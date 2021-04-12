После драки в петербургском ночном клубе задержаны 20 человек

В ночном клубе Петербурга произошла драка, после нее нескольких человек доставили в больницу с ножевыми ранениями, правоохранители задержали 20 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Конфликт произошел в районе дома 28/30 на Садовой улице в Центральном районе, сообщение о происшествии поступило около 04.46 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Полиция установила, что драка произошла между двумя группами посетителей ночного клуба, конфликт случился из-за женщины.

«В результате инцидента травмы получили четверо мужчин, с ножевыми ранениями в состоянии различной степени тяжести они были госпитализированы. В полицию доставлены около 20 человек», – добавили в ГУ МВД.

Правоохранители начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На Садовой улице в доме 28/30 расположен клуб Money Honey, работающий с 1994 года.

Накануне в Петербурге у торгового комплекса произошла драка со стрельбой, после происшествия были задержаны десять человек, один из участников конфликта госпитализирован в медучреждение с ранением. Возбуждено уголовное дело.