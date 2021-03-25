Озвученные Киевом сроки урегулирования конфликта в Донбассе сочли нереалистичными

Озвученные Киевом сроки урегулирования конфликта в Донбассе нереалистичны, поскольку ранее обговоренные меры по обеспечению перемирия в регионе до сих пор полностью не выполнены, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Нас удивляет уже даже не то, с какой слепой настойчивостью украинские представители твердят о том, что Россия является стороной конфликта... Гораздо больше нас поражает то, с какой легкостью шеф украинской дипломатии озвучивает такие нереалистичные сроки», – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее словам, ДНР на протяжении нескольких лет добивалась от Киева согласования мер по обеспечению перемирия и «формулы Штайнмайера», определяющей порядок предоставления особого статуса Донбассу.

«И это уже не говоря о том, что комплекс мер был подписан более шести лет назад, а по сути ни один из его пунктов до сих пор полностью не выполнен. И как в таких обстоятельствах Украина собирается за неделю урегулировать конфликт, в особенности учитывая то, что именно украинская сторона все эти шесть лет занимается исключительно затягиванием переговорного процесса, нам абсолютно непонятно», – отметила Никонорова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, «если Россия согласится».

21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.

Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.