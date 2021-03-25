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Озвученные Киевом сроки урегулирования конфликта в Донбассе сочли нереалистичными
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Озвученные Киевом сроки урегулирования конфликта в Донбассе нереалистичны, поскольку ранее обговоренные меры по обеспечению перемирия в регионе до сих пор полностью не выполнены, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Нас удивляет уже даже не то, с какой слепой настойчивостью украинские представители твердят о том, что Россия является стороной конфликта... Гораздо больше нас поражает то, с какой легкостью шеф украинской дипломатии озвучивает такие нереалистичные сроки», – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, ДНР на протяжении нескольких лет добивалась от Киева согласования мер по обеспечению перемирия и «формулы Штайнмайера», определяющей порядок предоставления особого статуса Донбассу.
«И это уже не говоря о том, что комплекс мер был подписан более шести лет назад, а по сути ни один из его пунктов до сих пор полностью не выполнен. И как в таких обстоятельствах Украина собирается за неделю урегулировать конфликт, в особенности учитывая то, что именно украинская сторона все эти шесть лет занимается исключительно затягиванием переговорного процесса, нам абсолютно непонятно», – отметила Никонорова.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, «если Россия согласится».
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.
На Украине предложили отказаться от «Донбасса»
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов призвал не называть Донецкую и Луганскую области Донбассом. Он утверждает, что это слово – «нарратив, навязанный Россией».
«Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», – сказал он во время форума, посвященного избирательной реформе на Украине, сообщает «Страна.ua».
В понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка. Управление народной милиции ДНР сообщило, что снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.
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Зеленский национализировал завод «Мотор Сич»
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич», сообщает офис главы государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей», – говорится в указе, который, в частности, предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства, передает ТАСС.
Ранее в марте Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций компании «Мотор Сич» и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Этому предшествовало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о возвращении предприятия в госсобственность. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Экс-премьера Украины подозревают в госизмене из-за Харьковских соглашений
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего премьера страны Николая Азарова в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, сообщила пресс-служба ГБР.
Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны. В марте СНБО Украины решил ввести «максимальные санкции» против Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.
«ГБР по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в совершении последним государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины Николаю Азарову в Москве в два часа ночи, 21 апреля 2010 года, накануне подписания», – приводит РИА «Новости» сообщение ГБР.
По данным следствия, Азаров обеспечил визирование и согласование проекта документов со стороны соответствующих должностных лиц, в частности, министров, руководителей правоохранительных органов и кабинета министров Украины, а также способствовал реализации интересов России на всех стадиях согласования проекта соглашения.
«Следствие получило оригиналы документов, свидетельствующих о сознательных действиях бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины», – добавили в ГБР.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести «максимальные санкции» против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.
На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
На Украине зарегистрирована вторая смерть от индийской вакцины от COVID
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Провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта, сообщил Минздрав Украины.
По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина привился против COVID-19. Вакцинацию работников военного госпиталя провела мобильная бригада. А 16 марта скорая помощь доставила мужчину в городскую клиническую больницу № 3, где он лечился от инсульта, сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что противопоказаний к введению вакцины, а именно, аллергии к любому из компонентов препарата, у провизора не было. В тот же день из того же флакона были привиты еще девять человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано, добавили в украинском Минздраве.
Ранее сообщалось, что в Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщал, что заболел COVID-19. Он также сообщил, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
На Украине заявили об угрозе экономической катастрофы из-за национализации «Мотор Сич»
Национализация украинского завода «Мотор Сич» приведет к катастрофе в экономике страны и отдалит перспективы «возвращения» Крыма, считает эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк.
По мнению Степанюка, своими действиями официальный Киев показал всему миру, что инвестировать в Украину нельзя, потому что государство без юридических причин отбирает собственность. «Китай – это самый крупный торговый партнер Украины. Если она потеряет рынок Китая, то я не знаю, что случится с экономикой – это будет просто катастрофа», – заявил Степанюк, передает РИА «Новости».
Кроме того, полагает эксперт, подобным решением Киев отодвинул от себя перспективы «возвращения» Крыма. Дело в том, что из-за национализации «Мотор Сич» китайские инвесторы теряют свои вложения, как следствие – они начинают сотрудничать с Россией, что означает признание юрисдикции Москвы над Крымом, пояснил он.
«Если хоть одно великое государство (Китай) признает Крым российским, можно сказать – все, борьба за возвращение может быть прекращена, потому что она будет просто смешно выглядеть», – резюмировал Степанюк.
В среду президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.
МИД КНР требовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
«Мотор Сич» – предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
Украинские военные провели учения с системами «Смерч» возле границы с Крымом
Вооруженные силы Украины провели учения с привлечением реактивных систем залпового огня «Смерч» вблизи границы с Крымом, сообщила пресс-служба ведомства.
«Расчеты противовоздушной обороны, выполняющие боевые задачи на границе с временно оккупированной территорией Крымского полуострова, пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По словам командующего объединенными силами ВС Украины Сергея Наева, артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений.
«С целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации, к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня «Смерч», – сказал Наев.
Также он отметил, что в ходе учений проводился мониторинг воздушной обстановки и распознавание воздушных объектов условного противника.
Ранее замминистра обороны России Андрей Картаполов сообщил, что самолеты-разведчики НАТО стали на 60% чаще летать у Крымского полуострова после провокации в Керченском проливе в 2018 году.
На Украине заблокировали российский новостной агрегатор «СМИ2»
На Украине заблокировали российской новостной агрегатор «СМИ2», сообщила директор объединенного партнерского отдела «СМИ2» и «МирТесен» Ольга Арцева, отметив, что украинская сторона не выходила на связь с агрегатором.
«Мы только сегодня утром поняли, что нас блокируют на Украине. И приняли решение у себя внутри, что будем в ответ, соответственно, блокировать все сообщения в нашем новостном агрегаторе про Украину, про [президента Украины Владимира] Зеленского. Мы, скажем так, обиделись», – цитирует РИА «Новости» Арцеву.
По ее словам, ответные ограничения коснутся всех новостей, появляющихся и в российском, и в украинском инфополе, и будут действовать вплоть до снятия блокировки.
Арцева добавила, что украинская сторона не выходила на связь с агрегатором.
«Мы зашли на сайт Рады и увидели сообщение о том, что Зеленский подписал такой указ. Насколько я знаю, это часто происходит <...>. Вот и до нас докатилась такая волна, скажем так», – добавила она.
Руководство «СМИ2» считает действия украинских властей нарушением свободы слова, подчеркнула представитель агрегатора.
«Мы независимая организация. И блокировать нас на Украине – очень странное решение. Мы частная компания», – указала Арцева.
Как сообщается на сайте «СМИ2», сервис включает в себя новостной агрегатор и партнерскую сеть с более чем 2,5 тысячи участников, среди которых ресурсы федерального уровня, отраслевые сайты и региональные издания. «СМИ2» в режиме реального времени выстраивает новости в формате рейтинга в зависимости от популярности у аудитории.
Ранее Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и «Зик», в отношении которых ввели санкции, на платформе YouTube.
Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций.
На Украине допустили введение общенационального локдауна
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных украинских регионах придется «закрыть всю страну».
«Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте», – сказал Данилов в интервью Би-би-си News Украина.
По его словам, в ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание по COVID-19.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян не устраивать толпы в транспорте, пригрозив остановкой транспорта и введением нового локдауна.
«Толпы в транспорте я считаю безответственностью тех людей, которые не придерживаются рекомендаций и пренебрегают правилами», – цитирует РИА «Новости» Кличко.
По его словам, функционирование общественного транспорта необходимо для того, чтобы на работу могли добираться сотрудники предприятий критической инфраструктуры. «Давайте осознанно относиться к ситуации и реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе, если ситуация не улучшится и местная власть и правительство будут принимать решение относительно остановки общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий, очень жесткий локдаун», – сказал Кличко, напомнив, что в 2020 году локдаун, во время которого не работал общественный транспорт, вызывал недовольство людей. При этом он призвал предприятия некритической инфраструктуры перейти на удаленную работу.
Ранее Киевская область попала в «красную» зону перечня областей по зонам карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.
По действующим правилам в «красной» зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. Согласно решению правительства, «красный» уровень вводят при пятикратном превышении в регионе средней по стране заражаемости коронавирусом и заполненности больниц пациентами с коронавирусом выше 70%. В «оранжевой» не разрешена работа хостелов, туристических баз, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещены плановые госпитализации. В «желтой» зоне, помимо масочного режима и ограничения на число пассажиров транспорта, запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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СБУ заявила о разоблачении агента КГБ Белоруссии
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила агента КГБ Белоруссии, который якобы собирал информацию о ситуации на границе для организации канала переправки оружия.
«Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Белоруссии. Установлено, что он был завербован КГБ РБ и целенаправленно направлялся на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности», – сообщается на сайте СБУ.
Отмечается, что среди задач подозреваемого было собирать информацию о ситуации на приграничной территории, в частности об охране, техническом оснащении, а также собирать компромат на таможенников и пограничников. В СБУ отметили, что с этой целью он пытался привлечь сотрудничеству военнослужащих пограничной службы Украины из числа носителей секретной информации.
«Также кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу... Эта деятельность носила цель организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии», – добавили в ведомстве.
На данный момент гражданину Белоруссии объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственно-оперативные действия.
Ранее в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность» задержали гражданина России, работающего на украинские спецслужбы, в его автомобиле нашли самодельную бомбу. Подозреваемый в шпионаже на Украину россиянин арестован.
Экс-премьер Украины ответил на обвинения в госизмене
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Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что ему не было представлено подозрение в государственной измене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, он узнал об этом из СМИ. Об этом экс-глава украинского правительства рассказал телеканалу «Наш».
«Я не видел этого подозрения, ничего. Хотя в средствах массовой информации говорится, что они вручали. Поэтому я могу судить только о том, что напечатано в средствах массовой информации», – передает слова Азарова РИА «Новости».
Экс-премьер заявил, что не будет давать показания по этому делу. «Да ни на какой я допрос, никуда я не пойду. Кому я должен, интересно, давать какие-то показания (...) Кто заведомо фальсифицирует обвинения в государственной измене? Кому мне давать показания? Там есть адвокаты, будут заниматься адвокаты. Я совершенно не собираюсь унижаться до такого… Эти санкции абсолютно безосновательны, они антиконституционны и антизаконны», – сказал Азаров.
Кроме того, он опроверг утверждения о том, что ему были навязаны «Харьковские соглашения» в 2010 году. «Ну, это полная ложь. Потому что эта власть превзошла [Петра] Порошенко в степени своей брехливости, в степени сообщения обществу абсолютно недостоверной информации. Никто никому ничего не навязывал», – сказал экс-премьер Украины.
Напомним, Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего премьера страны Николая Азарова в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году.
По данным следствия, Азаров обеспечил визирование и согласование проекта документов со стороны соответствующих должностных лиц, в частности, министров, руководителей правоохранительных органов и кабинета министров Украины, а также способствовал реализации интересов России на всех стадиях согласования проекта соглашения.
На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны. В марте СНБО Украины решил ввести «максимальные санкции» против Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.
Экс-депутатов Рады обвинили в поставках вооружения из России
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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении нелегального незаконного вооруженного формирования, в организации которого подозреваются бывшие народные депутаты Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.
«Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании. Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности», – говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.
По данным СБУ, в состав формирования входило более 150 человек, а сама компания действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.
«По версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам», – сказано в сообщении.
Организаторам группировки предъявлено обвинение по статье 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Отмечается, что подготовка членов формирования проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области, некоторые участники проходили обучение в центрах подготовки за рубежом. Также СБУ зафиксировала данные об участии фигурантов дела в заключениях контрактов между представителями различных организаций стран Ближнего Востока и о предложениях организовать поставки оружия в эти страны.
«Сотрудники СБУ провели около 80 обысков, в ходе которых было изъято почти 5500 патронов различного калибра, семь реактивных противотанковых гранат, четыре подствольных гранатомета, ручной пулемет Калашникова, пистолеты, автоматы Калашникова, помповые ружья, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату и шесть тротиловых шашек.
Ранее СБУ заявила, что разоблачила агента КГБ Белоруссии, который якобы собирал информацию о ситуации на границе для организации канала переправки оружия.
В офисе Зеленского объяснили его «увольнение»
Президент Украины Владимир Зеленский не слагал с себя полномочий, как об этом сообщили ряд изданий, заявили в офисе главы украинского государства.
На сайте президента Украины опубликовали распоряжение об увольнении главы Кропивницкой районной государственной администрации Аллы Полищук, которая была назначена на должность 6 марта 2015 года распоряжением предыдущего главы государства Петра Порошенко, передает РИА «Новости».
В документе отмечалось, что глава государства уволил Полищук с формулировкой «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», несколько российских СМИ восприняли это как то, что Зеленский снял с себя полномочия.
«Согласно закону Украины «О местных государственных администрациях», главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению кабинета министров Украины на срок полномочий главы государства. В случае избрания нового президента Украины председатели местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций», – уточнили в офисе Зеленского.
В 2020 году на сайте президента Украины петиция с требованием запретить вышки 5G набрала необходимое количество голосов для того, чтобы ее рассмотрел сам Зеленский.
Позже в том же году на этом же ресурсе появилась петиция с требованием отставки Зеленского из-за несоблюдения им своих обещаний.
В ДНР заявили о размещении Киевом вооружений в населенных пунктах в Донбассе
Украинские силовики размещают вооружение в подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи жилых домов в Донбассе, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Выявлено размещение семи единиц военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», –цитирует РИА «Новости» Басурина.
В частности, по его словам, в жилых районах и на окраине подконтрольных Киеву населенных пунктов обнаружена бронетехника украинских силовиков.
В понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка. Управление народной милиции ДНР сообщило, что снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.
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Эксперт объяснил «вопли» ЕС и Украины из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму
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«За прошедшие семь лет у людей была возможность получить российское гражданство и переоформить недвижимость на себя еще раз», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя призыв депутата Госдумы Михаила Шеремета к Евросоюзу и киевским властям прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части крымского полуострова.
«До референдума о вхождении Крыма в состав России объектами недвижимости и землей на полуострове владели граждане Украины. Соответственно, в регистрационных документах до какого-то момента оставалась лакуна – собственность на территории России, а владеют ей украинские граждане. Теперь этот пробел закрыт», – отметил политолог Марат Баширов.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил – Евросоюзу и Киеву следует прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Так парламентарий отреагировал на заявление внешнеполитической службы Евросоюза и МИД Украины – эти структуры отказались признавать указ Владимира Путина, который запрещает иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть землями на большей части Крыма.
Если бы украинский МИД и дипломатическое ведомство ЕС не сделали бы подобного заявления, то это могло бы быть истолковано, как признание Крыма частью России, что недопустимо для Киева и Брюсселя, заметил Баширов. «Это юридическая казуистика, не имеющая отношения к реальным вопросам о собственности на землю в Крыму», – пояснил собеседник. Изменения в правах иностранцев связаны с изменением статуса части крымских земель, указал эксперт.
По российскому законодательству, у иностранных граждан и лиц без гражданства есть право приобретать земельные участки в России. Но у этого права есть большое количество ограничений. Например, можно покупать участки под строительство жилья, но нельзя приобретать сельхозугодья, недра, леса, участки континентального шельфа.
Одно из важных ограничений – запрет иностранцам покупать землю на приграничных территориях, перечень которых устанавливается президентом (п. 3 статьи 15 Земельного кодекса России). Именно этот запрет и был введен в отношении части Крымского полуострова указом президента от 20 марта.
При этом у иностранцев остается возможность сохранить недвижимость в Республике Крым даже с учетом новых правил. Они могут оставить в собственности дом, оформив аренду на землю под ним, пояснили в среду в Госсовете – парламенте республики.
Хотели бы вы переехать в Крым?
«За прошедшие семь лет у людей была возможность получить российское гражданство и переоформить недвижимость на себя еще раз. Но и сейчас граждане Украины, которые числились владельцами этих земельных участков или домов, переоформят их в аренду и будут платить не земельный налог, а арендный платеж», – прокомментировал Баширов.
Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.
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Китай призвал Украину соблюдать права китайских инвесторов
Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов после указа украинского лидера Владимира Зеленского о защите авиадвигателестроения, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Мы обратили внимание на это сообщение. Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов и компаний, рациональным образом урегулировать соответствующие вопросы», – заявила Хуа Чуньин, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В частности, указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.