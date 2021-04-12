Прокуратура Нидерландов не стала объяснять утечку разговоров об MH17

Прокуратура Нидерландов не располагает сведениями, как записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении Boeing на востоке Украины Сергея Дубинского оказались у голландских журналистов, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

«Я видела передачу, о которой вы говорите, но я не в курсе, как у журналистов передачи оказались эти записи, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря.

Ранее журналисты в Нидерландах заявили, что якобы получили доступ к телефонным разговорам Сергея Дубинского – обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине. «Записи» сделаны службой безопасности Украины. Утверждается, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы.

17 июля 2014 года малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.