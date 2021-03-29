Ректор МГУ оценил появление вуза на сторублевых банкнотах

Ректор МГУ Виктор Садовничий положительно оценил появление вуза на новой сторублевой купюре, однако считает, что номинал для популяризации университета небольшой.

«Вроде бы сторублевая мала, но пусть так. Я положительно, конечно, отношусь, как к любому акту признания университета, его популяризации», – передает слова Садовничего РИА «Новости».

Как сообщил ректор МГУ, вуз в 2025 году планирует выпуск юбилейной монеты и будет настаивать, чтобы она поступила в денежное обращение.

На прошлой неделе Центробанк утвердил эскиз новой сторублевой банкноты. На ней будут изображены известные символы Москвы, среди которых Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах. Также Центробанк анонсировал выпуск нескольких новых банкнот к 2025 году с изображениями достопримечательностей всех федеральных округов.

ЦБ сообщил, что в 2022 году в обращении появятся новые банкноты номиналом 100 рублей, в 2023-м – 1000 и 5000 рублей, в 2024-м – 500 рублей, в 2025-м – 10 и 50 рублей.