Берлин и Париж оценили процесс допуска «Спутника V» в ЕС В Совфеде оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона Совфед одобрил закон о праве Путина вновь баллотироваться в президенты 31 марта 2021, 10:35 Текст: Алина Назарова

Совет Федерации одобрил закон, который дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два президентских срока, а также расширяет перечень ограничений, при которых гражданин России не может претендовать на мандат депутата Госдумы. Тем самым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками в Конституцию. Автором законопроекта выступил, в частности, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА «Новости». Закон уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента более двух сроков. Положение Конституции, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента, применяется к лицу, занимавшему должность президента без учета числа сроков, в течение которых это лицо занимало эту должность на момент вступления в силу соответствующей поправки к Конституции, и не исключает для него возможность занимать должность президента в течение сроков, допустимых указанным положением, говорится в законе. Также вводятся дополнительные требования к кандидатам на пост президента: главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом». Законопроект о поправке к Конституции был внесен Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 20 января 2020 года, первое чтение документа прошло 23 января. 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию. Сам Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что для себя еще не принял решение, пойдет ли он в качестве кандидата на выборы главы государства в 2024 году.

Кремль отреагировал на приглашение Байдена Путину на саммит по климату 29 марта 2021, 14:37

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в Кремле считают тему очень важной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке», – сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли Путин приглашение от Байдена в случае его получения. Он также заявил, что Путин уделяет большое внимание теме климата, но для того, чтобы определиться с его участием в инициированных лидером США Джо Байденом переговорах, потребуется какое-то время, передает РИА «Новости». «Вы знаете, что президент уделяет большое внимание вопросам климата. Вы знаете, что Россия является участником Парижской конвенции, что занимает очень ответственную позицию наша страна, последовательную. Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию», – заявил Песков, говоря о том, проявил бы президент интерес к участию в такой встрече. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату. До этого Белый дом сообщал, что Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Названо главное хобби Путина 30 марта 2021, 09:49

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Главным хобби у президента Владимира Путина является чтение, также он смотрит телеканалы на иностранных языках и занимается английским, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Главное его хобби – это чтение. В основном это историческая литература, мемуары», – сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты». По его словам, также Путин выписывает газеты, которые приходят в Кремль и резиденцию в Ново-Огарево. Песков отметил, что газеты у Путина всегда есть в самолете, поэтому он достаточно часто их просматривает, а также он получает дайджесты прессы. Также глава государства «смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском». «Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», – рассказал Песков. Песков напомнил, что одной из любимых собак Путина, лабрадора Конни, «к сожалению, уже давно нет, время идет». При этом Песков отметил, что «конечно, домашние животные остаются в жизни президента». На уточняющий вопрос о том, какие это питомцы – кошки или собаки, Песков сказал: «Я никогда не видел у президента кошек. Собак – да, а кошек не видел». Ранее Песков рассказывал, что президент давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге. Путин объяснил, почему сделал прививку от коронавируса непублично 28 марта 2021, 14:49

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать». «Мы разве с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» – цитирует Путина ТАСС. «Если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно: кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», – добавил российский лидер. Путин отметил важность вакцинации для россиян, поскольку привившись, они будут «чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни». Он добавил, что в России вакцину от COVID-19 получили уже шесть миллионов человек, из которых 4,3 млн сделали двойную прививку. По словам президента, популяционный иммунитет к коронавирусу в стране появится к концу лета. «Чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если [массовая вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета, мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», – сказал Путин. Глава государства не стал раскрывать название препарата, которым он привился, сообщив лишь, что получил одну из трех российских вакцин. О том, какой препарат был введен ему, знает только врач, делавший прививку, подчеркнул президент. «Я никому этого не говорю», – добавил российский лидер. Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо. 2 марта президент Украины Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавируса индийской вакциной CoviShield, после чего украинские журналисты и блогеры высмеяли его за позирование на камеру с голым торсом. Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС 30 марта 2021, 23:24

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль. Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля. Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса». Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня. Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Россия, Франция и Германия согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Путин призвал контролировать процент детей мигрантов в школах 30 марта 2021, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

В российских школах должно учиться столько детей мигрантов, чтобы их можно было адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации как на Западе, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов», – передает его слова РИА «Новости».



Президент подчеркнул, что в России «ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода».



«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», – сказал Путин. Ранее президент отметил особую значимость русского языка для всего общества. Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса 28 марта 2021, 14:19 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин сообщил, что после прививки от коронавируса температуры у него не было, однако «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола. «Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял я… В левую руку делали – почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место – так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот эти все побочные явления», – сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1», передает РИА «Новости». Он добавил, что «на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник». «Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил – температура нормальная», – сказал президент. Глава государства также сообщил, что после прививки от коронавируса он трое суток не занимался спортом и не плавал. «Но на следующий день, когда измерил температуру, нормально, и все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», – заключил Путин. Путин привился от коронавируса 23 марта. При этом представитель президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился российский лидер, и не будут показывать сам процесс. Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. В пятницу представитель Кремля сообщил, что дочери Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним. Песков сообщил о согласовании видеоконференции Путина, Меркель и Макрона 30 марта 2021, 13:56 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что расскажет о формате разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, когда наступит окончательное понимание. «Когда мы точно будем окончательно понимать, мы проинформируем вас», – сказал Песков, отвечая на вопрос о формате общения, передает РИА «Новости». Он отметил, что «речь идет, действительно, о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном», а будет ли это видеоконференция или нет – «это уже второстепенный вопрос». «Речь идет об их общении. Будет ли это видео или будет ли это голос – мы вам сообщим», – сказал он. На вопрос о сроках переговоров, можно ли их ожидать на этой или на следующей неделе, Песков сказал: «Я думаю, что гораздо быстрее». В понедельник Германия сообщила об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона. В то же время Песков сообщил, что видеоконференция лидеров стран согласовывается, одной из тем станет Донбасс. Германия сообщила об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона 29 марта 2021, 13:56 Текст: Алина Назарова

Видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в понедельник не состоялась, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. «Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера (ФРГ Ангелы Меркель) французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», – сказал Зайберт, передает РИА «Новости». Путин заявил о превосходстве российских вакцин против COVID 28 марта 2021, 14:21 Текст: Абдулла Шакиров

Все российские вакцины от коронавируса являются на сегодняшний день лучшими в мире, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1». «В принципе, можно сделать любую, любую из них – они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие на сегодняшний день», – передает слова президента РИА «Новости». «Наши вакцины, уверенно это говорю, они самые лучшие по всем основным трем показателям», – подчеркнул Путин. Глава государства отметил, что все три российские вакцины от коронавируса примерно одинаковые по качествам: эффект от одной из них держится чуть подольше, у другой чуть ниже уровень защиты. «Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче», – сказал президент. Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо. В России на данный момент три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V». Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» 29 марта 2021, 20:11 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. «За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Буре Павла Владимировича – заслуженного мастера спорта СССР, члена наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Павел Буре – советский и российский хоккеист, воспитанник спортивной школы ЦСКА. Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира (1990), Европы (1991), серебряный призер Олимпийских игр в Нагано (1998). Провёл в НХЛ 12 сезонов, выступая за клубы «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За свои скоростные качества получил прозвище «Русская ракета». Кремль отреагировал на решение Пашиняна об отставке 29 марта 2021, 11:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку в апреле не требует незамедлительного разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Он же (Пашинян – прим. ВЗГЛЯД) останется исполняющим обязанности [премьер-министра Армении], поэтому это решение, которое было обнародовано, не требует незамедлительного разговора», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Он добавил, что лидеры двух стран «общались совсем недавно, контакты идут постоянно». Напомним, в воскресенье Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране. Армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти. Берлин и Париж оценили процесс допуска «Спутника V» в ЕС 31 марта 2021, 00:59

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец прокомментировали процесс допуска российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в ЕС. Берлин заявил, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам». Париж подчеркнул, что «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины», передает ТАСС. Тем временем глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, комментируя ситуацию с вакциной AstraZeneca, заявил: «Это, без вопросов, удар – что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определенной возрастной группы представляет повышенный риск», – передает РИА «Новости». Кроме того, по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Елисейском дворце заявили, что урегулирование кризиса в Донбассе должно происходить в соответствии с Минскими соглашениями. При этом Париж и Берлин считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине». Германия заявила, что «в контексте Белоруссии канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы». Напомним, Путин, Меркель и Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Они обсудили ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС. В Германии после применения вакцины AstraZeneca выявлено более 30 случаев тромбоза. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет. Кремль заявил об отсутствии в планах Путина разговора с Зеленским 29 марта 2021, 14:05 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока нет в планах разговора с Зеленским, но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе. Совфед поддержал закон о «гаражной амнистии» 29 марта 2021, 18:27 Текст: Абдулла Шакиров

Профильный комитет Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике поддержал закон о «гаражной амнистии», вводящий механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. «Законом определяется простой, понятный для граждан механизм, который позволит им с 1 сентября 2021 года зарегистрировать права на гаражи и земельные участки под ними», – передает РИА «Новости» слова первого зампреда комитета Андрея Шевченко. По словам Шевченко, действие «гаражной амнистии» будет распространяться, в том числе и на некапитальные гаражи при условии, если земля под ними была выделена гаражному кооперативу. Также он пояснил, что воспользоваться амнистией смогут наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто купил гараж по соглашению у первоначального собственника. Законом закрепляются гарантии для инвалидов на внеочередное предоставление земельных участков, принадлежащих государству, для строительства гаражей и на бесплатное использование таких участков для стоянки транспортных средств вблизи их места жительства, добавил Шевченко. Рассмотрение закона в Совфеде пройдет 31 марта. На прошлой неделе Государственная дума в ходе пленарного заседания во вторник приняла закон о «гаражной амнистии». Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнял, что процедуру также предполагается распространить на земельные участки под «сваренными» металлическими гаражами, построенными гаражными, гаражно-строительными кооперативами, независимо от того, являются ли они капитальными, если земля была выделена ГСК под строительство гаражей. Он отмечал, что о «ракушках» речь не идет. Путин пообещал пресекать попытки переноса проблем других стран на территорию России 30 марта 2021, 16:08 Текст: Наталья Ануфриева

Нельзя мириться с тем, что люди пытаются переносить проблемы в своих государствах на территорию России, такие попытки были, но они пресекались и будут пресекаться, заявил президент Владимир Путин. Путин заявил на заседании совета по межнациональным отношениям, что «невозможно нам мириться с тем, что кто-то пытается либо намерен это делать: переносить проблемы, с которыми люди сталкиваются в их странах, на территорию России», передает РИА «Новости». «Это касается, повторяю еще раз, и граждан (...), проживающих здесь, в России, и тех людей, которые гражданами нашей страны не являются, не важно», – добавил он. Президент отметил, что были подобные попытки переносить проблемы соседних государств, связанные с территориальными спорами, с межэтническими вопросами, на территорию России. «Наши правоохранительные органы и вообще органы власти действовали в высшей степени аккуратно, спокойно и с уважением. Но решили эту проблему, и хочу еще раз это сказать и подчеркнуть: все подобные попытки – и сегодня, и в будущем, безусловно, будут пресекаться», – сказал он. Глава государства подчеркнул, что хочет, чтобы представители различных общественных национальных организаций, которые существуют в России, это понимали и «не теряли чувство ответственности перед страной, в которой они живут». Ранее Кремль отверг возможность разговора США с Россией с позиции силы.