В Кремле пожелали отношениям России и ЕС пробить «глухую стену непонимания»

Развитие отношений между Россией и Евросоюзом отвечает общим интересам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле убеждены: осознание необходимости сотрудничества России и ЕС «пробьется через глухую стену непонимания» в Брюсселе.

«Мы глубоко убеждены, что несмотря ни на что, развитие отношений между Россией и странами – членами ЕС на двусторонней основе и между Россией и Брюсселем как ЕС отвечает интересам как россиян, так и европейцев, принимая во внимание, что россияне, по сути, те же европейцы, неотъемлемая часть Европы», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Представитель Кремля отметил, что ранее между Россией и ЕС были «очень богатые отношения», изобиловавшие различными «дорожными картами» сотрудничества, однако они были разорваны по инициативе Брюсселя. Чиновник добавил, что сейчас ЕС, к сожалению, не является для России близким партнером.

Песков выразил надежду, что «рано или поздно такая политическая воля все-таки пробьется через глухую стену непонимания», которая сейчас наблюдается в Брюсселе.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом.

Накануне президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в понедельник в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС.

13 марта глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.