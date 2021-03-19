Песков уточнил формат возможных переговоров между Путиным и Байденом

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену продолжить диалог, дебатов между лидерами двух стран быть не может, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Естественно между двумя президентами не может быть дебатов, он предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

«В прямом эфире – потому что были сделаны определенные заявления со стороны господина Байдена, заявления достаточно беспрецедентные, и дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент Путин предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую, потому что это будет интересно народам двух стран, это будет интересно и американцам, и россиянам. Поскольку сами слова президента Байдена были достаточно беспрецедентными, еще раз повторяю, то здесь и нельзя исключать и беспрецедентных форматов общения», – добавил Песков, объясняя, почему был предложен формат разговора именно в прямом эфире.

Песков также заявил, что в настоящее время по дипломатическим каналам предпринимаются действия по запросу контакта президентов России и США. Он напомнил, что предыдущий контакт, первый контакт Байдена в нынешнем качестве президента США с Путиным, состоялся по инициативе американской стороны.

«Вот сейчас российская сторона в свете вот этой инициативы президента Путина проявляет сама инициативу и по дипканалам эту инициативу передает и будет ожидать ответа», – добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, с помощью какой платформы можно провести разговор лидеров, представитель Кремля удивился: «Что значит, на какой площадке?» «Существует видеосвязь, видеоконференции. Сейчас, собственно, большая часть жизни во всех странах осуществляется посредством этих самых видеоконференций», – заметил Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что для этого созданы как открытые, так и закрытые платформы. «Слава богу, технология коммуникаций между руководством США и России позволяет осуществлять видеосвязь в закрытом формате», – сказал пресс-секретарь президента России. Он отметил, что такая связь создана, апробирована и функционирует. «Поэтому все платформы имеются. Здесь нет никаких проблем», – добавил представитель Кремля.

На вопрос, предполагает ли закрытая видеосвязь непубличный разговор двух лидеров, Песков пояснил: «Нет, я имею в виду – закрытая связь». «Знаете, есть открытая связь, есть закрытая связь. Есть и закрытая видеосвязь. Ее можно открыть, ее можно сделать публичной. Собственно, Путин и имел в виду публично пообщаться, не закрывая и не скрывая от народов двух стран», – сказал пресс-секретарь президента.

Говоря о том, какие вопросы Путин хотел бы задать американскому коллеге в первую очередь, Песков заметил: «Наверное, много вопросов у президентов друг к другу». «Вопросы, связанные с двусторонними отношениями, с тем, как их выстраивать дальше. Вопросы, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всем чем только можно», – заметил представитель Кремля.

В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку.

Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».

Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.