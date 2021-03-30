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Путин: Ситуация с коронавирусом в России лучше, чем в других странах
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Ситуация с коронавирусом в России в настоящее время гораздо лучше, чем в других странах, что может способствовать путешествиям по родной стране, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
«У нас в народе говорят: лучше один раз увидеть, чем десять или сто раз услышать, поэтому это само собой разумеется. Но и с учетом эпидемиологических ограничений путешествия по родной стране, а у нас, слава богу, ситуация на данный момент времени, во всяком случае на данный момент, гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, поэтому да и посмотреть у нас есть что, поэтому совмещение нескольких факторов, оно, конечно, очень важно», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Таким образом глава государства прокомментировал доклад главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая отметила, что развитие отрасли гостеприимства и туризма позволяет открывать жителям многонациональной России разные уголки страны, чему способствует и программа туристического кешбэка.
Тем временем заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране.
За минувшие сутки в России выявлено 8277 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1291, Санкт-Петербурге – 719, Московской области – 556.
Названо главное хобби Путина
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Главным хобби у президента Владимира Путина является чтение, также он смотрит телеканалы на иностранных языках и занимается английским, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Главное его хобби – это чтение. В основном это историческая литература, мемуары», – сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».
По его словам, также Путин выписывает газеты, которые приходят в Кремль и резиденцию в Ново-Огарево. Песков отметил, что газеты у Путина всегда есть в самолете, поэтому он достаточно часто их просматривает, а также он получает дайджесты прессы.
Также глава государства «смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском». «Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», – рассказал Песков.
Песков напомнил, что одной из любимых собак Путина, лабрадора Конни, «к сожалению, уже давно нет, время идет». При этом Песков отметил, что «конечно, домашние животные остаются в жизни президента». На уточняющий вопрос о том, какие это питомцы – кошки или собаки, Песков сказал: «Я никогда не видел у президента кошек. Собак – да, а кошек не видел».
Ранее Песков рассказывал, что президент давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге.
Вакцина AstraZeneca сменила название
Вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria, сообщает европейское агентство EMA.
На портале Агентства медицинских продуктов Швеции указано, что это не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе, передает РИА «Новости».
Изменение названия произошло на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. На этом фоне ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин. Кроме того, сообщалось, что Независимый совет по мониторингу данных и безопасности в США обеспокоен тем, что компания AstraZeneca могла представить неполные данные об эффективности разработанной ей вакцины от коронавируса.
При этом эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски. Кроме того, ученые продолжат изучать побочные эффекты и действия, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о нем.
Вышло российское приложение, распознающее характерный для COVID-19 кашель
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Мобильное приложение российских разработчиков Acoustery, с помощью которого в кашле человека можно распознать шумы, характерные для COVID-19, появилось на рынках медицинских проектов Узбекистана, Индонезии, ОАЭ и Сингапура, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Приложение Acoustery, которое позволяет «услышать» в кашле человека признаки заражения COVID-19, вышло на экспорт на коммерческой основе в четыре страны: Узбекистан, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и в Сингапур. В каждой стране проект работает через местную компанию-интегратора», – передает ТАСС сообщение Платформы НТИ.
Авторы приложения представили разработку на проектном комитете НТИ в 2020 году и получили экспертную поддержку в развитии новой технологии.
Сервис разработала компания НТЦ «Медитэкс» в консорциуме с «Кардиомаркером». Для распознавания признаков коронавируса программа использует нейросети и математические алгоритмы, чтобы проанализировать акустические особенности дыхания и кашля. Сервис может использоваться как самостоятельное мобильное приложение или в качестве программного модуля для систем медучреждений. Приложение также может выявить признаки туберкулеза, коклюша и астмы. Разработчики подчеркивают, что окончательный диагноз ставит врач.
Новая разработка призвана сократить время определения заболевания, а в перспективе снизить расходы на проведение дорогостоящих исследований.
«Нейросети, обученные на нескольких сотнях больных COVID-19, позволяют с достаточной точностью дифференцировать признаки нездорового кашля. Приложение поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения: можно будет предотвратить внезапные вспышки респираторных заболеваний, а работодатели смогут избежать неприятных экономических последствий», – добавили в пресс-службе Платформы НТИ.
В России сервис проходит сертификацию в Росздравнадзоре. Ожидается, что приложение будет сертифицировано в 2021 году.
Авторы сервиса в ОАЭ работают с National Medical Supplies – поставщиком средств индивидуальной защиты и тестов для диагностики COVID-19, сотрудничающим с государственными больницами и крупным бизнесом.
В Сингапуре компания Thea планирует встроить российское приложение в несколько тысяч автомобилей каршеринга. Предполагается, что владельцы смогут своевременно принимать решения о дезинфекции салона после зараженного пользователя.
В Индонезии Acoustery интегрируется в большой телемедицинский портал Alodokter, который обслуживает около 7 млн пользователей. В Узбекистане с сервисом работает компания Core IT Service, специализирующаяся на внедрении современных технологий в частных медучреждених.
Руководитель проекта Дмитрий Михайлов рассчитывает, что сервис Acoustery займет 0,5% мирового рынка ПЦР-тестов, объем которого составляет почти 20 трлн долларов в год.
Напомним, лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, позволяющий в течение минуты по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом.
Песков сообщил о согласовании видеоконференции Путина, Меркель и Макрона
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что расскажет о формате разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, когда наступит окончательное понимание.
«Когда мы точно будем окончательно понимать, мы проинформируем вас», – сказал Песков, отвечая на вопрос о формате общения, передает РИА «Новости».
Он отметил, что «речь идет, действительно, о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном», а будет ли это видеоконференция или нет – «это уже второстепенный вопрос». «Речь идет об их общении. Будет ли это видео или будет ли это голос – мы вам сообщим», – сказал он.
На вопрос о сроках переговоров, можно ли их ожидать на этой или на следующей неделе, Песков сказал: «Я думаю, что гораздо быстрее».
В понедельник Германия сообщила об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона. В то же время Песков сообщил, что видеоконференция лидеров стран согласовывается, одной из тем станет Донбасс.
Путин призвал контролировать процент детей мигрантов в школах
В российских школах должно учиться столько детей мигрантов, чтобы их можно было адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации как на Западе, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
«В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов», – передает его слова РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что в России «ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода».
«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», – сказал Путин.
Ранее президент отметил особую значимость русского языка для всего общества.
Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
«За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Буре Павла Владимировича – заслуженного мастера спорта СССР, члена наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации.
Павел Буре – советский и российский хоккеист, воспитанник спортивной школы ЦСКА. Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира (1990), Европы (1991), серебряный призер Олимпийских игр в Нагано (1998). Провёл в НХЛ 12 сезонов, выступая за клубы «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За свои скоростные качества получил прозвище «Русская ракета».
Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на «Спутник V»
Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения города.
«Да, можно сказать, что так», – сказал он, отвечая на вопрос ведущего телеканала BFM, сделал ли он предварительный заказ на российский препарат, передает ТАСС.
При этом он отметил, что «рассчитывает на то, что вакцина пройдет апробацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в июне», напомнив, что препарат «Спутник V» уже используется в десятках стран.
Между тем на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.
Тем временем итальянский южный регион Кампания решил провести закупку российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».
ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V»
На власти Австрии ложится вся ответственность за возможные последствия применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V», если Вена разрешит ее использование в одностороннем порядке, заявила официальный представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела.
«Страны ЕС имеют право в чрезвычайном порядке разрешить применение на своей территории вакцины, не получившей одобрения Европейского агентства лекарственных препаратов (ЕМА). Однако, в этом случае власти этой страны будут нести всю полноту ответственности за возможные последствия ее применения», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Курц призывал ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорее зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
В Канаде приостановили вакцинацию AstraZeneca для людей младше 55 лет
Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации решил приостановить вакцинацию населения младше 55 лет британско-шведским препаратом AstraZeneca, сообщил телеканал CBC.
Отмечается, что официальное сообщение о приостановке вакцинации поступит в течение понедельника. Решение объясняется «соображениями безопасности», передает ТАСС.
1 марта Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал Минздраву страны приостановить использование вакцины AstraZeneca людьми старше 65 лет. Кроме того, министерство здравоохранения Канады обновило текст инструкции для препарата AstraZeneca и Covishield от коронавируса, включив информацию о случаях нарушения свертываемости крови после прививки.
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Путин наградил орденом Мужества спасшую советских узников концлагеря гражданку Австрии
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно гражданку Австрии Марию Лангталер, которая спасла советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен.
«За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Марию Лангталер, гражданку Австрийской Республики (посмертно)», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации.
Восстание советских офицеров в Маутхаухене (австрийский филиал лагеря Дахау) произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглых военнопленных были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Мария Лангталер укрывала советских военных у себя дома до окончания войны. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь немногим из бежавших. В 2020 году дочь Лангталер, Анна Хакль была награждена в Вене знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество».
В Маутхаузене с 1938 по 1945 годы погибли более 100 тыс. узников, из которых свыше 30 тыс. – граждане Советского Союза.
В Венесуэлу доставлена третья партия вакцины «Спутник V»
В международный аэропорт Симона Боливара в Венесуэле прибыл самолет с третьей партией российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
В Венесуэле планируется начать вакцинацию пожилого населения препаратом «Спутник V», сообщил ранее президент страны Николас Мадуро, передает РИА «Новости».
Первую партию российской вакцины от коронавируса Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны.
Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствует себя хорошо.
Песков рассказал о диете Путина
Президент Владимир Путин неприхотлив к еде, питается самыми простыми блюдами, но следит за тем, чтобы было меньше мучного, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков в интервью газете «Аргументы и факты» на вопрос о том, есть ли продукты, которые президент не переносит, ответил, что Путин «очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа», он «ест самые простые блюда» и лишь «следит за тем, чтобы было поменьше мучного».
Журналисты издания упомянули необычный костюм, в котором Путин отдыхал в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, и спросили, следит ли глава государства за модой.
«Он абсолютно спокойно относится к этому вопросу. Вы знаете, что он фактически носит одинаковые костюмы, одинаковые рубашки. Но в тайге в рубашке и ботинках не походишь, там холодно. Поэтому можно сказать так: он одевается в соответствии с тем местом, где находится», – сказал Песков.
Он добавил, что своего модельера у Путина нет, «у него минимальное внимание к моде».
Пресс-секретарь президента также рассказал, что Путин не впервые садится за руль вездехода, как во время своего недавнего отдыха в тайге: «Как подавляющее большинство мужчин, он просто любит ездить за рулем. Но в силу своей должности практически напрочь лишен этого удовольствия. Но при возможности он с удовольствием водит самые разные средства передвижения».
Ранее Кремль прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы «как у Путина».
Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в летних лагерях в любых субъектах России
Российские дети смогут отдохнуть летом в любом лагере, находящемся за пределами субъекта их проживания, постановила главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах Российской Федерации или их заместителей», – постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Разрешенное количество детей в отрядах увеличили с 50% до 75%.
В 2020 году Роспотребнадзор запретил до снятия ограничительных мер из-за коронавируса выезд детей на отдых в оздоровительные лагеря за пределы своего региона, исключением стали проживающие в Арктической зоне.
Австрия решила закупить 1 млн доз вакцины «Спутник V»
Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.
«В вопросе вакцин не должно быть геополитических шор. Важно только одно, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она. С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен», – приводит ТАСС заявление Курца.
По его словам, если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, страна сможет раньше вернуться к нормальной жизни, спасти множество жизней и рабочих мест.
По информации ведомства австрийского федерального канцлера, Австрия и Россия в настоящий момент ведут переговоры о закупке 1 млн доз «Спутник V».
Ранее глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил, что третья волна пандемии коронавируса наступила в Европе. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно скорейшим образом зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» при условии ее безопасности.
Песков: Путин искренне пожелал здоровья Байдену в ответ на оскорбление
Пожелание здоровья президенту США Джо Байдена со стороны российского лидера Владимира Путина в ответ на оскорбительные слова было достаточно искренним, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что в этой ситуации «личное восприятие вторично», поскольку речь идет о заявлении Байдена, которое было сделано в адрес главы государства. «Это, конечно, оскорбительное заявление (Байдена), абсолютно беспрецедентное. Но президент в ответ пожелал Байдену здоровья, пожелал, как мне показалось, достаточно искренне. Здоровье никому не помешает», – заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты».
По словам Пескова, суть реакции Путина сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев. «С нашей точки зрения, сейчас главное – не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить», – сказал Песков.
По его словам, с учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и США было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. «Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют», – заметил Песков.
Он также напомнил, что Путина много коллег, с кем он выстроил доверительные отношения. «Из действующих политиков, наверное, ни с кем таких тесных форматов общения не было. Хотя, безусловно, есть лидеры, с которыми Путин провел многие-многие часы. Взять (председателя КНР) Си Цзиньпина, взять (премьер-министра Индии) Нарендру Моди, взять (президента Белоруссии) Александра Лукашенко и так далее. Таких много, с кем выстроены достаточно доверительные отношения», – сказал Песков.
В том же интервью Песков заявил, что никто не будет позволять США говорить с Россией с позиции силы.
В середине марта президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.