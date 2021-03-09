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В Кремле сочли беспочвенными опасения США по поводу российской активности в космосе
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Опасения США о высокой российской активности в космосе беспочвенные, Россия – это мирная страна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что складывается ощущение, будто «само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов», передает РИА «Новости».
«Это совершенно беспочвенное опасение, Россия – мирная страна, она выступает за сотрудничество. Мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе. Мы надеемся, что оно будет продолжаться и не падет жертвой различных русофобских проявлений», – добавил он.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление командующнго Космическими силами США генерал-майора Джона Реймонда: тот сказал, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения, эти страны обладают множеством лазерных систем разного уровня и мощности, которые можно использовать для уничтожения или повреждения с Земли спутников.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как возможности России в космосе испугали США.
Facebook ввел цензуру в отношении газеты ВЗГЛЯД
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Компания Facebook заблокировала новость газеты ВЗГЛЯД, в которой сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами Федеральной службы безопасности России.
В феврале ФСБ России сообщила, что сторонники украинской неонацистской группы «МКУ» задержаны в Воронеже, у них изъято холодное оружие и экстремистская литература. Сообщение об этом также было размещено на странице газеты ВЗГЛЯД в Facebook.
Однако в субботу соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной».
Источниками финансирования StopFake являются международный фонд «Возрождение» (финансируется на средства бизнесмена Джорджа Сороса), Национальный фонд в поддержку демократии США (финансируемый Конгрессом США), министерство иностранных дел Чехии, посольство Великобритании на Украине и американский исследовательский центр Atlantic Council. Данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году.
Стоит отметить, что Facebook заблокировал аналогичную новость ТАСС, сообщило агентство в своем Telegram-канале. Соцсеть отметила заметку как «ложную».
Агентство отмечает, что новость была написана на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета. Редакция планирует обратиться за разъяснениями к руководству соцсети и привлечь внимание к ситуации Роскомнадзора.
Напомним, в декабре президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.
Закон распространится в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменяет решение о мерах. Также законом предусмотрена возможность блокировки, замедление трафика и административные штрафы.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему США пошли по пути Украины во вопросах цензуры.
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Появились кадры испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере
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Опубликованы кадры испытаний береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» в безэховой камере. «Бал» может поражать цели противника на расстоянии около 130 километров.
Целью ракеты в испытаниях выступают два излучающих рупора, имитирующих, в зависимости от поставленной задачи, как групповую цель из двух кораблей, так и один корабль и один источник помех, сообщает телеканал «Звезда».
Расстояние до цели в камере – 5 метров, что по условиям испытания равно 100 километрам на местности. «При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели», – рассказал замгенконструктора по инновационному развитию корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Станислав Сычев.
БРК «Бал» снабжен дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, может поражать цели противника на расстоянии около 130 километров.
В 2019 году на вооружение Тихоокеанского флота поступили десять новых береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал». Кроме того, комплексами снабдили Каспийскую флотилию в Дагестане.
Названы сроки строительства инфраструктуры для пилотируемых пусков с Восточного
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Запланировано начало строительства инфраструктуры под пилотируемые пуски с космодрома Восточный в 2025 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«2025 года – запуск тяжелого посадочного исследовательского аппарата Луна-27», первый полет «Орла» с экипажем, развертывание пилотируемой инфраструктуры на Восточном», – передает ТАСС слова глвы Роскосмоса.
В июле 2020 года заместитель генерального директора Роскосмоса по капитальному строительству Юрий Росляк сообщил в интервью ТАСС, что проектирование наземной инфраструктуры, предназначенной для запуска космонавтов с космодрома Восточный, стартует в начале 2021 года. Перечень объектов наземной космической инфраструктуры для обеспечения выполнения пилотируемых программ был сформирован в 2018 году.
Ранее сообщалось, что начались работы по расчистке площадки для строительства аэропорта космодрома Восточный, где через два года появится взлетно-посадочная полоса.
В декабре замгендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев сообщал, что строительство аэропорта на космодроме Восточный завершится в 2024 году, а не в 2023-м, как планировалось ранее.
Стало известно о планах США устроить кибератаки против России
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В ближайшее время США намерены осуществить кибератаки против внутренних систем российских властей, заявили источники в американской администрации.
Как утверждает New York Times, «контрудары» США не будут очевидными, но о них узнают руководство, разведка и военные России. Кибератаки будут сопровождаться экономическими санкциями. Также глава американского государства Джо Байден, по данным газеты, собирается подписать исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем США. Американские кибератаки, как пишет издание, ожидаются в течение ближайших трех недель и должны стать ответом на приписываемую Москве хакерскую атаку через ПО SolarWinds, передает ТАСС.
Напомним, сама SolarWinds воздержалась от предположений о том, кто стоит за атакой. Специалисты американской компании Crowdstrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, также не подтвердили утверждение властей США о том, что «данная угроза имела, скорее всего, российское происхождение». А вот президент Microsoft Брэд Смит заявил в Сенате, что за кибератакой, вероятно, стоит «российская разведка». Глава специализирующейся на компьютерной безопасности компании FireEye Кевин Мандиа утверждает, что инструменты, которые использовались хакерами, «больше всего похожи на то, что использует Россия».
Полет «Альтиуса» с применением управляемых ракет запланирован на лето
Летом состоятся испытательные полеты опытного образца российского разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус», сообщил источник в ОПК.
Полеты проведут «с нанесением первых авиаударов по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса «воздух – поверхность». В частности, речь идет о «высокоточных управляемых ракетах и корректируемых авиабомбах из состава комплекса», который создан специально для БПЛА.
В ходе испытаний планируется отработать программы типовых ударных вылетов с ударами по таким целям, как танки, легкобронированная техника, скопления живой силы условного противника, позиции различных средств поражения. В ходе предварительных испытаний уже состоялись сбросы неуправляемых свободнопадаюших бомб, передает РИА «Новости».
Напомним, Минобороны подписало контракт на поставку первой партии тяжелых беспилотников «Альтиус». В 2019 году Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника.
В Анкаре предупредили об обратном эффекте давления США на Турцию в ситуации с С-400
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Попытка США давить на Турцию по ситуации с закупкой российских С-400 может привести к обратным последствиям, заявил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
«Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе, «либо будет по-нашему, либо никак», то такой подход подталкивает нас в других направлениях», – сказал Калын в интервью Bloomberg, передает ТАСС.
Он пояснил, что между Москвой и Анкарой были разногласия, но «их удалось устранить за счет конструктивного диалога». «Почему с США мы не можем поступить так же?» – отметил представитель турецкого президента.
Калын пояснил, что Турция может пользоваться С-400 так, что это не нарушит систему обороны НАТО. «Эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но американские политики должны понять, насколько серьезно мы относимся к этим вопросам. Решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь», – указал он.
Ранее глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подтвердил, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем С-400.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не откажется от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона.
Назван срок передачи ВМФ многоцелевой АПЛ проекта 885М «Новосибирск»
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Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» будет передана ВМФ России в конце 2021 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Атомную субмарину передадут флоту в четвертом квартале 2021 года. До этого «Новосибирск» должен завершить заводские ходовые испытания и пройти государственные», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что в ходе госиспытаний субмарина выполнит пуски ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ».
Таким образом, в 2021 году корабелы «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) готовятся передать ВМФ России головную субмарину проекта 885М «Казань» и первую серийную – «Новосибирск». На предприятии в разных стадиях строительства находятся еще шесть субмарин этого проекта.
В прошлый четверг в ОСК сообщили, что все замечания на вооруженной крылатыми ракетами головной атомной многоцелевой подлодке проекта 885М «Казань» устранены, корабль готов к передаче в боевой состав Военно-морского флота. Тем временем на «Севмаше» приступили к формированию корпусов седьмой и восьмой АПЛ проекта 885М. Помимо головной атомной подлодки проекта 885М «Казань» и первой серийной – «Новосибирск» – на предприятии в разных стадиях строительства находятся еще шесть субмарин этого проекта.
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Кремль отреагировал на данные о подготовке кибератак на Россию со стороны США
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Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью.
«Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное как международная киберпреступность и, конечно, тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям. «Мы неоднократно заявляли, и по-прежнему настаиваем на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма», – сказал Песков.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, и ввести санкции в качестве «ответа» на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой администрация Джо Байдена обвиняет Россию.
Возможности России в космосе испугали США
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Возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения у американской стороны, заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times.
Говоря о том, какое значение имеет использование космических систем для США, Реймонд отметил: «Противники понимают, как это важно, и развивают возможности с тем, чтобы лишить нас доступа». «Подумайте о лазерах, которые могут ослепить или нарушить работу наших систем», – приводит слова командующего Космическими силами США ТАСС.
Он также заявил, что «и у Китая, и у России есть ряд лазерных установок различной мощности». По версии американского генерала, их предназначение заключается в следующем: «С Земли уничтожить, повредить или помешать нам использовать спутники».
Кроме того, он выступил с утверждением, что Китай и Россия располагают противоспутниковыми ракетами и другими системами. «У обоих государств есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. Все эти угрозы имеются на данный момент. Мы говорим не о том, что произойдет в будущем», – уточнил американский военачальник.
Он также озвучил версию, согласно которой российская сторона якобы применяла спутник, предназначенный «для уничтожения спутников США на низкой околоземной орбите». Как считает Реймонд, у Китая тоже имеется «спутник, у которого есть роботизированная рука» для воздействия на другие аппараты.
Напомним, в день инаугурации Джо Байдена новый глава Пентагона Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия и Китай представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россию он назвал «ключевым противником». В октябре 2020 года Россия обвинила США в циничной милитаризации космоса и игнорировании предложений Москвы о заключении юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в околоземном пространстве. В МИД подчеркивали наличие существенных разногласий с США по этой теме. Так, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая.
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Рогозин не исключил появление новой версии «Ангары»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил создание новой версии ракеты-носителя «Ангара», несмотря на то, что у России скоро появится «Союз-5».
«Что касается «Ангары-А3», ее производство возможно, но не очевидно, ведь в этом классе (полутяжелом) скоро появится «Союз-5» грузоподъемностью 17 тонн», – написал он в Facebook, комментируя предложение бывшего разработчика ракет семейства «Ангара», гендиректора компании «КосмоКурс» Павла Пушкина о создании новой версии.
Ранее Дмитрий Рогозин анонсировал разработку ракеты-носителя повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В». Эта ракета, использующая третью водородную ступень и способная выводить на низкую орбиту 37 тонн груза, будет создана в 2025 году, заявил глава Роскосмоса.
Раскрыты подробности первой российской миссии на Венеру
Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый рассказал, что проектирование первой российской миссии на Венеру и разработка комплексной программы исследования планеты профинансированы на два года вперед.
«Финансирование началось, оно достаточное для уровня проектирования на период в два года. В рамках проектирования аппарата «Венера-Д» также будут обсуждаться следующие проекты программы», – цитирует РИА «Новости» ученого.
Это будет не одна миссия, как отметил Зеленый, а комплексная программа дальнейших экспедиций.
Ранее завлабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова сообщила, что началось проектирование российского космического аппарата «Венера-Д» для исследования поверхности Венеры.
Автоматическая межпланетная станция «Венера-Д» состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. В аппарате «Венера-Д» будет использоваться базовая конструкция советской посадочной станции, использовавшейся в миссиях «Венера» и «Вега». В общей сложности СССР осуществил 10 успешных посадок на Венеру.
Напомним, в октябре прошлого года представитель НПО им. Лавочкина сообщал, что российская программа исследования Венеры включает три миссии в 2029-2034 годах, ее могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для поиска признаков жизни в атмосфере этой планеты.
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Боливия оценила роль России на фоне роста влияния США в Латинской Америке
Москва играет важную роль в Латинской Америке и поддерживает баланс, в то время как США пытается оказывать влияние в регионе, завил глава МИД Боливии Рохелио Майта.
«Россия играет важную роль. Она способна поддерживать необходимый баланс (в регионе), Латинская Америка находилась под определенным влиянием, что приводило к тому, что интеграционные процессы были ослаблены иностранными интересами», – передает РИА «Новости» слова главы боливийского МИДа.
Как подчеркнул Майта, поддержание баланса выражается в том, что Россия сдерживает чрезмерное влияние США в Латинской Америке.
В июле прошлого года президент Боливии Эво Моралес назвал противоречащими международному праву новые санкции в отношении России, которые на тот момент анонсировали США.
МИД Сирии счел санкции США и ЕС против России вмешательством во внутренние дела
Санкции США и Евросоюза в отношении Москвы являются нарушением международных прав и вмешательством во внутренние дела России, заявили в министерстве иностранных дел Сирии.
«Сирия полностью осуждает односторонние санкции США и Европейского союза против России, которые в своей основе противоречат международному праву и являются вопиющим вмешательством во внутренние дела России», – передает заявление ведомства РИА «Новости».
Как отметили в МИД арабской республики, давление со стороны западных стран подобными методами направлены на продвижение собственной политики в других государствах и «не приведут ни к чему, кроме эскалации напряженности и дестабилизации на мировой арене». Сирия выразила полную солидарность с Москвой в борьбе с нападками тех, кто стоит у власти в США и пытается навязать свою волю, призвав прекратить введение санкций и «вернуться в рамки международного правового поля с целью сохранения мира и стабильности».
На прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев».
Модульный пистолет Лебедева прошел госиспытания
Модульный пистолет Лебедева (МПЛ), разрабатываемый группой компаний (ГК) «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») успешно завершил государственные испытания, сообщили в пресс-службе Калашникова.
«В феврале 2021 года МПЛ успешно завершил государственные испытания. Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы (ОКР) «Разработка перспективного пистолета под патрон 9х19 мм с расширенными тактическими возможностями», шифр «Рысь», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
«Работы по тематике МПЛ начаты в 2017 году по тактико-техническому заданию Росгвардии. Эти работы доведены до конца, испытания завершены с положительным результатом», – привели в пресс-службе слова замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками нацгвардии Алексея Беззубикова.
Госкомиссия утвердила результаты государственных испытаний пистолета и рекомендовала его к принятию на вооружение Росгвардии, добавили в пресс-службе.
Предполагается, что интерес к новому пистолету проявят и другие силовые структуры. «Хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств», – процитировали в пресс-службе гендиректора «Калашникова» Дмитрия Тарасова.
Напомним, в 2019 году Беззубиков рассказал, что модернизированный пистолет Лебедева может стать штатным табельным оружием Росгвардии взамен пистолета Макарова.
На МКС приступили к герметизации второй трещины в российском модуле
Экипаж Международной космической станции (МКС) начал герметизацию второй трещины в российском модуле «Звезда», следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует НАСА.
«У нас предстоит трехдневная работа по герметизации», – сказал космонавтам специалист подмосковного Центра управления полетами, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию переговоров.
Специалист добавил, что в промежуточной камере российского модуля космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков должны очистить спиртовыми салфетками место между трубопроводом системы обеспечения теплового режима и корпусом отсека, после чего нанести три слоя герметика.
Ранее сообщалось, что космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты: Рыжиков сверлит отверстия, а Сергей Кудь-Сверчков удаляет стружку пылесосом. Трещины на МКС пообещали заделать до 12 марта.
Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.
Утечку воздуха на МКС предлагали закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.