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Песков уточнил формат возможных переговоров между Путиным и Байденом
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Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену продолжить диалог, дебатов между лидерами двух стран быть не может, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Естественно между двумя президентами не может быть дебатов, он предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
«В прямом эфире – потому что были сделаны определенные заявления со стороны господина Байдена, заявления достаточно беспрецедентные, и дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент Путин предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую, потому что это будет интересно народам двух стран, это будет интересно и американцам, и россиянам. Поскольку сами слова президента Байдена были достаточно беспрецедентными, еще раз повторяю, то здесь и нельзя исключать и беспрецедентных форматов общения», – добавил Песков, объясняя, почему был предложен формат разговора именно в прямом эфире.
Песков также заявил, что в настоящее время по дипломатическим каналам предпринимаются действия по запросу контакта президентов России и США. Он напомнил, что предыдущий контакт, первый контакт Байдена в нынешнем качестве президента США с Путиным, состоялся по инициативе американской стороны.
«Вот сейчас российская сторона в свете вот этой инициативы президента Путина проявляет сама инициативу и по дипканалам эту инициативу передает и будет ожидать ответа», – добавил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, с помощью какой платформы можно провести разговор лидеров, представитель Кремля удивился: «Что значит, на какой площадке?» «Существует видеосвязь, видеоконференции. Сейчас, собственно, большая часть жизни во всех странах осуществляется посредством этих самых видеоконференций», – заметил Песков, передает ТАСС.
Он напомнил, что для этого созданы как открытые, так и закрытые платформы. «Слава богу, технология коммуникаций между руководством США и России позволяет осуществлять видеосвязь в закрытом формате», – сказал пресс-секретарь президента России. Он отметил, что такая связь создана, апробирована и функционирует. «Поэтому все платформы имеются. Здесь нет никаких проблем», – добавил представитель Кремля.
На вопрос, предполагает ли закрытая видеосвязь непубличный разговор двух лидеров, Песков пояснил: «Нет, я имею в виду – закрытая связь». «Знаете, есть открытая связь, есть закрытая связь. Есть и закрытая видеосвязь. Ее можно открыть, ее можно сделать публичной. Собственно, Путин и имел в виду публично пообщаться, не закрывая и не скрывая от народов двух стран», – сказал пресс-секретарь президента.
Говоря о том, какие вопросы Путин хотел бы задать американскому коллеге в первую очередь, Песков заметил: «Наверное, много вопросов у президентов друг к другу». «Вопросы, связанные с двусторонними отношениями, с тем, как их выстраивать дальше. Вопросы, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всем чем только можно», – заметил представитель Кремля.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку.
Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Путин ответил Байдену: Кто как обзывается – тот так и называется
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Президент России Владимир Путин в ответ на резкий выпад со стороны Джо Байдена пожелал американскому лидеру здоровья и вспомнил детскую поговорку.
«Мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – сказал Путин в ходе общения с жителями Крыма и Севастополя, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
«Если говорить пошире по этой теме, то вот что хотел бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», – отметил Путин.
По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Президент добавил, что США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на их условиях. «Знаю, что Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов. И на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», – сказал он.
Путин добавил, что США придется с этим считаться. «Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться», – подчеркнул он.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Восхитившийся пресс-конференцией Путина исландский журналист: Байден испугается дискуссии
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«Было бы интересно посмотреть на такую дуэль, но я сомневаюсь, что Байден согласится, ведь он боится Путина», – сказал газете ВЗГЛЯД работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя предложение российского лидера Владимира Путина главе США Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Ранее журналист в беседе с Владимиром Путиным предлагал создать «круглый стол» с участием мировых лидеров.
«Было бы крайне интересно посмотреть на такие дебаты, потому что интеллектуальный и моральный уровень двух лидеров сильно отличается. Но я сомневаюсь, что Джо Байден согласится», – полагает исландский журналист Хаукур Хаукссон.
«Состояние главы США не позволяет ему встречаться с Путиным в такой дуэли – его адекватность оставляет желать лучшего, – отметил собеседник. – К тому же, Байден боится Путина».
Говоря о вызывающем заявлении главы США, Хаукссон назвал его малограмотным и малообъективным. «Даже в самые тяжелые годы Холодной войны ни один из лидеров США не позволял себе подобного. То, что происходит сейчас – это очень значимый и опасный знак для всего человечества», – убежден собеседник.
Ранее Хаукссон, которому удалось пообщаться с Путиным в ходе его большой пресс-конференции 17 декабря, заявил об уникальности такого формата общения национального лидера с народом. Хаукссон выразил надежду, что западные «президенты и канцлеры, короли и королевы будут практиковать демократию таким образом и присоединятся к Путину». «Это прямая демократия, с народом», – сказал он. Позже в интервью газете ВЗГЛЯД Хаукссон заявил: «Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним».
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Напомним, Путин заявил
о готовности побеседовать с американским коллегой Байденом в прямом эфире.
«Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал Путин.
В четверг Путин также ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях отзыва российского посла и о том, как поведение Байдена отразится на отношениях России и США.
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Псаки признала наличие проблем в США после слов Путина
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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о рабстве и расизме в Штатах, признала, что Вашингтону есть над чем подумать в этом вопросе.
«Прежде всего мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим. Президент (Джо Байден) привержен этому», – сказала Псаки, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома также выразила мнение, что Путин вряд ли поддается обидам. «Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники», – сказала она.
При этом Псаки вновь заявила, что Байден не будет смягчать выражения в отношении России. В то же время она добавила, что Вашингтон будет искать возможности сотрудничества с Москвой в сфере ядерного нераспространения.
Путин, говоря в четверг об американском истеблишменте, заявил, что до сих пор афроамериканцы в США сталкиваются с «несправедливостью и истреблением», а также напомнил об «очень тяжелом» и «очень жестоком» периоде рабовладения в этой стране.
Также президент России заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Байден назвал Харрис президентом США
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Глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов, сообщили СМИ.
Выступление Байдена было посвящено темпам вакцинации в Соединенных Штатах. Говоря о вакцинации в Аризоне, Байден назвал Харрис «нашим президентом», при этом никто из присутствовавших не поправил главу Белого дома, а сам он не заметил своей ошибки, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».
Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook: «И это [президент России Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить».
Ранее Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. «Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал глава государства, пояснив, что готов провести беседу 19 или 22 марта.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Сам Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером в прямом эфире. Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США.
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Путин: У русских и американцев разный генетический код
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«Мы умеем отстаивать свои собственные интересы. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления», – заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.
«Знаю, что Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов. И на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», – сказал он.
Президент добавил, что США придется с этим считаться. «Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться», – подчеркнул Путин.
Глава государства также отметил особенности сознания американского истеблишмента: «Что касается американского истеблишмента – не американского народа в целом – там главным образом очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе, мы знаем об этом и дорожим этим и будем на них опираться в будущем. Но что касается американского истеблишмента, руководящего, правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях».
Он напомнил, что «освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения. «С геноцидом, как сегодня говорят. Прямым геноцидом индейских племен», – подчеркнул Путин. Затем последовал жестокий период рабовладения. «И все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter – «Жизни черных имеют значение», – цитирует президента РИА Новости.
Кроме того, Путин заявил, что правящий класс в США громкими обвинениями других стран решает в том числе внутренние задачи. Российский лидер напомнил, что США – «единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неядерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки». «Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения», – сказал он.
Ранее Путин в ответ на резкий выпад со стороны Джо Байдена пожелал американскому лидеру здоровья и вспомнил детскую поговорку.
Напомним, днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире: Президент очень занят
Нечего сообщить что-либо касательно будущих бесед лидеров, президент довольно занят в ближайшее время, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
«Я сообщу вам, если мы будем раздумывать над этим», – цитирует РИА «Новости» Псаки. Она напомнила, что «президент уже беседовал с президентом Путиным, но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал».
«Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч (лидеров)», – сказала Псаки, добавив, что «президент будет в Джорджии завтра и довольно занят».
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Ранее Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. В четверг президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в дет стве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Макфол предложил России вернуться к границам 18-го века
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Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол вступил в спор с пользователем Сети, который напомнил экс-дипломату, что Крым вошел в состав России еще в 1783 году. В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года.
Спор начался после того, как Макфол написал твит, в котором назвал Крым частью Украины. В ответ пользователь под ником НеБолтай напомнил экс-послу, что «Крым стал частью России в 1783 году, с тех пор там живут русские».
«Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?» – ответил в Twitter Макфол.
После этого в комментариях бывшему послу напомнили, что по состоянию на 1783 год территория самих США едва ли превышала 30% от их нынешнего размера. В частности, еще не были американскими Техас, Флорида, Луизиана, Калифорния, Орегон и Аляска, пишет «Московский комсомолец».
Кроме того, Макфолу указали, что документально подтвержденное присутствие России в Приморском крае датируется еще летом 1655 года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Соловьев: Пусть американцы скрежещут зубами в неистовой злобе
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«Независимо от реакции американцев – какой бы истеричной она ни была, мы будем делать то, что нам выгодно. А дальше пусть они в неистовой злобе, если хотят, скрежещут зубами», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя ответ Владимира Путина на выпад президента США Джо Байдена.
«В речи президента было сказано главное – есть наши национальные интересы. Независимо от реакции американцев – какой бы истеричной она ни была, мы будем делать то, что нам выгодно и как нам выгодно», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«А дальше пусть они в неистовой злобе, если хотят, скрежещут зубами – как говорится в советской классике», – добавил собеседник.
Владимир Путин в четверг ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена. Последний в интервью ABC позволил себе некорректные высказывания в адрес Путина, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос, считает ли он его «убийцей».
«Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. Путин добавил: «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – подчеркнул президент России.
По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована сама наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.
Британцы раскритиковали Байдена за высказывание о Путине
Читатели британского издания Daily Mail, комментируя резкий выпад президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, предположили, что Соединенные Штаты возглавил психически неуравновешенный человек.
«В Белом доме засел псих…» – выразил мнение Deeez, передает РИА «Новости».
«Слабоумный Джо (Байден) идет! Осторожнее с ходунками!» – написал MYak.
«Разжигатель войн Байден решил начать с России», – считает psvensson75.
«Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую», – поддержал предыдущего комментатора CarCarr.
«Это не Путин пытается извести Америку, а Байден», – полагает ViveLeTrump.
«Ну и ну, Байден – самый позорный президент за всю историю», – резюмировал Triumphantape.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей».
Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – заявил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире
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Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой Джозефом Байденом в прямом эфире.
«Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – заявил Путин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Для того, чтобы «не пикироваться заочно», главы обоих государств могут продолжить отношения таким образом, указал он.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Путин пояснил, что готов провести беседу с Байденом 19 марта или 22 марта. Российский президент отметил, что даст поручение Министерству иностранных дел о проработке разговоров двух мировых лидеров.
В четверг президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована сама наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.
Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
В ответ Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях отзыва российского посла и о том, как поведение Байдена отразится на отношениях России и США.
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Сын Трампа назвал Байдена «пустым костюмом с телесуфлером»
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Сын 45-го президента США Дональд Трамп – младший назвал главу администрации Соединенных Штатов Джо Байдена «пустым костюмом с телесуфлером». Таким образом сын Дональда Трампа прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина провести дискуссию с американским коллегой в прямом эфире.
«Путин только что вызвал Джо Байдена на незаписанные живые дебаты. Весь мир знает, что у нас нет руководства на самом верху, только пустой костюм с телесуфлером (а он даже этого не может сделать правильно)», – написал Трамп-младший на своей странице в соцсети Twitter.
Накануне Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. «Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал глава государства, пояснив, что готов провести беседу 19 или 22 марта.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Сам Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером в прямом эфире. Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Позже в тот же день Байден по ошибке назвал вице-президента США Камалу Харрис американским президентом. Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сыронизировала: «И это [президент России Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить». Ранее СМИ обращали внимание на оговорки Байдена. Так, в сентябре 2020 года он заявил о вероятной «гибели» 200 млн человек от коронавируса к концу своей речи в Филадельфии. Кроме того, однажды Байден перепутал президента Сирии Башара Асада с казненным в 2006 году президентом Ирака Саддамом Хусейном.
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Эксперт объяснил скандал на первых при Байдене переговорах США и Китая на высоком уровне
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«Новый президент США дает понять, что не пойдет на уступки даже там, где американский интерес требует компромисса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя обвинения Китая в адрес Соединенных Штатов Америки в неподобающем поведении во время встречи делегаций двух стран в Анкоридже.
«После победы Байдена в американской политической дискуссии звучало мнение, что китайцы и русские будут испытывать его на прочность, а он, в свою очередь, не сможет реагировать на это так же жестко, как Трамп. Но теперь новый президент дает понять, что не пойдет на уступки даже там, где американский интерес требует компромисса», – объяснил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По мнению собеседника, встреча США и Китая на Аляске характерно продемонстрировала такую позицию демократической администрации. «С одной стороны, все понимают, что нужно договориться друг с другом хотя бы по вопросам торговли. Вероятно, какое-то торговое соглашение действительно будет подписано, но все же американская сторона постоянно делает акцент на том, что китайцам такой договор нужен больше, чем Америке. Это значит, что давление на Китай будет только усиливаться», – полагает эксперт.
Китай обвинил США в неподобающем поведении во время встречи делегаций двух стран в Анкоридже, штат Аляска. С американской стороны делегацию возглавляли госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, с китайской – глава МИД КНР Ван И.
«Американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт. Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это», – сообщил представитель китайской делегации.
Риторика США относительно Китая отличается от их позиции по вопросам взаимоотношений с Россией, отметил Кортунов.
«С китайским лидером Си Цзиньпином в любом случае придется вести диалог, а вот с президентом России Владимиром Путиным Байден, по-видимому, не считает нужным договариваться, кроме как по теме контроля над вооружениями. Несмотря на то, что по отношению к Си используется менее агрессивная риторика, суть остается одной: надо всем доказать, что Байден – сильный президент, который будет последовательно отстаивать американские позиции», – указал собеседник.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
«Это значит, что общий конфронтационный курс США относительно Китая сохраняется, а в некотором смысле даже усиливается. Ведь у демократов, помимо традиционного набора претензий к Пекину, есть еще целый ряд вопросов, которые не очень интересовали бывшего президента – права человека в Гонконге, Синьцзяне и на Тибете, преследование религиозных меньшинств, отношение к диссидентам. В то же время ни одна из сторон не желает полноценной торговой войны, следовательно, по этим вопросам договоренности, скорее всего, будут достигнуты. Таким образом, конфронтация будет перемещаться в другие сферы: гонку современных технологий и вооружений, геополитическое соревнование в Восточной Азии, идеологическое противостояние», – заключил Кортунов.
Ранее министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров высокого уровня в Анкоридже на Аляске заявил, что Китай и США должны остановить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений.
Напомним, в среду Китай пригрозил США ответными мерами в случае введения новых американских санкций. В тот же день в американской администрации заявили о намерении потребовать от Китая на предстоящих переговорах в Анкоридже «изменить курс». В конце февраля глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Китая и США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него. В ответ в Белом доме заявили о намерении властей США строить отношения с Китаем «с позиции силы».
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Госдеп отказался сглаживать углы в отношениях с Россией
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Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией, но не будет сглаживать острые углы, заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.
«Я скажу, что наши отношения с Россией будут продолжать [представлять собой] вызов, но это то, к чему мы на самом деле готовы. Но цель наших отношений с Россией – предсказуемость и стабильность в дальнейшем. Когда у нас есть возможности быть конструктивными, когда это соответствует нашим интересам, мы определенно будем ими пользоваться. Однако, учитывая российское поведение в последние пару месяцев, без сомнений, будут сферы, элементы отношений, которые являются антагонистическими, мы не станем сторониться этого», – приводит слова представителя Госдепартамента США ТАСС.
«Мы считаем, что Соединенные Штаты, а также наши партнеры должны ясно [давать понять свою позицию], заставлять [Россию] платить за [свое] поведение, которое переходит границы, уважаемые ответственными странами», – сказала Портер.
Накануне МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США.
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Волонтер из Крыма объяснила, почему спросила Путина о Байдене
«С одной стороны, было достаточно тревожно задавать подобный вопрос. Но Владимир Владимирович отреагировал легко», – заявила газете ВЗГЛЯД крымский волонтер Полина Болбочан, комментируя свое решение узнать мнение Владимира Путина относительно резких антироссийских выпадов Джо Байдена, озвученных накануне.
«Самым важным для нас было пригласить Владимира Владимировича на фестиваль «Дорога на Ялту», который будет проходить 1 мая в городе Ялта. Это международный конкурс, который направлен на сохранение исторической памяти о роли, которую сыграл в победе советский народ и Красная армия», – рассказала Полина Болбочан, координатор Волонтерского корпуса Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».
С другой стороны, отмечает собеседница, многим было интересно узнать позицию президента по поводу резких выпадов лидера США Джо Байдена, которые прозвучали в среду.
«Конечно, с одной стороны, было достаточно тревожно задавать подобный вопрос. Но Владимир Владимирович отреагировал легко и ответил достаточно просто на этот вопрос. Нас всех, как мне кажется, это расположило», – добавила Болбочан.
В четверг президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку.
«Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована сама наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.
Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
В ответ Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях отзыва российского посла.
Путин заявил о готовности России жить в новых геополитических условиях
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Россия готова жить в новых геополитических условиях, однако не допустит, чтобы ее щедрые подарки использовались ей во вред, заявил глава государства Владимир Путин, выступая на праздничном концерте по случаю годовщины вхождения Крыма в состав России в спорткомплексе «Лужники».
«Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ. Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно», – передает слова главы государства РИА «Новости».
«Но мы никогда не согласимся только с одним - чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – добавил Путин.
Президент поздравил россиян со сцены «Лужников» на концерте в честь годовщины возвращения Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.