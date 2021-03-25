Путин пообещал лично наградить молодых деятелей культуры Путин расширит географию поездок после выработки антител к коронавирусу Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении 25 марта 2021, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Тематика Великой Отечественной войны и народного ополчения в 1941 году для кинематографа – нужная и важная, заявил президент России Владимир Путин. «Тема шикарная, нужная, и для сегодняшних поколений, и для будущих. Я со своей стороны буду делать все, для того, чтобы вас поддержать», – заявил глава государства в ходе встречи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости». Инициатором идеи фильма о народном ополчении выступил сценарист, режиссер, гендиректор ООО «Студия Военфильм» Игорь Угольников. Он сообщил президенту о начале создания картины о народном ополчении. Президент, обращаясь к участникам встречи, создателям идеи, отметил, что их картина о подольских курсантах изучается в училищах и школах. В январе в ходе посещения Музея Победы президент Путин посмотрел фрагменты военно-патриотических художественных фильмов «Подольские курсанты», «Фау-2. Побег из ада», «Летчик» и «Зоя».

«Адмирал Горшков» начал испытания «Цирконов» в Баренцевом море 24 марта 2021, 19:43

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для проведения испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщили в пресс-службе Северного флота. «Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море, где отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведет стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням», – цитирует сообщение пресс-службы флота ТАСС. Фрегат после учений вернется в основной пункт базирования – Североморск. Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» также планируется оснастить гиперзвуковым оружием, они будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. Шойгу анонсировал создание новых полков ВДВ 25 марта 2021, 13:43

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

В этом году в Пскове планируется развернуть третий десантно-штурмовой полк, а 56-ю десантно-штурмовую бригаду переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По открытым данным, сейчас пункт дислокации 56-й бригады – Камышин Волгоградской области. «В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании коллегии. По оценке министра, сегодня ВДВ «вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны». Ранее в Калининградской области сформировали мотострелковую дивизию. Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от коронавируса 25 марта 2021, 13:14

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин после прививки против коронавирусной инфекции чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс. Японцы заподозрили КНДР в запуске копий ракет «Искандер» 25 марта 2021, 09:48

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Вооруженные силы Северной Кореи запустили в четверг две баллистические ракеты малой дальности, которые могут представлять собой копии российских ракет для комплекса «Искандер», считает один из ведущих в Японии военных экспертов, старший сотрудник Центра новейших научных и технологических исследований при Токийском университете Ю Коидзуми. «Я считаю, что это были баллистические ракеты малой дальности, которые мы именуем KN-23. Это северокорейская копия ракеты, которая в России называется «Искандер». Их можно узнать, как мне кажется, по характерной низкой траектории полета», – заявил эксперт, передает ТАСС. Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, напомнил эксперт, сообщил, что наивысшая точка полета этих ракет составила 60 км, дальность – 450 км. «Японская сторона о высоте полета данных не привела, однако дальность определила в 450 км. Так что в этом информация сходится», – добавил он. «Северная Корея запускает ракеты такого типа с 2019 года, прежняя администрация США при президенте Дональде Трампе против этого не возражала. Поэтому сейчас, после длительного перерыва, Пхеньян решил тоже начать с пусков ракет малой дальности, чтобы, как мне кажется, посмотреть на реакцию США», – отмечает специалист. КНДР в четверг впервые с 29 марта прошлого года осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Проведение испытаний зафиксировала береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Токио в связи с пусками не выявил какого-либо ущерба рыболовецким судам. Сами испытания были осуществлены в день начала в Японии эстафеты олимпийского огня. Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга назвал пуски прямым нарушением резолюций ООН по КНДР. По его словам, действия Пхеньяна угрожают региональной безопасности. В связи с этим Токио по дипломатическим каналам в Пекине выразил КНДР протест. Минобороны расширило список рассекреченных документов о Великой Отечественной войне 24 марта 2021, 19:16 Текст: Алексей Дегтярев

Минобороны разъяснило решение рассекретить ряд архивных документов о Великой Отечественной войне новым приказом, исследователи смогут получить к ним доступ, сообщили в ведомстве. «Отмена нормативных актов Минобороны России, касающихся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, обусловлена введением в действие нового приказа министра обороны Российской Федерации, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов уже Второй мировой войны», – цитирует сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что проводится работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной и наполнению обобщенных банков данных «Память народа», «Подвиг народа» и «Мемориал». «В связи с регистрацией нового документа в Минюсте России приказы министра обороны Российской Федерации от 8 мая 2007 года № 181 «О рассекречивании архивных документов Красной армии и Военно-морского флота за период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и от 30 мая 2009 года № 492 «О внесении изменений в приказ министра обороны РФ от 8 мая 2007 г. № 181» были отменены как утратившие свою актуальность», – отметили в ведомстве. В феврале ФСБ рассекретила новые архивные документы о неизвестных ранее фактах массовых убийств нацистами мирного населения в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем в годы Великой Отечественной войны. Адвокат напомнил о сотнях итальянских военных, умерших после бомбардировок НАТО в Югославии 24 марта 2021, 18:55 Текст: Вера Басилая

Более 7,5 тысяч военных Италии пострадали от применения НАТО бомб с обедненным ураном, 400 умерли, заявил итальянский адвокат Анджело Фиоре Тарталья в годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия 1999 года. В Сербии 20 января был подан первый иск к НАТО от физических лиц, пострадавших при бомбардировках 1999 года с применением обедненного урана. Речь идет об офицере югославской армии, чье имя не раскрывается в интересах процесса. Сбором доказательств адвокат из города Ниш Срджан Алексич занимался несколько лет. По его словам, иски от имени физических лиц будут поданы также в городах Нови-Сад, Крагуевац, Ниш и Вране, передает РИА «Новости». Пострадавшими являются умершие и заболевшие военнослужащие и полицейские Союзной республики Югославия, которые находились в Косово в 1999 году. Алексич планирует добиться для каждого из сербских пострадавших компенсацию ущерба в размере не менее 300 тыс. евро. Помогает Алексичу итальянский юрист Анджело Фиоре Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных и добился свыше 185 решений судов, которые уже вступили в силу в Европе. «В Италии число военных, которые заболели раком, составляет 7,6 тысячи, скончались 400 из них, мы представляем интересы 500 человек. Речь идет о заболеваниях, вызванных использованием обедненного урана», ­– заявил итальянский юрист, добавив, что минобороны Италии не предоставляет необходимых документов. По словам сербского юриста, речь идет об итальянских военнослужащих, которые служили на Балканах от Боснии и Герцеговины, где НАТО впервые применила обедненный уран, до Косово и Метохии. Как заявил Алексич, большую помощь данным искам оказывает решение Окружного суда Белграда 2001 года, которым руководители НАТО, такие как американский генерал Уэсли Кларк и экс-генсек НАТО Хавьер Солана, были признаны виновными за военные преступления против населения Сербии. В материалах этого дела точно перечислены даты и места применения авиацией Североатлантического альянса снарядов с обедненным ураном. Следующим этапом станет передача Алексичем в Высший суд в Белграде иска на английском языке и должно направление его судебным органом в течение 15 дней в штаб-квартиру НАТО. Согласно данным сербского адвоката, ранее Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял решения в пользу военнослужащих Великобритании, получивших на службе дозу радиации. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае, если бы в 1999 году Россию возглавлял Владимир Путин, то бомбить Сербию бы никто не стал. Авиаудары НАТО по Югославии продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тыс. человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тыс. человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долларов. Тем не менее НАТО по-прежнему считает бомбежки Югославии «необходимыми и легитимными». Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии. Беспилотник «Орион» уничтожил ракетой учебный самолет 25 марта 2021, 09:52 Текст: Евгения Шестак

Российский беспилотный летательный аппарат «Орион» в ходе испытаний на военном полигоне уничтожил управляемой ракетой списанный учебный самолет L-39. Телеканал «Россия 24» показал сюжет, как «Орион» пускает управляемую ракету класса «воздух-поверхность», которая поражает списанный учебный самолет L-39. Самолет стоит на земле, а после удара его охватывает огонь. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса – 1100 кг, боевая нагрузка – до 250 кг. «Орион» способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы. Ранее Минобороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами. О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников. «Русские витязи» впервые отработали стрельбы на самолетах Су-35С 25 марта 2021, 05:19 Текст: Наталья Ануфриева

Летчики авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» впервые провели боевые стрельбы на самолетах Су-35С в ходе плановых полетов совместно с экипажами пилотажной группы «Стрижи», сообщил командир звена авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» майор Сергей Наказный. «Сегодня мы выполнили практические пуски управляемых ракет Р-73 на полигоне «Ладога». Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Выполнили задачу с отличным качеством. Пуски произвели штатно», – сказал Наказный. Основной задачей тренировки была моральная подготовка летчиков, а также отработка точного прицеливания и произведения пуска, передает ТАСС. В пресс-службе Минобороны уточнили, что экипажи авиагруппы «Русские Витязи» впервые провели боевые стрельбы на самолетах Су-35С, что стало одним из завершающих этапов переучивания и освоения нового типа авиационной техники. Молодые экипажи «Стрижей» впервые выполнили практические пуски ракет по воздушным целям. Летчики вылетели с аэродрома Кубинка и применили ракеты «воздух-воздух» на полигоне Ладога. «Предварительно одним из самолетов Су-35С сбрасывалась парашютная мишень, имитировавшая тепловую цель, например, двигатель самолета условного противника», – сказали в министерстве. В Минобороны отметили, что экипажи пилотажных групп выполняли пуски ракет по воздушной цели на высоте около 9 тыс. метров и на скорости порядка 700 км в час. Кроме того, летчики «Стрижей отработали «посадку на оперативный аэродром в Республике Карелия». Полеты выполнялись на самолетах МиГ-29, Су-30СМ, Су-35С. В тренировке приняли участие более 10 экипажей Центра показа авиационной техники имени Кожедуба. Ранее сообщалось, что Минобороны решило закупить дополнительные Су-35С. Путин расширил состав наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» 24 марта 2021, 18:06 Текст: Ксения Панькова

Состав Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» пополнился пятью новыми членами – теперь в него входят 14 человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» был создан в июле 2019 года. Возглавил его президент России Владимир Путин. До публикации нового указа в составе Совета были 9 членов. «Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» следующих лиц: Бугаев А.В. – руководитель Федерального агентства по делам молодежи, Кравцов С.С. – Министр просвещения Российской Федерации, Орешкин М.С. – помощник Президента Российской Федерации, Фальков В.Н. – Министр науки и высшего образования Российской Федерации, Чернышенко Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, «платформа включает в себя множество проектов, которые нацелены на людей всех возрастов и профессий». «Для нас важно, что в Наблюдательный совет входят представители разных сфер (образования, просвещения, науки, молодежной политики, цифровизации, экономики, финансов и других), признанные эксперты, и все они заинтересованы в создании инструментов для продвижения талантов в России. Это делает Набсовет максимально эффективным органом управления, учитывающим разные точки зрения, разные подходы и форматы работы, что позволяет нашей платформе активно развиваться, и предоставлять еще больше возможностей для самореализации», – сказал Алексей Комиссаров. Вместе с пятью новыми членами Наблюдательного совета под председательством президента России Владимира Путина в него также входят: зампредседателя правительства России Татьяна Голикова, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, помощник президента России Андрей Фурсенко, президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф, замминистра финансов России Михаил Котюков, гендиректор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Путин. ВДВ решили опробовать новые парашютные системы на учениях «Запад-2021» 25 марта 2021, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Воздушно-десантные войска (ВДВ) на стратегических учениях «Запад-2021» апробируют перспективные управляемые парашютные системы, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. «Всего в текущем году в ВДВ планируется провести свыше 2,5 тыс. мероприятий, направленных в том числе на качественную подготовку к стратегическому учению «Запад-2021», – передает ТАСС слова Шойгу. Он сообщил, что в ходе этих маневров «впервые будет осуществлена выброска парашютно-десантного батальона на БМД-4М с применением современных средств десантирования, проведена апробация перспективных управляемых парашютных грузовых систем». «В целях укрепления международного военного сотрудничества ВДВ совместно с армиями иностранных государств примут участие в 55 мероприятиях в России и за ее пределами, включая семь учений», – сообщил Шойгу. Министр отметил, что деятельность Воздушно-десантных войск направлена не только на повышение боевого потенциала, но и на совершенствование системы управления, развитие объектов инфраструктуры, в частности в Крыму, Псковской и Омской областях. Ранее Шойгу анонсировал создание новых полков ВДВ. Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Антоновым 25 марта 2021, 12:42 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства Владимира Путина пока нет встречи с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым. «Пока нет», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Тем временем сам Антонов, отвечая на вопрос, запланирована ли у него встреча с президентом Владимиром Путиным, заявил, что этот вопрос надо задавать не ему. «Наверное, этот вопрос не мне надо задавать. Есть ли время у Владимира Владимировича встретиться со мной», – сказал он. «Сегодня говорить о том, сколько будет еще встреч и кто сочтет возможным встретиться со мной, наверное, это еще преждевременно. Встречи проведут, и вы о них узнаете. Каждый день планируются новые и новые», – добавил посол. По словам Антонова, видно только одно – «у всех коллег большое беспокойство за судьбу российско-американских отношений». В четверг днем Антонов, приглашенный для консультаций в Москву, прибыл в Государственную думу для участия в закрытом заседании комитета по международным делам. Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. После этого Москва вызвала российского посла из США для консультаций. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Путин расширит географию поездок после выработки антител к коронавирусу 25 марта 2021, 16:41 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки против коронавирусной инфекции, после чего будет расширять географию поездок, в том числе посещения объектов культуры. Президент в четверг, в День работника культуры, провел по видеосвязи встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Одна из участниц встречи, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, пригласила президента приехать в гости к ним в библиотеку. «Мария Александровна, спасибо большое. Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», – цитирует РИА «Новости» президента. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в День работника культуры посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал. Театр был создан в 1988 году заслуженным артистом России Александром Федоровым. Основная сцена располагается на улице Малая Дмитровка, а Малый зал – на улице Макаренко. В театре выступают дети от 9 до 16 лет, классический репертуар рассчитан в основном на юного зрителя. Реконструкция театра была завершена в середине февраля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо после прививки против коронавирусной инфекции и никаких побочных эффектов не наблюдается. Песков также заявил, что в Кремле не будут раскрывать, какой из вакцин от COVID привился Путин. Сообщается, что президент во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели. Путин поздравил Грецию с Днем независимости 25 марта 2021, 10:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Греции Катерине Сакелларопулу и премьер-министру Кириакосу Мицотакису по случаю национального праздника – Дня независимости, отметив, что в России придают большое значение отношениям с этой страной, сообщила пресс-служба Кремля. «В поздравительных телеграммах Владимир Путин подчеркнул, что в России придают большое значение отношениям с Грецией, основывающимся на давних традициях дружбы, культурной и духовной близости», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Путин выразил уверенность в том, что проведение Года истории Россия-Греция, открытие которого приурочено к 200-летию начала национально-освободительной борьбы греческого народа, будет способствовать укреплению взаимовыгодных связей между двумя странами. Напомним, в среду глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Афины с двухдневным рабочим визитом по случаю празднования 200-летия начала греческой национально-освободительной революции. Противолодочные корабли ЧФ провели торпедные стрельбы в Черном море 25 марта 2021, 14:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипажи малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Касимов» провели учения в Черном море по поиску подводной лодки противника. Корабли также торпедами уничтожили подводные цели, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. «В ходе учения экипажи кораблей «Суздалец» и «Касимов» отработали задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника, отработали комплекс подготовительных упражнений и провели практические стрельбы торпедным оружием по подводной цели», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Роль субмарины противника выполняла одна из подводных лодок Черноморского флота. «Учение прошло успешно, после завершения мероприятий все практические торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды», – отметили в пресс-службе. В ближайшее время экипажи «Суздальца» и «Касимова» проведут совместные учения с расчетами берегового ракетного комплекса «Утес». Стационарный БРК «Утес» с противокорабельной крылатой ракетой П-35 «Прогресс» имеет шахтное базирование. Во вторник Черноморский флот уничтожил корабли условного противника перед учениями НАТО. Кремль прокомментировал возможность очного участия Путина в «Бессмертном полку» 25 марта 2021, 14:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Пока преждевременно говорить об очном участии президента Владимира Путина в шествии «Бессмертного полка»: из-за коронавируса загадывать на полтора месяца трудно, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Пескова спросили, хочет ли президент принять участие в шествии «Бессмертного полка», ведь к этому времени у него будет иммунитет. «Пока преждевременно об этом говорить. Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка. Все-таки впереди еще больше, чем один месяц – полтора месяца впереди», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Пресс-секретарь президента добавил, что будет надеяться, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит снять дополнительные ограничительные меры в различных городах, в том числе в Москве, «и тогда это позволит принимать соответствующие решения о личном участии». «Но мы сейчас живем в такое время и в таких условиях эпидемиологических, что загадывать на полтора месяца достаточно трудно. И, наверное, дело это крайне неблагодарное», – сказал он. Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.