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Погребинский оценил итоги визита Зеленского к Эрдогану
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«Сигнал Эрдогана адресован не столько России, сколько Германии и Франции, выступающих против членства Украины в НАТО. Это напоминает известную фразу, приписанную Бродскому: «если Евтушенко против колхозов, то я – за», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение президента Турции поддержать перспективу членства Украины в НАТО.
«Действия Эрдогана – это классическая восточная политика, а Восток, как известно, дело тонкое. В его заявлениях нет противоречий, потому что он пытается лавировать между крупными внешними игроками. Например, если Эрдогану важно сохранить приемлемые отношения с Путиным, он высказывается в поддержку Минских соглашений. А если ему важно сохранить экспорт беспилотников – он может сказать что-то приятное для Зеленского», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский.
«Что касается якобы поддержки членства Украины в НАТО – этот сигнал адресован не столько России, сколько Германии и Франции. Здесь можно вспомнить известную фразу, приписанную Бродскому: «если Евтушенко против колхозов, то я – за». То есть, если Берлин и Париж выступают против вступления Украины в НАТО, тогда Турция занимает противоположную позицию. Мы прекрасно знаем, в каком состоянии находятся отношения Турции и Запада, особенно после скандала со стулом для Урсулы фон дер Ляйен и тем, как Эрдоган раздражает Вашингтон своим сотрудничеством с Россией», – добавил политолог.
«Поэтому я не вижу каких-то значимых достижений по итогам визита президента Украины в Стамбул. Это лишь продолжение политики Зеленского, которая на 90% состоит из пиара. А Эрдоган просто маневрирует исходя из своих интересов», – заключил Погребинский.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал перспективу членства Украины в НАТО. Об этом стало известно по итогам визита президента Владимира Зеленского в Стамбул. Кроме того, Эрдоган высказался в поддержку Минских соглашений по Донбассу. Он также поддержал «Крымскую платформу», «которая призвана объединить земли Украины».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В Европарламенте захотели отключить Россию от SWIFT
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Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер заявил, что «ответ» Запада Москве «должен быть недвусмысленным и сильным».
Вебер считает, что Москва «продолжает курс опасных провокаций». По его мнению, «усиление военного присутствия» у границы с Украиной «является испытанием Запада». По мнению Вебера, ответ должны дать и ЕС, и США, причем «время дозированных санкций минует», если наступит эскалация ситуации на востоке Украины.
В качестве мер, которые «должны стать реальными вариантами в случае эскалации», Вебер предложил «масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT». Он заявил, что «Северный поток — 2» в таком случае тоже «ни в коем случае не имел бы под собой оснований», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Напомним, в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
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Министр обороны Германии захотела узнать, куда перемещаются войска России
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует раскрыть информацию о перемещении войск у границы с Украиной.
По словам министра, если Москве «нечего скрывать», российская сторона «легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Путин указал Меркель на провокации Киева в Донбассе.
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СМИ: Киев впервые поднял в воздух в Донбассе турецкие беспилотники
Украина накануне впервые использовала закупленные у Турции беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщили украинские СМИ.
Уточняется, что ударный БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна, сообщает «Украинский милитарный портал».
Ранее военный эксперт Александр Михайловский предположил, что военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2.
Накануне в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
Эрдогану посоветовали «поумерить пыл и не заглядываться» на Крым
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не стоит «заглядываться на российские территории», заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Он посоветовал Эрдогану «поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории». «Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность», – приводит слова Шеремета РИА «Новости».
Кроме того, Шеремет рекомендовал Эрдогану уделить внимание ситуации в Турции. Как подчеркнул депутат Госдумы, «если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит». «Читайте историю. Россия никому не по зубам», – сказал он.
Шеремет в 2014 году был командующим народным ополчением Республики Крым. С 2014 по 2016 год работал в Совете министров Крыма, занимал должность заместителя председателя, первого заместителя председателя Совета министров.
Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов
В Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций с задачей проведения провокационных обстрелов территории ДНР, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, представители украинских праворадикальных организаций прибыли «по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики».
В пятницу Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы.
В свою очередь в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Названо число госпитализированных после ДТП в Турции россиян
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Трое россиян госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести после ДТП с участием автобуса в центральной Турции, сообщил представитель посольства России в Турции.
«По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туристической компании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья — Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медицинских обследований будут предположительно выписаны сегодня», – цитирует ТАСС представителя.
Остальные российские туристы, по его данным, находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия.
Ранее представитель генконсульства России в Анталье сообщил, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. В МИД в свою очередь сообщили, что всего 14 россиян пострадали в аварии.
Украина и Турция обсудили поставки БПЛА Bayraktar
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Главы военных ведомств Украины и Турции Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили поставки беспилотников Bayraktar Киеву, сообщает украинское минобороны.
Министры «отдельно обсудили вопросы развития двусторонних отношений в сфере военно-технического сотрудничества». В частности, они «подробно коснулись хода реализации контрактов, подписанных в декабре», о строительстве кораблей класса «корвет», поставках Bayraktar и боеприпасов. Также обсуждались «возможности по развитию дальнейших проектов, в частности в авиационной отрасли». Стороны, как сообщает Киев, заявили о прогрессе в отношениях в оборонной сфере. Таран подтвердил приглашение министру национальной обороны Турции на празднование 30-й годовщины Дня независимости Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. СМИ сообщили, что Киев впервые поднял в воздух Bayraktar в Донбассе. БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна.
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США и Британия заявили о «российских провокациях» против Украины
Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкен и Доминик Рааб провели телефонные переговоры, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
США и Британия «обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций». Кроме того, они заявили о «необходимости немедленного прекращения наращивания сил и подстрекательской риторики», которые на Западе приписывают России, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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В МИД России назвали число пострадавших россиян в ДТП в Турции
МИД России подтвердил гибель российской туристки в результате ДТП с автобусом в Турции, а также сообщил, что в аварии пострадали 14 россиян.
Всего 14 россиян пострадали в автомобильной аварии, которая произошла в субботу в Турции. Автобус перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов. Такие данные приводит канал МИД России в Telegram.
«С прискорбием сообщаем, что власти подтвердили гибель одной из российских туристок. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Посольство России в Турции и Генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями. Приносим соболезнования родным и близким погибшей», – добавили в ведомстве.
Ранее представитель генконсульства России в Анталье сообщил, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России, еще 26 россиян пострадали.
ЛНР оценила решение Киева подтвердить обязательства по прекращению огня
Украина через восемь месяцев после подписания соглашения о мерах по усилению режима прекращения огня публично зафиксировала обязательства по их выполнению, сообщил министр иностранных дел, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
Он отметил, что текст соответствующего заявления был опубликован на сайте украинского минобороны только 7 апреля. Украина подтвердила два важных обязательства. Во-первых, в случае «выявления нарушений стороны конфликта», Киев и ЛНР/ДНР, «взаимодействуя напрямую через свои представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня», задействуют «координационный механизм для их верификации и прекращения эскалации». Во-вторых, «ответный огонь для прекращения выявленных нарушений допускается только если координационный механизм не дал результата, и только по приказу высшего военного руководства сторон». Дейнего указал, что это позволит «избежать обострения вследствие случайных нарушений» и «несанкционированных действий в подразделениях».
ЛНР и ДНР еще летом опубликовали необходимые приказы, но Киев тогда «существенно исказил нормы по ответному огню и координационному механизму». При этом «адекватная информация о приказе вообще отсутствовала в заявлении». После этого Киев три раза менял текст заявления, но «противоречия только усугублялись». Заявление даже удаляли с сайта минобороны Украины. Однако «через восемь месяцев» текст приведен «в полное соответствие договоренностям без каких-либо искажений, изъятий и интерпретаций», передает «Луганский информационный центр».
Дейнего указал, что Киев «публично зафиксировал ранее взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня». По его словам, если Украина продолжит обстрелы и провокации, будет «игнорировать координационный механизм, это будет воспринято как целенаправленная эскалация конфликта».
В июле Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня. Однако сейчас Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе.
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Военный эксперт описал сценарий наступления украинской армии в Донбассе
Военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2, предположил военный эксперт Александр Михайловский.
Ранее турецкие СМИ сообщили о намерении Украины приобрести новую партию Bayraktar. Помимо этого, ожидается покупка противотанковых управляемых ракет и бомб с лазерным наведением. По данным сервисов мониторинга за воздушным пространством, ВСУ в последнее время активизировали применение беспилотников в Донбассе, но пока в учебных целях.
Военный эксперт Александр Михайловский предположил, что в преддверии возможного наступления ВСУ, на Донбассе может появится база для беспилотников. Отсюда они смогут вылетать непосредственно к линии разграничения, пишет «Московский комсомолец».
«Я бы предположил, что они создадут пункт управления дронами на базе военного аэродрома в Краматорске. Инфраструктура нужна минимальная, но главное, что аэродром практически у линии разграничения находится. То есть вылетел, отстрелялся и назад. Думаю, что именно так и выглядит хитрый и коварный украинский план – не посылать, по крайней мере, пока солдат, поработать беспилотниками. Насмотрелись турецких мультиков из Карабаха и теперь такие довольные», – заявил Михайловский.
Эксперт посоветовал ополченцам Донбасса почаще «взглядывать на небо».
Ранее в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Эрдоган поддержал «Крымскую платформу»
Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу».
Зеленский находится в Стамбуле в рамках проведения заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), передает РИА «Новости».
«Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Наша принципиальная позиция – непризнание аннексии Крыма. В ходе работы ССВУ мы подтвердили поддержку «Крымской платформы», которая призвана объединить земли Украины. Желаем, чтобы эта платформа стала решением для крымских татар и Украины», – сказал Эрдоган.
По его словам, «повышение стандартов жизни крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину, Турция рассматривает как историческую и гуманитарную обязанность». «У нас есть проекты по строительству мечети для наших братьев крымских татар. Надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем первый шаг для реализации этого проекта», – добавил Эрдоган.
В свою очередь Зеленский сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили безопасность в Черноморском регионе.
«Прежде всего, мы основательно обсудили вопросы безопасности и противодействие вызовам в Черноморском регионе. И стоит отметить, что видение Киева и видение Анкары совпадают относительно самих угроз и путей должного реагирования на эти угрозы», – добавил украинский президент.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Кремле заявили о неприемлемости войны с Украиной
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной и никто не приемлет какую-то возможность такой войны. Он также отметил, что в Донбассе происходит активизация провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины.
«Конечно, никто не собирается двигаться к войне и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что «также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине».
Он также отметил, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договоренностей и активизация провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины.
«Поскольку в целом напряженность, деэскалация не происходит, напряженность очень высокая, то подобные провокации, они могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности», – подчеркнул Песков.
По его словам, заявления из Киева о том, что Минские соглашения уже чуть ли не бесполезный рудимент, вызывают недоумение не только в России, но и во Франции и Германии.
Кроме того, представитель Кремля сообщил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут там.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
Напомним, 6 апреля Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
Украине предрекли «конец государственности» в случае войны в Донбассе
Если Киев развяжет военные действия в Донбассе, это станет концом украинской государственности, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, Киев «развязывает войну», хотя и «понимает, что Россия своих не бросит». Однако «развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности», сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он подчеркнул, что Россия не позволит «втянуть себя в войну или какие-то другие опасные противостояния». Слуцкий отметил, что у России имеются «возможности адекватного реагирования на любые формы угрозы без того, чтобы действовать так, как нас подталкивают наши политические оппоненты», передает РИА «Новости».
По мнению Слуцкого, «Россию провоцируют на войну». Он заявил, что «нашим стратегическим друзьям на Западе нужно подтверждение того, что Россия является с их точки зрения главной угрозой мировой цивилизации нынешнего столетия», передает ТАСС.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины».
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Киев анонсировал встречу лидеров Германии, Франции и Украины
Встреча лидеров Франции, Германии и Украины запланирована на ближайшей неделе, заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
«Будет N3, то есть Франция, Германия и Украина… Я думаю, что это вопрос недели, плюс-минус», – приводит РИА «Новости» слова Арестовича. Он добавил, что Киев не ожидает ничего особенного от встречи советников «нормандского формата», запланированной на 14 апреля.
Также Арестович прокомментировал специальное заседание ОБСЕ. Он считает, что в ОБСЕ должны дать свою оценку действиям России, и занять соответствующую позицию, и тогда россиянам «будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде».
Трехсторонняя контактная группа, как отметил советник украинской делегации, не предназначена для того, чтобы решать «хоть что-то», она существует как вспомогательный орган лидеров «нормандской четверки». По словам Арестовича, в рамках ТКГ решаются «только тактические вопросы», например, пенсии, соцвыплаты.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
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