Кремль: «Спутник V» не нуждается в повышении привлекательности

Российская вакцина «Спутник V» против коронавируса не нуждается в дополнительном повышении привлекательности за рубежом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет потребности повышать, тем более искусственно, привлекательность и востребованность «Спутника V» за рубежом. Эта вакцина настолько востребована, что у нас пока производство не справляется с удовлетворением зарубежных нужд. У нас добрая половина стран мира требует гораздо больше количество, чем мы можем произвести, поэтому мы сейчас налаживаем со многими странами совместное производство и, как говорил вчера президент, готовы передавать соответствующие технологии. В отличие, кстати, от других производителей», – пояснил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Также Песков прокомментировал мнение о том, что сомневающиеся в вакцине граждане могут принять решение о прививке тем или иным препаратом, когда узнают о том, что им привился президент Владимир Путин.

«Это, на самом деле, серьезный вопрос. Мы действительно рассчитываем на то, что как можно больше людей примет добровольное решение о вакцинации», – указал он.

Представитель Кремля также отметил, что главе государства к осени необходимо быть готовым к неограниченному общению с людьми и к перемещениям, потому важно, чтобы его иммунитет к этому моменту сохранялся на нужном уровне.

«Президент на встрече с главными редакторами говорил, что к началу осени ему уже нужно быть в обычном активном состоянии с точки зрения перемещений, с точки зрения неограниченного режима общения с людьми, с точки зрения того, что в сентябре будут думские выборы и так далее. И что нужно прийти к этому моменту таким образом, чтобы сохранялся на необходимом уровне иммунитет, вот о чем говорил президент», – пояснил Песков.

Во вторник Песков отметил, что Кремль не будет сообщать, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется президент.

О намерении сделать прививку от коронавирусной инфекции глава государства сообщил в понедельник, 22 марта. «Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – сказал Путин.

Напомним, к началу марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.