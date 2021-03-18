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Крыму пообещали четырехполосные дороги к крупным городам
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Четырехполосные съезды к основным городам Республики Крым будут построены в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма. Также запланирована реконструкция горной дороги от Ялты до Бахчисарая, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».
«У нас на ближайшие годы [для реализации в рамках ФЦП развития Крыма] еще порядка 600 различных мероприятий. Что это за мероприятия – это продолжение развития транспортной инфраструктуры, то есть мы построим четырехполосные полноценные съезды к основным городам: к Судаку, к Керчи, к Феодосии, к Ялте, к Алуште. И построим еще от Ялты то Бахчисарая горную дорогу, реконструируем», – приводит слова Хуснуллина ТАСС.
Хуснуллин отметил, что также будут выделены средства на приведение в нормативное состояние существующей дорожной сети региона. «Сначала мы построили такие глобальные стройки, как «Таврида», продолжать будем ее, «Тавриду», восьмой участок. А сейчас мы строим уже съезд с «Тавриды», улучшаем улично-дорожную сеть как внутри населенных пунктов, так и между населенными пунктами», – добавил вице-премьер.
Ранее в четверг президент Владимир Путин на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя напомнил, что в Крыму удалось устранить транспортную блокаду и ликвидировать угрозу энергодефицита.
Открытие автомобильного движения по трассе «Таврида» состоялось 27 августа 2020 года. 22 января 2021 года «Тавриду» включили в перечень автодорог федерального значения. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как «Таврида» повлияет на экономику Крыма.
Трасса «Таврида» – автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая стала основой новой дорожной системы полуострова. Семь этапов уже введены в эксплуатацию, в 2020 году было решено продлить дорогу и построить еще один севастопольский участок трассы.
В Крыму оценили позицию Турции по статусу полуострова
Позиция Турции, которая не признает российский статус Крыма, является недопустимой, заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
«С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться», – сказал Мурадов в интервью РИА «Новости».
Также он отметил, что на сегодняшний день имеется объективная потребность для того, чтобы запустить морскую паромную линию между Турцией и Крымом.
«К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость», – подчеркнул Мурадов.
Кроме этого, он указал на то, что на территории Турции проживает большая диаспора крымских татар. Постпред отметил, что у России с Турцией много тем, которые нужно координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей.
В феврале 2021 года в эфире турецкого телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Анкары. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа. В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
МИД отреагировал на призыв Украины к Германии помочь «вернуть» Крым
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью украинского посла в Германии Андрея Мельника с призывами к Берлину «приложить усилия для «возвращения» Крыма Украине».
«Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль как всегда недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, если «говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договоренностям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов». «Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем», – добавила дипломат.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя в ходе дискуссии со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном выразил сомнение, что Германии удастся «вернуть» Украине Крым, передает РИА «Новости». «Я прочитал в новостях, что украинский посол в Германии сказал, что это долг Германии – вернуть Крым на Украину. Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример», – сказал Небензя в ходе неформального заседания СБ ООН по Крыму. «Прочитайте также аргументацию, которую он привел», – добавил постпред.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Украине «вернуть» Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Кравчук полностью исключил возможность подачи воды в Крым
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Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым.
«Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому, что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то», – сказал он в интервью украинской службе «Радио Свобода».
Кравчук предположил, что в дальнейшем вопрос с подачей воды для Крыма «будет обостряться». «Я думаю, что это будет одним из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину, Херсон, Мариуполь, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одной из причин еще больших атак или больших агрессивных шагов России. Но заставить таким образом Украину поставлять воду не получится», – заявил он.
Ранее Кравчук допускал это «в случае гуманитарной катастрофы», однако теперь изменил свою позицию. По его словам, ответственность за ситуацию с водой в Крыму несет исключительно Россия как «государство-оккупант».
Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь.
Немецкий эксперт оценил призыв посла Украины к ФРГ «вернуть» Крым
Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за «возвращение» Крыма Киеву.
По мнению Рара, Мельник позволяет себе выступать с такими заявлениями только из-за того, что на них никто не реагирует. «Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит», – передает РИА «Новости» слова политолога. Он выразил мнение, что Украина продвигает «культ жертвы» в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались, однако результата это не принесет.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Путин заявил о готовности России жить в новых геополитических условиях
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Россия готова жить в новых геополитических условиях, однако не допустит, чтобы ее щедрые подарки использовались ей во вред, заявил глава государства Владимир Путин, выступая на праздничном концерте по случаю годовщины вхождения Крыма в состав России в спорткомплексе «Лужники».
«Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ. Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно», – передает слова главы государства РИА «Новости».
«Но мы никогда не согласимся только с одним - чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – добавил Путин.
Президент поздравил россиян со сцены «Лужников» на концерте в честь годовщины возвращения Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Болгары поддержали Россию в вопросе Крыма
Читатели болгарской газеты «Факты» поддержали заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о территориальной принадлежности Крыма.
Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность.
Болгарские читатели встали на сторону Сергея Лаврова. «Режет правду в глаза – Лавров, как всегда, говорит адекватно и по существу», – отметил один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Давайте вспомним, как Крым вошел в состав Украины – его одной подписью «подарил» ей украинский мужик Хрущев. Россия должна потребовать у Украины плату за аренду территории», – добавил другой комментатор.
«Украина должна присоединиться к матушке России», – выразил мнение третий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Путин: Проблема с водой в Крыму будет решена
В Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, решится и вопрос с водоснабжением региона, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя.
«Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе и с водой [водоснабжением региона]», – цитирует Путина ТАСС.
Он обратил внимание, что вопрос водоснабжения полуострова является первоочередным и стоит наиболее остро для крымчан и севастопольцев.
«Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям», – проинформировал президент, пояснив, что речь идет о разработке подземных запасов воды, строительстве различных гидросооружений и систем очистки. Кроме того, по его словам, предстоит заняться ликвидацией потерь в сетях водоснабжения и опреснения морской воды.
Обращаясь к участникам совещания, Путин сказал, что ждет от них доклад о реализации этого проекта.
Также в ходе телемоста замминистра обороны Тимур Иванов доложил президенту, что ведомство выполнило его поручение по бесперебойной подаче воды в Севастополь. Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания сообщил, что в Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.
Минобороны обеспечило Cевастополь бесперебойным водоснабжением
Министерство обороны отчиталось перед президентом Владимиром Путиным о выполнении поручения по бесперебойной подаче воды в Севастополь, об этом заявил замглавы ведомства Тимур Иванов.
«Ваше поручение Министерству обороны по обеспечению города Севастополь бесперебойным водоснабжением выполнено», – доложил Иванов президенту по прямой связи, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию «Россия 24».
Он добавил, что с учетом производительности нового водозабора в Севастополь с 18 марта подается 65 тыс. кубометров воды в сутки.
Также в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом сообщил, что в Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.
Хуснуллин: Курортный сезон в Крыму пройдет без ограничений в подаче воды
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В Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
Он добавил, что курортный сезон в регионе пройдет без ограничений в подаче воды, передает РИА «Новости».
Также Хуснуллин рассказал, что бурение первых скважин на дне Азовского моря для обеспечения Крыма пресной водой из подземных источников начнется в апреле. Кроме того, до 2024 года подача воды в Крым будет увеличена в два раза – до 300 тыс. кубов в сутки.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничения подачи воды.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.
Путин: Возвращение Крыма – это не только восстановление исторической справедливости
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Референдум 2014 года, в ходе которого Крым и Севастополь вошли в состав России, показал всему миру, что русский народ способен объединяться вокруг интересов Родины, заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках» на празднике, посвященном седьмой годовщине возвращения полуострова в состав России.
«Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником – с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», – начал свое выступление президент.
«Это праздник крымчан и севастопольцев, и мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации. Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны, именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире», – подчеркнул президент, выступление которого приводит сайт Кремля..
Он отметил, что если взглянуть на карту России, то Крым и Севастополь – это маленькая точка. «А мы говорим о восстановлении исторической справедливости, мы говорим о важности этой земли для нашей страны, для нашего народа», – сказал Путин.
«Почему? Все очень просто. С древнейших времен наши предки осваивали эту территорию. В X веке ее значительная часть просто вошла в состав Древнерусского государства. Здесь, на этом месте, в Корсуни, в Херсонесе, принял крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства», – продолжил президент, отметив, что это чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души и веры.
«Но это не все. Позднее, в XVII-XVIII веках XIX веке эти земли полностью вернулись законному владельцу – Российской империи. А в 1853–1856 годах в результате нашествия иностранных полчищ на нашу страну, в 1941–1945 годах в результате нападения со стороны гитлеровской германии каждая пядь этой земли оказалась обильно полита кровью русского, российского, советского солдата. Конечно, это святая земля для нас, для России», – сказал российский лидер.
«В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства», – добавил Путин.
Россия, заявил глава государства, готова жить в новых геополитических условиях. «Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть, для того чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности, а их достаточно. Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – сказал в ходе выступления Путин.
«И результат референдума 2014 года – еще не только возвращение исторической справедливости, восстановление исторической справедливости. Он еще заключается в том, что мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов Родины», - подчеркнул глава государства.
«Вот именно эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач», – добавил Путин.
Он отметил, что уже сделано многое, но также много предстоит сделать в будущем для России, в том числе для Крыма и Севастополя.
«Мы это понимаем. Но мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила. Потому что мы вместе! Поздравляю вас с праздником, с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Будьте счастливы!» – закончил свое выступление президент.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Путин поздравил россиян со сцены «Лужников» на концерте в честь годовщины возвращения Крыма
Президент Владимир Путин пришел на праздничный концерт в «Лужниках» в честь седьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Глава государства поднялся на сцену, откуда начал свое обращение к собравшимся на трибунах.
В праздничном концерте принимают участие такие артисты, как «Хор Турецкого», группа «Руки вверх», Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие, передает РИА «Новости».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с Россией
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Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя поздравил жителей республики с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией.
«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны – большой, огромной России», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент назвал дату воссоединения без преувеличения исторической. Он также указал, что работа по развитию Крыма идет системно и постоянно, но еще многое предстоит сделать. «Вы сами хорошо знаете, сколько всего еще нужно построить, отреставрировать, привести в порядок, сколько проблем накопилось за предыдущие десятилетия», – сказал Путин.
Он отметил, что значительные средства вкладываются в экономику, в социальную сферу, транспортную инфраструктуру, особое внимание уделяется сохранению историко-культурного наследия.
Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Путин пообещал приехать на открытие соборной мечети в Крыму
Президент Владимир Путин заявил, что введение в строй соборной мечети в Крыму является знаковым событием, и пообещал приехать на открытие.
Заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов пригласил президента приехать на открытие Соборной мечети. Путин ответил, что постарается, и назвал мечеть одним из лучших культовых сооружений Крыма, передает РИА «Новости».
«Это все знаки уважения к крымско-татарскому населению Крыма. И так будет дальше, я не сомневаюсь. Спасибо за приглашение, постараюсь воспользоваться им – посмотрю, как будет складываться рабочий график. Это знаковое событие – введение в строй мечети, постараюсь, конечно, побывать», – сказал Путин.
Соборную мечеть возводят в районе Симферопольского водохранилища. Проект предполагает постройку двух частей: основного здания размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутреннего двора с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза).
Ранее Путин рассказал, что пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, а тот отнесся к приглашению положительно.
Путин заявил, что Украина выкачивала из Крыма ресурсы
В развитие Крыма ничего не вкладывали на протяжении десятков лет, а только «выкачивали» ресурсы, сейчас необходимо наверстывать упущенное, заявил президент Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с крымской общественностью в честь седьмой годовщины возвращения региона в состав России.
«Вы сами хорошо знаете, сколько всего еще предстоит построить, отреставрировать, привести в порядок. Сколько проблем накопилось за предыдущее десятилетие, а многие из них фактически не решались и находились в загоне все эти годы», – передает слова главы государства РИА «Новости».
«Это касается и водоснабжения и в целом изношенной, ветхой инфраструктуры. Ничего не вкладывалось десятилетиями, только выкачивали отсюда ресурсы. Нам нужно быстрее наверстывать время, двигаться вперед», – отметил Путин.
По словам Путина, на полуострове необходимо создать условия для комфортной жизни, быта и отдыха людей, следует расширять возможности в медицине и образовании субъектов, а также поддерживать крымские и севастопольские предприятия, привлекать инвесторов.
Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя поздравил жителей республики с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией.
Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Крым решил обратиться в ООН из-за водной блокады
Власти Крыма подготовят официальное обращение в ООН из-за водной блокады, организованной Украиной, заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.
«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Мурадова, Россия может самостоятельно решить проблему с водоснабжением Крыма и не будет просить Украину пойти на уступки. Вице-премьер пояснил, что власти планируют обеспечить Крым пресной водой за счет активного использования очистных сооружений и возможного строительства искусственных водоемов.
«Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица. Крым однозначно решит вопрос вододефицита», – подчеркнул вице-премьер.
Также он отметил, что Россия выделила немалые средства, чтобы Крым не зависел от какой-либо враждебной власти на Украине, которая может, нарушив все международно-правовые нормы, перекрыть канал. «Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах», – подчеркнул постпред.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь.
Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.