и «Деловой Россией» должны обсудить дальнейшее совершенствование механизмов реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Им в том числе поручено рассмотреть вопросы о поддержке на региональном уровне инвестиционных проектов, осуществляемых представителями малого и среднего бизнеса, а также о возмещении за счет федерального или регионального бюджетов расходов инвесторов на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов производственной инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов. Глава государства поручил им также обсудить заключение и сопровождение соглашений о защите и поощрении капиталовложений посредством использования цифровой платформы. Доклад по этим вопросам должен быть представлен до 1 июня 2021 года. Стало известно о контроле ФСО за роботом «Федором» при встрече с Путиным 12 апреля 2021, 09:14 Текст: Алина Назарова

Прототипу робота «Федора» в 2015 году при демонстрации президенту Владимиру Путину в качестве приветствия разрешили повернуть голову к лидеру страны под присмотром ФСО, сообщил начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов. «Это было сделано специально. Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это осуществил. Но повернулась только голова, ни в коем случае не все остальное», – сказал Давыдов, передает РИА «Новости». Робот демонстрировал президенту различные умения, например, проехал на квадроцикле. Все этапы презентации проводилось под присмотром ФСО. «Чтобы сигнал не отключился некстати, рядом с оператором стоял представитель ФСО. Прорабатывался и вопрос возможности полного отключения системы, если что-то пойдет не по плану», – рассказал Давыдов. Саму демонстрацию антропоморфного робота специалист назвал «десертом – вишенкой на торте», поскольку в первую очередь Путину показывали разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего «Ратник». Проект Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника» по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015-м свои умения робот продемонстрировал президенту на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ. В 2019 году «Федор» отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом. Путин поручил подготовить список проектов для инвестирования средств ФНБ 12 апреля 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил правительству к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ). К работе привлекут Российский фонд прямых инвестиций. Фонд национального благосостояния формируется за счет дополнительных доходов бюджета от продажи нефти и доходов от управления средствами – инвестиций в финансовые активы, в том числе, иностранные. ФНБ входит в механизм пенсионного обеспечения россиян, передает РИА «Новости». Кабмину и Центральному банку Путин также поручил рассмотреть возможность смягчения регулирования выдачи кредитов на инвестиционные проекты резидентов территорий опережающего развития. Кроме того, президент поставил ЦБ, правительству и ВЭБу задачу до 1 июня разработать механизмы финансовой поддержки компаний, реализующих «приоритетные экспортно ориентированные проекты», если цены на их продукцию снизятся. Напомним, в марте Минфин подготовил новые правила инвестирования средств ФНБ. Песков заявил об отсутствии запросов от Зеленского на переговоры с Путиным 12 апреля 2021, 12:01 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о запросах в последние дни со стороны Киева на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Нет, за последние дни я никаких запросов не видел. Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы (на этот счет)», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, получала ли Москва запрос из Киева на разговор Путина с Зеленским, передает ТАСС. Ранее агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель сообщило, что Украина направила запрос на проведение разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. «Офис президента, конечно, направил просьбу о разговоре с Владимиром Путиным. Ответа мы пока не получили, и очень надеемся, что это не отказ от диалога», – сказала Мендель. Как отмечает агентство, темой переговоров может стать ситуация в Донбассе. RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики 12 апреля 2021, 10:10 Текст: Евгения Шестак

Специалисты телеканала RT с помощью нейросетей сделали цветным выступление Юрия Гагарина по Центральному телевидению в 1962 году. В опубликованном RT ролике Гагарин поздравляет всех с первым Днем космонавтики. Видео было найдено в архиве. «Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос», – говорит Гагарин. По его словам, полет советского корабля «Восток-1» открыл не только новую веру в освоение космоса, но и «явился вестником мира и доброжелательства» народов Советского Союза, строящих коммунизм, ко всем народам Земли. Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов рассказал, что Юрий Гагарин был готов помочь друзьям в трудную минуту и умел поднять настроение. Космонавт поделился видением новой орбитальной станции 12 апреля 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Созданием новой орбитальной станции могут заняться частные космические компании, заявил российский космонавт и ученый Сергей Рязанский. «Сейчас, с появлением частных коммерческих компаний, космонавтика очень сильно изменится, потому что сразу у нескольких компаний появятся свои средства выведения. Можно будет заключать соглашения о сотрудничестве, об аутсорсинге, то есть заказать им сделать посещаемую коммерческую станцию. И дальше это закроет какие-то наши научные задачи», – передает ТАСС слова Рязанского. Он подчеркнул, что с удовольствием сотрудничал бы с частными компаниями в случае их создания. «Сейчас есть несколько, я бы сказал, космических стартапов. Конечно, финансирование и мощь у них не такая, как у западных коллег, но хочется надеяться, что в будущем будет проявляться интерес, и такие компании тоже появятся», – сказал он. По его словам, чтобы понять, нужна ли России своя космическая станция в случае закрытия МКС, необходимо разобраться с ее конечной задачей.

«Нужна ли станция национальной программе – решать специалистам, которые будут смотреть долгосрочную федеральную космическую программу», – сказал он. Рязанский отметил, что в случае необходимости может быть принято решение о создании посещаемой станции вместо станции постоянного пребывания. Космонавт рассказал также, что планирует написать две книги, одна из которых будет посвящена истории его семьи. «Сейчас идет работа над шестой и седьмой книгами. Но пока мы выбиваемся из всех графиков, потому что этот год юбилейный, и очень большая социальная нагрузка: командировки, интервью, съемки, встречи. А с книжкой надо спокойно сесть и писать», – пояснил Рязанский. Он рассказал, что одна из задумок носит условное название «Как я дошел до жизни такой». Это будет автобиография семьи, где, в частности, Рязанский планирует рассказать о своем дедушке – советском ученом и конструкторе Михаиле Рязанском, который входил в созданную ученым Сергеем Королевым «великолепную шестерку» – Совет главных конструкторов. «Пока в здравии мои родители, хочется взять у них интервью-воспоминания о воспитании. Я был очень болезненный ребенок, с кучей диагнозов, и это заслуга родителей, в частности мамы, которая из совершенно больного ребенка сделала человека, который прошел в отряд космонавтов», – сказал Рязанский. Вторая запланированная космонавтом книга будет посвящена лидерству, формированию команды, работе в стрессовых условиях и разрешению конфликтов в замкнутом коллективе. Она носит условное название «Космические уроки для бизнеса и жизни». «Это мои наработанные материалы, по которым я читаю лекции и выступаю как спикер, как преподаватель в «Сколково», в Корпоративном университете Сбербанка и других компаниях», – сказал космонавт. В декабре Рязанский презентовал в Музее космонавтики свою пятую книгу – «Сказки звездного неба». В ней автор рассказал 15 историй о созвездиях и звездах Северного и Южного полушарий, среди которых особое место занимают сказки о зодиакальных созвездиях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт рассказал о подготовке первого отряда космонавтов СССР 12 апреля 2021, 10:30 Текст: Алина Назарова

Психолог, физиолог Леонид Китаев-Смык, работавший над программой подготовки первого отряда космонавтов СССР в подмосковном Жуковском в начале 1960-х годов, рассказал о подготовке первого полета человека в космос и разработке тренировок Юрия Гагарина. «В Летно-исследовательском институте (ЛИИ) был в 1959-1960 годах создан отдел авиационной и космической медицины, в котором работали шесть человек. В конце 1960 года шестым оказался я. Еще, конечно, были две лаборантки и уборщица», – рассказал Китаев-Смык «Ридусу». Хотя в первый отряд космонавтов людей набирали из авиации, от услуг военных врачей, которые занимались летчиками, в отделе решили отказаться. «Было решено профессионалов, которые тренировали летчиков, не привлекать. Решили, что они будут тренировать космонавтов, используя приемы летчиков, это было опасно. Таким образом, методику подготовки космических полетов приходилось создавать во время самой подготовки», – вспоминает Китаев-Смык. Команда врачей и физиологов, которой предстояло подготовить будущих покорителей космоса к полетам, формировалась из сотрудников различных московских и ленинградских институтов «по знакомству». Так, Китаев-Смык пришел в отдел авиационной и космической медицины из Института нормальной и патологической физиологии Академии медицинских наук СССР. Отдел, в котором работал Китаев-Смык, сотрудничал с лабораторией № 47 ЛИИ, где под руководством Сергея Даревского разрабатывался тренажер – модель космического корабля «Восток». По словам Китаева-Смыка, коллектив Даревского был очень молодым по возрасту и состоял из его вчерашних студентов в МВТУ имени Баумана. Поэтому начальство порой не принимало его всерьез. «Когда стали делать тренажер пульта управления «Востоком» для космонавтов, то обращались во все авиационные КБ, и все отказались. Никто не захотел связываться с рискованным космическим проектом и отвечать в случае провала за гибель космонавта. Тогда к Королеву пробился Даревский и заключил от имени лаборатории № 47 договор с его конструкторским бюро. Когда об этом узнали в ЛИИ, то созвали партсобрание и вынесли Даревскому строгий выговор с занесением в личное дело за «авантюризм в науке»: в Летном институте он, видите ли, каким-то космосом занимается», – добавил эксперт. Тем не менее команда Даревского изготовила тренажер – копию «Востока» с пультом пилота-космонавта, конструкция которого позже использовалась в настоящих космических аппаратах, в кратчайшие сроки – с отображением информации о положении корабля на орбите, с индикацией работы всех бортовых систем и телеметрии, с системой управления космическим кораблем в полете и при спуске. Тренажер был размещен в лаборатории № 47. Сотрудникам ЛИИ пришлось ломать стену здания, чтобы втащить конструкцию внутрь. Шестерка первых космонавтов прибыла в ЛИИ в конце 1960 года. По воспоминаниям Китаева-Смыка, команда для штурма межпланетного пространства подобралась дружная, и тренировки в отделе проходили без эксцессов. Во время тренировки будущий космонавт садился в скафандре в кабину тренажера, по переговорному устройству воспроизводился звук старта ракеты, и после команды «Поехали!» начиналась имитация различных штатных и нештатных ситуаций в полете. Пока один из космонавтов тренировался, остальные наблюдали за его действиями. Кроме физической выносливости и технических знаний, от советских космонавтов требовалось еще одно немаловажное качество – готовность, по словам врача, к «суперподчинению», которая позволила бы преодолеть любые провокации враждебного «империалистического» лагеря. За этим тщательно наблюдали сотрудники КГБ. «В столовой вместе с членами первого отряда сидела еще одна группа офицеров в летной форме, восемь человек. На них никто особого внимания не обращал. Им поручено было охранять космонавтов, наблюдать за ними, контролировать их поведение и доносить о нем «наверх». На основе их донесений во многом и отбирали кандидатов на полет», – добавил Китаев-Смык. Космонавтов готовили и к будущим представительским функциям после успешного полета: им давали уроки риторики, актерского мастерства, навыки ведения интервью. В своей книге «Проникновение в космонавтику» со слов коллеги-психолога Федора Горбова Китаев-Смык писал, что знаменитая гагаринская улыбка – как раз результат подобных тренингов: «До зачисления в отряд космонавтов Юрий Гагарин улыбался, не размыкая губ или закусывая нижнюю губу. Горбов тренировал Гагарина: «Улыбаться, не жалея нижней губы, слегка оттягивая ее вниз». Тогда же Гагарин перенял и знаменитое «Поехали!» от руководителя тренировочной программы, летчика-испытателя Марка Галлая, который позаимствовал его, в свою очередь, от своего наставника. «Галлай рассказывал, что еще до войны, когда он обучался, их инструктор перед тем, как повернуть винт пропеллера, приговаривал: «Поехали!» А когда он спросил инструктора, откуда эта присказка взялась, тот объяснил, что она пошла от извозчиков», – рассказал Китаев-Смык. До 1966 года Леонид Китаев-Смык участвовал в подготовке космических полетов, был занят в разработке планов полета на Марс. Но после смерти Сергея Королева марсианский проект свернули – и несмотря на сопротивление руководства ЛИИ, Китаев-Смык перешел в Институт психологии АН СССР. В 1983 году он выпустил монографию «Психология стресса». Путин поручил рассмотреть возможность снижения налога на имущество компаний 12 апреля 2021, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть снижение ставки налога на имущество компаний при условии компенсации выпадающих доходов регионов за счет поступлений по налогу на прибыль, сообщили в пресс-службе Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» рассмотреть вопросы, касающиеся: снижения ставки налога на имущество организаций при условии компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации за счет поступлений по налогу на прибыль организаций», – передает РИА «Новости» текст поручения. Уточняется, что доклад необходимо предоставить до 1 мая. Названы условия допуска сотрудников СМИ на послание Путина 12 апреля 2021, 11:37 Текст: Евгения Шестак

Обязательным условием допуска журналистов на послание Федеральному собранию является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов, сообщили в пресс-службе Кремля. «Ввиду необходимости соблюдения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, количество приглашенных представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора», – цитирует РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что «количество приглашенных представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора». Заявки на аккредитацию принимаются, исходя из квоты: печатные СМИ – два человека (один корреспондент, один фотограф); информагентства – три человека (два корреспондента, один фотограф); электронные издания – один человек (один корреспондент); телевизионные СМИ – шесть человек (два корреспондента, два оператора, два звукооператора); радиокомпании – один человек (один корреспондент). «Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля соответственно. Справки должны предъявляться при входе в печатном или электронном виде», – добавили в пресс-службе Кремля. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Послание будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки. Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля.