Супругов арестовали в Подмосковье по делу об убийстве 17-летней давности

Супружескую пару, которая обвиняется в убийстве двух человек около 17 лет назад, арестовали в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК Ольга Врадий.

«Следователем следственного отдела по городу Наро-Фоминску... предъявлено обвинение супружеской паре. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в организации убийства группой лиц и убийстве с целью сокрытия другого преступления, а также в умышленном уничтожении имущества (ч. 3 ст. 33 п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ)... В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» слова Врадий.

По данным следствия, в августе 2004 года супруги из ревности решили убить свою знакомую и привлекли к этому двух соучастников. Женщине назначили встречу, на которую она пришла вместе с мужем. Ее зарезали, а тело сбросили в реку, затем убили и супруга.

Врадий добавила, что после совершенного преступления был задержан только один из исполнителей, который уже отбыл наказание в виде 15 лет лишения свободы. Супруги и один из исполнителей скрылись и были объявлены в федеральный розыск.

«Удалось установить, что все эти годы обвиняемые жили под измененными паспортными данными, которые они поменяли как себе, так и своим детям, изменив даже возраст. Проживали они в различных регионах, однако задержаны были на территории Московского региона», – подчеркнула Врадий.

Она отметила, что обвиняемые уже допрошены, было проведено опознание, в ходе которого соучастник, отбывший наказание, опознал организаторов.

Напомним, 11 марта в Москве был задержан подозреваемый в двойном убийстве, совершенном в Южной Осетии в 2000 году.