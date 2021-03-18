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Хуснуллин: Курортный сезон в Крыму пройдет без ограничений в подаче воды
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В Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
Он добавил, что курортный сезон в регионе пройдет без ограничений в подаче воды, передает РИА «Новости».
Также Хуснуллин рассказал, что бурение первых скважин на дне Азовского моря для обеспечения Крыма пресной водой из подземных источников начнется в апреле. Кроме того, до 2024 года подача воды в Крым будет увеличена в два раза – до 300 тыс. кубов в сутки.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничения подачи воды.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.
Татьяна Васильева ответила оскорблявшему крымчан матом соратнику Навального
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Актриса Татьяна Васильева отреагировала на нецензурную брань соратника блогера Алексея Навального Владимира Милова в адрес жителей Крыма. Она заявила, что что ей обидно за крымчан, как за себя.
Ранее Милов в одном из своих видео заявил, что жители полуострова надоели ему. «Одна из причин, почему я перестал ездить в Крым, куда я ездил отдыхать в 90-х, это потому, что меня … (нецензурный аналог слова «достали») крымчане. (…) Ты приезжаешь отдохнуть, а они начинают рассказывать о том, как их достала Украина, украинская мова и крымские татары. И ты вот это слушаешь и говоришь: «Ребят, заткнитесь! Я не хочу слушать, какие у вас там проблемы с Украиной». Они обижались. Думали, что я их поддержу. А я приехал купаться сюда! Если вы будете так себя вести, то я в Турцию поеду», – приводит слова блогера «Мировое обозрение».
На провокацию блогера ответила Васильева. «Когда скудоумные вроде Владимира Милова из «особой» либеральной касты матом кроют крымчан, мол «докучают» своими проблемами – не дают купаться москвичам в тишине, становится обидно, как за себя. Это не колония с чужеземцами на плантациях! Это наши соотечественники. Наша семья. И дай Бог всем нам мира, благополучия, мудрости, любви и уважения без хамского апломба и злобы», – написала она в своем Instagram.
Актриса подчеркнула, что все ее друзья знают, с какой теплотой она относится к Крыму и крымчанам. «Это светлые, необыкновенно добрые люди. Каждый раз в этом убеждаюсь, когда приезжаю туда перевести дух и набраться сил», – отметила Васильева.
«И кто бы что ни говорил, конечно, мы один народ. С общей историей, традициями и верой», - подчеркнула актриса.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Макфол предложил России вернуться к границам 18-го века
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Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол вступил в спор с пользователем Сети, который напомнил экс-дипломату, что Крым вошел в состав России еще в 1783 году. В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года.
Спор начался после того, как Макфол написал твит, в котором назвал Крым частью Украины. В ответ пользователь под ником НеБолтай напомнил экс-послу, что «Крым стал частью России в 1783 году, с тех пор там живут русские».
«Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?» – ответил в Twitter Макфол.
После этого в комментариях бывшему послу напомнили, что по состоянию на 1783 год территория самих США едва ли превышала 30% от их нынешнего размера. В частности, еще не были американскими Техас, Флорида, Луизиана, Калифорния, Орегон и Аляска, пишет «Московский комсомолец».
Кроме того, Макфолу указали, что документально подтвержденное присутствие России в Приморском крае датируется еще летом 1655 года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Украина захотела «выжать» Россию из Крыма
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» объяснил, как Киев планирует «выжимать» Россию из Крыма.
По словам министра иностранных дел Украины, для этого необходимо решить две задачи. Первая – «вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня». Вторая задача, как заявил Кулеба, заключается в систематизировании всех усилий – от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву, передает РИА «Новости».
«Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма», – считает Кулеба.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии. Немецкий политолог Александр Рар подчеркнул, что Украина позволяет себе такие заявления только из-за того, что на них никто не реагирует.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Посол оценил отношение в Германии к воссоединению Крыма с Россией
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В Германии есть «общее понимание» того, что вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.
По его словам, в Германии понимают, что «возвращение Крыма в родную гавань состоялось», с этим «придется смириться всем нашим даже самым настойчивым недоброжелателям». Кроме того, в Германии видят, что на полуострове после воссоединения произошли позитивные перемены, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».
Однако политика немецких властей, как и «многих западных столиц», по данному вопросу «не меняется», сказал Нечаев. При этом «любые нарушения» со стороны Украины «встречают на Западе если не понимание, то точно не осуждаются». В частности, речь идет о нарушениях «прав человека или свободы СМИ, расправе над инакомыслящими внесудебной, блокаде Крыма энергетической и водной».
Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал Германию помочь «вернуть» Киеву Крым. По его мнению, на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в ответ заявил, что слова украинского посла маразматичны, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
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МИД отреагировал на призыв Украины к Германии помочь «вернуть» Крым
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью украинского посла в Германии Андрея Мельника с призывами к Берлину «приложить усилия для «возвращения» Крыма Украине».
«Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль как всегда недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, если «говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договоренностям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов». «Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем», – добавила дипломат.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя в ходе дискуссии со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном выразил сомнение, что Германии удастся «вернуть» Украине Крым, передает РИА «Новости». «Я прочитал в новостях, что украинский посол в Германии сказал, что это долг Германии – вернуть Крым на Украину. Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример», – сказал Небензя в ходе неформального заседания СБ ООН по Крыму. «Прочитайте также аргументацию, которую он привел», – добавил постпред.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Украине «вернуть» Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В Крыму оценили позицию Турции по статусу полуострова
Позиция Турции, которая не признает российский статус Крыма, является недопустимой, заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
«С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться», – сказал Мурадов в интервью РИА «Новости».
Также он отметил, что на сегодняшний день имеется объективная потребность для того, чтобы запустить морскую паромную линию между Турцией и Крымом.
«К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость», – подчеркнул Мурадов.
Кроме этого, он указал на то, что на территории Турции проживает большая диаспора крымских татар. Постпред отметил, что у России с Турцией много тем, которые нужно координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей.
В феврале 2021 года в эфире турецкого телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Анкары. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа. В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Запрет иностранцам владеть землей в Крыму вступил в силу
В субботу вступил в силу указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма, сообщают информационные агентства.
Запрет распространяется на 19 из 25 муниципальных образований в Республики Крым и на 12 муниципальных образований Севастополя. Иностранцы могут владеть недвижимостью в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах, передает РИА «Новости».
Напомним, соответствующий указ глава российского государства Владимир Путин подписал в марте 2020 года. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов».
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Путин: Возвращение Крыма – это не только восстановление исторической справедливости
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Референдум 2014 года, в ходе которого Крым и Севастополь вошли в состав России, показал всему миру, что русский народ способен объединяться вокруг интересов Родины, заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках» на празднике, посвященном седьмой годовщине возвращения полуострова в состав России.
«Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником – с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», – начал свое выступление президент.
«Это праздник крымчан и севастопольцев, и мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации. Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны, именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире», – подчеркнул президент, выступление которого приводит сайт Кремля..
Он отметил, что если взглянуть на карту России, то Крым и Севастополь – это маленькая точка. «А мы говорим о восстановлении исторической справедливости, мы говорим о важности этой земли для нашей страны, для нашего народа», – сказал Путин.
«Почему? Все очень просто. С древнейших времен наши предки осваивали эту территорию. В X веке ее значительная часть просто вошла в состав Древнерусского государства. Здесь, на этом месте, в Корсуни, в Херсонесе, принял крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства», – продолжил президент, отметив, что это чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души и веры.
«Но это не все. Позднее, в XVII-XVIII веках XIX веке эти земли полностью вернулись законному владельцу – Российской империи. А в 1853–1856 годах в результате нашествия иностранных полчищ на нашу страну, в 1941–1945 годах в результате нападения со стороны гитлеровской германии каждая пядь этой земли оказалась обильно полита кровью русского, российского, советского солдата. Конечно, это святая земля для нас, для России», – сказал российский лидер.
«В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства», – добавил Путин.
Россия, заявил глава государства, готова жить в новых геополитических условиях. «Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть, для того чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности, а их достаточно. Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – сказал в ходе выступления Путин.
«И результат референдума 2014 года – еще не только возвращение исторической справедливости, восстановление исторической справедливости. Он еще заключается в том, что мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов Родины», - подчеркнул глава государства.
«Вот именно эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач», – добавил Путин.
Он отметил, что уже сделано многое, но также много предстоит сделать в будущем для России, в том числе для Крыма и Севастополя.
«Мы это понимаем. Но мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила. Потому что мы вместе! Поздравляю вас с праздником, с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Будьте счастливы!» – закончил свое выступление президент.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Путин заявил о готовности России жить в новых геополитических условиях
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Россия готова жить в новых геополитических условиях, однако не допустит, чтобы ее щедрые подарки использовались ей во вред, заявил глава государства Владимир Путин, выступая на праздничном концерте по случаю годовщины вхождения Крыма в состав России в спорткомплексе «Лужники».
«Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ. Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно», – передает слова главы государства РИА «Новости».
«Но мы никогда не согласимся только с одним - чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – добавил Путин.
Президент поздравил россиян со сцены «Лужников» на концерте в честь годовщины возвращения Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Немецкий эксперт оценил призыв посла Украины к ФРГ «вернуть» Крым
Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за «возвращение» Крыма Киеву.
По мнению Рара, Мельник позволяет себе выступать с такими заявлениями только из-за того, что на них никто не реагирует. «Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит», – передает РИА «Новости» слова политолога. Он выразил мнение, что Украина продвигает «культ жертвы» в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались, однако результата это не принесет.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Кравчук полностью исключил возможность подачи воды в Крым
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Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым.
«Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому, что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то», – сказал он в интервью украинской службе «Радио Свобода».
Кравчук предположил, что в дальнейшем вопрос с подачей воды для Крыма «будет обостряться». «Я думаю, что это будет одним из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину, Херсон, Мариуполь, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одной из причин еще больших атак или больших агрессивных шагов России. Но заставить таким образом Украину поставлять воду не получится», – заявил он.
Ранее Кравчук допускал это «в случае гуманитарной катастрофы», однако теперь изменил свою позицию. По его словам, ответственность за ситуацию с водой в Крыму несет исключительно Россия как «государство-оккупант».
Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь.
Болгары поддержали Россию в вопросе Крыма
Читатели болгарской газеты «Факты» поддержали заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о территориальной принадлежности Крыма.
Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность.
Болгарские читатели встали на сторону Сергея Лаврова. «Режет правду в глаза – Лавров, как всегда, говорит адекватно и по существу», – отметил один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Давайте вспомним, как Крым вошел в состав Украины – его одной подписью «подарил» ей украинский мужик Хрущев. Россия должна потребовать у Украины плату за аренду территории», – добавил другой комментатор.
«Украина должна присоединиться к матушке России», – выразил мнение третий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Путин: Проблема с водой в Крыму будет решена
В Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, решится и вопрос с водоснабжением региона, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя.
«Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе и с водой [водоснабжением региона]», – цитирует Путина ТАСС.
Он обратил внимание, что вопрос водоснабжения полуострова является первоочередным и стоит наиболее остро для крымчан и севастопольцев.
«Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям», – проинформировал президент, пояснив, что речь идет о разработке подземных запасов воды, строительстве различных гидросооружений и систем очистки. Кроме того, по его словам, предстоит заняться ликвидацией потерь в сетях водоснабжения и опреснения морской воды.
Обращаясь к участникам совещания, Путин сказал, что ждет от них доклад о реализации этого проекта.
Также в ходе телемоста замминистра обороны Тимур Иванов доложил президенту, что ведомство выполнило его поручение по бесперебойной подаче воды в Севастополь. Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания сообщил, что в Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.
Минобороны обеспечило Cевастополь бесперебойным водоснабжением
Министерство обороны отчиталось перед президентом Владимиром Путиным о выполнении поручения по бесперебойной подаче воды в Севастополь, об этом заявил замглавы ведомства Тимур Иванов.
«Ваше поручение Министерству обороны по обеспечению города Севастополь бесперебойным водоснабжением выполнено», – доложил Иванов президенту по прямой связи, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию «Россия 24».
Он добавил, что с учетом производительности нового водозабора в Севастополь с 18 марта подается 65 тыс. кубометров воды в сутки.
Также в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом сообщил, что в Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.
На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму
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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что указ о запрете для иностранцам владеть землей в Крыму «является юридически ничтожным».
Он рассказал изданию «РБК-Украина», что в рамках саммита «Крымской платформы» вопросу лишения украинцев права собственности на землю в Крыму уделят особое внимание.
Николенко подчеркнул, что Украина намерена восстановить права законных собственников на участки земли «после возвращения Крыма».
Он считает, что этот запрет не приведет к правовым последствиям для Украины.
Напомним, указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма глава российского государства Владимир Путин подписал в марте 2020 года. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов». В субботу данный указ вступил в силу.
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