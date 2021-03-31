В Киеве рассказали о реакции Украины на переговоры «евротройки» о Донбассе

«Сам факт таких переговоров и их срочность говорят о серьезных проблемах, которые признаются сторонами. И в Киеве к этому относятся негативно, поскольку вопрос Донбасса рассматривался без нашего участия», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник, комментируя состоявшуюся во вторник онлайн-встречу лидеров России, Германии и Франции.

«К переговорам, состоявшимся накануне, в Киеве, безусловно, относятся негативно, поскольку вопрос Донбасса рассматривался без нашего участия. Но каких-то катастрофических выводов пока никто не делает, потому что все понимают: Украина была лишь одним из вопросов повестки, причем, возможно, не самым главным», – пояснил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

По его мнению, на трехсторонних переговорах России, Германии и Франции доминировала российско-европейская повестка: вопрос поставок вакцины «Спутник V», ядерной сделки по Ирану, вопросы Ближнего Востока и среди них – проблематика Украины. «Считать это переговорами по Донбассу между Россией, Францией и Германией, мне кажется, преувеличением. Но сам факт таких переговоров и их срочность говорят о серьезных проблемах, которые признаются сторонами», – полагает эксперт.

Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективы регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля.

Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о том, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня.

Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранение иранской ядерной сделки, и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем, Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении.

При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины».

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