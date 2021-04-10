В РПЦ подготовили регламент по «изгнанию бесов»

Комиссия по богословию РПЦ разработала документ, который регламентирует практику экзорцизма, заявил руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, отметив, что его содержание пока не разглашается.

«Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах», – цитирует РИА «Новости» митрополита.

Как отметил Иларион, документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации. Он пояснил, что документы, проекты которых готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, по окончании работы над ними в соответствующих комиссиях поступают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы в качестве проекта для внесения в них изменений и поправок. Такая же процедура, по словам иерарха, предусмотрена и для документа, посвященного практике «изгнания бесов» (экзорцизм, в просторечии – отчитка).

«До его публикации я не могу разглашать его содержание», – добавил митрополит.

В ноябре прошлого года в соцсетях появилось видео, на котором родители десятилетнего мальчика проводят обряд. На видео видно, как они скрутили сына, обдали его освященной водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит. Органы опеки и попечительства Ольховского района организовали проверку после опубликованного видео. Специалисты опеки не обнаружили следов насилия над мальчиком, его матери выдано направление на консультацию ребенка в детской психиатрической больнице.

Родители ребенка объяснили, что скрутили его для его же безопасности во время приступа.

В свою очередь глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда отреагировал на видео, где родители «изгоняли из сына бесов», предупредив об опасности таких процедур.