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11 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 00:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина и Турция обсудили поставки БПЛА Bayraktar
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ЛНР оценила решение Киева подтвердить обязательства по прекращению огня
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Украина через восемь месяцев после подписания соглашения о мерах по усилению режима прекращения огня публично зафиксировала обязательства по их выполнению, сообщил министр иностранных дел, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
Он отметил, что текст соответствующего заявления был опубликован на сайте украинского минобороны только 7 апреля. Украина подтвердила два важных обязательства. Во-первых, в случае «выявления нарушений стороны конфликта», Киев и ЛНР/ДНР, «взаимодействуя напрямую через свои представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня», задействуют «координационный механизм для их верификации и прекращения эскалации». Во-вторых, «ответный огонь для прекращения выявленных нарушений допускается только если координационный механизм не дал результата, и только по приказу высшего военного руководства сторон». Дейнего указал, что это позволит «избежать обострения вследствие случайных нарушений» и «несанкционированных действий в подразделениях».
ЛНР и ДНР еще летом опубликовали необходимые приказы, но Киев тогда «существенно исказил нормы по ответному огню и координационному механизму». При этом «адекватная информация о приказе вообще отсутствовала в заявлении». После этого Киев три раза менял текст заявления, но «противоречия только усугублялись». Заявление даже удаляли с сайта минобороны Украины. Однако «через восемь месяцев» текст приведен «в полное соответствие договоренностям без каких-либо искажений, изъятий и интерпретаций», передает «Луганский информационный центр».
Дейнего указал, что Киев «публично зафиксировал ранее взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня». По его словам, если Украина продолжит обстрелы и провокации, будет «игнорировать координационный механизм, это будет воспринято как целенаправленная эскалация конфликта».
В июле Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня. Однако сейчас Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе.
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Украина обвинила Россию в гибели пятилетнего ребенка в Донецке
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Пятилетний мальчик погиб на окраине Донецка не из-за сброшенной украинским беспилотником бомбы, а из-за одного из взрывных устройств, которые якобы «разбросала» Россия, заявил пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Арестович заявил, что «никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях» Донбасса, передает «Коммерсант» со ссылкой на украинское «Общественное радио».
«По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, найденного во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, от которых погибают граждане Украины, в том числе пятилетний ребенок», – добавил он.
Представитель Киева также заявил, что этот инцидент планируется обсудить на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 13-14 апреля.
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка и ранений двух жителей в результате обстрела Донбасса украинскими силовиками.
Погребинский объяснил, почему все больше украинцев верят во «вторжение России»
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«Жители Украины соответствующим образом реагируют на пропаганду в местных СМИ и соцсетях», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал данные группы «Рейтинг», согласно которым 36% украинцев оценивают вероятность «военного вторжения России» на Украину, как высокую. Это почти в полтора раза больше, чем в 2018 году.
«Таким образом люди реагируют на пропаганду, которая ведется на украинских каналах телевидения и в социальных сетях, где население активно пугают нападением России», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Собеседник отметил, что во многих украинских СМИ муссируется антироссийская риторика в надежде на то, что это мобилизует украинцев. «На самом деле, это будет работать, скорее, против самой украинской власти», – предположил Погребинский.
При этом украинский политолог считает, что рост уверенности людей во «вторжение России» можно расценить и как положительный фактор. «Семь лет идет вялотекущая война, но антивоенное движение полностью отсутствует. Люди не ощущают по-настоящему угрозы войны. Однако, если такая угроза возникнет, то появится шанс на урегулирование конфликта невоенными методами. Многие люди смогут выразить свое антивоенное настроение и выйти, например, на протест против полномасштабного конфликта», – считает Погребинский.
Кроме того, политолог объяснил, почему 27% тех, кто «положительно относится к Путину», также считают угрозу «вторжения» высокой. «Здесь нет ничего удивительного. Люди могут согласиться с тем, что кто-то поступает неправильно, но при этом они не будут питать личного негативного отношения к нему. Это лишь отражает амбивалентную природу человеческой психики», – заключил Погребинский.
Накануне украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала свежие результаты опросов, где 36% опрошенных оценивают вероятность «полномасштабного военного вторжения России на Украину», как высокую, 31% – как среднюю, 15% – низкую, 12% – считают, что угрозы нет. По сравнению с декабрем года, количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросла почти в полтора раза.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Военная атташе США появилась в Донбассе с шевроном «Украина или смерть»
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На форме военного атташе США на Украине Бриттани Стюарт, которая отправилась на линию соприкосновения в Донбасс, заметили шеврон одной из бригад «Украина или смерть».
Представители аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине в пятницу прибыли на линию соприкосновения, где пообщались с украинскими военнослужащими, передает РИА «Новости».
Пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины (ООС) обнародовал фотоотчет визита. На некоторых снимках военный атташе США изображена с шевроном 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сухопутных войск вооруженных сил Украины, на котором изображен череп и надпись «Украина либо смерть». При этом на других фото нашивки на ее плече отсутствуют.
Ранее военного атташе США в Москве вызвали в Минобороны, чтобы заявить о провокационности слов его коллеги в Киеве о «российской агрессии».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Там он посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Козак объяснил отказ Киева открыть переговоры по Донбассу для публики
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Россия выступает за полную открытость минских переговоров и опубликование соответствующих документов, однако Украина боится этого, заявил заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Козак заявил, что «Украина боится раскрыть свою непоследовательность», передает ТАСС. «Они боятся говорить публично. Мы предложили открытость и трансляцию, чтобы всем было понятно, что происходит. Давайте документы письменные будут открыты», – добавил он.
Замглавы администрации президента России также отметил, что летом 2020 года предложил организовать трансляцию в интернете переговоров, «чтобы всем было понятно, кто и какие предложения вносит и какую позицию занимает, документы письменные тоже пусть будут открыты», однако «у всех истерика началась вплоть до звонков глав государств и правительств, что это невозможно, что переговоры должны быть закрытыми».
По его словам, за конфиденциальность, закрытость переговоров выступает прежде всего Украина, а Германия и Франция следуют этой линии, при этом «конфиденциальность эта мнимая, условная».
«Мы пытались ее соблюдать тоже, но она носит односторонний характер, она нужна только для того, чтобы Украина доминировала в информационном пространстве и проводила свою линию. Только этим они и занимаются – дезинформируют своих граждан», – указал Козак.
Он напомнил, что в украинских СМИ от политиков, с которыми ведутся переговоры по Донбассу, транслируется тезис, что Минские соглашения – это якобы «удавка на шее Украины», которая препятствует урегулированию конфликта.
«Зеленский говорит: «Минские соглашения, я бы из них вышел, но они нужны, для того чтобы сохранить санкции против России». На переговорах же: «Мы привержены Минским соглашениям от «а» до «я», – сказал Козак.
Он также назвал действия Киева в Донбассе «пиар-ходом», который сопровождается военными действиями, так как «новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга (президента Украины Владимира) Зеленского», это их «стандартный рецепт». Кроме того, Козак выразил мнение, что данный конфликт может быть решен всего за год, «если действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договоренностей», передает РИА «Новости».
Вместе с тем, по его словам, Россия в определенных условиях будет вынуждена защищать своих граждан: «Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент (Владимир Путин), устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту».
По его словам, сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. «Все зависит от другой стороны», – подчеркнул Козак.
Заместитель руководителя администрации президента указал также, что Россия не планирует «резать суверенитет» Украины; интерес Москвы состоит лишь в том, чтобы «у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство». «Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории», – добавил он.
Говоря о западных участниках «минской четверки», Козак отметил, что «Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию». «Прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, – ее нет», – сказал Козак.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Там он посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверял главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
До этого Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Вашингтона.
Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, почему НАТО не будет воевать за Украину.
Эксперт объяснил срочность визита главы МИД Польши в Киев
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«Вероятно, со стороны США было дано поручение Варшаве донести до Киева некую консолидированную позицию пятерки стран, которые накануне обсудили проблему Донбасса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал срочный визит главы МИД Польши в Киев, которому предшествовали переговоры представителей США, Британии, Польши, Литвы и Канады по украинской проблематике.
«Мне кажется, речь идет о своего рода аналоге Coalition of the willing (коалиции стран, участвовавших в иракской войне 2003 года – прим. газеты ВЗГЛЯД), то есть группе антироссийски настроенных стран, которая проявляет наибольшую заинтересованность в развитии событий на востоке Украины. Кроме того, они имеют схожие политические взгляды на причины конфликта, его динамику и на то, кто несет ответственность за его эскалацию», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его мнению, такая встреча не должна вызывать ни у кого удивления. При этом неполный состав участников свидетельствует о том, что даже в такой структуре, как НАТО, очень сложно добиться единства мнений и весьма непросто навязать американскую точку зрения тем странам, которые с ней не согласны. Это касается прежде всего Франции и Германии, которые не принимали участия в обсуждении украинской проблемы. При этом Париж и Берлин обсуждают вопросы Украины и Донбасса напрямую с Москвой.
Эксперт также напомнил о срочном визите главы МИД Польши в Киев, который «очень неожиданно» совпал со встречей, прошедшей накануне с участием представителей США, Британии, Польши, Литвы и Канады. По мнению Кортунова этот визит может свидетельствовать о двух обстоятельствах. Во-первых, вероятно, со стороны США было дано поручение Варшаве донести до Киева некую консолидированную позицию по итогам обсуждения. Во-вторых, целью могла быть и двусторонняя повестка Варшавы и Киева. «Визит главы МИД Польши в Киев можно расценить, помимо всего прочего, как демонстрацию солидарности с украинским руководством по Донбассу и готовность Варшавы оказать поддержку Украине в случае обострения ситуации на востоке страны», – предположил политолог.
Накануне по сообщению пресс-службы Пентагона, исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Аманда Дори в ходе виртуальной встречи обсудила с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании ситуацию вокруг Украины.
В ходе совещания участники «подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям, а также обсудили беспокоящие их вопросы, касающиеся усиления военной активности России в регионе».
Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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МИД сыронизировал в ответ на заявление Пентагона по Украине
Российский МИД иронично ответил на заявление представителя Пентагона Джона Кирби о том, что США «полностью непонятна» ситуация на границе с Украиной.
«Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте», – написал МИД в Telegram-канале.
Ранее Кирби заявил, что США «полностью непонятно, что там (на границе с Украиной) делают россияне».
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области, заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным». Он также подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, но «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».
Глава МИД Польши отправился со срочным визитом в Киев из-за «угрозы миру»
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау срочно отправился с визитом на Украину, чтобы обсудить обстановку на границах этой страны, сообщает польское внешнеполитическое ведомство.
«Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру на границах Украины», – указано в сообщении ведомства в Twitter.
Тем временем председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверил главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. В то же время Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.
Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе трагедии в Сребренице
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Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Украинская сторона – об этом можно судить по различным заявлениям – не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что сейчас ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильна. По его словам, «динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий». «В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент (Владимир) Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», – сказал представитель Кремля.
На просьбу уточнить, какие меры в этом случае будет принимать Россия, он ответил: «Еще раз повторяю, что все страны мира и все цивилизованные страны мира, европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы, чтобы избежать массовой гибели, массового убийства людей».
Пескова также попросили пояснить, на основании чего российская сторона проводит параллели между ситуацией в Донбассе и конфликтом в Югославии 1990-х годов. «На основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик, что потенциально чревато повторением таких действий, о которых мы с вами говорили», – ответил пресс-секретарь президента.
Он добавил, что эскалация напряженности в Донбассе беспрецедентна, это вызывает обеспокоенность.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, генерала Младича и бывшего тогда политическим лидером боснийских сербов Радована Караджича.
Эксперт объяснил, почему НАТО не будет воевать за Украину
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«Альянс не станет воевать за Украину, поскольку в таком случае существует большой риск военного столкновения с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Он согласился с заявлением генерал-майора СБУ Василия Вовка о том, что НАТО не поможет Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе.
«Совершенно очевидно, что НАТО не будет воевать за Украину. В противном случае существует большой риск военного столкновения с Россией, которое потенциально может перерасти в ядерную фазу», – отметил военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.
При этом собеседник отметил, что некоторые члены Североатлантического альянса не гнушаются использовать политические методы для подталкивания Киева к эскалации конфликта в Донбассе. «Это очень опасная игра. Подобное заигрывание может привести к возникновению у политиков в Киеве опасных иллюзий на предмет того, что в случае развязывания войны на востоке Украины и возникновения каких-то форс-мажорных обстоятельств, Запад придет им на помощь. Но это не так», – считает Коротченко.
Кроме того, военный эксперт подчеркнул реалистичность высказывания генерал-майора Василия Вовка. «Если Киев действительно развяжет полноценную войну в Донбассе и президент страны Владимир Зеленский совершит роковую ошибку – это приведет к потере Киевом контроля над рядом областей Украины», – заключил Коротченко.
Накануне экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш» заявил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока страны. Также он сказал, что НАТО не примет Украину в альянс и «не будет защищать в такой ситуации», когда в стране отсутствует «целостность государства, целостность руководства, территории и населенных пунктов».
Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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СМИ: Киев впервые поднял в воздух в Донбассе турецкие беспилотники
Украина накануне впервые использовала закупленные у Турции беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщили украинские СМИ.
Уточняется, что ударный БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна, сообщает «Украинский милитарный портал».
Ранее военный эксперт Александр Михайловский предположил, что военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2.
Накануне в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В ЛНР зафиксировали дистанционное минирование украинскими военными
Народная милиция ЛНР предала в генпрокуратуру данные о дистанционном минировании территории республики украинскими военными, из-за которого пострадали мирные жители, сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Все преступления в отношении жителей нашей республики, совершенные подчиненными командира 80-й бригады... задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела и оформления исков в Международный уголовный суд», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
Он попросил жителей республики быть осторожнее, так как территории соприкосновения потенциально опасны для посещения из-за продолжающегося «беспорядочного дистанционного минирования со стороны украинских силовиков», а также взрывоопасных предметов, которые оставляют украинские военные.
Ранее депутат парламента ДНР Владислав Бриг в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в гибели ребенка на территории республики виноваты украинские военные, сбросившие бомбу с дрона.
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
Зеленский прибыл в Донбасс
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
«Зеленский начал рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники», – говорится в сообщении на сайте президента Украины.
По данным пресс-службы, Зеленский едет в Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными, которые несут службу на передовой, и поддержать их боевой дух.
Ранее председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверил главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. В то же время Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.
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Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин и Меркель обсудили ряд актуальных международных тем. «При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», – говорится в сообщении.
Путин также подчеркнул необходимость выполнения Киевом договоренностей по Донбассу. «Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – говорится в сообщении.
«Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел», – сообщили в Кремле.
В четверг утром президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Тем временем Украина обвинила Россию в гибели пятилетнего ребенка в Донецке. По словам пресс-секретаря киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, пятилетний мальчик погиб на окраине Донецка не из-за сброшенной украинским беспилотником бомбы, а из-за одного из взрывных устройств, которые якобы «разбросала» Россия.
Козак: В случае войны в Донбассе Россия встанет на защиту своих граждан
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Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, если масштаб конфликта будет соответствующим, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», – заявил господин Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений РАН.
По его словам, сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. «Все зависит от другой стороны», – подчеркнул Козак, передает РИА «Новости».
Кроме того, он выразил мнение, что конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если все его участники будут выполнять свои обязательства. Однако, по мнению Козака, если «бесконечно петлять», как это делает Украина и ее партнеры, то «возможен курс на замораживание» конфликта.
К февралю 2021 года российские паспорта получили более 600 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Козак также заявил, что Киев пытается решить внутриполитический кризис с помощью имитации боевых действий в Донбассе. Кроме того, он указал, что Париж и Берлин на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе занимают непоследовательную позицию и не имеют заинтересованности в разрешении конфликта.
Тем временем президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
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В Киеве оценили вероятность повторения Сребреницы в Донбассе
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Повторения в Донбассе ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, не может быть, Киев не будет насильно освобождать свои территории, заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
По словам Резникова, политико-дипломатический путь разрешения ситуации в Донбассе должен и далее обсуждаться в «нормандском формате» и в трехсторонней контактной группе в Минске, передает РИА «Новости».
«Что касается того, возможно ли такое на Украине. Нет, невозможно. Во-первых, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути... Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить», – заявил Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице. В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, «если там будет устроена Сребреница».
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