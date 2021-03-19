|
|
Курсы доллара и евро на открытии торгов Мосбиржи не изменились
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и составил 74,3025 рубля.
Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов также не изменился и составил 88,62 рубля, передает ТАСС.
Напомним, в четверг утром курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,5 копейки и составил 73,6 рубля. Курс евро снизился на 20 копеек, до 88,02 рубля.
Путин ответил Байдену: Кто как обзывается – тот так и называется
|
|
Президент России Владимир Путин в ответ на резкий выпад со стороны Джо Байдена пожелал американскому лидеру здоровья и вспомнил детскую поговорку.
«Мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – сказал Путин в ходе общения с жителями Крыма и Севастополя, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
«Если говорить пошире по этой теме, то вот что хотел бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», – отметил Путин.
По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Президент добавил, что США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на их условиях. «Знаю, что Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов. И на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», – сказал он.
Путин добавил, что США придется с этим считаться. «Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться», – подчеркнул он.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Немецкие СМИ: Байден забыл законы холодной войны
|
|
Немецкое издание Die Welt, рассуждая о резком выпаде президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, усомнилось в опытности американского политика и предположило, что он забыл законы холодной войны.
«Тот, кто называет Путина, главу ядерной державы, убийцей, должен четко осознавать цель атаки. Осознает ли ее Байден? На самом деле диалог с Москвой крайне необходим. Можно лишь надеяться, что красный телефон времен холодной войны все еще работает», – пишет немецкое издание Die Welt, перевод статьи которого приводит ИноПресса.
Журналист Жак Шустер усомнился, что «Джо Байден является опытным политиком в вопросе международных отношений, каким считает его полмира». «Никогда во внешней политике любого государства не должны переворачиваться слова Карла фон Клаузевица, то есть политика никогда не должна быть продолжением войны другими средствами. Во всяком случае, со стороны американско-российский обмен колкостями скорее похож на сцену на рынке, где разгневанные торговцы покрывают друг друга бранными словами», – добавил он.
«К чему это приведет? Не лишает ли себя новый глава Белого дома возможности вступить в переговоры с Москвой? В конце концов, американскому президенту будет трудно сесть за один стол с человеком, которого он публично называет убийцей», – указывает издание. При этом оно отмечает, что диалог России и США был бы необходим – «и не только для того, чтобы продвинуться в вопросе разоружения, но и для того, чтобы преобразовать свою стратегию в политику».
«Поразительно наблюдать, насколько государство, победившее в холодной войне, забыло ее законы и правила. Джон Ф. Кеннеди и Генри Киссинджер, Рональд Рейган и Джордж Буш всегда имели ясное понимание смертоносного режима Советского Союза. ... В то же время, начиная с Карибского кризиса, они всегда заботились о том, чтобы нить диалога с Кремлем никогда не обрывалась. Остается надеяться, что Джо Байден мыслит похожими категориями. Если нет, то ему следовало бы срочно посетить 97-летнего Генри Киссинджера», – заключает издание.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
США потребовали от строителей «Северного потока – 2» прекратить работу
|
|
Компании, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2», должны прекратить эту работу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе «Северный поток – 2», рискует санкциями США и должна немедленно прекратить работу над трубопроводом», – цитирует его заявление РИА «Новости».
По словам Блинкена, госдеп отслеживает усилия по достройке «Северного потока – 2» и оценивает информацию относительно участвующих в нем компаний.
«Как говорили разные администрации США, этот трубопровод – геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить энергобезопасность Европы», – сказал госсекретарь.
Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил санкциями участникам строительства газопровода. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию.
Норвежские ученые раскрыли причину побочных эффектов от вакцины AstraZeneca
|
|
Вакцина от коронавируса AstraZeneca способна вызывать сильный иммунный ответ, который может вызвать повышенное тромбообразование, установили ученые из университетской клиники Осло.
Норвежские исследователи заявили, что установили причину острой побочной реакции на препарат AstraZeneca у некоторых больных, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание VG.
Согласно гипотезе экспертов, вакцина вызвала неожиданную иммунную реакцию у трех заболевших медиков, попавших в госпиталь после прививки AstraZeneca. Это спровоцировало у них тромбов и снижение уровня тромбоцитов, отметил профессор Пол Андре Холме.
Ученые отметили, что это может быть наиболее вероятной причиной побочных эффектов от препарата. У тромбоцитов установлены специфические антитела, которые дают картину, известную в других областях медицины, но вызываемую другими препаратами.
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Восхитившийся пресс-конференцией Путина исландский журналист: Байден испугается дискуссии
|
|
«Было бы интересно посмотреть на такую дуэль, но я сомневаюсь, что Байден согласится, ведь он боится Путина», – сказал газете ВЗГЛЯД работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя предложение российского лидера Владимира Путина главе США Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Ранее журналист в беседе с Владимиром Путиным предлагал создать «круглый стол» с участием мировых лидеров.
«Было бы крайне интересно посмотреть на такие дебаты, потому что интеллектуальный и моральный уровень двух лидеров сильно отличается. Но я сомневаюсь, что Джо Байден согласится», – полагает исландский журналист Хаукур Хаукссон.
«Состояние главы США не позволяет ему встречаться с Путиным в такой дуэли – его адекватность оставляет желать лучшего, – отметил собеседник. – К тому же, Байден боится Путина».
Говоря о вызывающем заявлении главы США, Хаукссон назвал его малограмотным и малообъективным. «Даже в самые тяжелые годы Холодной войны ни один из лидеров США не позволял себе подобного. То, что происходит сейчас – это очень значимый и опасный знак для всего человечества», – убежден собеседник.
Ранее Хаукссон, которому удалось пообщаться с Путиным в ходе его большой пресс-конференции 17 декабря, заявил об уникальности такого формата общения национального лидера с народом. Хаукссон выразил надежду, что западные «президенты и канцлеры, короли и королевы будут практиковать демократию таким образом и присоединятся к Путину». «Это прямая демократия, с народом», – сказал он. Позже в интервью газете ВЗГЛЯД Хаукссон заявил: «Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним».
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Напомним, Путин заявил
о готовности побеседовать с американским коллегой Байденом в прямом эфире.
«Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал Путин.
В четверг Путин также ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях отзыва российского посла и о том, как поведение Байдена отразится на отношениях России и США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сурков назвал старину Джо мазафакой
|
|
Бывший помощник президента Владислав Сурков, комментируя резкий выпад Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина, назвал «старину Джо» (популярное прозвище действующего американского президента) мазафакой (mothafucka).
Суркова попросили прокомментировать слова Байдена в адрес российского президента. «На этот вопрос даже не знаю, что и ответить. Вот если бы меня спросили: «Do u know that old chap Joe is mothafucka?» («Вы знаете, что старина Джо – ублюдок?»), то я бы ответил: «Oohoo, I do» («О, да, я знаю»)», – заявил Сурков, слова которого приводятся в Telegram директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
В Италии выразили солидарность с Путиным в связи со словами Байдена
Администрация общественной Ассоциации итальянских друзей России выразило солидарность с президентом Владимиром Путиным в связи с оскорбительными заявлениями, которые сделал в его адрес американский лидер Джо Байден.
В специальном послании солидарности, текст которого поступил в РИА «Новости», президент итальянской ассоциации Лоренцо Валлорейа подчеркнул, что Байден не только без каких бы то ни было доказательств выдвинул тяжелейшие обвинения в отношении главы иностранного государства, но еще и назвал его «киллером».
Он отметил, что ни один президент США не позволял себе прежде «самых настоящих личных оскорблений» в адрес главы российского государства. По словам Валлорейа, американский руководитель, с которым многие связывали надежды, показал себя как грубый и импульсивный человек, а также как сторонник войны.
«На наш взгляд, настал момент, чтобы Италия первой, а за ней и все другие европейские страны, дистанцировалась от позиций США, обличив американское поведение», – резюмировал глава ассоциации.
Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Захарова: США должны ответить на базовые вопросы
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что американские журналисты ночью задавали вопросы о том, что же происходит. По ее словам, «американская машина должна включиться и, в общем-то, ответить на базовые вопросы: что у них там происходит?».
Говоря о вызове в Москву для консультаций посла России в США Анатолия Антонова, Захарова в четверг в эфире «Вести ФМ» пояснила, что эти консультации «нацелены на обзор» текущего состояния отношений с США. На вопрос, был ли вызван на Смоленскую площадь посол США в России Салливан, Захарова ответила: «На данный момент у меня нет такой информации», передает РИА «Новости».
Говоря о заявлениях президента США Джо Байдена в адрес России, Захарова указала, что Соединенные Штаты сами должны объяснить, что у них происходит. «Мы знаем, что наши американские коллеги полностью отказались от ответа на прямой вопрос, что же там произошло. Их (ответов) в принципе нет. Это к ним вопрос, что вообще у них происходит», – сказала Захарова.
По ее словам, американские журналисты ночью задавали вопросы о том, что же происходит. «Они адресовали один и тот же вопрос: помогите нам (понять, что происходит). Ну как это? Поэтому я считаю, что это американская машина должна включиться и, в общем-то, ответить на базовые вопросы: что у них там происходит?» – добавила Захарова.
Накануне МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
16 марта Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах. Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
Путин: У русских и американцев разный генетический код
|
|
«Мы умеем отстаивать свои собственные интересы. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления», – заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.
«Знаю, что Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов. И на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», – сказал он.
Президент добавил, что США придется с этим считаться. «Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться», – подчеркнул Путин.
Глава государства также отметил особенности сознания американского истеблишмента: «Что касается американского истеблишмента – не американского народа в целом – там главным образом очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе, мы знаем об этом и дорожим этим и будем на них опираться в будущем. Но что касается американского истеблишмента, руководящего, правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях».
Он напомнил, что «освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения. «С геноцидом, как сегодня говорят. Прямым геноцидом индейских племен», – подчеркнул Путин. Затем последовал жестокий период рабовладения. «И все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter – «Жизни черных имеют значение», – цитирует президента РИА Новости.
Кроме того, Путин заявил, что правящий класс в США громкими обвинениями других стран решает в том числе внутренние задачи. Российский лидер напомнил, что США – «единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неядерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки». «Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения», – сказал он.
Ранее Путин в ответ на резкий выпад со стороны Джо Байдена пожелал американскому лидеру здоровья и вспомнил детскую поговорку.
Напомним, днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Кремль дал оценку словам Байдена о Путине
|
|
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «очень плохими высказываниями» слова лидера США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, добавив, что дальше Россия будет исходить из того, что американский лидер не хочет налаживать отношения с Москвой.
«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», – заявил Песков, комментируя слова Байдена.
Представитель Кремля воздержался от подробностей, а на уточняющий вопрос ответил: «К сказанному мне нечего добавить», передает РИА «Новости».
Он также затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова американского визави.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире: Президент очень занят
Нечего сообщить что-либо касательно будущих бесед лидеров, президент довольно занят в ближайшее время, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
«Я сообщу вам, если мы будем раздумывать над этим», – цитирует РИА «Новости» Псаки. Она напомнила, что «президент уже беседовал с президентом Путиным, но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал».
«Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч (лидеров)», – сказала Псаки, добавив, что «президент будет в Джорджии завтра и довольно занят».
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Ранее Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. В четверг президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в дет стве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Мясников развеял мифы о кофе и чае
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о пользе употребления чая и кофе на постоянной основе: эти напитки, вопреки расхожему мнению, не так вредны, как газировка или фруктовые соки.
Мясников заявил в статье на своем официальном сайте, что «продукты, содержащие кофеин, вопреки общему мнению, могут пить практически все, включая гипертоников и сердечников».
Он отметил, что после определенной «адаптации» кофе не вызывает повышения давления, регулярное употребление этого напитка снижает риск возникновения инфарктов, повторных инфарктов и аритмии.
Чай, в свою очередь содержит большое количество полифенолов, которые во многих случаях снижают риск онкологии.
При этом газированная вода и соки содержат очень много сахара, что вредно.
Также Мясников напомнил, что не стоит верить мифу о каком-либо «необходимом» количестве выпиваемой в день воды. Он посоветовал прислушиваться к собственному чувству жажды, которое лучше всего реагирует на потребности организма и определяет норму для каждого человека.
Ранее Мясников развеял миф об опасности холестерина.
Соловьев: Пусть американцы скрежещут зубами в неистовой злобе
|
|
«Независимо от реакции американцев – какой бы истеричной она ни была, мы будем делать то, что нам выгодно. А дальше пусть они в неистовой злобе, если хотят, скрежещут зубами», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя ответ Владимира Путина на выпад президента США Джо Байдена.
«В речи президента было сказано главное – есть наши национальные интересы. Независимо от реакции американцев – какой бы истеричной она ни была, мы будем делать то, что нам выгодно и как нам выгодно», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«А дальше пусть они в неистовой злобе, если хотят, скрежещут зубами – как говорится в советской классике», – добавил собеседник.
Владимир Путин в четверг ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена. Последний в интервью ABC позволил себе некорректные высказывания в адрес Путина, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос, считает ли он его «убийцей».
«Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. Путин добавил: «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – подчеркнул президент России.
По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована сама наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.
Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире
|
|
Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой Джозефом Байденом в прямом эфире.
«Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – заявил Путин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Для того, чтобы «не пикироваться заочно», главы обоих государств могут продолжить отношения таким образом, указал он.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Путин пояснил, что готов провести беседу с Байденом 19 марта или 22 марта. Российский президент отметил, что даст поручение Министерству иностранных дел о проработке разговоров двух мировых лидеров.
В четверг президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована сама наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.
Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
В ответ Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях отзыва российского посла и о том, как поведение Байдена отразится на отношениях России и США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Врач рассказал, как часто надо делать тест на антитела после прививки от коронавируса
|
|
После прививки от коронавируса можно сдать тест на антитела для своего личного успокоения, но это совершенно необязательно, сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.
В весенний период, по словам Альштейна, в России ожидается спад заболеваемости коронавирусом, который, достигнув определенного уровня, выйдет на плато. Тем не менее, он предупреждает, что если россияне не будут вакцинироваться, то есть риск нового всплеска распространения инфекции, из-за чего количество больных начнет увеличиваться. «Гражданам необходимо пройти вакцинацию, иначе мы годами будем сидеть, погруженные в пандемию», – уточняет вирусолог.
При этом сама вакцинация не всем категориям граждан дает максимальный эффект, о чем рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, что из-за ослабленной иммунной системы препарат оказывает наименьший эффект на пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями.
Если же у человека нет данных заболеваний, то и проверяться на наличие антител к коронавирусу после получения вакцины нет никакой необходимости, считает Альштейн. «После прививки можно сдать тест на антитела для своего личного успокоения, чтобы чувствовать себя уверенно. Но это совершенно необязательно, в этом нет необходимости», – говорит специалист.
Кроме того, он подчеркивает, что не стоит делать данный тест слишком часто, для убеждения в наличии антител к COVID-19 достаточно всего одного раза.
«Врачи очень редко назначают тест на антитела, так что это, скорее, желание самого человека провериться. Тут каждый для себя решает сам – проверяться или не проверяться. Это совсем не обязательно», – подытожил вирусолог.
Ранее врач-терапевт, диетолог высшей категории Екатерина Бурляева рассказала, что соблюдение Великого поста православными христианами не является помехой для того, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции. При этом она порекомендовала придерживаться не очень строгих ограничений, чтобы получать в эпидемиологически неблагополучное время необходимое организму количество белков, витаминов и минеральных веществ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД