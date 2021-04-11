В Кольском заливе нашли самолет времен Великой Отечественной войны

Останки самолета времен Великой Отечественной войны были обнаружены в Кольском заливе во время проведения третьего этапа комплексной экспедиции «Помни войну», об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Гидрографы Северного флота обнаружили останки самолета периода Великой Отечественной войны в Заполярье. Они находятся на глубине 25 метров недалеко от берега», – цитирует сообщение РИА «Новости». Также в пресс-службе уточнили, что находка была сделана во время прохождения третьего этапа комплексной экспедиции Северного флота и РГО.

На флоте также рассказали, что информация о гибели в этом районе залива предположительно бомбардировщика, поставленного в СССР по программе ленд-лиза, была получена от местных дайверов. Уточняется, что на следующей неделе гидрографы вместе с водолазами Северного флота детально обследуют находку и оценят возможность ее подъема со дна.

Помимо этого, специалисты гидрографической службы Северного флота совместно с представителями РГО, исследуя рельеф дна на участке акватории возле мыса Мишуков Кольского залива, получили качественное изображение транспорта «Стил Уокер», также подтверждены сведения о подъеме тральщика «Госсамер» и гидрографического бота ГО-12, погибших здесь после налета немецкой авиации в 1942 году, обнаружена носовая часть, предположительно, транспорта «Алькоу кадет», неудачный подъем которого был описан в рассказе Виктора Конецкого «Как я первый раз командовал кораблем».

Также были выявлены небольшие объекты, установлены некоторые неточности, связанные с нанесением глубин.

«Съемки рельефа дна проводились способом площадного обследования. Выполненные работы позволят повысить безопасность судоходства, а также будут способствовать проведению последующей экологической очистке Кольского залива», – отметили в пресс-службе.

В декабре прошлого года в Тербунском районе Липецкой области поисковики обнаружили крупный склад боеприпасов времен ВОВ. Всего удалось найти 99 снарядов.