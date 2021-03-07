Москалькова отреагировала на смерть чеченской правозащитницы Саратовой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала смерть чеченской правозащитницы Хеды Саратовой утратой для всего сообщества.

«Правозащитница, безгранично преданная своему делу, Хеда Саратова всегда отстаивала правду и справедливость, стремилась к тому, чтобы права и законные интересы человека и гражданина неукоснительно соблюдались», – говорится в тексте соболезнования, опубликованного на официальном сайте омбудсмена.

Москалькова подчеркнула, что «уход Хеды Саратовой – невосполнимая утрата для всего российского правозащитного сообщества».

Ранее стало известно, что член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова умерла после продолжительной болезни на 56-м году жизни. С 1990-х Саратова была независимым журналистом, помогала журналистам в зоне боевых действий.

В 2009 году правозащитница возглавила информационно-аналитическое агентство «Объектив». В последнее время Саратова принимала участие в поиске женщин и детей, которых принудительно вывезли в зоны боевых действий в Сирии и Ираке.