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Путин обсудил с Совбезом борьбу с оргпреступностью
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Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России борьбу с организованной преступностью.
«Мы сегодня обсудим вопросы, связанные с организацией борьбы с организованной преступностью, поговорим об отдельных аспектах, чувствительных аспектах этого направления деятельности», – сказал глава государства, открывая совещание в режиме видеоконференции.
Путин отметил, что с докладами выступят министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.
Путин ответил Байдену: Кто как обзывается – тот так и называется
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Президент России Владимир Путин в ответ на резкий выпад со стороны Джо Байдена пожелал американскому лидеру здоровья и вспомнил детскую поговорку.
«Мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – сказал Путин в ходе общения с жителями Крыма и Севастополя, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
«Если говорить пошире по этой теме, то вот что хотел бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», – отметил Путин.
По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Президент добавил, что США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на их условиях. «Знаю, что Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов. И на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», – сказал он.
Путин добавил, что США придется с этим считаться. «Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться», – подчеркнул он.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Немецкие СМИ: Байден забыл законы холодной войны
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Немецкое издание Die Welt, рассуждая о резком выпаде президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, усомнилось в опытности американского политика и предположило, что он забыл законы холодной войны.
«Тот, кто называет Путина, главу ядерной державы, убийцей, должен четко осознавать цель атаки. Осознает ли ее Байден? На самом деле диалог с Москвой крайне необходим. Можно лишь надеяться, что красный телефон времен холодной войны все еще работает», – пишет немецкое издание Die Welt, перевод статьи которого приводит ИноПресса.
Журналист Жак Шустер усомнился, что «Джо Байден является опытным политиком в вопросе международных отношений, каким считает его полмира». «Никогда во внешней политике любого государства не должны переворачиваться слова Карла фон Клаузевица, то есть политика никогда не должна быть продолжением войны другими средствами. Во всяком случае, со стороны американско-российский обмен колкостями скорее похож на сцену на рынке, где разгневанные торговцы покрывают друг друга бранными словами», – добавил он.
«К чему это приведет? Не лишает ли себя новый глава Белого дома возможности вступить в переговоры с Москвой? В конце концов, американскому президенту будет трудно сесть за один стол с человеком, которого он публично называет убийцей», – указывает издание. При этом оно отмечает, что диалог России и США был бы необходим – «и не только для того, чтобы продвинуться в вопросе разоружения, но и для того, чтобы преобразовать свою стратегию в политику».
«Поразительно наблюдать, насколько государство, победившее в холодной войне, забыло ее законы и правила. Джон Ф. Кеннеди и Генри Киссинджер, Рональд Рейган и Джордж Буш всегда имели ясное понимание смертоносного режима Советского Союза. ... В то же время, начиная с Карибского кризиса, они всегда заботились о том, чтобы нить диалога с Кремлем никогда не обрывалась. Остается надеяться, что Джо Байден мыслит похожими категориями. Если нет, то ему следовало бы срочно посетить 97-летнего Генри Киссинджера», – заключает издание.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Псаки признала наличие проблем в США после слов Путина
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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о рабстве и расизме в Штатах, признала, что Вашингтону есть над чем подумать в этом вопросе.
«Прежде всего мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим. Президент (Джо Байден) привержен этому», – сказала Псаки, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома также выразила мнение, что Путин вряд ли поддается обидам. «Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники», – сказала она.
При этом Псаки вновь заявила, что Байден не будет смягчать выражения в отношении России. В то же время она добавила, что Вашингтон будет искать возможности сотрудничества с Москвой в сфере ядерного нераспространения.
Путин, говоря в четверг об американском истеблишменте, заявил, что до сих пор афроамериканцы в США сталкиваются с «несправедливостью и истреблением», а также напомнил об «очень тяжелом» и «очень жестоком» периоде рабовладения в этой стране.
Также президент России заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Байден назвал Харрис президентом США
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Глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов, сообщили СМИ.
Выступление Байдена было посвящено темпам вакцинации в Соединенных Штатах. Говоря о вакцинации в Аризоне, Байден назвал Харрис «нашим президентом», при этом никто из присутствовавших не поправил главу Белого дома, а сам он не заметил своей ошибки, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».
Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook: «И это [президент России Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить».
Ранее Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. «Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал глава государства, пояснив, что готов провести беседу 19 или 22 марта.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Сам Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером в прямом эфире. Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США.
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В Италии выразили солидарность с Путиным в связи со словами Байдена
Администрация общественной Ассоциации итальянских друзей России выразило солидарность с президентом Владимиром Путиным в связи с оскорбительными заявлениями, которые сделал в его адрес американский лидер Джо Байден.
В специальном послании солидарности, текст которого поступил в РИА «Новости», президент итальянской ассоциации Лоренцо Валлорейа подчеркнул, что Байден не только без каких бы то ни было доказательств выдвинул тяжелейшие обвинения в отношении главы иностранного государства, но еще и назвал его «киллером».
Он отметил, что ни один президент США не позволял себе прежде «самых настоящих личных оскорблений» в адрес главы российского государства. По словам Валлорейа, американский руководитель, с которым многие связывали надежды, показал себя как грубый и импульсивный человек, а также как сторонник войны.
«На наш взгляд, настал момент, чтобы Италия первой, а за ней и все другие европейские страны, дистанцировалась от позиций США, обличив американское поведение», – резюмировал глава ассоциации.
Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Путин: У русских и американцев разный генетический код
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«Мы умеем отстаивать свои собственные интересы. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления», – заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.
«Знаю, что Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов. И на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», – сказал он.
Президент добавил, что США придется с этим считаться. «Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться», – подчеркнул Путин.
Глава государства также отметил особенности сознания американского истеблишмента: «Что касается американского истеблишмента – не американского народа в целом – там главным образом очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе, мы знаем об этом и дорожим этим и будем на них опираться в будущем. Но что касается американского истеблишмента, руководящего, правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях».
Он напомнил, что «освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения. «С геноцидом, как сегодня говорят. Прямым геноцидом индейских племен», – подчеркнул Путин. Затем последовал жестокий период рабовладения. «И все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter – «Жизни черных имеют значение», – цитирует президента РИА Новости.
Кроме того, Путин заявил, что правящий класс в США громкими обвинениями других стран решает в том числе внутренние задачи. Российский лидер напомнил, что США – «единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неядерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки». «Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения», – сказал он.
Ранее Путин в ответ на резкий выпад со стороны Джо Байдена пожелал американскому лидеру здоровья и вспомнил детскую поговорку.
Напомним, днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Кремль дал оценку словам Байдена о Путине
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «очень плохими высказываниями» слова лидера США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, добавив, что дальше Россия будет исходить из того, что американский лидер не хочет налаживать отношения с Москвой.
«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», – заявил Песков, комментируя слова Байдена.
Представитель Кремля воздержался от подробностей, а на уточняющий вопрос ответил: «К сказанному мне нечего добавить», передает РИА «Новости».
Он также затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова американского визави.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире: Президент очень занят
Нечего сообщить что-либо касательно будущих бесед лидеров, президент довольно занят в ближайшее время, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
«Я сообщу вам, если мы будем раздумывать над этим», – цитирует РИА «Новости» Псаки. Она напомнила, что «президент уже беседовал с президентом Путиным, но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал».
«Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч (лидеров)», – сказала Псаки, добавив, что «президент будет в Джорджии завтра и довольно занят».
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Ранее Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. В четверг президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в дет стве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Соловьев: Пусть американцы скрежещут зубами в неистовой злобе
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«Независимо от реакции американцев – какой бы истеричной она ни была, мы будем делать то, что нам выгодно. А дальше пусть они в неистовой злобе, если хотят, скрежещут зубами», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя ответ Владимира Путина на выпад президента США Джо Байдена.
«В речи президента было сказано главное – есть наши национальные интересы. Независимо от реакции американцев – какой бы истеричной она ни была, мы будем делать то, что нам выгодно и как нам выгодно», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«А дальше пусть они в неистовой злобе, если хотят, скрежещут зубами – как говорится в советской классике», – добавил собеседник.
Владимир Путин в четверг ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена. Последний в интервью ABC позволил себе некорректные высказывания в адрес Путина, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос, считает ли он его «убийцей».
«Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. Путин добавил: «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – подчеркнул президент России.
По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована сама наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.
Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире
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Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой Джозефом Байденом в прямом эфире.
«Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – заявил Путин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Для того, чтобы «не пикироваться заочно», главы обоих государств могут продолжить отношения таким образом, указал он.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Путин пояснил, что готов провести беседу с Байденом 19 марта или 22 марта. Российский президент отметил, что даст поручение Министерству иностранных дел о проработке разговоров двух мировых лидеров.
В четверг президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована сама наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.
Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
В ответ Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях отзыва российского посла и о том, как поведение Байдена отразится на отношениях России и США.
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Британцы раскритиковали Байдена за высказывание о Путине
Читатели британского издания Daily Mail, комментируя резкий выпад президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, предположили, что Соединенные Штаты возглавил психически неуравновешенный человек.
«В Белом доме засел псих…» – выразил мнение Deeez, передает РИА «Новости».
«Слабоумный Джо (Байден) идет! Осторожнее с ходунками!» – написал MYak.
«Разжигатель войн Байден решил начать с России», – считает psvensson75.
«Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую», – поддержал предыдущего комментатора CarCarr.
«Это не Путин пытается извести Америку, а Байден», – полагает ViveLeTrump.
«Ну и ну, Байден – самый позорный президент за всю историю», – резюмировал Triumphantape.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей».
Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – заявил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Сын Трампа назвал Байдена «пустым костюмом с телесуфлером»
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Сын 45-го президента США Дональд Трамп – младший назвал главу администрации Соединенных Штатов Джо Байдена «пустым костюмом с телесуфлером». Таким образом сын Дональда Трампа прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина провести дискуссию с американским коллегой в прямом эфире.
«Путин только что вызвал Джо Байдена на незаписанные живые дебаты. Весь мир знает, что у нас нет руководства на самом верху, только пустой костюм с телесуфлером (а он даже этого не может сделать правильно)», – написал Трамп-младший на своей странице в соцсети Twitter.
Накануне Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. «Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал глава государства, пояснив, что готов провести беседу 19 или 22 марта.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Сам Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером в прямом эфире. Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Позже в тот же день Байден по ошибке назвал вице-президента США Камалу Харрис американским президентом. Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сыронизировала: «И это [президент России Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить». Ранее СМИ обращали внимание на оговорки Байдена. Так, в сентябре 2020 года он заявил о вероятной «гибели» 200 млн человек от коронавируса к концу своей речи в Филадельфии. Кроме того, однажды Байден перепутал президента Сирии Башара Асада с казненным в 2006 году президентом Ирака Саддамом Хусейном.
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Путин заявил о готовности России жить в новых геополитических условиях
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Россия готова жить в новых геополитических условиях, однако не допустит, чтобы ее щедрые подарки использовались ей во вред, заявил глава государства Владимир Путин, выступая на праздничном концерте по случаю годовщины вхождения Крыма в состав России в спорткомплексе «Лужники».
«Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ. Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно», – передает слова главы государства РИА «Новости».
«Но мы никогда не согласимся только с одним - чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – добавил Путин.
Президент поздравил россиян со сцены «Лужников» на концерте в честь годовщины возвращения Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Путин: Возвращение Крыма – это не только восстановление исторической справедливости
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Референдум 2014 года, в ходе которого Крым и Севастополь вошли в состав России, показал всему миру, что русский народ способен объединяться вокруг интересов Родины, заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках» на празднике, посвященном седьмой годовщине возвращения полуострова в состав России.
«Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником – с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», – начал свое выступление президент.
«Это праздник крымчан и севастопольцев, и мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации. Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны, именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире», – подчеркнул президент, выступление которого приводит сайт Кремля..
Он отметил, что если взглянуть на карту России, то Крым и Севастополь – это маленькая точка. «А мы говорим о восстановлении исторической справедливости, мы говорим о важности этой земли для нашей страны, для нашего народа», – сказал Путин.
«Почему? Все очень просто. С древнейших времен наши предки осваивали эту территорию. В X веке ее значительная часть просто вошла в состав Древнерусского государства. Здесь, на этом месте, в Корсуни, в Херсонесе, принял крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства», – продолжил президент, отметив, что это чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души и веры.
«Но это не все. Позднее, в XVII-XVIII веках XIX веке эти земли полностью вернулись законному владельцу – Российской империи. А в 1853–1856 годах в результате нашествия иностранных полчищ на нашу страну, в 1941–1945 годах в результате нападения со стороны гитлеровской германии каждая пядь этой земли оказалась обильно полита кровью русского, российского, советского солдата. Конечно, это святая земля для нас, для России», – сказал российский лидер.
«В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства», – добавил Путин.
Россия, заявил глава государства, готова жить в новых геополитических условиях. «Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть, для того чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности, а их достаточно. Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – сказал в ходе выступления Путин.
«И результат референдума 2014 года – еще не только возвращение исторической справедливости, восстановление исторической справедливости. Он еще заключается в том, что мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов Родины», - подчеркнул глава государства.
«Вот именно эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач», – добавил Путин.
Он отметил, что уже сделано многое, но также много предстоит сделать в будущем для России, в том числе для Крыма и Севастополя.
«Мы это понимаем. Но мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила. Потому что мы вместе! Поздравляю вас с праздником, с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Будьте счастливы!» – закончил свое выступление президент.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Путин: Проблема с водой в Крыму будет решена
В Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, решится и вопрос с водоснабжением региона, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя.
«Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе и с водой [водоснабжением региона]», – цитирует Путина ТАСС.
Он обратил внимание, что вопрос водоснабжения полуострова является первоочередным и стоит наиболее остро для крымчан и севастопольцев.
«Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям», – проинформировал президент, пояснив, что речь идет о разработке подземных запасов воды, строительстве различных гидросооружений и систем очистки. Кроме того, по его словам, предстоит заняться ликвидацией потерь в сетях водоснабжения и опреснения морской воды.
Обращаясь к участникам совещания, Путин сказал, что ждет от них доклад о реализации этого проекта.
Также в ходе телемоста замминистра обороны Тимур Иванов доложил президенту, что ведомство выполнило его поручение по бесперебойной подаче воды в Севастополь. Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания сообщил, что в Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.