Авиаэксперт объяснил планы лишить «Сухой» и «МиГ» статуса юрлица

Реорганизация внутри Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) назрела давно, поскольку сейчас ее структура переразмеренная и неэффективная – много начальников, ветвей и мало продукции, заявил газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров, комментируя создание Корпоративного центра самолетостроения.

Госкорпорация «Ростех» приняла решение объединить компании «Сухой», «МиГ», «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут», и вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в которую они входят, сделать их одним юридическим лицом под названием Корпоративный центр самолетостроения.

«Какая-то реорганизация внутри ОАК уже давно назрела. Структура ОАК переразмеренная, неэффективная и ее нужно перетряхивать. Наверное, просто потому, что слишком много начальников. Много начальников, много ветвей и мало продукции. То есть по сути ОАК съедает деньги на свою жизнедеятельность, не выдавая нужного количества конечной продукции», – считает Гусаров.

Эксперт отмечает, что речь, скорее всего, не пойдет об объединении самих конструкторских бюро, команд, поскольку это невозможно. Поэтому внутри структуры каждая компания по-прежнему сохранит самостоятельность, а также все и дальше продолжат работать по своим проектам, направлениям.

«При этом административный, обслуживающий аппарат, бэк-офис, хотят сократить, оптимизировать. Здесь получится очевидная экономия немалых средств, это первое. Причем не только на зарплату, но и на содержание помещений, инфраструктуры для такого количества людей и так далее», – говорит собеседник.

Второе, продолжает авиаэксперт, более крупная компания является эффективнее с точки зрения привлечения финансовых ресурсов, заимствований. То есть у нее большие активы, обороты, за счет чего она может на более выгодных условиях привлекать какие-то ресурсы и брать более глобальные проекты.

«Через некую подобную глобализацию прошли давно и в Америке, и в Европе. То есть мы здесь не идем каким-то уникальным своим путем, а по проторенной дорожке – видя зарубежный опыт, какой эффект это дало, понимаем, что так лучше. Та же авиастроительная компания Airbus, если бы Европа не объединила бы все свои ресурсы в одну единую компанию, то мы, может, так и не узнали самолетов, на которых сейчас летает половина мира», – рассказывает Гусаров.

По мнению эксперта, данное объединение дает компании шанс выйти на внешнюю конкуренцию с другими странами, а не оставаться во внутренней, как это происходит до сих пор с советских времен, когда каждая структура ОАК борется за ресурсы, финансирование со стороны государства и конкурирует друг с другом.

«Понятное дело, что в любой реформе главное не выплеснуть и ребенка. Поэтому когда нам уже презентуют план и точно расскажут, что планируется сделать, тогда мы сможем оценить реальные перспективы. Но очевидно, что эти изменения назрели и вот так оставлять уже нельзя, потому что эффективности работы ОАК мы уже не наблюдаем. Да, реализовываются отдельные проекты, но такое ощущение, что они создаются не благодаря, а вопреки. То есть только потому, что внутри ОАК были созданы, либо сохранились очень хорошие, качественные команды, которые самостоятельно реализуют отдельные проекты. Но это отдельные проекты, а основная часть ОАК просто проедает бюджетные деньги», – резюмировал собеседник.

В феврале стало известно, что Ростех намерен объединить все авиационные конструкторские бюро на одной площадке и начать оптимизацию ОАК.