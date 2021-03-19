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Признанная банкротом «Панорама Тур» осталась должна 2,7 млрд рублей
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Арбитражный суд Москвы завершил банкротство ООО «Панорама Тур», основного юрлица российского туроператора «Натали Турс». Компания не погасила долг в размере более 2,7 млрд рублей, следует из опубликованного в пятницу определения суда.
«В реестр требований кредиторов должника включены требования… в общем размере 2 728 685 001,36 рубля, имущество должника отсутствует, что подтверждается ответами из регистрирующих органов. В связи с отсутствием денежных средств и иного имущества расчеты с кредиторами не производились», – передает РИА «Новости» со ссылкой на судебный акт. «Панорама Тур» была признана банкротом в январе 2020 года по заявлению индивидуального предпринимателя Максима Ломоносова. Конкурсным управляющим был утвержден Дмитрий Щенев.
В ноябре 2019 года суд включил в реестр требований кредиторов «Панорамы Тур» ее задолженность перед ООО «Агентство путешествий «Натали» в размере более 1 млрд рублей. Всегда считалось, что обе компании входят в группу «Натали Турс». Однако выяснилось, что юридических доказательств того, что кредитор и должник входили на момент сделок в одну группу, не обнаружено.
Подавляющие большинство кредиторов «Панорамы Тур» – физлица из разных городов страны, обязательства перед которыми подтверждены решениями судов общей юрисдикции и включают в себя, как правило, основной долг по договору, неустойку, компенсацию морального вреда. Туроператор «Натали Турс» был представлен на рынке четырьмя юрлицами – ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали», ООО «Туроператор «Натали Турс» и ООО «Центр туризма «Согласие».
С 30 июня компания «Панорама тур» из структуры оператора «Натали Турс» прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. Позже она аннулировала все подтвержденные туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года.
В начале августа компания перестала реагировать на обращения туристов о возврате средств, несмотря на то, что прошли все сроки по компенсациям. А 9 августа поступило сообщение о том, что клиенты смогут получить за несостоявшиеся поездки лишь по 4,5 тыс. рублей.
«Ингосстрах» сообщал, что только с 4 сентября по 2 октября 2018 года поступило 8152 документально подтвержденных требования на выплату страхового возмещения в отношении 19 тыс. 666 туристов на сумму более 1 млрд рублей.
Напомним, в 2018 году полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении туроператора «Натали Турс» после прокурорской проверки. Потерпевшими по делу признаны 5 тыс. 293 человека. Установлено, «что деньги были выведены на счета третьих лиц», часть средств выводилась за рубеж. Однако о результатах расследования не сообщалось.
Лавров после хамства Байдена ввел новый политологический термин
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Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу ввел в обиход новый политологический термин.
«Сергей Лавров ввел новый политологический термин – фриковая дипломатия западных лидеров», – написала она в Facebook.
В сообщении она привела слова министра, выступившего в пятницу на заседании попечительского совета Фонда Горчакова: «Наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен: фейковая, а порой – и фриковая дипломатия».
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Стала известна судьба пропавшей с радаров НАТО подлодки ЧФ «Ростов-на-Дону»
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Исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» находится на связи и передает информацию, рассказал информированный источник.
Накануне ряд иностранных СМИ сообщили, что группа кораблей НАТО после контакта начала поиск российской подлодки в Средиземном море.
«Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку «Ростов-на-Дону»... Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с «Ростовом-на-Дону», – сообщил источник РИА «Новости» в День моряка-подводника.
По его словам, НАТО располагает большими возможностями в Средиземном море, но уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания.
«Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», – отметил источник.
Как накануне написало, в частности, издание News Israel, несколько дней назад российская подлодка исчезла с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО. Исчезновение подлодки вызвало озабоченность у ВМС США, «особенно в связи со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию». После этого ВМС США развернули силы союзников для помощи по поиску «пропажи».
Напомним, ранее в пятницу командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что все шесть подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) находятся в пятницу в море на боевом дежурстве.
Псаки признала наличие проблем в США после слов Путина
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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о рабстве и расизме в Штатах, признала, что Вашингтону есть над чем подумать в этом вопросе.
«Прежде всего мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим. Президент (Джо Байден) привержен этому», – сказала Псаки, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома также выразила мнение, что Путин вряд ли поддается обидам. «Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники», – сказала она.
При этом Псаки вновь заявила, что Байден не будет смягчать выражения в отношении России. В то же время она добавила, что Вашингтон будет искать возможности сотрудничества с Москвой в сфере ядерного нераспространения.
Путин, говоря в четверг об американском истеблишменте, заявил, что до сих пор афроамериканцы в США сталкиваются с «несправедливостью и истреблением», а также напомнил об «очень тяжелом» и «очень жестоком» периоде рабовладения в этой стране.
Также президент России заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Макфол предложил России вернуться к границам 18-го века
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Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол вступил в спор с пользователем Сети, который напомнил экс-дипломату, что Крым вошел в состав России еще в 1783 году. В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года.
Спор начался после того, как Макфол написал твит, в котором назвал Крым частью Украины. В ответ пользователь под ником НеБолтай напомнил экс-послу, что «Крым стал частью России в 1783 году, с тех пор там живут русские».
«Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?» – ответил в Twitter Макфол.
После этого в комментариях бывшему послу напомнили, что по состоянию на 1783 год территория самих США едва ли превышала 30% от их нынешнего размера. В частности, еще не были американскими Техас, Флорида, Луизиана, Калифорния, Орегон и Аляска, пишет «Московский комсомолец».
Кроме того, Макфолу указали, что документально подтвержденное присутствие России в Приморском крае датируется еще летом 1655 года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Байден назвал Харрис президентом США
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Глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов, сообщили СМИ.
Выступление Байдена было посвящено темпам вакцинации в Соединенных Штатах. Говоря о вакцинации в Аризоне, Байден назвал Харрис «нашим президентом», при этом никто из присутствовавших не поправил главу Белого дома, а сам он не заметил своей ошибки, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».
Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook: «И это [президент России Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить».
Ранее Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. «Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал глава государства, пояснив, что готов провести беседу 19 или 22 марта.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Сам Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером в прямом эфире. Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США.
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Эрдоган назвал роскошным ответ Путина Байдену
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Заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства, глава российского государства дал достойный ответ, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный, и дал роскошный ответ», – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о словах Байдена, передает РИА «Новости».
Ранее лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что президент Владимир Путин сделал политически грамотный шаг, предложив американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог. По его словам, теперь Байден находится в сложном положении.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
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ФСБ задержала в России сжегших копию Знамени Победы украинских радикалов
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ФСБ России задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У», у которых изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела по ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе») пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети интернет псевдоним Егор Яковлев», – передает ТАСС сообщение ЦОС.
Тринадцать участников этой группы задержаны в Геленджике, еще один – в Ярославле.
«В местах их проживания изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия», – сообщили в ФСБ.
Как признались задержанные, их группа была организована в 2019 году «под идеологическим воздействием Краснова». Он и другие члены «М.К.У.» в дальнейшем пересылали из Киева и Харькова инструкции по совершению терактов, массовых убийств и других насильственных акций, передает РИА «Новости».
«Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур», – указано в релизе ФСБ.
В качестве демонстрации «приверженности нацистской идеологии» члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину.
«При этом в 2020 году главарь «М.К.У.» в интернете призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории Российской Федерации», – сообщает спецслужба.
Напомним, в среду ФСБ предотвратила теракт в Адыгее.
Германия отвергла экстерриториальные санкции США по «Северному потоку – 2»
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Германия заявила администрации США, что отвергает экстерриториальные санкции по газопроводу «Северный поток – 2», заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Наша позиция остается тут неизменной. Мы видим экстерриториальные санкции, которыми угрожают и которые вводят США в связи с «Северным потоком – 2», мы отклоняем их. Об этом мы заявили администрации США и будем продолжать делать это», – сказал Зайберт, передает РИА «Новости».
США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу.
Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.
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Украина захотела «выжать» Россию из Крыма
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» объяснил, как Киев планирует «выжимать» Россию из Крыма.
По словам министра иностранных дел Украины, для этого необходимо решить две задачи. Первая – «вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня». Вторая задача, как заявил Кулеба, заключается в систематизировании всех усилий – от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву, передает РИА «Новости».
«Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма», – считает Кулеба.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии. Немецкий политолог Александр Рар подчеркнул, что Украина позволяет себе такие заявления только из-за того, что на них никто не реагирует.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Татьяна Васильева ответила оскорблявшему крымчан матом соратнику Навального
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Актриса Татьяна Васильева отреагировала на нецензурную брань соратника блогера Алексея Навального Владимира Милова в адрес жителей Крыма. Она заявила, что что ей обидно за крымчан, как за себя.
Ранее Милов в одном из своих видео заявил, что жители полуострова надоели ему. «Одна из причин, почему я перестал ездить в Крым, куда я ездил отдыхать в 90-х, это потому, что меня … (нецензурный аналог слова «достали») крымчане. (…) Ты приезжаешь отдохнуть, а они начинают рассказывать о том, как их достала Украина, украинская мова и крымские татары. И ты вот это слушаешь и говоришь: «Ребят, заткнитесь! Я не хочу слушать, какие у вас там проблемы с Украиной». Они обижались. Думали, что я их поддержу. А я приехал купаться сюда! Если вы будете так себя вести, то я в Турцию поеду», – приводит слова блогера «Мировое обозрение».
На провокацию блогера ответила Васильева. «Когда скудоумные вроде Владимира Милова из «особой» либеральной касты матом кроют крымчан, мол «докучают» своими проблемами – не дают купаться москвичам в тишине, становится обидно, как за себя. Это не колония с чужеземцами на плантациях! Это наши соотечественники. Наша семья. И дай Бог всем нам мира, благополучия, мудрости, любви и уважения без хамского апломба и злобы», – написала она в своем Instagram.
Актриса подчеркнула, что все ее друзья знают, с какой теплотой она относится к Крыму и крымчанам. «Это светлые, необыкновенно добрые люди. Каждый раз в этом убеждаюсь, когда приезжаю туда перевести дух и набраться сил», – отметила Васильева.
«И кто бы что ни говорил, конечно, мы один народ. С общей историей, традициями и верой», - подчеркнула актриса.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Британцы раскритиковали Байдена за высказывание о Путине
Читатели британского издания Daily Mail, комментируя резкий выпад президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, предположили, что Соединенные Штаты возглавил психически неуравновешенный человек.
«В Белом доме засел псих…» – выразил мнение Deeez, передает РИА «Новости».
«Слабоумный Джо (Байден) идет! Осторожнее с ходунками!» – написал MYak.
«Разжигатель войн Байден решил начать с России», – считает psvensson75.
«Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую», – поддержал предыдущего комментатора CarCarr.
«Это не Путин пытается извести Америку, а Байден», – полагает ViveLeTrump.
«Ну и ну, Байден – самый позорный президент за всю историю», – резюмировал Triumphantape.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей».
Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – заявил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Немецкие СМИ: Новые санкции США по «Северному потоку – 2» поставят крест на планах Байдена
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Возможные новые санкции США уже не смогут помешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2», а скорее только усугубят отношения между Берлином и Вашингтоном, считают в редакции немецкой газеты Handelsblatt.
Администрация Соединенных Штатов рассматривает введение новых санкций не только против российских судов, но и против оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.
Как отмечают немецкие журналисты, ограничения США до сих пор не остановили строительство «Северного потока – 2», а только затянули его. Введение же новых санкций, считает издание, несет опасность, поскольку член совета акционеров компании Nord Stream 2 AG возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шредер, а наложение рестрикций против него «немыслимо в рамках трансатлантического партнерства». Кроме того, пишет газета, санкции могут спровоцировать на действия специальный экологический фонд, созданный властями федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания для защиты интересов участников «Северного потока – 2». Отмечается, что в этом случае фонд сам попадет под санкции США, а это будет означать введение ограничений в отношении властей германской земли. В конечном итоге все это рискует вылиться в большой политический скандал, который может поставить крест на планах президента США Джо Байдена возродить трансатлантическое партнерство, подчеркивает газета.
США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.
Россия отправила на встречу с Байденом в СБ ООН заместителя постпреда
Россия стала единственной страной-членом Совбеза ООН, делегировавшей на виртуальную встречу с президентом США Джо Байденом не постоянного представителя, а его заместителя, следует из комментария первого зампостпреда России при организации Дмитрия Полянского.
«Россия была представлена заместителем постпреда Анной Евстигнеевой. Она не брала слова», – передает РИА «Новости» слова Полянского.
Согласно сообщению Белого дома, Байден провел встречу с постпредами стран-членов Совбеза ООН, в ходе которой призвал их заниматься урегулированием конфликтов в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене. Президент США также заявил, что Вашингтон хочет демонстрировать «основанное на ценностях глобальное лидерство» и вновь взаимодействовать с международными институтами, в особенности с ООН.
Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США.
Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета
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Американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Это видно на опубликованной в социальных сетях видеозаписи.
В опубликованном в соцсетях ролике, Байден трижды спотыкается, поднимаясь на борт президентского самолета, при этом в последний раз он падает на ступеньки. После этого он поднимается и без чьей-либо помощи заходит в салон.
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Отмечается, что это произошло перед перелетом в американский штат Джорджия.
Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден упал из-за сильного ветра, который помешал ему нормально подняться на борт.
«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», – цитирует представителя пресс-службы Белого дома Жан-Пьер РИА «Новости».
По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно». Глава пресс-службы Кейт Бедингфильд сообщила в соцсетях, что Байден «всего лишь оступился на лестнице», ему не нужна медицинская помощь.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.
Напомним, российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести открытую дискуссию. Это произошло после резких антироссийских высказываний со стороны американского президента. В ответ в пятницу Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером, уйдя от ответа на вопрос о возможной дате разговора.
Сам же Путин сообщил, что планирует провести эти выходные в тайге. По заявлению Кремля, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу.
В Кремле ответили на обвинения Евросоюза в адрес Путина
В Кремле категорически не согласны с прозвучавшими в Европейском союзе заявлениями в адрес президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, безусловно нет, мы категорически не согласны с подобными заявлениями», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на просьбу прокомментировать утверждения Евросоюза о том, что глава российского государства якобы несет политическую ответственность за происходящее с «лидерами оппозиции».