Родители объяснили «обряд изгнания бесов» из сына в Волгоградской области

Родители, которые «изгоняли из сына бесов» в Волгоградской области, объяснили, что скрутили ребенка для его же безопасности во время приступа, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.

В ГУМВД сообщили, что сотрудники полиции также посетили семью вместе с представителями органов опеки. Родители, отметили в ведомстве, пояснили, что мальчик периодически проявляет агрессию, передает РИА «Новости».

«Чтобы во время приступа он не причинил себе вреда и окружающим, они держали его за руки. Видео они снимали для своих родственников в подтверждение того, что такая реакция у ребенка на предметы, связанные с православием. По событиям, зафиксированным на видео, проводится дальнейшая проверка», – сообщили в полиции.

В администрации Гусевского сельского поселения рассказали, что семья мальчика переехала в село только год назад.

В свою очередь заместитель главы Ольховского района Наталья Бассанская сообщила, что семья мальчика с 2019 года находится на учете комиссии по делам несовершеннолетних, и после публикации видео к ним домой были направлены специалисты органов опеки, психолог. Она отметила, что во время их визита ребенок вел себя адекватно, сообщил, что в семье доброжелательные отношения, ни к нему, ни к младшей сестре физического насилия не применялось.

«После данного факта к работе подключился врач-психиатр, и по итогам встречи с ним маме было выдано направление в областную детскую клиническую психиатрическую больницу для консультации», – сообщила Бассанская. Она отметила, что по информации от социального педагога, мальчик в школе ведется себя хорошо и дружит с одноклассниками.

По ее словам, инспекция по делам несовершеннолетних отдела полиции Ольховского района начала проверку по факту жестокого обращения с ребенком. Также проверку организовала прокуратура Волгоградской области.

Источник агентства в администрации района сообщил, что на учет комиссии по делам несовершеннолетних мальчик был поставлен из-за кражи сотового в школе – он нашел телефон другого ученика, не сказал об этом взрослым и не вернул хозяину.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором родители десятилетнего мальчика проводят обряд. На видео видно, как они скрутили сына, обдали его освященной водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит. Органы опеки и попечительства Ольховского района организовали проверку после опубликованного видео. Специалисты опеки не обнаружили следов насилия над мальчиком, его матери выдано направление на консультацию ребенка в детской психиатрической больнице.

В 2012 году ивановец забил насмерть мать во время ритуала «изгнания бесов».